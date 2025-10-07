10 acțiuni ale guvernării PAS în septembrie
Provincial, 7 octombrie 2025 15:10
Partidul Acțiune și Solidaritate a publicat „10 acțiuni ale guvernării PAS în luna septembrie”, informează PROVINCIAL. Cele 10 acțiuni sunt: 1.A început alimentația gratuită în școli pentru elevii din gimnaziu: peste 158 de mii de copii din clasele V-IX primesc zilnic un mic dejun gratuit. 2.Ateliere complet renovate la Centrul de Excelență în Energetică și […] Post-ul 10 acțiuni ale guvernării PAS în septembrie apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
15:20
Municipiul Bălți și Reșița – schimb de bune practici în domeniul educației și dezvoltării urbane # Provincial
Astăzi, 7 octombrie 2025, la IP Casa de Cultură Polivalentă din municipiul Bălți, a avut loc o întâlnire deosebită dedicată schimbului de experiență și transferului de bune practici între municipiul Reșița – oraș din România inclus în rețeaua globală UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învață”) – și municipiul Bălți. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul programului […] Post-ul Municipiul Bălți și Reșița – schimb de bune practici în domeniul educației și dezvoltării urbane apare prima dată în Provincial.
Acum 15 minute
15:10
Partidul Acțiune și Solidaritate a publicat „10 acțiuni ale guvernării PAS în luna septembrie”, informează PROVINCIAL. Cele 10 acțiuni sunt: 1.A început alimentația gratuită în școli pentru elevii din gimnaziu: peste 158 de mii de copii din clasele V-IX primesc zilnic un mic dejun gratuit. 2.Ateliere complet renovate la Centrul de Excelență în Energetică și […] Post-ul 10 acțiuni ale guvernării PAS în septembrie apare prima dată în Provincial.
15:10
Permis de conducere contra 2500 de euro. CNA și procurorii au reținut un bărbat în flagrant într-un dosar de trafic de influență # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea influență […] Post-ul Permis de conducere contra 2500 de euro. CNA și procurorii au reținut un bărbat în flagrant într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în Provincial.
15:10
Peste 2,3 milioane de exemplare de manuale noi au fost distribuite în școli în ultimii trei ani # Provincial
În ultimii trei ani, în instituțiile de învățământ general din țară au fost distribuite un număr total de 2,3 milioane de exemplare de manuale noi, iar până la finele anului curent în școli vor ajunge alte circa 200.000 de exemplare. Astfel, circa 93% din manualele utilizate în clasele primare, gimnaziale și liceale sunt ediții noi. Din […] Post-ul Peste 2,3 milioane de exemplare de manuale noi au fost distribuite în școli în ultimii trei ani apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
14:20
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sunt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat. De asemenea, au fost […] Post-ul Educație incluzivă în spații moderne: investiție importantă la o școală din Chișinău apare prima dată în Provincial.
13:40
154 de afaceri agricole beneficiază de credite avantajoase și granturi prin programul FCA # Provincial
În primele nouă luni ale anului 2025, Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) a sprijinit 154 afaceri din sectorul agricol, cu finanțări în valoare totală de 157,6 milioane lei, din care 31,41 milioane lei alocate în septembrie 2025. Distribuția sprijinului: 20,6 milioane lei – granturi nerambursabile aferente părții de împrumut; 137 milioane lei – […] Post-ul 154 de afaceri agricole beneficiază de credite avantajoase și granturi prin programul FCA apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
12:40
Ministerul Mediului vine cu precizări privind rata de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei de împădurire din toamna anului 2024 # Provincial
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public privind rata de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei naționale de împădurire desfășurate în toamna anului 2024, Ministerul Mediului face următoarele precizări. În urma unei sesizări parvenite în adresa Ministerului Mediului, ministrul Sergiu Lazarencu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite. Grupul […] Post-ul Ministerul Mediului vine cu precizări privind rata de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei de împădurire din toamna anului 2024 apare prima dată în Provincial.
