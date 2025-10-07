CEC cere acces la registrele partidelor pentru a preveni blocurile electorale camuflate
Realitatea.md, 7 octombrie 2025 16:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită acces la registrele membrilor de partid, gestionate de Agenția Servicii Publice (ASP), pentru a preveni formarea blocurilor electorale camuflate și pentru a verifica apartenența reală a candidaților la alegerile parlamentare. Potrivit raportului privind scrutinul din 28 septembrie 2025, accesul la aceste date ar permite identificarea candidaților care se prezintă drept […]
• • •
Acum 30 minute
16:40
CEC cere acces la registrele partidelor pentru a preveni blocurile electorale camuflate
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită acces la registrele membrilor de partid, gestionate de Agenția Servicii Publice (ASP), pentru a preveni formarea blocurilor electorale camuflate și pentru a verifica apartenența reală a candidaților la alegerile parlamentare. Potrivit raportului privind scrutinul din 28 septembrie 2025, accesul la aceste date ar permite identificarea candidaților care se prezintă drept […]
16:40
În nordul Vietnamului, un baraj s-a rupt după ploile torențiale provocate de taifunul Matmo. Apa a inundat mai multe sate, iar oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Ruptura s-a produs luni, în provincia Lang Son, după ce ploaia a adus o cantitate uriașă de apă. În câteva ore, nivelul apei a crescut până la […]
16:30
România riscă amenzi de peste 1 miliard de euro de la UE, dacă nu închide termocentralele pe cărbune
România riscă să plătească penalități de cel puțin un miliard de euro către Comisia Europeană (CE), dacă decide să mențină în funcțiune centralele pe cărbune din Oltenia și după 1 ianuarie 2026, termenul asumat pentru închiderea lor, a declarat Bogdan Ivan, ministrul român de resort. Aceste sancțiuni ar anula efectele măsurilor din pachetele 1 și […]
16:30
Autoritățile ruse au blocat la frontiera ruso-letonă, în raionul Sebeji, un lot de 20,5 tone de mere provenite din Republica Moldova, după ce au fost depistate nereguli în documentele de însoțire. Informația a fost comunicată de Direcția interregională Nord-Vest a Serviciului Federal pentru Supravegherea Veterinară și Fitosanitară (Rosselhoznadzor). În urma controlului fitosanitar efectuat de specialiștii […]
Acum o oră
16:10
Un troleibuz și o mașină s-au lovit în centrul Capitalei. Imagini VIDEO de la fața locului
Un troleibuz și un Ford s-au lovit astăzi, 7 octombrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, intersecție cu strada Maria Cebotari din Capitală. Potrivit poliției, în urma impactului nicio persoană nu a avut de suferit. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele. În zonă, traficul este îngreunat. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […]
16:00
O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada neregulamentar
O femeie de 67 de ani a fost accidentată în această dimineață, 7 octombrie 2025, în jurul orei 04:10, pe bulevardul Ștefan cel Mare din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al Capitalei, Svetlana Scripnic, victima traversa carosabilul în afara trecerii pentru pietoni în momentul în care a fost lovită de un automobil de marca […]
Acum 2 ore
15:50
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă
S-a aflat cauza morții lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Procurorul de caz a anunţat că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte", iar accidentul mortal a fost provocat de o eroare umană, transmite antena3.ro. Accidentul în urma căruia a decedat Felix Baumgartner a fost cauzat de o eroare […]
15:50
Dosarele de judecată vechi, cu termene de peste trei ani, vor fi examinate în mod prioritar
Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, vor fi examinate în mod prioritar la nivel național, în baza unei inițiative aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Măsura vizează reducerea restanțelor semnificative din instanțe, în special în materie penală, unde peste 10% dintre dosare depășesc termenul de trei ani. […]
15:50
Ziua X! Curtea Constituțională a anunțat când va decide validarea sau invalidarea alegerilor parlamentare
Joi, 16 octombrie, la or 10:00, Curtea Constituțională va examina sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Luni, 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electorale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și […]
