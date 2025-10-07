Premiul Nobel pentru Fizică 2025.Trei americani au fost desemnați câștigători: „Mecanica cuantică oferă noi surprize”

Premiul Nobel pentru Fizică 2025.Trei americani au fost desemnați câștigători: „Mecanica cuantică oferă noi surprize”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8