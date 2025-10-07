Ciclonul Barbara care lovește România aduce cantități foarte mari de apă: Pot fi chiar 120-140 de litri/mp
SafeNews, 7 octombrie 2025 13:30
România va fi lovită în următoarele ore de ciclonul Barbara care aduce cantități foarte mari de precipitații. București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Administrația Națională de Meteorologie
Ciclonul Barbara care lovește România aduce cantități foarte mari de apă: Pot fi chiar 120-140 de litri/mp
România va fi lovită în următoarele ore de ciclonul Barbara care aduce cantități foarte mari de precipitații. București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Administrația Națională de Meteorologie
Corneliu Ciurea: După ce l-au pus pe Ion Ceban „în anumite limite", guvernarea s-a apucat serios de Irina Vlah, iar apoi de Vasile Costiuc. Întrebarea este ce vor face ei?
Analistul politic Cornel Ciurea constată că, deja de câteva luni în politica moldovenească se întâmplă lucruri care, dacă le analizezi atent, te duc la o concluzie logică şi anume că guvernarea are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii. „Se creează impresia că pe cei de la guvernare nu prea-i interesează opoziţia tradiţională, dacă-i
Premiul Nobel pentru Fizică din 2025 a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru munca din domeniul fizicii cuantice
Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat marți după-amiaza că Premiul Nobel pentru Fizică este acordat în 2025 cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru „pentru descoperirea efectului de tunelare cuantică macroscopică și a cuantificării energiei într-un circuit electric". „Laureații au folosit o serie de experimente pentru a demonstra că proprietățile bizare ale
Inspectorii de mediu din Nisporeni au identificat cu drona un transport ilegal de lemn și au aplicat o amendă de 5.000 de lei
O razie a inspectorilor de mediu din Nisporeni s-a soldat cu depistarea unui transport ilegal de lemn, surprins cu ajutorul unei drone. Un tractor care se îndrepta spre localitatea Bujor, din raionul Hîncești, a atras atenția autorităților după ce a fost observat transportând masă lemnoasă fără documente justificative. Șoferul nu a putut prezenta acte privind
Val de accidente pe fondul ploilor torențiale: 40 de incidente rutiere în doar 90 de minute
Un val de accidente rutiere a fost semnalat în această dimineață, după ce ploile abundente au pus stăpânire pe mai multe regiuni ale țării. În doar o oră și jumătate, serviciul de urgență 112 a înregistrat nu mai puțin de 40 de apeluri legate de evenimente rutiere, cele mai multe cauzate de carosabil alunecos și
Ministra Sănătății: R. Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog. Află care sunt schimbările propuse în sistemul medical
Republica Moldova va renunța la specialitatea medicală de narcologie, ca parte a unei reforme mai ample care vizează modernizarea spitalelor de psihiatrie și alinierea tratamentului afecțiunilor psihice și al adicțiilor la standardele europene. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei emisiuni radio. Potrivit ministrei, specialitatea de narcologie este un concept
Procurorii georgieni au acuzat luni cinci figuri ale opoziției de tentativă de răsturnare a guvernului, după ce protestele de sâmbătă au culminat cu ciocniri între poliție și demonstranți în capitala țării din Caucazul de Sud, cu o populație de 3,7 milioane de locuitori. Susținătorii opoziției georgiene s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Tbilisi, iar unii
Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători". Ce ar trebui să facă aceștia
Spionii lui Putin vin cu o nouă teorie despre presupusele planuri ale Marii Britanii de a organiza acțiuni sub steag fals în porturile europene. Potrivit Serviciului de Informații Externe de la Moscova, britanicii ar pregăti „ruși trădători" să atace o navă civilă a unui stat străin într-un port din Europa. „Biroul de presă al Serviciului
Comisia pentru bugete a Parlamentului European susține majorarea sprijinului UE cu 25 milioane euro pentru Vecinătatea Estică pentru 2026. Moldova printre beneficiari
Uniunea Europeană ar putea suplimenta fondurile alocate țărilor din Vecinătatea Estică, inclusiv Republicii Moldova, cu 25 de milioane de euro, în cadrul bugetului pentru anul 2026. Propunerea a fost aprobată la nivelul Comisiei pentru bugete din Parlamentul European. Inițiativa este co-semnată de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care subliniază că acest sprijin financiar este necesar pentru