12:10
Primăria Chișinău informează că, elevii și cadrele didactice din Chișinău și șapte raioane ale țării vor participa, alături de 100 de cadre didactice din 20 de țări de pe cinci continente, la descoperirea lumii fascinante a STEAM-ului. Proiectul își propune să conecteze elevi și profesori din Republica Moldova cu instituții din 20 de țări, printre […] Post-ul Chișinău și șapte raioane se alătură unui proiect internațional STEAM apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
11:10
Procuratura informează despre condamnarea unei persoane din nordul țării pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani. Pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii imputate și condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de […] Post-ul Condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani apare prima dată în Provincial.
11:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile muicipale sunt implicate în procesul de organizare a Sărbătorii Hramul Orașului Chișinău, marcată la 14 octombrie. Astfel, luni, 6 octombrie, curent, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei, Alina Tabacari, șefa Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, a precizat că evenimentul va începe tradițional, la ora 08:00, cu oficierea […] Post-ul Municipalitatea se pregătește pentru organizarea Hramului orașului Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:50
Influenţa domeniului construcţiilor asupra Produsului Intern Brut este una semnificativă şi în continuă creştere, iar cele mai noi date statistice oficiale vin să confirme acest lucru. Astfel, construcţiile au salvat de facto PIB în primul semestru al anului curent, or anume creşterea înregistrată în acest domeniu nu a permis ca PIB să intre în regres. […] Post-ul Influenţa reală a domeniului construcţiilor asupra Produsului Intern Brut apare prima dată în Provincial.
10:40
Octombrie este luna de conștientizare a cancerului mamar. Cu acest prilej, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) reiterează importanța depistării timpurii a acestei maladii, care afectează anual sute de femei din Republica Moldova. De asemenea, CNAM subliniază angajamentul său de a finanța și promova serviciile de depistare precoce a cancerului mamar, oferite gratuit femeilor […] Post-ul Octombrie – luna de conștientizare a cancerului mamar apare prima dată în Provincial.
10:30
Petr Vlah, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2010 și 2014 și fost candidat pe lista Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, afirmă că găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească şi un rol destul de important, iar imaginea falsă ce a fost creată poporului găgăuz, autonomiei găgăuze în general, […] Post-ul Petr Vlah, despre locul şi rolul adevărat al găgăuzilor în societatea moldovenească apare prima dată în Provincial.
10:00
În perioada 29.09.25-05.10.25, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 13844 solicitări. Din numărul total – 434 solicitări au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, 5743 pacienți, dintre care 1109 copii au fost transportați la spital. Pe parcursul săptămânii, cel mai frecvent […] Post-ul Peste 13.800 de intervenții ale ambulanței într-o săptămână apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
09:10
Femeile antreprenoare și autoritățile locale din Strășeni, sprijinite prin inițiativa PASEC # Provincial
Iei, 6 octombrie, la Primăria municipiului Strășeni, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului „Sprijin pentru elaborarea Planurilor de Acțiuni Sustenabile pentru Energie și Climă (PASEC)”, organizat în colaborare cu Asociația pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER). Potrivit autorităților, scopul proiectului este de a sprijini autoritățile publice locale în elaborarea și implementarea planurilor locale […] Post-ul Femeile antreprenoare și autoritățile locale din Strășeni, sprijinite prin inițiativa PASEC apare prima dată în Provincial.
07:40
Peste 150 de persoane în etate au revenit pe băncile facultății în cadrul Universității Vârstei a Treia # Provincial
În noul an academic, peste 150 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți în cadrul inițiativei Universitatea de Vârsta a Treia. Fiecare participant urmează un curs obligatoriu de abilități digitale și un curs la alegere dintr-o ofertă diversă care include: limba […] Post-ul Peste 150 de persoane în etate au revenit pe băncile facultății în cadrul Universității Vârstei a Treia apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
18:50
Cadrele didactice din raionul Ialoveni, premiate de Ziua profesională a lucrătorului din învățământ # Provincial
Consiliul raional Ialoveni a marcat, astăzi, 6 octombrie Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ printr-un eveniment festiv dedicat tuturor angajaților din domeniul educației din raionul Ialoveni – cadre didactice, manageri școlari, educatori și personal auxiliar – pentru a le aduce un omagiu binemeritat pentru contribuția valoroasă adusă dezvoltării sistemului educațional din raion. Potrivit unui comunicat, […] Post-ul Cadrele didactice din raionul Ialoveni, premiate de Ziua profesională a lucrătorului din învățământ apare prima dată în Provincial.
