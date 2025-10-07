Investiția în educația financiară protejează viitorul oamenilor
Agrobook, 7 octombrie 2025 13:30
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la Reuniunea anuală a Proiectului OECD/INFE pentru educație financiară, desfășurată la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), cu sprijinul Ministerului Finanțelor al Țărilor de Jos.
Acum 30 minute
13:30
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la Reuniunea anuală a Proiectului OECD/INFE pentru educație financiară, desfășurată la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), cu sprijinul Ministerului Finanțelor al Țărilor de Jos.
Acum o oră
13:10
Accesul la apă pentru irigare joacă un rol esențial în reducerea vulnerabilității fermierilor la schimbările climatice și în asigurarea unor recolte stabile și de calitate. Totodată, acesta permite aplicarea tehnologiilor moderne, atragerea investițiilor în plantații performante și contribuie la dezvoltarea comunităților rurale.
Acum 4 ore
10:30
Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova: un început de sezon mai lent, dar promițător # Agrobook
În sezonul agricol 2025–2026, exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova au început într-un ritm mai lent comparativ cu anul trecut. În primele trei luni ale sezonului — din iulie până în septembrie — s-au exportat 54,3 mii tone, cu 23% mai puțin față de aceeași perioadă din 2024, când volumele au atins 70,8 mii tone. Diferența însă nu se datorează unei recolte mai mici.
10:00
În perioada 4–8 octombrie 2025, Republica Moldova participă la ANUGA, una dintre cele mai mari expoziții agroalimentare din lume, desfășurată la Köln, Germania, cu standul național „Pomul vieții". Evenimentul reunește peste 8.000 de companii din 110 țări și atrage peste 140.000 de vizitatori.
Acum 6 ore
09:30
Pe 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a găzduit cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova. Sărbătoarea s-a desfășurat sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun", confirmând poziția Moldovei pe harta internațională a turismului vitivinicol.
Ieri
12:10
Pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, Republica Moldova a început să proceseze rapița pe plan intern, transformând-o în ulei și șrot – produse cu valoare adăugată superioară semințelor brute. În două luni, august și septembrie 2025, exporturile de ulei de rapiță au totalizat 16 180 de tone, dintre care 6 432 de tone au fost livrate în august și 9 748 de tone în septembrie. Prețul mediu de export a fost de 17,51 lei/kg, generând venituri totale de peste 283,2 milioane de lei.
11:50
De astăzi, 6 octombrie 2025, Republica Moldova este parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructura europeană care permite transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în Uniunea Europeană. SEPA reunește 41 de țări și facilitează plățile transfrontaliere între cetățeni, companii și instituții financiare.
5 octombrie 2025
15:40
Guvernul investește în viitorul zahărului moldovenesc: plăți directe, irigare și modernizare # Agrobook
În ultimii doi ani marcați de secetă, înghețuri și costuri de producție tot mai ridicate, cultura sfeclei de zahăr și a producerii zahărului a trecut printr-o perioadă dificilă. Totuși, anul 2025 marchează o schimbare de direcție, inclusiv datorită unor măsuri de sprijin adoptate de Guvern care au oferit fermierilor un respiro și un semnal de încredere.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Un grup de lucru condus de secretarul de stat Vasile Șarban a efectuat o vizită în teren pentru a evalua modul de realizare a Planului de acțiuni 2024–2025 privind implementarea Programului de îmbunătățiri funciare 2021–2025. Scopul evaluării a fost analizarea progreselor înregistrate, a impactului activităților desfășurate și a modului în care instituțiile partenere contribuie la gestionarea durabilă a resurselor de sol și apă.
3 octombrie 2025
18:20
EcoVoucher 2025: 3.369 de familii cu copii și persoane vârstnice primesc vouchere de 6.000 lei # Agrobook
Programul EcoVoucher lansează astăzi, 3 octombrie, cea de-a 6-a sesiune din acest an, dedicată sprijinirii gospodăriilor cu doi copii și a familiilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani.
17:20
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, a participat astăzi la Fintech Moldova Conference 2025, principalul eveniment dedicat inovațiilor financiare digitale din Republica Moldova.