Consiliul Superior al Magistraturii analizează o inițiativă care vizează accelerarea soluționării dosarelor vechi din instanțe, în special a celor care depășesc doi sau trei ani de la înregistrare. Inițiativa, prezentată de judecătoarea Livia Mitrofan, în cadrul ședinței CSM urmărește combaterea întârzierilor cronice care afectează eficiența sistemului judiciar. Documentul propune ca fiecare instanță să stabilească un
Moldova se pregătește pentru sezonul rece: 240.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns în țară
Autoritățile din domeniul sănătății publice au anunțat recepționarea unui nou lot de vaccin antigripal destinat campaniei de imunizare din această toamnă. Este vorba despre 240.000 de doze de vaccin „Influvac Tetra", procurate din bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Vaccinul a fost livrat în forma de seringi preumplute, fiecare conținând doza standard de
Din 12 octombrie intră în vigoare noile reguli la frontierele UE: Moldovenii vor trece printr-un sistem digital de control
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși unor proceduri noi la punctele de trecere a frontierei externe a Uniunii Europene. UE va introduce Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), o platformă digitală menită să înlocuiască ștampilarea manuală a pașapoartelor și să sporească securitatea la granițele sale. Sistemul este destinat
Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova – Blocul „Victoria" al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon – sunt „neputincioase" și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS. Dughin susține că pentru ca Rusia să își mențină influența în spațiul ex-sovietic este nevoie „de o
Abuzată timp de doi ani și lăsată însărcinată: Bărbat condamnat la 15 ani de închisoare pentru violul unei copile de 12 ani
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru violul repetat al unei fete de 12 ani. Sentința a fost pronunțată în ultima perioadă, iar pedeapsa va fi executată într-un penitenciar de tip închis. Potrivit dosarului penal, faptele s-au petrecut pe o perioadă îndelungată, între aprilie 2019 și noiembrie 2021.
Rusia a anunțat marți că a interceptat peste noapte și dimineață 210 drone ucrainene, unul dintre cele mai masive atacuri ale Kievului de la începutul războiului, transmite France Presse. Între orele șapte și opt dimineață, 25 de drone au fost neutralizate, dintre care 16 deasupra Mării Negre, a afirmat Ministerul Apărării de la Moscova într-un
Alertă pe șosele: 78 de accidente rutiere într-o săptămână, peste 13.800 de intervenții medicale
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat de mii de ori în ultima săptămână, înregistrând un total de 13.844 de intervenții în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025. Din păcate, o parte dintre acestea – aproximativ 3% – au fost apeluri nejustificate, care nu se încadrau în urgențe reale. După evaluarea și
Ucrainean de 27 de ani, trimis în judecată într-un dosar ce vizează organizarea migrației ilegale a conaționalilor săi prin Moldova, contra sume de până la 10.000 de dolari
Un tânăr din Ucraina, stabilit în Germania, a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a organizat migrarea ilegală a conaționalilor săi prin Republica Moldova, pentru a evita înrolarea în armată. În schimbul acestor servicii, ar fi primit peste 9 milioane de lei în criptomonede. Procurorii îl mai acuză și de spălare de bani. Potrivit
Cercetătorii au descoperit o specie rară de gândac, Boros schneideri, în Rezervația Biosferei Radiologic-Ecologice Cernobîl din Ucraina. Această descoperire subliniază unicitatea ecosistemului din zonă. Prezența acestei specii pe cale de dispariție în zona Cernobîl indică importanța conservării habitatului natural. Descoperirea ar putea duce la includerea teritoriului în rețeaua Natura 2000. Boros schneideri, singurul reprezentant al
Peste 56.000 de traversări ale frontierei în 24 de ore. 32 de cetățeni străini, refuzați la intrarea în țară
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate peste 56.000 de traversări ale frontierei de stat conform informațiilor oferite de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost:• Aeroportul Internațional Chișinău – peste 19.700 de traversări• PTF Leușeni – 7.480• PTF Sculeni – 5.679• PTF comun Palanca – 5.301•
Un judecător din Albania a fost împuşcat mortal în sala de judecată. Atacul s-a produs
Un bărbat a tras cu arma într-o sală de judecată din capitala Albaniei, ucigând un judecător și rănind alte două persoane. După ce a fugit de la fața locului, atacatorul a fost prins de polițiști. Judecătorul Astrit Kalaja prezida o ședință la Curtea de Apel luni, când individul a deschis focul, potrivit poliției, care a […] Articolul Un judecător din Albania a fost împuşcat mortal în sala de judecată. Atacul s-a produs în timpul procesului apare prima dată în SafeNews.
