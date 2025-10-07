Instanța reacționează la declarațiile șefului Poliției, care a spus că Tauber nu era anunțată în căutare pentru că Judecătoria Chișinău nu ar fi trimis actele necesare
Ziarul de Garda, 7 octombrie 2025 15:10
Judecătoria Chișinău neagă afirmațiile șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care a declarat într-o emisiune, pe 5 octombrie, că Marina Tauber nu era încă anunțată în căutare internațională prin Interpol, pentru că instituția nu ar fi primit materialele necesare. Instanța susține că copia sentinței Marinei Tauber a fost expediată autorităților în aceeași zi...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
15:20
Drone au lovit o regiune din Siberia, într-un posibil prim atac din Ucraina peste munții Ural, la peste 2000 de kilometri de linia frontului # Ziarul de Garda
Trei drone au lovit regiunea rusă bogată în petrol Tiumen, în vestul Siberiei, au anunţat marţi, 7 octombrie, autorităţile ruse, existând rapoarte contradictorii cu privire la distrugerile provocate, a transmis G4Media. Dronele au fost descoperite şi neutralizate în perimetrul unei companii din capitala regională, Tiumen, a anunţat administraţia locală. Incidentul a avut loc luni seara,...
Acum 15 minute
15:10
Două autoturisme cu mărfuri nedaclarate ascunse, au fost descoperite în cadrul controalelor vamale # Ziarul de Garda
Două tentative de introducere a mărfurilor nedaclarate au fost contracarate de funcționarii posturilor vamale Tudora și Criva. Produsele erau ascunse printre bagajale personale și urmau să fie introduse ilicit în țară, a anunțat Serviciul Vamal al R. Moldova. În primul caz, au fost depistate produse cosmetice și de îngrijire, în cantități comerciale, camuflate intenționat printre...
15:10
Instanța reacționează la declarațiile șefului Poliției, care a spus că Tauber nu era anunțată în căutare pentru că Judecătoria Chișinău nu ar fi trimis actele necesare # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău neagă afirmațiile șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care a declarat într-o emisiune, pe 5 octombrie, că Marina Tauber nu era încă anunțată în căutare internațională prin Interpol, pentru că instituția nu ar fi primit materialele necesare. Instanța susține că copia sentinței Marinei Tauber a fost expediată autorităților în aceeași zi...
Acum o oră
14:30
Bloomberg: Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva criptomonedei create de Ilan Șor și Promsvyazbank din Rusia # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, creată de Ilan Șor și Promsvyazbank din Rusia pentru a ocoli sancțiunile internaționale împotriva Rusiei, scrie Bloomberg. A7A5 este o criptovaluta lui Ilan Șor, susținută de depozite în ruble la Promsvyazbank, o instituție financiară de stat rusă creată în special pentru necesitățile Ministerului rus al Apărării....
Acum 2 ore
14:20
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au întrerupt curentul electric la consumatorii din cinci regiuni ale Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 Începând cu dimineața zilei de 7 octombrie, grevele rusești au lăsat consumatorii fără electricitate în regiunile Cernihiv, Harkiv, Dnipropetrovsk, Sumî și Donețk. În regiunea Cernihiv, sunt în vigoare întreruperi de curent programate la fiecare oră, scrie The Kyiv Independent. „Ieri și deja astăzi, Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei. Drept...
14:10
ANRE a aprobat noile tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din surse regenerabile # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, în cadrul ședinței de marți, 7 octombrie, a aprobat prețurile reglementate în energie electrică obținută din surse regenerabile. Prețul plafon pentru energia electrică produsă de instalațiile eoliene este de 1,44 lei/kWh. Acesta va fi utilizat la licitațiile destinate obținerii statutului de producător eligibil mare, potrivit ANRE....
14:00
Peste 2,3 milioane de exemplare de manuale noi au fost distribuite în școli în ultimii trei ani # Ziarul de Garda
În ultimii trei ani, în instituțiile de învățământ general din R. Moldova au fost distribuite un număr total de 2,3 milioane de exemplare de manuale noi, iar până la finele anului curent în școli vor ajunge alte circa 200 de mii de exemplare, anunță marți, 7 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Astfel, circa 93%...