12:20
Între Moromete și Speculatores, primul podcast Agrobook cu Adrian Furculiță și Cezar Gheorghe # Agrobook
Agricultura noastră trăiește mereu între două extreme. Pe de o parte, fermierul este prins în grijile zilnice, asemeni lui Moromete, mereu cu ochii la cer și cu inima strânsă pentru ziua de mâine. Pe de altă parte, logica rece a pieței și a burselor – lumea Speculatores, unde totul se traduce în cifre, grafice și tranzacții.
12:00
Tarifele feroviare cresc, piața reacționează din prima zi: unde se îndreaptă Calea Ferată din Moldova? # Agrobook
Decizia Căii Ferate din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri începând cu 12 septembrie 2025 a produs o reacție imediată pe piața agricolă. Asociația exportatorilor de produse agricole „Agrocereale" atenționează că schimbarea va avea consecințe directe asupra competitivității exporturilor moldovenești, provocând îngrijorare în rândul exportatorilor și, mai ales, al fermierilor.
11:30
În primele trei luni ale sezonului agricol 2025-2026, Republica Moldova a înregistrat un rezultat istoric la exporturile de rapiță. Între iulie și septembrie au fost livrate 257,7 mii tone, un volum de peste patru ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut (62 mii tone). Performanța depășește și nivelul sezonului record 2023, când exporturile ajungeau la 210 mii tone.
2 octombrie 2025
16:00
Victoriabank приобрел лидера рынка микрофинансирования Microinvest, входящего в группу Banca Transilvania, сообщает агентство IPN. Банк завершил сделку после получения всех необходимых разрешений от регулирующих и надзорных органов.
16:00
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu Maarten Verwey, director general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) din cadrul Comisiei Europene.
14:50
„Apă-Canal Chișinău" a transmis către ANRE proiectul privind cheltuielile de bază pentru anul 2025, în valoare totală de 578,6 milioane lei, mai mic decât prognoza din 2024 de 651 milioane lei.
12:40
Republica Moldova are în total 6 414 producători agricoli care gestionează exploatații de peste 10 hectare. La nivel național, un agent economic lucrează în medie circa 180 hectare, însă există diferențe semnificative între regiuni.
12:10
La nivel național, Republica Moldova își direcționează cea mai mare parte a suprafețelor cultivate către culturile tehnice. Datele arată că 44% (504 170 ha) din întreaga suprafață însămânțată este destinată floarei-soarelui, rapiței, soiei, sfeclei de zahăr sau tutunului.
11:10
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu europarlamentarul Eugen Tomac, în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles.
11:00
Structura agricolă a raioanelor Republicii Moldova arată o imagine complexă. Cele mai recente date despre suprafețele semănate cu culturi de toamnă, primăvară și culturi tehnice evidențiază diferențe clare între nord, centru și sud.
10:20
În perioada 1 iulie – 21 septembrie 2025, Moldova rămâne principalul furnizor de floarea-soarelui pentru UE, chiar dacă sezonul nu este încă pe deplin activ. Ponderea Moldovei în importurile comunitare s-a menținut la 57,5%, echivalent cu 34 813 tone.
10:00
În marja vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European și susținător activ al parcursului european al Republicii Moldova.
1 octombrie 2025
16:20
Cotațiile pentru rapița Matif au coborât sub pragul de 470 €/t, confirmând slăbiciunea generală a complexului oleaginos. Presiunea vine din mai multe direcții, inclusiv posibila modificare a taxării exporturilor din Ucraina, măsură care ar putea impulsiona vânzările și fluxurile de rapiță pe piața internațională.
15:50
29 de agricultori din satul Pelinei vor beneficia de un sistem modern de irigare pentru circa 50 de hectare de teren agricol # Agrobook
Agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, vor avea acces la un sistem modern de irigare, care va acoperi aproximativ 50 de hectare de teren agricol. Proiectul este realizat cu sprijinul Programelor IFAD în Republica Moldova și contribuie la creșterea productivității și la o gestionare eficientă a apei.
15:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut astăzi, 1 octombrie 2025, o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor.
15:00
Perioada de recepționare a cererilor pentru forma de plată complementară, desfășurată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în perioada 1 februarie – 30 septembrie 2025, s-a încheiat. În total au fost depuse 4.421 de cereri, cu o valoare totală solicitată de 658,18 milioane de lei.
14:40
Decizia Argentinei de a elimina taxele la exportul soiei influențează direct întreg complexul oleaginos, inclusiv piața florii-soarelui. În doar câteva zile, China a contractat 1,3 milioane tone de soia argentiniană pentru procesare, iar capacitățile mari de extracție de ulei din Argentina mențin presiunea pe piața globală a uleiurilor vegetale.
14:20
În primele șapte luni ale Programului Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA), între 1 martie și 30 septembrie 2025, au fost sprijinite 154 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici, cu finanțări totale aprobate de 157,6 milioane lei. În septembrie, 34 de proiecte investiționale au beneficiat de un volum cumulat de 31,41 milioane lei.
13:50
Republica Moldova participă și în acest an la una dintre cele mai importante expoziții internaționale dedicate sectorului horticol – Fruit Attraction 2025, desfășurată la Madrid, Spania, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie.
13:20
Piața globală a porumbului se confruntă cu presiuni semnificative din cauza perspectivelor excelente ale recoltelor din Argentina și Australia, care accentuează scăderea prețurilor internaționale.
13:10
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut la Bruxelles o întrevedere bilaterală cu Gert Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, în marja Forumului Inițiativei de la Viena 2025.
12:40
Orzul își păstrează atractivitatea pe piața regională, dar rămâne limitat în Republica Moldova # Agrobook
În a treia săptămână a lunii septembrie, cumpărătorul oficial de cereale din Iordania a achiziționat 60.000 de tone de orz furajer, provenit din surse opționale, în cadrul unei licitații internaționale ce viza până la 120.000 de tone.
12:30
Moldelectrica, operatorul rețelei de transport a energiei electrice din Republica Moldova, a lansat o licitație publică pentru achiziția capacităților de echilibrare, valabilă până la 31 decembrie 2030. Măsura, prima de acest fel în țară, are scopul de a asigura stabilitatea sistemului energetic și de a pregăti terenul pentru o piață competitivă de echilibrare.
12:10
În septembrie 2025, fermierii
12:00
Piața internațională a grâului a înregistrat săptămâna trecută scăderi, contractul pentru decembrie 2025 pe bursa Euronext ajungând la 189,50 €/t, în coborâre cu 1,25 €/t față de săptămâna precedentă. Evoluția reflectă presiunea pieței de la Chicago și lipsa factorilor de suport pentru redresare. The post Evoluția prețului la grâu appeared first on AgroBook.
11:20
Chișinău, 01 octombrie 2025 – Alte 2.217 familii din Republica Moldova au redus cheltuielile pentru energie prin programul guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii 5 din acest an, desfășurate între 12 și 29 septembrie, beneficiarii au valorificat voucherele pentru achiziționarea de electrocasnice noi și eficiente energetic. The post Facturi mai mici pentru 2.217 familii din Moldova în sezonul rece, prin EcoVoucher appeared first on AgroBook.
11:00
În acest weekend, Chișinăul devine centrul vitivinicol al Republicii Moldova, găzduind ediția a XXIV-a a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul are loc pe 4 și 5 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale și reunește 106 vinării din toate regiunile țării, de la producători consacrați la mici vinificatori. The post Chișinău găzduiește ediția a XXIV-a a Zilei Naționale a Vinului appeared first on AgroBook.
10:50
Fermierii și profesioniștii din agricultură sunt invitați la ediția de toamnă Moldagrotech și Farmer # Agrobook
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va avea loc dubla expoziție „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a). Evenimentul va reuni peste două sute de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina. Tematica ediției din acest an acoperă toate domeniile sectorului agroindustrial, de la mașini și agrochimie, până la soluții de energie regenerabilă aplicate în agricultură. The post Fermierii și profesioniștii din agricultură sunt invitați la ediția de toamnă Moldagrotech și Farmer appeared first on AgroBook.
