Irina Rimes își șochează fanii cu un anunț neașteptat: „A fost ultimul concert din București”. Ce a pățit artista
UNIMEDIA, 7 octombrie 2025 15:10
Irina Rimes, una dintre cele mai îndrăgite interprete din Republica Moldova și România, a recunoscut că trece printr-o perioadă foarte grea, este în burnout și vrea să ia o pauză. „Vor rămâne doar concertele deja programate și pregătirea pentru Vocea României, adică live-urile și finala. Acestea vor fi singurele proiecte la care voi mai lucra pentru o vreme”, a relatat artista pentru protv.ro.
• • •
15:10
Doi ani de la începutul războiului Israel - Hamas: Lumea așteaptă deznodământul negocierilor de pace din Egipt # UNIMEDIA
Apropiații victimelor masacrului de la 7 octombrie au ținut marți un minut de reculegere pentru a marca împlinirea a doi ani de la ziua cea mai sângeroasă din istoria Israelului, pe fondul negocierilor indirecte între Hamas și guvernul israelian care suscită speranțe privind o eliberare a ostaticilor din Gaza și o încheiere a războiului care a devastat acest teritoriu, relatează AFP, citat de agerpres.ro.
15:10
Acum o oră
14:40
Aliații lui Emmanuel Macron îi întorc spatele: Primul șef de Executiv numit de către acesta i-a cerut demisia # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru francez Edouard Philippe a declarat marți că președintele Emmanuel Macron ar trebui să demisioneze înainte de sfârșitul mandatului său, din cauza crizei politice tot mai profunde din Franța, scrie digi24.ro.
14:30
Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive. Nici iubita lui nu a știut de nunta surpriză de pe plajă: „Îți place, iubire?” # UNIMEDIA
Surpriză mare în showbiz. Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea. Nunta a avut loc într-un loc idilic, pe o plajă din Maldive. Surpriza nu a fost numai pentru fanii lui, care au aflat de pe Instagram, ci și pentru aleasa acestuia. Partenera lui a îmbrăcat o ținută albă, ba chiar a avut și o coroniță de flori pe cap și câțiva crini albi pe post de buchet de mireasă. Dorian și Andreea sunt de circa un an împreună, scrie profm.ro.
Acum 2 ore
14:10
ADI – monodramă intensă despre psihologia lui Hitler, pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Explorează psihologia lui Adolf Hitler în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial în monodrama „ADI”, semnată de Constantin Cheianu și regizată de Diandra Gherghel.
14:10
40 de accidente în 90 de minute: Haos pe șoselele din țară din cauza ploilor abundente. Serviciul 112 face apel către șoferi # UNIMEDIA
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării.
14:10
(video) Expert: Unele probe ale procurorilor în dosarele lui Plahotniuc sunt destul de șubrede # UNIMEDIA
Expertul, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă un maximum de 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare în unele cazuri nu sunt excluse. Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sunt destul de șubrede și ridică mari semne de întrebare, transmite IPN.
14:10
Andrian Candu a răbufnit, după ani de tăcere, deranjat de asocierile cu nașul său: „Sunt finul lui Plahotniuc, dar nu avem o legătură profesională. Tot ce construiesc astăzi este independent” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a reacționat pe rețelele de socializare după o lungă perioadă de tăcere. Într-o postare recentă, acesta s-a arătat deranjat de anumite investigații, despre care afirmă că „nu au nicio legătură cu activitatea sa de astăzi”. Candu a recunoscut că este finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, însă a menționat că nu are nicio legătură profesională cu acesta. „Tot ceea ce construiesc astăzi în România — în mediul privat, alături de echipa mea — este independent, fără nicio implicare, influență sau conexiune cu dumnealui ori cu politica moldovenească”, spune ex-politicianul.
14:00
13:50
Viktor Orban lansează noi acuzații la adresa lui Volodimir Zelenski. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Budapesta # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski folosește o „tactică de șantaj moral” împotriva Ungariei pentru a promova candidatura Ucrainei la aderarea la UE, a declarat premierul ungar Viktor Orban pe 6 octombrie, scrie digi24.ro.