18:20
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” – ediția a 33-a s-a încheiat cu un veritabil triumf muzical! Timp de aproape trei săptămâni (14 septembrie – 5 octombrie), scena Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” a găzduit șapte spectacole de operă și balet, aproape toate cu săli arhipline – peste 8 000 […] Post-ul Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” s-a încheiat apare prima dată în Provincial.
18:10
Pregătiri pentru sezonul rece în orașul Chișinău. Ion Ceban: deși tarifele sunt usturătoare, sănătatea cetățenilor este o prioritate # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, informează că, pregătirea blocurilor locative din Chișinău pentru sezonul rece 2025 –2026, este pe ultima sută de metri. „Deși tarifele sunt usturătoare, sănătatea cetățenilor este o prioritate. Conectarea se face la solicitarea gestionarului fondului locativ. Precizez că, responsabilul direct de livrarea agentului termic în capital este Termoelectrica S.A, care se află […] Post-ul Pregătiri pentru sezonul rece în orașul Chișinău. Ion Ceban: deși tarifele sunt usturătoare, sănătatea cetățenilor este o prioritate apare prima dată în Provincial.
18:00
În intervalul 7-8 octombrie, pe arii extinse, se prevăd ploi puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 30 l/m². Pentru a evita eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale, șoferii să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copacii bătrâni, pentru […] Post-ul Cod Galben de ploi de lungă durată apare prima dată în Provincial.
18:00
Centrele Playmakers au început, la începutul lunii septembrie, activitățile din cadrul proiectului UEFA Playmakers. Echipa proiectului a vizitat două centre din raionul Anenii Noi: IP Gimnaziul „Olimp” din satul Puhăceni și IP Gimnaziul-Grădiniță „Luceafărul” din satul Delacău. Deviza sesiunilor este „Super puterea”, inspirată din povestea filmului Incredibilii 2. Cu ajutorul personajelor care dețin superputeri, fetițele descoperă […] Post-ul UEFA Playmakers. Povestea prinde viață în centrele din Anenii Noi apare prima dată în Provincial.
18:00
Primăria Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici. Proiectul a inclus, totodată, și construcția trotuarului pe str. Victoriei. Acest proiect are o importanță majoră, având ca obiectiv dezvoltarea economică a regiunii, precum și asigurarea siguranței în trafic pentru conducătorii auto și pietoni. În anul 2022, din bugetul […] Post-ul Drumul spre Ghidighici, modernizat cu sprijinul Primăriei Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:30
ANOFM a ajutat peste 17 000 de persoane să-și găsească un loc de muncă de la începutul anului # Provincial
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 17 095 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5327 șomeri (31,2%) și 648 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până […] Post-ul ANOFM a ajutat peste 17 000 de persoane să-și găsească un loc de muncă de la începutul anului apare prima dată în Provincial.
16:30
Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor beneficia de servicii de termoficare îmbunătățite cu ajutorul a 203 Puncte Termice Individuale # Provincial
Peste 170 de instituții publice din capitală, conectate la Termoelectrica S.A., vor beneficia de servicii de termoficare mai calitative, datorită instalării a 203 Puncte Termice Individuale de ultimă generație pentru încălzire și prepararea apei calde. În cadrul licitației internaționale pentru selectarea companiei responsabile de lucrări și-au depus ofertele cinci companii din țări precum: Italia, Cehia, […] Post-ul Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor beneficia de servicii de termoficare îmbunătățite cu ajutorul a 203 Puncte Termice Individuale apare prima dată în Provincial.
16:30
Pe 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a găzduit cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova. Sărbătoarea s-a desfășurat sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” și a confirmat poziția Moldovei pe harta internațională a […] Post-ul Peste 150.000 de oaspeți din 30 de țări la Ziua Națională a Vinului 2025 apare prima dată în Provincial.