15:50
Zeci de moldoveni așteaptă rândul pentru transplant de ficat sau rinichi. Societatea e reticentă la donarea organelor
În Republica Moldova, mai mult de 75 de pacienți își așteaptă rândul pentru un transplant de ficat sau rinichi, însă șansa la o nouă viață depinde, în continuare, de existența donatorilor. De la începutul acestui an, în țară au fost efectuate 10 transplanturi, dintre care șapte de ficat și trei de rinichi, dublu față de […]
15:40
Cel mai mare pelerinaj din Europa de Est are loc la Iași. Programul complet pentru creștini ortodocși
Orașul Iași din România își recapătă atmosfera sacră în octombrie, odată cu Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025. Programul complet al celui mai mare pelerinaj din Europa de Est le oferă credincioșilor detalii despre orele slujbelor, procesiuni, închinarea la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama, precum și despre logistică și organizare. Deși începe oficial miercuri, 8 […]
15:30
VIDEO Explozii la Paris: o dubă a luat foc în apropierea biroului premierului francez, la o zi după demisia acestuia
Trei explozii au fost auzite marți dimineață în centrul Parisului, înainte ca o dubă să izbucnească în flăcări în apropierea sediului prim-ministrului Franței. Incidentul a avut loc pe Rue de Varenne, în fața Hotelului Matignon, clădirea guvernamentală unde urma să aibă loc o serie de reuniuni conduse de Sébastien Lecornu, la doar o zi după […]
15:30
Ucraina nu are cantitatea necesară de gaz pentru perioada rece și negociază creșterea importurilor cu 30%
Ucraina poartă negocieri pentru majorarea volumului de import al gazelor naturale cu aproximativ 30%, echivalentul a circa 1,38 miliarde de metri cubi, a anunțat ministra Energiei, Svetlana Hrinciuk, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii. Potrivit oficialei, subiectul a fost discutat pe 7 octombrie, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorii statelor din Grupul G7, transmite UNIAN. „Planificăm, […]
15:20
Un bărbat a fost reținut în flagrant de ofițerii CNA și procurorii municipiului Chișinău, fiind bănuit că ar primit 2.500 de euro pentru a ajuta o persoană să obțină un permis de conducere. Potrivit unui comunicat CNA, acesta susținea că are influență asupra unor angajați din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP) de la Bălți și […]
15:20
Manuale noi pentru elevii din Moldova: Peste 2,3 milioane de exemplare, distribuite în ultimii trei ani
În ultimii trei ani, peste 2,3 milioane de manuale noi au fost distribuite în școlile din Republica Moldova, iar până la sfârșitul acestui an urmează să fie livrate alte aproximativ 200.000 de exemplare. Circa 93% din manualele utilizate în clasele primare, gimnaziale și liceale sunt ediții noi. Din totalul celor 192 de titluri prevăzite, Ministerul […]
15:20
Promo-LEX: presa din Transnistria cultivă frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău
Peste 42% din conținutul media difuzat de presa „oficială" din regiunea transnistreană reprezintă propagandă, arată nota analitică publicată de Asociația Promo-LEX, în urma unei monitorizări realizate între mai și august 2025. Analiza evidențiază faptul că frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău sunt promovate în mod sistematic de către principalele instituții media controlate de […]
Acum 4 ore
14:50
VIDEO Actrița Giasti Sirah a slăbit 10 kg pentru rolul din filmul „Puterea Dragostei": „M-am simțit ca la Hollywood"
Pregătirea pentru filmul „Puterea Dragostei" a adus pentru actrița Giasti Sirah una dintre cele mai intense perioade din cariera sa. În doar trei luni, artista a reușit o transformare fizică semnificativă, adaptându-și complet stilul de viață la cerințele rolului, scrie Cancan.md. Actrița Giasti Sirah a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă pentru a-și pregăti rolul din […]
14:40
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat pentru descoperiri în domeniul mecanicii cuantice
Premiul Nobel pentru fizică 2025 a fost obținut de trei cercetători, un britanic, un francez și un american, pentru lucrările lor în domeniul mecanicii cuantice. Descoperirile lor arată că fizica cuantică nu e doar teorie, ci are efecte reale și utile în lumea noastră. Comitetul Nobel i-a lăudat pe laureați pentru că au demonstrat că […]
14:30