13:50
(foto/video) „Bye, Moldova”. După ce și-a vândut toate imobilele din RM, Tany Vander s-a mutat în Dubai. Primele imagini alături de familie, la malul mării # UNIMEDIA
Femeia de afaceri și influencerița Tany Vander și-a vândut toate proprietățile din Republica Moldova și s-a mutat definitiv în Emiratele Arabe Unite. Pe rețelele sociale, ea a publicat mai multe imagini din Dubai, unde apare alături de soțul său, Vasile, aflat pe lista de sancțiuni, și de cei doi fii ai lor.
13:40
(video) „Am soție și copil”. Emilian Crețu, tată de fată pentru trei zile. Cine e „soția” și sfaturi cum să crească fiica: La prânz, carne de păun # UNIMEDIA
Prezentatorul Anatol Melnic a stârnit curiozitatea urmăritorilor, după ce a anunțat că fiica sa, Kamelia, va avea „alți părinți”. Declarația plină de suspans a fost urmată de o dezvăluire surprinzătoare: fata va fi „adoptată” pentru trei zile de actorul Emilian Crețu și prezentatoarea Lilu Ojovan.
Acum 4 ore
13:20
O moldoveancă, dispărută de un an în Italia, căutată cu disperare de copii: „Nimeni nu pare să știe nimic despre ea” # UNIMEDIA
Moldoveanca Svetlana Moisei cunoscută și ca „Lucia” sau „Luminița” a dispărut fără urmă în Italia acum 1 an. Femeia este căutată cu disperare de proprii săi copii, scrie rotalianul.com.
13:10
„Cum vor proceda Ion Ceban, Irina Vlah şi Vasile Costiuc?”. Cornel Ciurea: PAS e deranjat de alternativele ce au apărut în politică # UNIMEDIA
Analistul politic Cornel Ciurea constată, într-un editorial, că deja de câteva luni în politica moldovenească se întâmplă lucruri care, dacă le analizezi atent, te duc la o concluzie logică şi anume că guvernarea are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii.
12:40
(video) Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip: „Să vină salvarea să mă ia” # UNIMEDIA
Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip pe TikTok, în care apare folosind un fundal audio cu tentă tristă. Artista a explicat însă că totul a fost o glumă legată de părul ei, care s-a deteriorat după o sesiune la saună, scrie adevărul.ro.
12:30
12:20
Carburanții continuă să se ieftinească. Astfel mâine, 8 octombrie, șoferii vor achita cu 8 bani mai puțin pentru litrul de benzină, iar pentru cel la motorină - cu 7 bani mai puțin, potrivit prețurilor afișate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică.
12:20
A căzut un record vechi de decenii: Boeing 737 nu mai este cel mai vândut avion de linie din istorie # UNIMEDIA
Compania europeană Airbus a trecut o barieră comercială importantă, momentul în care gama sa de avioane A320 a depășit Boeing 737, devenind cel mai livrat avion de linie din istorie, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
12:10
(video) „Să vină bombele”: Dianna Rotaru, prima apariție publică după scandalul de infidelitate. Ce dezvăluiri a făcut # UNIMEDIA
Interpreta Dianna Rotaru a făcut noi declarații, după apariția zvonurilor privind o presupusă infidelitate și a spus că este gata să facă față oricăror atacuri din partea presei: „Sunt pregătită pentru toate bombele, să vină”, a spus ultima la „O seară Perfectă”.
12:00
A umblat două nopți și aproape două zile prin pădure: Femeia din Edineț, care s-a dus după ciuperci și s-a rătăcit, a fost găsită # UNIMEDIA
Poliția anunță că femeia din satul Alexăndreni, raionul Edineț, care a dispărut duminică după ce a mers în pădure după ciuperci, a fost găsită.
11:40
(video 18+) „Vă rog frumos să mă scuzați”: Un băiat din Bălți, bătut și umilit de alți tineri # UNIMEDIA
Un tânăr a fost bătut cu bestialitate de un alt băiat, la Bălți. Momentul a fost surprins de martori și plasat pe rețele.