10:30
Fermierii din Republica Moldova care cresc porci se confruntă cu dificultăți în valorificarea cărnii conform standardelor europene și solicită sprijin din partea statului. Unii dintre ei s-au reunit la Chișinău, în cadrul unui seminar cu participarea reprezentanților Guvernului. The post Dificultăți majore pentru fermieri în vânzarea cărnii de porc appeared first on AgroBook.
30 septembrie 2025
19:00
Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova a înregistrat în trimestrul II 2025 o creștere de 1,1% în termeni reali comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică. La nivelul semestrului I 2025, economia s-a menținut la același nivel cu perioada similară din 2024, indicând o evoluție modestă pe ansamblul primelor șase luni. The post Creștere modestă a PIB-ului: economia Moldovei a urcat cu 1,1% appeared first on AgroBook.
17:00
Astăzi, 30 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul unei ședințe publice, calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale din Republica Moldova. Decizia are la bază Legea nr. 108/2016 și angajamentele internaționale ale țării în domeniul energetic. The post ANRE stabilește calendarul liberalizării pieței gazelor naturale appeared first on AgroBook.
09:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat instituirea unei măsuri provizorii de protecție comercială a pieței interne pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, vizând importurile de zahăr alb din Serbia. Măsura prevede suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale pentru importurile care depășesc cota de 1000 de tone, clasificate la poziția tarifară 1701 99. The post Moldova protejează industria zahărului autohton appeared first on AgroBook.
29 septembrie 2025
17:20
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în zilele de 29 și 30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena (Vienna Initiative Full Forum 2025), găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. Ediția din acest an se concentrează pe proiectul Uniunea pentru Economii și Investiții (Savings and Investments Union) pentru economiile din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. The post Delegația BNM participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025 la Bruxelles appeared first on AgroBook.
17:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în perioada 22–26 septembrie 2025, au fost autorizate plăți în valoare totală de 33,9 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. The post Suma de 33,9 milioane de lei a fost alocată fermierilor sub formă de subvenții appeared first on AgroBook.
14:20
Valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova a ajuns la 167,07 miliarde de lei la începutul anului 2025, potrivit datelor Registrului patrimoniului public gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP). Comparativ cu 2024, când patrimoniul era estimat la 155,81 miliarde de lei, creșterea a fost de 11,26 miliarde de lei sau 6,74%. The post Patrimoniul public al Moldovei depășește 167 miliarde lei în 2025 appeared first on AgroBook.
13:20
Republica Moldova accelerează dezvoltarea sectorului agroalimentar, urmărind consolidarea competitivității și rezilienței antreprenorilor locali. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, obținut în iunie 2022, a determinat autoritățile să prioritizeze sprijinul pentru fermieri și investitori din agricultură. The post Agricultura Moldovei devine mai profitabilă cu plantații moderne appeared first on AgroBook.
12:50
În perioada 22–28 septembrie 2025, Serviciul Vamal a colectat peste 925,2 milioane de lei la bugetul de stat, îndeplinind cifra de control pentru perioada de referință în proporție de 105,9%. De la începutul anului, încasările totale se ridică la circa 29,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 100,4% din cifra planificată. The post Serviciul Vamal depășește cifra de control cu încasări de peste 925 milioane lei appeared first on AgroBook.
12:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a făcut publice rezultatele apelului desfășurat în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, destinat fermierilor din sectorul zootehnic pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs. În total, au fost depuse 438 de cereri, însumând 190,62 mii lei, dintre care 437 pentru lapte de bovine și o cerere pentru lapte de ovine. The post Plăți directe 2025: sprijin pentru sectorul zootehnic din Moldova appeared first on AgroBook.
12:00
Pe 29 septembrie este marcată Ziua Internațională de Conștientizare privind Pierderile și Risipa de Alimente, un eveniment care atrage atenția asupra efectelor economice, sociale și de mediu generate de irosirea alimentelor. The post Moldova marchează Ziua internațională împotriva risipei de alimente appeared first on AgroBook.