Premieră istorică: Energia „verde" a depășit cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial
Energia regenerabilă a depășit cărbunele ca principală sursă de producție a electricității la nivel global în prima jumătate a anului 2025, marcând o premieră istorică, potrivit datelor publicate de think tank-ul internațional de energie Ember, citate de BBC. Deși cererea de electricitate continuă să crească în întreaga lume, expansiunea rapidă a energiei solare și eoliene […]
14:00
BANI.MD: Moldova a atras 344 mln de dolari investiții, de 4 ori mai puțin decât Georgia și de 10 ori sub România
Republica Moldova a atras în 2024 investiții străine directe (ISD) de 344 mil. dolari, în scădere față de 357 mil. dolari în 2023 (-3,6%). Nivelul rămâne sub vârful post-pandemie din 2022 (591 mil. dolari, -41,8%) și sub media 2019–2024 (circa 395 mil. dolari, -12,9%), arată datele UNCTAD. Pe partea ieșirilor de capital (investiții moldovenești peste […]
13:40
Trei mașini de model Hyndai, Volkswagen și un Mercedes s-au tamponat grav astăzi, 7 octombrie, pe strada Ion Creangă, intersecție cu strada Eugen Coca din Chișinău. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă autovehiculele au fost avariate. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii coliziunii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […]
13:40
PSRM avertizează că ar putea ieși în stradă, în cazul validării rezultatelor alegerilor parlamentare
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și avertizează că va
13:30
Ideologul lui Putin, Aleksandr Dughin, estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova, Blocul „Victoria” al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon, sunt „neputincioase” și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS, transmite Digi24.ro. Dughin susține că, pentru ca Rusia să își mențină influența în spațiul ex-sovietic, este nevoie de o politică „decisivă” și […] Articolul Republica Moldova, amenințată de Dughin. „Următorul pas este războiul” apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Doi ani de la începutul războiului Israel-Hamas. A doua zi de negocieri în vederea unui armistițiu continuă în Egipt # Realitatea.md
Israelul comemorează marţi tragedia de la 7 octombrie, cea mai sângeroasă zi din istoria sa, în timp ce în paralel se desfăşoară negocieri indirecte între Hamas şi guvernul israelian, care dau naştere unei slabe speranţe de eliberare a ostaticilor rămaşi în Gaza şi de încetare a războiului care a devastat acest teritoriu, relatează AFP. Planul […] Articolul Doi ani de la începutul războiului Israel-Hamas. A doua zi de negocieri în vederea unui armistițiu continuă în Egipt apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Moldoveancă în Italia: Diana Lupu, despre durere, iubire și drumul care a dus-o spre meseria de patiser profesionist # Realitatea.md
Sezonul 4 al videocastului „Fii cu Zina Bivol” continuă cu Diana Lupu, mamă a trei copii stabilită de aproape 20 de ani la Padova, Italia. Ea a povestit despre plecarea din Moldova, începuturile grele și cum pasiunea pentru patiserie i-a transformat viața. „Trăiam în chirie, cu doi copii mici… Cea micuță avea două luni și […] Articolul Moldoveancă în Italia: Diana Lupu, despre durere, iubire și drumul care a dus-o spre meseria de patiser profesionist apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:40
Moneda unică europeană a scăzut luni în raport cu dolarul american, după anunțul demisiei premierului francez Sébastien Lecornu, un eveniment care accentuează instabilitatea politică din Franța și amplifică temerile privind o posibilă retrogradare a ratingului de țară, potrivit AFP, preluat de Agerpres. În jurul orei 11:05 la Paris (09:05 GMT), euro s-a depreciat cu 0,63%, fiind […] Articolul Euro s-a depreciat după demisia premierului francez Sébastien Lecornu apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Alarmant: 40 de apeluri la 112 legate de accidente rutiere, provocate de ploaie, în doar 90 de minute # Realitatea.md
În doar o oră și jumătate, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a înregistrat până la 40 de apeluri legate de accidente rutiere, majoritatea cauzate de carosabilul umed, vizibilitatea redusă și adaptarea insuficientă a vitezei la condițiile de trafic. Autoritățile fac un apel către toți participanții la trafic să manifeste prudență maximă, să […] Articolul Alarmant: 40 de apeluri la 112 legate de accidente rutiere, provocate de ploaie, în doar 90 de minute apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