11:30
„Mobilizare digitală”: Un tânăr, prins cu 9 mil. lei în cripto, după ce a ajutat mai mulţi ucraineni să fugă de război. A fost trimis în judecată # UNIMEDIA
Un ucrainean de 27 de ani stabilit în Germania a fost trimis în judecată de procurorii PCCOCS, fiind acuzat că a organizat migrarea ilegală a altor cetățeni ucraineni prin Republica Moldova, în schimbul unor sume plătite în criptomonede.
Acum 6 ore
11:20
(video) Ședința CSM: Raportul Comisiei de evaluare a unei magistrate de la Judecătoria Strășeni, acceptată. Ce alte subiecte au fost votate pe rapid # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte, aceastea fiind votate pe rapid de Plen.
11:20
Rapperul Macan a primit ordin de încorporare și va merge să servească în armată. Despre aceasta a anunțat artistul personal pe canalul său de Telegram.
11:10
11:10
(video) A apărut „de după colț”. Un moldovean l-a oprit pe Arestovici în timpul interviului cu Sobciak, la Londra: „Купленный вами за 200€ человек” # UNIMEDIA
Un moldovean l-a oprit pe o stradă din Londra pe fostul consilier al lui Zelenski, Alexei Arestovici, în timpul unui interviu realizat de jurnalista rusă Xenia Sobciak. „Omul cumpărat de dvs. cu 200 de euro, apărut de după colț, și-a făcut treaba”, a reacționat ironic Sobciak.
11:00
Finanțele tradiționale și lumea cripto se contopesc tot mai mult. Fuziunea devine vizibilă prin lansarea de ETF-uri cripto de către marii administratori de active, introducerea stablecoin-urilor de către băncile europene și interesul tot mai crescut pentru activele tokenizate, scrie adevarul.ro.
10:50
Petr Vlah: Găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească. Imaginea falsă creată poporului găgăuz este rezultatul unor jocuri politice murdare # UNIMEDIA
Petr Vlah, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2010 și 2014 și fost candidat pe lista Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, afirmă că găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească şi un rol destul de important, iar imaginea falsă ce a fost creată poporului găgăuz, autonomiei găgăuze în general, este rezultatul unor jocuri politice murdare.
10:40
Dezvăluiri neașteptate despre Plahotniuc, peste Prut: „A fost general al spionajului român și a beneficiat aici de sprijin politic” # UNIMEDIA
Fostul arbitru Adrian Porumboiu susține că Vladimir Plahotniuc era „agent al Serviciului de Informații Externe (SIE), cu grad de general și că avea asupra sa, în permanență, 21 de pașapoarte”. Totul s-ar fi întâmplat când Victor Ponta era premier, scrie adevărul.ro.
10:30
A violat o fetiță de 12 ani, ademenind-o pe rețelele de socializare: Copila a rămas însărcinată. Bărbatul de 35 de ani, condamnat la închisoare # UNIMEDIA
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de pușcărie, după ce a violat repetat o fată de 12 ani și a lăsat-o însărcinată. Potrivit informației, minora s-a cunoscut cu inculpatu pe rețele de socializare, ulterior fiind ademenită la mai multe întâlniri.
10:30
(video) Celebra Jane Goodall, specialistă în cimpanzei: „I-aș trimite pe Trump, Musk, Putin, Xi și Netanyahu într-o călătorie fără întoarcere în spațiu” # UNIMEDIA
Celebrul primatolog Jane Goodall a spus, într-un interviu difuzat postum, că i-ar trimite pe liderii lumii care întruchipează agresivitatea masculului alfa, printre care Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping și Benjamin Netanyahu, într-o navă spațială fără întoarcere, alături de Elon Musk, care ar fi „gazda” lor, scrie adevarul.ro.
10:10
Accident în fața Procuraturii Generale: O femeie, lovită de un Mercedes în timp ce traversa strada neregulamentar # UNIMEDIA
O femeie de 67 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un Mercedes. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc în această noapte în timp ce femeia traversa strada neregulamentar.
10:00
09:50
09:40
„Sănătate și putere, Vladimir Vladimirovici!” Mesajul lui Igor Dodon pentru liderul de la Kremlin, de ziua lui. Câți ani împlinește Putin # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, cu prilejul zilei sale de naștere, subliniind importanța relațiilor tradiționale dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Oficialul rus împlinește astăzi 73 de ani.