13:50
Deschiderea centrelor oncologice în raioane continuă. Ala Nemerenco: Multe cazuri au fost depistate în faze incipiente # Ziarul de Garda
După deschiderea centrelor specializate oncologice din Florești și Sîngerei, urmează să fie deschis și unul la Orhei, a declarat ministra Sănătății, Ala Nemerenco la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, precizând că ministerul continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele R. Moldova. „Procesul a fost...
Acum 4 ore
13:20
Dosarul gheretelor din sectorul Ciocana: Pretora și șeful adjunct al Poliției, învinuiți de corupere pasivă, au fost achitați de prima instanță. „Nu indică în mod concret că inculpații ar fi solicitat sau primit sume de bani de la agenți economici” # Ziarul de Garda
Pretora sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct suspendat al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Todica, au fost achitați de către prima instanță în dosarul de corupere pasivă. Decizia a fost pronunțată vineri, 26 septembrie, de către magistratul de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Petru Păun, fiind publicată marți, 7 octombrie. În cadrul ședinței de...
13:10
A fost constituit un grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite în cadrul campaniei naționale din 2024. Rata medie de prindere a puieților este de aproximativ 70% # Ziarul de Garda
În urma unei sesizări parvenite în adresa Ministerului Mediului, ministrul Sergiu Lazarencu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite în cadrul campaniei naționale de împădurire desfășurate în toamna anului 2024. Grupul a avut ca sarcină de a evalua starea plantațiilor, de a analiza cauzele tehnice care au influențat rata de prindere,...
12:50
Orban îl acuză pe Zelenski de „șantaj moral” în legătură cu aderarea Ucrainei la UE # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski folosește o „tactică de șantaj moral” împotriva Ungariei pentru a promova candidatura Ucrainei la UE, a declarat premierul ungar Viktor Orban, scrie The Kyiv Indepedent. Retorica din ce în ce mai dură a lui Orban la adresa Ucrainei se aliniază cu mesajul său anti-UE și naționalist înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din...
12:40
Serviciul 112 face apel la prudență: în 90 de minute s-au produs 40 de accidente cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile # Ziarul de Garda
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit serviciului 112, în decurs de doar o oră și jumătate, s-au înregistrat până la 40 de...
12:40
Cu ani în urmă, atunci când încercau să semneze un contract cu o companie din Europa, fondatorii FusionWorks se loveau de o întrebare incomodă: „Moldova? Unde se află asta?” Țara era mai degrabă asociată cu vinurile și agricultura decât cu tehnologia de vârf. Pentru o firmă care dorea să vândă software pe piețe exigente, lipsa...
12:30
Serviciul 112 face apel la prudență: în 90 de minute s-au produs 40 de accidente cauzate de condițiile meteorologice nefavorabil # Ziarul de Garda
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit serviciului 112, în decurs de doar o oră și jumătate, s-au înregistrat până la 40 de...
12:10
UPDATE/ Femeia a fost găsită dupa aproape două zile de căutări într-un alt capăt al pădurii # Ziarul de Garda
O femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Sîngerei, este căutată de oamenii legii, după ce s-a rătăcit duminică, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). UPDATE 11:50 Femeia a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al...
12:00
UPDATE/ Bătrâna a fost găsită dupa aproape două zile de căutări într-un alt capăt al pădurii # Ziarul de Garda
O bătrână de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Sîngerei, este căutată de oamenii legii, după ce s-a rătăcit duminică, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). UPDATE 11:50 Bătrână a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al...
11:40
R. Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doza 0,5 ml în seringă preumplută, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Compoziția acestui vaccin respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizare în emisfera de nord, pentru sezonul gripal 2025-2026, se arată în...
Acum 6 ore
11:20
Siegfried Mureșan: „Propunem o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, în bugetul UE pentru 2026” # Ziarul de Garda
Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat în seara zilei de 6 octombrie, un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv R. Moldova, anunță marți, 7 octombrie, europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit eurodeputatului, această majorare este necesară...