15:50
Copiii din 136 de grădinițe din țară se vor bucura de pavilioane noi, complexe de joacă moderne, tobogane, leagăne, scrânciobe și balansoare – toate achiziționate datorită investițiilor Ministerului Educației și Cercetării (MEC). În unele grădinițe echipamentele au fost deja instalate, iar activitățile afară au devenit mai interesante. Instituțiile beneficiare fac parte dintr-un număr total de […] Post-ul Copiii din 136 de grădinițe se bucură de locuri de joacă și materiale educaționale noi apare prima dată în Provincial.
15:50
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare # Provincial
La data de 6 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen […] Post-ul Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:50
Au început lucrările pentru elaborarea studiilor tehnice și proiectului tehnic de termoizolare a Palatului de Cultură din Ungheni. Săptămâna trecută, aici au muncit experți responsabili de elaborarea auditului energetic, geodeziști, specialiștii în ridicarea topografică și în scanarea clădirii, care au colectat date și informații reale, esențiale pentru elaborarea expertizei tehnice, a auditului energetic și a […] Post-ul Au demarat lucrările pentru termoizolarea Palatului de Cultură din Ungheni apare prima dată în Provincial.
14:20
Cinci provocări majore cărora va trebui să le facă faţă Guvernul Republicii Moldova în continuare # Provincial
Astăzi, când alegerile au trecut, tot mai des se aud întrebări de genul: Ce va fi în continuare? Sau, mai bine zis, ce acţiuni va trebui să întreprindă Guvernul ce va fi format în rezultatul acestor alegeri pentru buna administrare a treburilor publice? Am încercat şi eu să răspund la această întrebare, iar în rezultat […] Post-ul Cinci provocări majore cărora va trebui să le facă faţă Guvernul Republicii Moldova în continuare apare prima dată în Provincial.
14:00
Muzeul Național de Artă invită publicul la ateliere și tururi ghidate în luna octombrie # Provincial
Muzeul Național de Artă al Moldovei pregătește, în luna octombrie, o serie de experiențe culturale menite să apropie vizitatorii de artă și să creeze spații de dialog și inspirație. 11 octombrie (sâmbătă) – „Cabinetul curiozităților” – ateliere de creație meditative inspirate din lucrările artistului mongol Otgonbayar Ershuu. Participanții vor explora expoziția personală a artistului și […] Post-ul Muzeul Național de Artă invită publicul la ateliere și tururi ghidate în luna octombrie apare prima dată în Provincial.
13:20
Campionatul Republicii Moldova la Trântă U-20, organizat la Hîncești în memoria maestrului Valentin Bodișteanu # Provincial
Sâmbătă, 4 octombrie 2025, raionul Hîncești a fost gazda unui grandios Turneu Republican – Campionatul Republicii Moldova la Trântă, categoria de vârstă U-20. Evenimentul a fost organizat în memoria regretatului maestru, antrenor și lucrător emerit în domeniul educației fizice și sportului, un pedagog înzestrat și un neobosit promotor al luptelor libere și al luptei naționale […] Post-ul Campionatul Republicii Moldova la Trântă U-20, organizat la Hîncești în memoria maestrului Valentin Bodișteanu apare prima dată în Provincial.
12:50
S-au jucat meciurile etapei a 3-a a Cupei Republicii Moldova la Fotbal Amator între Asociațiile teritoriale de fotbal, ediția 2025/26. La competiția din acest an participă 24 asociații de fotbal. În etapa preliminară, acestea au fost repartizate în 8 grupe conform zonelor geografice. Rezultatele meciurilor din 5 octombrie: Grupa B: AFR Florești – AFR Soroca 1-3 Grupa […] Post-ul Cupa Moldovei la fotbal amator. Rezultatele etapei 3 apare prima dată în Provincial.
12:40
(VIDEO) Ion Ceban: echipele Primăriei Chișinău își continuă activitatea. Invit la calm și la lăsarea speculațiilor deoparte # Provincial
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, deputat ales pe lista Blocului ALTERNATIVA, a venit cu unele precizări privind schimbările de cadre din primărie. Oficialul a precizat că, echipele Primăriei Chișinău își continuă activitatea. „Reorganizările interne sunt o etapă firească în dezvoltarea instituției, cu scopul de a ridica calitatea muncii la nivelul așteptărilor cetățenilor. Invit […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban: echipele Primăriei Chișinău își continuă activitatea. Invit la calm și la lăsarea speculațiilor deoparte apare prima dată în Provincial.