09:30
Un tren direct pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie din data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Preţul unei călătorii este de 73,4 euro, scrie digi24.ro.
Acum 8 ore
09:20
09:10
09:10
Toamna este perioada ideală pentru a planifica o escapadă, deoarece prețurile biletelor de avion scad după sezonul estival, iar destinațiile populare devin mai accesibile. Conform datelor Zbor.md, numeroase rute directe din Chișinău oferă tarife reduse în lunile de toamnă, oferind călătorilor șansa de a descoperi orașe atractive la prețuri convenabile.
09:00
Pe 7 octombrie, istoria a fost marcată de unirea Principatelor și fondarea KLM.
08:50
(video) A căzut în genunchi când a aflat: Fiica Iuliei Dascălu, fosta deputată PAS, însărcinată cu al doilea copil. Surpriza de la gender reveal # UNIMEDIA
Mare bucurie în familia Iuliei Dascălu. Fiica fostei deputate PAS este însărcinată pentru a doua oară. Momentul de gender reveal a fost încărcat de emoție, la un moment dat Corina căzând în genunchi.
08:40
Criza continuă în SUA: Senatul eșuează pentru a cincea oară să pună capăt blocajului guvernamental # UNIMEDIA
Criza bugetară din Statele Unite se adâncește. Senatul american nu a reușit nici a cincea oară să adopte un acord privind finanțarea guvernului, lăsând mii de angajați federali fără salarii sau locuri de muncă, scrie adevărul.ro.
08:30
Racii primesc vești care aduc zâmbete și lacrimi de fericire, iar Săgetătorii ar trebui să rămână echilibrați: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va simți impactul într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va răspunde provocărilor.
08:10
Principalele valute internaționale sunt în creștere, în raport cu leul moldovenesc. Potrivit cursului afișat de Banca Națională a Moldovei, un euro costă astăzi 19 lei și 64 bani, iar un dolar - 16 lei și 84 bani.
08:00
Ce șanse are planul de unificare a R. Moldova cu România. Politolog: „Nu e nici viabil, nici constructiv. Există un procent ridicat de populație rusofonă” # UNIMEDIA
În contextul în care, în România, exemplul de succes al unificării Germaniei de Vest cu cea de Est este dat, în mod frecvent, drept comparație istorică pentru argumentul că și unirea României cu Republica Moldova ar fi posibilă în interiorul UE, politologul Irina Nastasă-Matei explică, pentru Libertatea, de ce un astfel de plan nu este nici viabil, „nici constructiv”, scrie adevarul.ro.
07:40
Detaliile otrăvirii fostului președinte sirian Bashar al-Assad, care a ajuns în „stare critică” într-un spital de lângă Moscova # UNIMEDIA
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, aflat în exil în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadiști în decembrie, a fost internat pe 20 septembrie într-un spital din apropiere de Moscova, într-o „stare critică, la terapie intensivă”, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), citat de Le Figaro și adevarul.ro.
07:30
Alegeri locale noi în șase localități din țară: Astăzi este ultima zi de înregistrare a candidaților la scrutinul din 16 noiembrie # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc la 16 noiembrie 2025.
Acum 12 ore
07:20
Astăzi, condițiile meteo în Moldova vor fi caracterizate de cer acoperit și precipitații frecvente, cu vreme predominant umedă și șanse mari de ploaie.
07:10
Dezvăluiri din ancheta privind atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie: Shin Bet a transmis poliției un avertisment, însă a ajuns cu întârzieri # UNIMEDIA
Serviciul de securitate internă al Israelului, Shin Bet, a transmis poliției un avertisment despre activități suspecte în Fâșia Gaza pe 7 octombrie, la 3:03 AM, dar acesta a ajuns cu întârziere din cauza unei actualizări a sistemului, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:10
Lista candidaților Democrația Acasă, care ar putea să devină sau nu deputați: Nume cunoscute din agricultură și politologie # UNIMEDIA
Soarta celor șase mandate obținute de Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, va fi decisă de Curtea Constituțională. Până atunci, vă prezentăm mai jos lista celor 6 viitori deputați. Printre ei, nume cunoscute de agricultori sau politologi.