11:00
FT: Țările UE au convenit să restricționeze circulația diplomaților ruși în spațiul Schengen # Ziarul de Garda
Țările UE au convenit să restricționeze libera circulație a diplomaților ruși în cadrul blocului comunitar, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, au declarat două surse informate pentru Financial Times (FT). Potrivit acestora, Ungaria, ultima țară care s-a opus propunerii, și-a ridicat veto-ul. Conform inițiativei, propusă inițial de Republica Cehă, diplomații ruși cu...
10:50
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani și a rămas însărcinată # Ziarul de Garda
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani, anunță marți, 7 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor, pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea...
10:40
Vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor a promovat evaluarea externă. CSM a acceptat raportul Comisiei Vetting # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei Vetting prin care a constatat promovarea evaluării externe de către vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor. În cadrul ședinței de astăzi, 7 octombrie, CSM a examinat raportul Comisiei Vetting privind rezultatele evaluării externe în privința judecătoarei. „În cadrul procesului, magistrata a participat la o audiere...
10:40
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani, în urma căreia a rămas însărcinată # Ziarul de Garda
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani, anunță marți, 7 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor, pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea...
10:10
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu două rachete și peste 150 de drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:55 În noaptea de 7 octombrie, forțele ruse au atacat cu două rachete balistice Iskander-M/KN-23 lansate din regiunea Rostov, Federația Rusă, precum și cu 152 de drone de atac de tip Shahed, și alte tipuri de drone, lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Șatalovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă) și Ceauda, au raportat Forțele Aeriene de Apărare...
10:00
Ce înseamnă noul sistem EES aplicat în statele din UE și ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova înainte de o călătorie în spațiul Schengen # Ziarul de Garda
Începând cu data de 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția de...
09:50
Tânăr din Ucraina, trimis în judecată pentru organizarea migrației ilegale și spălare de bani în R. Moldova # Ziarul de Garda
Un tânăr din Ucraina a fost trimis în judecată, pentru că traversa ilegal tineri din Germania în R. Moldova pentru a fi încadrați în armată, a anunțat marți, 7 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit informațiilor, tânărul cu vârsta de 27 de ani între 2022 și 2024, atunci când ar...
09:40
Novaya Gazeta Europa: Un administrator cu drepturi depline sub forma unui stat. Ce este în neregulă cu botul Telegram al Roskomnadzor din Rusia # Ziarul de Garda
Agenția guvernamentală rusă care în ultimii ani s-a remarcat prin cenzurarea internetului în Federația Rusă, Roskomnadzor, a anunțat proprietarii de canale Telegram despre necesitatea lansării unui bot special pentru a confirma înregistrarea canalului. Roskomnadzor a subliniat că „nu există nicio altă procedură pentru confirmarea proprietății canalului pe această rețea socială” și a avertizat că omiterea...
Acum 8 ore
09:00
Discuții între Putin și Netanyahu. „Rusia vede o soluție a conflictului bazată pe recunoașterea statului Palestina” # Ziarul de Garda
Preşedintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică luni, 6 octombrie, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluţie a conflictului israeliano-palestinian bazată pe recunoaşterea statului Palestina, a transmis G4Media. „Situaţia actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul preşedintelui american Donald Trump de normalizare...
08:40
LIVE TEXT/ Regiunea Poltava a fost atacată cu mai multe drone de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:25 Poltava noaptea trecută a fost atacată de Rusia cu mai multe drone, anunță Serviciul penru Situații de Urgență. „În urma loviturilor asupra obiectivelor de infrastructură civilă, au izbucnit incendii în clădiri administrative, iar o locuință și o construcție auxiliară au fost avariate.” La lucrările de intervenție au fost implicate 16 unități de tehnică,...
Acum 24 ore
21:50
Ursula Von der Leyen s-a confruntat în fața Parlamentului European cu noi moțiuni de cenzură # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, s-a confruntat cu noi încercări de demitere a sa pentru a doua oară în trei luni, după ce grupurile parlamentare de extremă dreapta și stânga din Legislativul European au depus și prezentat luni, 6 octombrie, două moțiuni de cenzură, scrie Reuters. Deși moțiunile de cenzură nu au...