12:20
Procuratura Drochia informează despre condamnarea unui bărbat din raionul Drochia pentru omorul mamei sale vitrege. Prin sentința recent pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, acesta a fost recunoscut vinovat și condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Potrivit învinuirii înainte, în dimineața lui 06 decembrie 2024, […] Post-ul Bărbat din Drochia, condamnat pentru omorul mamei vitrege apare prima dată în Provincial.
12:20
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat Săptămâna Europeană a Sportului 2025 printr-un eveniment festiv – #BeActive Awards, desfășurat pe 5 octombrie 2025, la Europe Café, în Chișinău. Gala a reunit organizatori, parteneri, voluntari și promotori ai sportului, care au fost distinși cu 8 plachete și o cupă de recunoștință pentru contribuția lor la promovarea mișcării, […] Post-ul MEC a premiat promotorii sportului în cadrul galei #BeActive Awards 2025 apare prima dată în Provincial.
12:00
Modificări temporare de trafic în orașul Soroca, pentru desfășurarea Zilei Mobilității Europene # Provincial
Pe 7 octombrie, între orele 10.00-13.00, va fi redirecționat traficul rutier, pe strada Independenței, de la Primărie până la Stadionul Municipal. Despre aceasta anunță Primăria Soroca. Astfel, potrivit autorităților, aici, vor fi desfășurate activități dedicate Zilei Europene a Mobilității, organizate de către Primaria mun. Soroca, cu suportul Guvernului German prin Agenția de Cooperare Internațională a […] Post-ul Modificări temporare de trafic în orașul Soroca, pentru desfășurarea Zilei Mobilității Europene apare prima dată în Provincial.
12:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Otaci, în comun cu funcționarii Serviciului Vamal, au depistat asupra unui pasager o cantitate semnificativă de medicamente ce conțin substanțe cu regim de circulație restricționat. Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în timpul efectuării controlului de specialitate asupra bagajelor pasagerilor […] Post-ul 550 de pastile cu substanțe restricționate, depistate la PTF Otaci apare prima dată în Provincial.
11:50
Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Direcția Comerț și filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, anunță organizarea expo-târgului universal „Consum Expo”, ediția a XXXI-a, care se va desfășura în perioada 8 – 10 octombrie 2025, în Piața Vasile Alecsandri. Evenimentul va reuni numeroși producători locali și naționali, oferind publicului o […] Post-ul Expo-târg universal „Consum Expo” la Bălți apare prima dată în Provincial.
11:20
7 octombrie – ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi # Provincial
Comisia Electorală Centrală informează că mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc la 16 noiembrie 2025. Dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care se vor desfășura alegeri locale […] Post-ul 7 octombrie – ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi apare prima dată în Provincial.
11:00
Campionatul deschis al municipiului Chișinău la șah clasic a adunat un număr record de participanți! În total, 70 de șahiști din Chișinău, Briceni, Florești, Strășeni, Ialoveni, Ucraina și România au concurat pentru titlul de campion, cupe și premii bănești. Titlul de campion al municipiului Chișinău i0a revenit lui Lucas-George Sprîncean (Școala Sportivă Specializată de Șah […] Post-ul Rezultate remarcabile la Campionatul de șah clasic al municipiului Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:40
Carte de identitate românească falsă, în 10 ore, din Călărași, pentru muncă în Italia. Trei învinuiți – în judecată pentru migrație ilegală # Provincial
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a trei învinuiți din Călărași și Strășeni pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate ale României. La comiterea faptelor la sfârșitul anului 2021, unul din învinuiți care muncea în Italia ar fi ademenit alți trei bărbați la muncă în Italia, în domeniul […] Post-ul Carte de identitate românească falsă, în 10 ore, din Călărași, pentru muncă în Italia. Trei învinuiți – în judecată pentru migrație ilegală apare prima dată în Provincial.