BANI.MD: Voluntarii, „sponsori” ai campaniei electorale! Muncă gratuită de zeci de milioane de lei # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat raportul generalizat privind veniturile campaniei electorale a concurenților pentru parlamentarele din 28 septembrie 2025. Documentul arată că partidele, blocurile și candidați independenți au mobilizat peste 100 de milioane de lei. Totodată, partidele au raportat că voluntarii concurenților electorali au muncit gratuit, iar valoarea activității lor se ridică la zeci […] Articolul BANI.MD: Voluntarii, „sponsori” ai campaniei electorale! Muncă gratuită de zeci de milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Echipa Națională a Somelierilor din Republica Moldova – locul 20 la Campionatul Mondial de Degustare din Franța # Realitatea.md
Echipa Națională a Somelierilor din Republica Moldova s-a clasat pe locul 20 din 40 de echipe la Campionatul Mondial de Degustare în Orb, desfășurat în perioada 3–4 octombrie 2025, în regiunea Jura, Franța. Competiția, organizată de prestigioasa revistă La Revue du Vin de France, reunește anual cei mai buni degustători din lume. Evenimentul s-a desfășurat […] Articolul Echipa Națională a Somelierilor din Republica Moldova – locul 20 la Campionatul Mondial de Degustare din Franța apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
25 de milioane de euro în plus pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică, propuse în bugetul UE 2026 # Realitatea.md
25 de milioane de euro în plus ar putea fi alocate Republicii Moldova și țărilor din Vecinătatea Estică, potrivit unui amendament votat de Comisia pentru bugete a Parlamentului European. Anunțul a fost făcut de Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, care a co-semnat propunerea de majorare. Potrivit eurodeputatului, această alocare suplimentară include și Republica Moldova […] Articolul 25 de milioane de euro în plus pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică, propuse în bugetul UE 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Consilierii Partidului Socialiștilor din cadrul Consiliului municipal Chișinău anunță o campanie de consultare a cetățenilor capitalei pentru a colecta păreri și propuneri pentru proiectul bugetului pentru anul viitor, transmite IPN. În cadrul unei conferințe de presă, vicepreședintele fracțiunii, Alexandr Odințov, a amintit că bugetul pentru anul 2024 a fost aprobat abia în luna iulie a […] Articolul Socialiștii din CMC vor colecta de la cetățeni propuneri pentru bugetul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
25 de milioane de euro în plus ar putea fi alocate regiunii Vecinătatea Estică, potrivit unui amendament votat în Comisia pentru bugete a Parlamentului European. Anunțul a fost făcut de Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, care a co-semnat propunerea. Potrivit eurodeputatului, această alocare suplimentară include și Republica Moldova și are scopul de a compensa […] Articolul UE ar putea aloca 25 de milioane de euro în plus pentru regiunea estică apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
România se pregătește să fie lovită din plin de ciclonul mediteranean „Barbara”, care aduce ploi torențiale și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii au actualizat și extins avertizarea de cod roșu de ploi, valabilă inclusiv pentru București, transmite Antena 3 CNN. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), codul roșu intră în vigoare […] Articolul Ciclonul Barbara lovește România. Va ploua în 24 de ore cât pentru o lună apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
„Eurasia” lui Șor ar putea fi declarată organizație extremistă în Moldova: Prima ședință de judecată, amânată # Realitatea.md
La Chișinău a început procesul judiciar cu privire la recunoașterea asociației rusești „Eurasia” drept organizație extremistă. Autoritățile spun că, prin intermediul acesteia, oligarhul fugar Ilan Șor coordonează „proiecte de influență subversivă” contra Moldovei. Dosarul numit „Serviciul de Informații și Securitate (SIS) contra organizației «Eurasia»” se află pe rolul Curții de Apel Centru. Cererea SIS a fost […] Articolul „Eurasia” lui Șor ar putea fi declarată organizație extremistă în Moldova: Prima ședință de judecată, amânată apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Marina Tauber, anunțată în căutare după ce a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare # Realitatea.md