21:00
Alla Darovannaia a dezmințit informațiile în care o acuza pe Ala Nemerenco că ar avea diplomă de master obținută ilegal # Ziarul de Garda
Alla Darovannaia, deputată socialistă, care a răspândit informații denigratoare la adresa ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, a dezmințit informațiile răspândite de aceasta printr-o postare pe facebook luni, 6 octombrie. „Eu, Alla Darovannaia, dezmint informațiile expuse și răspândite de mine în cadrul conferinței de presă din 02.02.2021, organizată și susținută la sediul Parlamentului R. Moldova, și informațiile...
20:00
Sportivii din R. Moldova au obținut șapte medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # Ziarul de Garda
R. Moldova a înregistrat noi performanțe la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, desfășurat în Riga, Letonia, obținând șapte medalii în total – o medalie de aur, trei de argint și trei de bronz, anunță luni, 6 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). La categoria seniori, cel mai bun rezultat a înregistrat Artiom Roșca,...
19:10
O bătrâna este căutată după ce s-a rătăcit în pădure. Oamenii legii fac apel către cetățeni # Ziarul de Garda
O bătrână de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Sîngerei, este căutată de oamenii legii, după ce s-a rătăcit duminică, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Chiar dacǎ sunt implicați mai mulți cetǎțeni și drone este nevoie de mult mai multe...
18:50
LIVE TEXT/ Zelenski: „Rusia va face tot posibilul pentru a ne împiedica să exploatăm gazul nostru”. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:40 Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia va „face tot posibilul” pentru a împiedica extracția gazelor naturale în Ucraina, transmite hromadske.ua. „Desigur, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Este normal să privim lucrurile în mod realist. Rusia va face tot posibilul pentru a ne împiedica să extragem gazele noastre naturale. Va fi dificil...
18:40
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a mai respins un recurs al oligarhului # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a respins luni, 6 octombrie, un nou recurs depus de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a cerut anularea mandatului de arest emis în dosarul privind blanchetele pentru pașapoarte. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a instanței de apel, Adelina Roșca. Conform avocatului, astăzi a fost...
18:20
Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc la Moscova # Ziarul de Garda
Viacheslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică, 5 octombrie, după ce a fost găsit lângă blocul în care locuia în capitala Rusiei de la o înălțime de cel puțin 21 de metri, scrie digi24. Leontiev era directorul ziarului sovietic Pravda, care se traduce prin „Adevăr”, principalul...
18:00
CEC a transmis Curții Constituționale actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a prezentat astăzi, 6 octombrie, Curții Constituționale documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului R. Moldova din 28 septembrie 2025 și validării mandatelor deputaților, potrivit unui comunicat al CEC. Setul de documente prezentat Curții Constituționale de către CEC conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de...
17:30
Peste 150 de persoane în etate au revenit pe băncile facultății. În premieră, în acest an de studii a fost lansată o grupă online # Ziarul de Garda
În noul an academic, peste 150 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți în cadrul inițiativei Universitatea de Vârsta a Treia. Fiecare participant urmează un curs obligatoriu de abilități digitale și un curs la alegere dintr-o ofertă diversă care include: limba...
17:10
Absenţa observatorilor internaţionali la alegerile municipale din Georgia „subminează transparenţa şi credibilitatea procesului democratic”, avertizează Comisia Europeană # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a declarat luni, 6 octombrie, prin reprezentanții săi că absenţa observatorilor internaţionali la alegerile municipale desfăşurate sâmbătă în Georgia „subminează transparenţa şi credibilitatea procesului democratic”, iar autorităţile georgiene au făcut propagandă, informează G4Media. „Am văzut că autorităţile georgiene nu au invitat la timp observatori internaţionali din partea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în...
17:00
LIVE TEXT/ O dronă rusească a lovit o maternitate din orașul Sumî. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:54 Armata rusă a atacat orașul Sumî. În urma atacului rusesc, acoperișul unei maternități a luat foc, anunță de Andriy Yermak, șeful Cabinetului Președintelui Ucrainei, și Artem Kobzar, primarul interimar al orașului Sumî „Explozia pe care am auzit-o cu toții în oraș a fost un atac asupra uneia dintre unitățile sanitare. Rapoartele preliminare indică...
