O politiciană din Germania a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare critică

15:00

Paul Biya, președintele în vârstă de 92 de ani al Camerunului a anunțat că va candida pentru un al optulea mandat, susținând că dă astfel curs apelurilor „numeroase și insistente" de a rămâne în funcție, dar ciclul electoral din acest an a fost marcat și de apeluri puternice care îi cer să se retragă, transmite […]