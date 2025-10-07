Investiția în educația financiară protejează viitorul oamenilor

10:30

În sezonul agricol 2025–2026, exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova au început într-un ritm mai lent comparativ cu anul trecut. În primele trei luni ale sezonului — din iulie până în septembrie — s-au exportat 54,3 mii tone, cu 23% mai puțin față de aceeași perioadă din 2024, când volumele au atins 70,8 mii tone. Diferența însă nu se datorează unei recolte mai mici.