16:50
Peste 150 de mii de persoane din 30 de țări s-au adunat în PMAN de Ziua Națională a Vinului # Ziarul de Garda
Pe 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a găzduit cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al R. Moldova, potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Sărbătoarea s-a desfășurat sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” la care...
16:40
Ministerul Culturii a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu „situația” legată de trecerea la cele veșnice a artistului Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, și a comunicat că ceremonia de rămas-bun va avea loc joi, 9 octombrie. Mai mulți artiști care au colaborat cu regretatul muzician au anunțat că acesta s-a stins din viață...
16:30
După patru luni, Nicușor Dan a numit noii consilierii prezidențiali, de stat și onorifici # Ziarul de Garda
Președintele Nicușor Dan a numit luni, 6 octombrie, noii consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care vor face parte din echipa sa de la Cotroceni, conform unui anunț al președintelui României. „Aceste numiri reflectă angajamentul meu pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Doresc să le urez...
16:20
Încorporarea de toamnă în Armata Națională: până la 1200 de recruți își vor îndeplini serviciul militar în termen # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării informează că încorporarea de toamnă se va desfășura în 27-28 octombrie. Sarcina de încorporare pentru perioada octombrie 2025 — ianuarie 2026 este de până la 1200 de recruți, pentru îndeplinirea serviciului militar în termen în Armata Naţională, și 10 pentru serviciul militar cu termen redus, decizia fost aprobată, în luna august, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. În perioada respectivă, recruții urmează să fie examinați medical de către comisiile medico-militare de pe lângă organele administrativ-militare,...
15:50
Circa 17 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului. Categoriile sociale și domeniile economice selectate # Ziarul de Garda
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 17095 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5327 șomeri (31,2%) și 648 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până la...
15:40
Un fost primar și președinte al unui Oficiu Teritorial al fostului partid „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost anunțat în căutare # Ziarul de Garda
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost găsit vinovat luni, 6 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a pronunțat sentința de condamnare în dosarul privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Conform datelor consultate de ZdG...
Ieri
15:20
Inspectorii de mediu din Nisporeni au organizat și desfășurat un șir de razii și acțiuni de verificare pe întreg teritoriul raionului, în scopul asigurării eficienței controlului lucrărilor silvo-tehnice în fondul forestier și al respectării legislației de mediu. În urma verificărilor au fost depistate mai multe abateri, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). Pe parcursul controalelor,...
15:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a bombardat mai multe clădiri rezidențiale în regiunea Herson, printre răniți fiind trei copii. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:58 Forțele ruse au lansat un atac cu obuze asupra satului Stepanivka din regiunea Herson. O persoană a fost ucisă și mai multe rănite, inclusiv copii, scrie Hromadske. În timpul atacului armatei ruse au fost vizate locuințe private civile. Un obuz a lovit două case private în care locuiau familii cu copii. O locuitoare...
14:50
Ion Ceban, despre reorganizările din Primăria Chișinău: „Despre modificările viitoare voi informa personal în cel mai scurt timp” # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a venit cu primele precizări după ce în Primăria Municipiului Chișinău au avut loc o serie de demiteri, Primăria anunțând o „reorganizare internă”. Astăzi, 6 octombrie, primarul capitalei a menționat că viitoarele modificări le va anunța personal. Primarul capitalei, Ion Ceban a făcut o...
14:50
Numărul de candidați eligibili pentru funcția de judecător și procuror după examenele INJ sunt sub necesitățile sistemului # Ziarul de Garda
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului, scrie Bizlaw. Potrivit datelor publicate, la categoria judecători, 13 persoane au obținut note mai mari de 8,00, iar la procurori –...
14:40
Patru judecători sunt așteptați pentru audierile Comisiei Vetting. Două judecătoare vor fi re-evaluate după respingerea rapoartelor pozitive de către CSM # Ziarul de Garda
Patru judecători sunt așteptați la audierile publice organizate de Comisia de Evaluare a Judecătorilor în procesul de evaluare externă. Pentru zilele de 15 și 16 octombrie la audieri au fost invitate judecătoarele Curții de Apel Centru: Ana Panov și Silvia Cecan, care vor fi re-evaluate după ce Consiliul Superior al Magistraturii a respins rapoartele Comisiei...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.