Un nou val ”alarmant” de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în timp ce tot mai puţini adulţi fumează tutun în lume. În ţări în care există aceste date, copiii sunt în medie de nouă ori mai […] Articolul O nouă ameninţare identificată de OMS: „Cifrele sunt alarmante” apare prima dată în SafeNews.
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento, trei persoane sunt în stare critică # SafeNews
Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor, relatează CNN. Cei trei răniţi se aflau la bordul elicopterului înainte ca acesta să se prăbuşească pe autostrada 50 în direcţia est, în apropierea străzii 59, a declarat pentru CNN Departamentul de […] Articolul SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento, trei persoane sunt în stare critică apare prima dată în SafeNews.
Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple # SafeNews
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunţat luni autorităţile franceze, transmite Reuters. Investigaţia, dezvăluită iniţial de publicaţia Politico, a fost încredinţată unei unităţi de poliţie specializate în […] Articolul Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple apare prima dată în SafeNews.
Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Guvernului Republicii Moldova să publice imediat prețul de livrare a gazelor naturale pentru populație și mediul de afaceri, înainte de începutul sezonului rece. Formațiunea afirmă că, potrivit datelor oficiale, SA „Energocom” a procurat deja peste 90% din volumul necesar pentru acoperirea consumului intern, ceea ce face „nejustificată amânarea anunțării […] Articolul PLDM cere Guvernului să facă public prețul gazelor pentru iarna 2025–2026 apare prima dată în SafeNews.
Papa Leon anulează una dintre reformele lui Francisc și taie o putere cheie a Băncii Vaticanului # SafeNews
Papa Leon a anulat luni autoritatea exclusivă a Băncii Vaticanului asupra investițiilor deținute de cetatea-stat, inversând una dintre reformele financiare ale predecesorului său, Francisc, relatează Reuters. Într-un decret scurt, Leon a declarat că Banca Vaticanului, cunoscută oficial sub numele de Institutul pentru Lucrări Religioase, nu va mai controla toate investițiile făcute de departamentele Vaticanului, așa cum […] Articolul Papa Leon anulează una dintre reformele lui Francisc și taie o putere cheie a Băncii Vaticanului apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // De la mașini de lux la motocultoare: 60 de șoferi băuți prinși în toată țara într-un singur weekend # SafeNews
În timpul verificărilor desfășurate în acest weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care se aflau la volan sub influența alcoolului. Printre cazurile cele mai grave se numără:• La Soroca, un bărbat de 46 de ani a fost surprins conducând un Volkswagen cu o concentrație de 1,38 mg/l alcool în aerul expirat, cea […] Articolul VIDEO // De la mașini de lux la motocultoare: 60 de șoferi băuți prinși în toată țara într-un singur weekend apare prima dată în SafeNews.
Medvedev ironizează teama europenilor de drone: Să tremure ca animalele împinse la abator # SafeNews
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat un nou mesaj ironic la adresa europenilor, în contextul incidentelor recente cu drone semnalate în Germania și în alte țări din UE. Într-o postare pe platforma MAX, preluată pe Telegram, Medvedev a vorbit despre o „epidemie de drone zburătoare neidentificate” care ar fi „lovit orașele europene”, lansând […] Articolul Medvedev ironizează teama europenilor de drone: Să tremure ca animalele împinse la abator apare prima dată în SafeNews.
Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán. Merkel a declarat în interviu că opoziția germană a blocat în 2021 un dialog al UE cu Putin, care, sperase ea, ar fi împiedicat […] Articolul Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Peste 4300 de abateri de la regulile de circulație au fost constatate de polițiști în acest weekend, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național. Cele mai frecvente nereguli au fost viteza excesivă, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Din totalul contravențiilor, aproape 2100 de șoferi au fost surprinși circulând […] Articolul Weekend periculos pe șosele: Peste 4300 de abateri, zeci de șoferi drogați sau băuți apare prima dată în SafeNews.
În zilele de 15 și 16 octombrie, patru magistrați din sistemul judecătoresc vor fi audiați public în cadrul procesului de vetting, etapă esențială în evaluarea integrității acestora. Audierile sunt organizate de Comisia de Evaluare a Judecătorilor și vizează identificarea eventualelor probleme de integritate constatate în urma verificărilor preliminare. Printre cei chemați în fața Comisiei se […] Articolul Patru judecători vor fi supuși audierilor publice în procesul de evaluare a integrității apare prima dată în SafeNews.
Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane # SafeNews
Forțele ruse au atacat orașul Sumy, lovind o unitate medicală locală cu o dronă, a transmis luni, Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei. Acoperișul centrului perinatal a luat foc. În momentul atacului, în interiorul unității se aflau 166 de persoane, dintre care 11 copii și 35 de pacienți. Nu au existat victime civile, deoarece toată […] Articolul Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane apare prima dată în SafeNews.
Cod Galben de ploi în Republica Moldova: Meteorologii anunță precipitații abundente în următoarele zile # SafeNews
Toamna își face simțită prezența din plin în Republica Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începând cu ziua de marți, 7 octombrie, și până miercuri, 8 octombrie, țara va fi afectată de ploi de lungă durată. În acest context, SHS a emis o avertizare de Cod Galben de precipitații. Meteorologii prognozează ploi continue, cu […] Articolul Cod Galben de ploi în Republica Moldova: Meteorologii anunță precipitații abundente în următoarele zile apare prima dată în SafeNews.
Cel mai în vârstă șef de stat din lume vrea să candideze pentru al optulea mandat, deși până și fiica lui i-a cerut să se retragă # SafeNews
Paul Biya, președintele în vârstă de 92 de ani al Camerunului a anunțat că va candida pentru un al optulea mandat, susținând că dă astfel curs apelurilor „numeroase și insistente” de a rămâne în funcție, dar ciclul electoral din acest an a fost marcat și de apeluri puternice care îi cer să se retragă, transmite […] Articolul Cel mai în vârstă șef de stat din lume vrea să candideze pentru al optulea mandat, deși până și fiica lui i-a cerut să se retragă apare prima dată în SafeNews.
Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc # SafeNews
Viacheslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică după ce a căzut de la o înălțime de cel puțin 21 de metri. Leontiev era directorul ziarului sovietic Pravda, care se traduce prin „Adevăr”, principalul organ de presă al Partidului Comunist. El a continuat să conducă ziarul mult […] Articolul Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc apare prima dată în SafeNews.
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al Partidului „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # SafeNews
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat. De asemenea, instanța l-a privat de dreptul de a activa în partide politice sau în […] Articolul Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al Partidului „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului apare prima dată în SafeNews.
Investiție de peste 1,3 milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru dotarea a 136 de grădinițe cu echipamente moderne pentru joacă și învățare # SafeNews
Un număr de 136 de grădinițe din țară vor beneficia de condiții îmbunătățite pentru joacă și învățare, în urma unei investiții de peste 1,3 milioane de dolari. Proiectul este susținut financiar de Banca Mondială prin intermediul unui grant oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul Parteneriatului pentru Învățarea Timpurie (ELP). Fiecare instituție […] Articolul Investiție de peste 1,3 milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru dotarea a 136 de grădinițe cu echipamente moderne pentru joacă și învățare apare prima dată în SafeNews.
Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ # SafeNews
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului, transmite SafeNews.md cu referire la bizlaw.md. Potrivit datelor publicate, la categoria judecători, 13 persoane au obținut note mai mari de 8,00, […] Articolul Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ apare prima dată în SafeNews.
China îşi face un centru de date subacvatic pentru a reduce consumul de energie pentru răcire # SafeNews
Pentru a reduce consumul de apă şi energie pentru răcire, compania chineză Highlander va scufunda un centru de date în Marea Galbenă, în largul coastelor Shanghaiului, la mijlocul lunii octombrie, relatează Le Figaro. Indispensabile pentru buna funcţionare a societăţilor digitalizate, aceste infrastructuri puternice generează căldură nedorită, necesitând multă apă şi energie pentru răcirea lor. De […] Articolul China îşi face un centru de date subacvatic pentru a reduce consumul de energie pentru răcire apare prima dată în SafeNews.
Chișinăul, aproape gata pentru sezonul de încălzire 2025–2026: Verificările sistemelor de încălzire, aproape finalizate # SafeNews
Pregătirile pentru sezonul de încălzire în municipiul Chișinău sunt într-un stadiu avansat, autoritățile anunțând că majoritatea blocurilor locative gestionate de întreprinderile municipale au fost deja verificate din punct de vedere tehnic. Potrivit Direcției generale locativ-comunală și amenajare, 99% dintre aceste imobile au trecut prin controale ale sistemelor inginerești, iar lucrările de spălare a instalațiilor de […] Articolul Chișinăul, aproape gata pentru sezonul de încălzire 2025–2026: Verificările sistemelor de încălzire, aproape finalizate apare prima dată în SafeNews.
Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură. Șansele ca șefa Comisie să fie demisă # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână, relatează Reuters. Moţiunile urmează să fie propuse luni de extrema dreaptă şi extrema stângă din Franţa […] Articolul Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură. Șansele ca șefa Comisie să fie demisă apare prima dată în SafeNews.
Produse de tutun ascunse în bagajul de cală: O pasageră, depistată cu 240 de pachete nedeclarate pe Aeroportul din Chișinău # SafeNews
O femeie de 32 de ani, cetățeană a Republicii Turcia, a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău cu 240 de pachete de rezerve de tutun ascunse în bagajul de cală. Produsele purtau timbru de acciz al Republicii Moldova și nu au fost declarate la trecerea frontierei. Incidentul a avut loc în acest weekend, în timpul […] Articolul Produse de tutun ascunse în bagajul de cală: O pasageră, depistată cu 240 de pachete nedeclarate pe Aeroportul din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” # SafeNews
Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină pentru anul 2025 a fost acordat luni unui trio de oameni de știință pentru descoperirile lor „privind toleranța imunitară periferică”. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi vor împărți premiul pentru lucrările lor privind prevenirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului, a anunțat Adunarea Nobel de […] Articolul Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” apare prima dată în SafeNews.
Creștere alarmantă a escrocheriilor online în Moldova: Peste 1.200 de cazuri înregistrate în 2025. Poliția lansează campania „Stop Investiții False” # SafeNews
Infracțiunile financiar-bancare comise în mediul online s-au intensificat în Republica Moldova în 2025, autoritățile raportând peste 1.200 de cazuri doar în primele nouă luni ale anului. Prejudiciul total depășește 200 de milioane de lei, iar cele mai frecvente victime sunt cetățenii atrași în capcane de îmbogățire rapidă promovate pe rețelele sociale. Pentru a contracara fenomenul, […] Articolul Creștere alarmantă a escrocheriilor online în Moldova: Peste 1.200 de cazuri înregistrate în 2025. Poliția lansează campania „Stop Investiții False” apare prima dată în SafeNews.