Marina Tauber a fost dată în căutare după ce a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, măsura a fost dispusă pentru asigurarea executării pedepsei, iar dosarul de căutare a fost intentat de Inspectoratul de Poliție Centru. Instanța […] Articolul Marina Tauber, anunțată în căutare după ce a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a tăiat din cheltuielile „Apă-Canal Chișinău”, scrie BANI.MD. Regulatorul le-a redus cu peste 70 de milioane lei, potrivit deciziei aprobate în ședința de astăzi, 7 octombrie. Potrivit raportului prezentat, „Apă-Canal Chișinău” a solicitat cheltuieli de bază în valoare de 638,1 milioane lei. În urma examinării detaliate, ANRE a […] Articolul ANRE reduce cu peste 70 de milioane lei cheltuielile „Apă-Canal Chișinău” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Moldova nu va mai avea medici narcologi. Nemerenco: În lume nu există așa o specialitate # Realitatea.md
Funcția de medic narcolog va fi eliminată din sistemul medical al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a explicat că această specialitate își are originea din perioada Uniunii Sovietice, iar în prezent nu mai corespunde standardelor medicale europene. „Această meserie a apărut în perioada sovietică. Nicăieri în lume nu […] Articolul Moldova nu va mai avea medici narcologi. Nemerenco: În lume nu există așa o specialitate apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ce ascundeau doi șoferi moldoveni în mașinile personale? Vameșii au depistat sute de produse nedeclarate # Realitatea.md
Doi bărbați din Republica Moldova au fost depistați de funcționarii vamali în timp ce încercau să introducă în țară mărfuri nedeclarate, ascunse printre bagajele personale. Cazurile au fost înregistrate la posturile vamale Tudora și Criva. Primul incident a implicat un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unui Renault Scenic, care transporta produse cosmetice […] Articolul Ce ascundeau doi șoferi moldoveni în mașinile personale? Vameșii au depistat sute de produse nedeclarate apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
ANRE a aprobat tarife noi pentru energia regenerabilă: preț plafon de 1,44 lei/kWh pentru energia eoliană # Realitatea.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 7 octombrie, tarife noi pentru energia electrică din surse regenerabile. Pentru producătorii eligibili mici, ANRE a aprobat tarife fixe diferențiate în funcție de tehnologia utilizată: Biogaz (dejecții animaliere și deșeuri agricole): 2,37 lei/kWh; Biomasă solidă (ardere directă): 2,30 lei/kWh; […] Articolul ANRE a aprobat tarife noi pentru energia regenerabilă: preț plafon de 1,44 lei/kWh pentru energia eoliană apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Doina Nistor: Prin SEPA, ne integrăm treptat pe o piață de 450 de milioane de consumatori # Realitatea.md
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) va reduce semnificativ costurile de tranzacționare pentru companii și va facilita exporturile către statele Uniunii Europene, oferind antreprenorilor moldoveni acces direct la cea mai mare piață financiară din lume. Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a declarat pe 7 octombrie, la […] Articolul Doina Nistor: Prin SEPA, ne integrăm treptat pe o piață de 450 de milioane de consumatori apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Moldova nu va mai avea medici narcologi. Nemerenco: În Europa, o astfel de funcție nu există # Realitatea.md
Funcția de medic narcolog va fi eliminată din sistemul medical al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a explicat că această specialitate își are originea din perioada Uniunii Sovietice, iar în prezent nu mai corespunde standardelor medicale europene. „Această meserie a apărut în perioada sovietică. În Europa, o astfel […] Articolul Moldova nu va mai avea medici narcologi. Nemerenco: În Europa, o astfel de funcție nu există apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari, a declarat în cadrul emisiunii „Територия свободы” că sistemul prin care regiunea transnistreană primea gaz fără plată este aproape de colaps. Potrivit lui, dificultățile legate de procesarea tranzacțiilor prin băncile europene au dus la eșuarea schemelor folosite pentru achitarea gazului, iar companiile intermediare din Emiratele Arabe Unite, implicate în astfel […] Articolul VIDEO Transnistria riscă să rămână fără gaz: Sistemul de plată, aproape de colaps apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Traficul de pasageri pe Aeroportul Chișinău a crescut. Peste 645.000 de pasageri au călătorit în septembrie # Realitatea.md