10:40
Satul Nimoreni a găzduit evenimentul #BeActive Village în cadrul Săptămânii Europene a Sportului # Provincial
Satul Nimoreni din raionul Ialoveni a devenit gazda unui eveniment plin de energie și entuziasm – #BeActive Village, organizat în cadrul Săptămânii Europene a Sportului. De la primele ore ale dimineții și până seara, curtea școlii și zonele adiacente s-au transformat într-un adevărat teren de joacă pentru sport, competiție și prietenie. Peste 200 de copii […] Post-ul Satul Nimoreni a găzduit evenimentul #BeActive Village în cadrul Săptămânii Europene a Sportului apare prima dată în Provincial.
10:40
Lucrările de reparație a străzii Dacilor sunt finalizate. Despre aceasta a anunțat Primăria Durlești, transmite PROVINCIAL. Astfel, potrivit autorităților, lucrările au inclus: decaparea structurii rutiere existente. execuția stratului de fundație din piatră spartă. aplicarea de îmbrăcăminte din beton asfaltic pe suprafața de 3397 m2. montarea a 1252m de bordură, construcția a 900 m2 trotuar. instalarea […] Post-ul (FOTO) Au fost finalizate lucrările de reparație a străzii Dacilor din Durlești apare prima dată în Provincial.
10:30
Continuă lucrările de renovare la primele 41 de case din mediul rural prin Programul guvernamental FEERM, cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului Germaniei. Echipele sunt zilnic pe șantiere, transformând treptat casele în locuințe mai eficiente energetic și mai confortabile. Astfel, familiile beneficiare se pregătesc mai bine pentru iarnă și își pot reduce cheltuielile la […] Post-ul Programul FEERM: continuă renovarea primelor 41 de locuințe rurale apare prima dată în Provincial.
10:20
Naționala Portugaliei a cucerit titlul de campioană europeană la futsal U19, ediția 2025, competiție găzduită în premieră de Republica Moldova. Lusitanii au învins dramatic Spania în finala disputată la Arena Chișinău, scor 3-2, după prelungiri. Este al doilea trofeu continental consecutiv câștigat de Portugalia la această categorie de vârstă, egalând astfel Spania la numărul total […] Post-ul Futsal U19 EURO în Moldova. Trofeul merge în Portugalia! apare prima dată în Provincial.
10:20
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, pe 6 și 7 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Sănătate Ţânţăreni din raionul Anenii Noi. Tot în această […] Post-ul Servicii medicale gratuite în raioanele Anenii Noi, Cantemir și Ungheni apare prima dată în Provincial.
10:20
Expert: Piaţa cu cel mai mare preț la zahăr de pe continent riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? # Provincial
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de Hotărâre a Guvernului, prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne pentru o perioada de 200 de zile”. Contactat de redacţia coment.md să comenteze posibilul efect al acestui proiect de Hotarare a Guvernului, expertul în piaţa zahărului […] Post-ul Expert: Piaţa cu cel mai mare preț la zahăr de pe continent riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? apare prima dată în Provincial.
10:10
IGSU continuă măsurile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile din țară # Provincial
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI continuă Campania de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon, în urma procesului de fermentare a vinului în toate regiunile țării. Activitățile de informare a cetățenilor au loc în gospodăriile proprii, unde cetățenii produc vin de casă. Astfel, angajații IGSU îndeamnă oamenii să fie prudenți, […] Post-ul IGSU continuă măsurile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile din țară apare prima dată în Provincial.
5 octombrie 2025
19:10
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de astăzi, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit documentului, numărul de alegători incluși în listele electorale de bază este de 2 738 735, numărul de alegători incluși în listele suplimentare este de 342 244, iar în total, la votare au participat 1 609 […] Post-ul Rezultatele alegerilor parlamentare au fost centralizate apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Șeful statului: Viitorul european al țării noastre se construiește în fiecare clasă din sat și oraș # Provincial
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor. „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră – cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi […] Post-ul Șeful statului: Viitorul european al țării noastre se construiește în fiecare clasă din sat și oraș apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.