FOTO // 4 oameni au murit după ce mașina lor a căzut în mare, de pe o stâncă de 70 de metri, în Croația: „Un polițist s-a scufundat după ei, dar n-a putut să-i salveze” # SafeNews
4 turiști din Malta au murit într-un accident tragic în Croația, după ce mașina lor a căzut în mare de pe o stâncă înaltă, în orașul litoral Senj, relatează 24sata. Un accident tragic a avut loc în orașul croat Senj, 8.000 de locuitori, când o mașină închiriată cu patru turiști maltezi a căzut în mare […] Articolul FOTO // 4 oameni au murit după ce mașina lor a căzut în mare, de pe o stâncă de 70 de metri, în Croația: „Un polițist s-a scufundat după ei, dar n-a putut să-i salveze” apare prima dată în SafeNews.
Casa Albă dezvăluie țara care a contribuit cu cei mai mulți soldați în războiul Rusiei din Ucraina, după Coreea de Nord # SafeNews
Administrația președintelui Donald Trump mobilizează diplomații americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții a ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei, în parte prin divulgarea detaliilor privind sprijinul acordat de Havana războiului Rusiei în Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Reuters. Diplomații americani vor informa țările aliate […] Articolul Casa Albă dezvăluie țara care a contribuit cu cei mai mulți soldați în războiul Rusiei din Ucraina, după Coreea de Nord apare prima dată în SafeNews.
Mai mulți șoferi au fost sancționați în raionul Nisporeni pentru transport ilegal de masă lemnoasă, în urma unor controale desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Amenzile aplicate se ridică la 17.500 de lei, iar prejudiciul adus mediului a fost estimat la 1.362 de lei. Raziile au fost organizate pe întreg teritoriul raionului Nisporeni, cu scopul […] Articolul FOTO // Transport ilegal de lemn sancționat la Nisporeni: amenzi de peste 17.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
Curenții oceanici se schimbă și produc fenomene meteo extreme, iar cercetătorii spun că Europa va fi direct afectată # SafeNews
Un sistem uriaș de curenți oceanici rotativi din nordul Atlanticului se comportă extrem de ciudat, posibil pentru că se apropie de un punct critic, arată o nouă analiză bazată pe studiul cochiliilor de scoici, relatează Live Science. „Este extrem de îngrijorător”, a declarat Beatriz Arellano Nava, autoarea principală a studiului și cercetătoare postdoctorală în geografie […] Articolul Curenții oceanici se schimbă și produc fenomene meteo extreme, iar cercetătorii spun că Europa va fi direct afectată apare prima dată în SafeNews.
O femeie în vârstă de 42 de ani, nerezidentă, a fost depistată de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Otaci având asupra sa o cantitate semnificativă de medicamente ce conțin substanțe cu regim de circulație restricționat. Incidentul s-a produs pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în timpul controlului […] Articolul Femeie prinsă cu peste 500 de pastile interzise în bagaj, pe ruta Chișinău–Kiev apare prima dată în SafeNews.
Miliardar rus supranumit „regele neoficial al biletelor de avion rusești”, arestat pentru o crimă din 1999 # SafeNews
Ibraghim Suleimanov, 58 de ani, un miliardar influent din Daghestan, a fost reținut la Moscova, pe 2 octombrie, fiind suspectat de o crimă comisă în urmă cu 25 de ani, scriu agenția rusă de stat TASS, Realitatea Caucazului și Life. El a fost plasat în arest preventiv pentru două luni. Suleimanov este suspectat de implicare […] Articolul Miliardar rus supranumit „regele neoficial al biletelor de avion rusești”, arestat pentru o crimă din 1999 apare prima dată în SafeNews.
CEC: Mâine este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale noi din noiembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală informează că mâine, 7 octombrie 2025, se încheie termenul limită pentru depunerea dosarelor de înregistrare a candidaților la alegerile locale noi, programate pe 16 noiembrie. Potrivit CEC, dosarele trebuie depuse la consiliile electorale de circumscripție din localitățile unde se vor organiza scrutinurile. Pentru pozițiile de consilier local, listele candidaților trebuie să fie […] Articolul CEC: Mâine este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale noi din noiembrie apare prima dată în SafeNews.