645.959 de pasageri au fost înregistrați în luna septembrie 2025 pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, potrivit datelor oficiale publicate de administrația aeroportuară. Această cifră reprezintă 105% din prognoza estimată și marchează o creștere de 45,5% față de aceeași perioadă din 2024, adică peste 200.000 de pasageri în plus. În total, au fost operate […] Articolul Traficul de pasageri pe Aeroportul Chișinău a crescut. Peste 645.000 de pasageri au călătorit în septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Poliția Republicii Moldova anunță că femeia de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii. „Aceasta este în viață și a fost transportată la spital pentru examinări medicale. Multumim tuturor pentru implicare”, transmite poliția. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM […] Articolul Căutările s-au încheiat. Femeia dispărută din Alexăndreni a fost găsită în viață apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Ce profesie are Vasile Costiuc? Liderul PDA explică din ce bani trăiește și finanțează partidul # Realitatea.md
Liderul Partidului „Democrația Acasă” (PDA), Vasile Costiuc, a vorbit despre sursele sale de venit și despre finanțarea formațiunii politice pe care o conduce, în cadrul emisiunii „Pe față” difuzate de postul public Moldova 1. Discuția a vizat, printre altele, salariul său de 120.000 de lei declarat pentru anul 2024 și veniturile obținute anterior din activități […] Articolul VIDEO Ce profesie are Vasile Costiuc? Liderul PDA explică din ce bani trăiește și finanțează partidul apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Rezultatele alegerilor […] Articolul Vicepreședintele PAS, Vladimir Bolea, este invitatul emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Moldova se pregătește pentru sezonul gripal 2025-2026: Mii de doze de vaccin, recepționate # Realitatea.md
Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doza 0,5 ml în seringă preumplută, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Acestea au fost cumpărate din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Compoziția acestui vaccin respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizare […] Articolul Moldova se pregătește pentru sezonul gripal 2025-2026: Mii de doze de vaccin, recepționate apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Primăria Nisporeni pornește căldura în școli, grădinițe și instituții sociale începând cu 10 octombrie # Realitatea.md
Primăria orașului Nisporeni a anunțat astăzi, 6 octombrie 2025, că din 10 octombrie va începe sezonul de încălzire în grădinițe, școli și alte instituții publice. Măsura a fost luată din cauza scăderii temperaturilor și pentru a asigura condiții bune în clădirile care țin de primărie. Încălzirea va fi pornită în grădinițele nr. 1, 2 și […] Articolul Primăria Nisporeni pornește căldura în școli, grădinițe și instituții sociale începând cu 10 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:50
Șapte copii s-au rătăcit în mulțime de Ziua Națională a Vinului. Angajații Inspectoratului General de Carabinieri au avut grijă să-i reunească cu părinții. Cel mai mic a avut doar 3 ani. Copiii au rămas în grija carabinierilor până când au fost încredințați în siguranță familiilor. „Angajații Inspectoratului General de Carabinieri au demonstrat încă o dată […] Articolul Șapte copii s-au rătăcit în mulțime de Ziua Vinului apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Femeia din Alexăndreni, dată dispărută de două zile, încă nu a fost găsită. Poliția continuă căutările # Realitatea.md
Femeia de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, dispărută duminică la prânz, nu a fost deocamdată găsită. Precizarea a fost făcută de poliție pentru Realitatea.md. Victima a dispărut fără urmă în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni. În căutarea acesteia sunt implicați mai mulți localnici și drone. „Rugăm persoanele […] Articolul Femeia din Alexăndreni, dată dispărută de două zile, încă nu a fost găsită. Poliția continuă căutările apare prima dată în Realitatea.md.
