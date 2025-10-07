„Cel mai bogat din Nisporeni”, dar fără abateri: Cum a trecut democratul Vasile Bîtcă controlul ANI?
TVR Moldova, 7 octombrie 2025 13:30
Fostul deputat democrat Vasile Bîtcă, un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a ieșit basma curată în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Instituția a încheiat controlul averii și intereselor personale ale acestuia, stabilind că nu există nicio abatere de la lege și că toate bunurile și veniturile declarate au acoperire legală.
Acum 15 minute
13:40
În Chișinău, ploile abundente au scos la suprafață o probleme veche - gropile. Ce spune primăria? # TVR Moldova
Ploile abundente din ultimele zile scot la suprafaţă o problemă veche a Chişinăului - drumurile deteriorate. Străzile sunt pline de gropi, unele arată ca niște ulite înnoroiate, spre nemulţumirea şoferilor şi a pietonilor. Cei de la Primărie spun, ca de fiecare dată, că intervin cum pot și promit că unele străzi secundare ar putea fi reabilitate.
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:20
„Ceva gustos pe masă”. Cum erau plătiți cărăușii care transportau cu avionul bani pentru rețeaua Șor # TVR Moldova
Un detaliu dezvăluit în sentința de condamnare a Marinei Tauber arată cum rețeaua condusă de Ilan Șor a creat un mecanism de transportare a banilor cash din Rusia în Republica Moldova, folosind așa-numiți „curieri” care efectuau zboruri tur-retur în 24 de ore. Cărăușii făceau navetă tur-retur Moscova - Chișinău 24 de ore, pentru a transporta bani din Rusia, și pentru acest serviciu erau remunerați cu câte 50 de euro, aproximativ 1.000 de lei. Grupul de persoane era format din 10 - 15 persoane.
Acum 2 ore
12:50
Liceul „Mircea Eliade” sărbătorește 35 de ani de la deschidere. Mesajul Iulianei Gorea Costin # TVR Moldova
Liceul Academic Român-Englez „Mircea Eliade” a fost, la începutul anilor ’90, expresia unei credințe neabătute în puterea de regenerare a națiunii, după dezmembrarea imperiului sovietic și recăpătarea independenței de stat a Republicii Moldova, fiind unul dintre modelele didactice fondatoare ale ascensiunii identitare.
12:40
Mai multe localități din Republica Moldova vor rămâne fără lumină, anunță Premier Energy # TVR Moldova
Premier Energy Distribution informează consumatorii că, marți, 7 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice, conform adreselor și intervalelor orare indicate mai jos.
12:40
Patruzeci de accidente în nouăzeci de minute din cauza ploilor; Autoritățile fac apel la prudență # TVR Moldova
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 dă un semnal de alarmă privind creșterea îngrijorătoare a numărului de accidente rutiere survenite pe fondul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore.
12:10
Acum 4 ore
11:40
Republica Moldova a primit un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doză de 0,5 ml în seringă preumplută. Vaccinul a fost achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru sezonul gripal 2025–2026.
11:30
11:30
Mureșan: Propunem o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică și R. Moldova # TVR Moldova
Europarlamentarul român Siegfried Mureşan a anunțat că a propus o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Potrivit oficialului, comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat luni seară un amendament co-semnat prin care solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova.
11:20
11:10
Trump a trimis Garda Națională în Portland. Protestatarii, în conflict cu polițiștii în Oregon # TVR Moldova
Poliția a intrat în conflict cu cetățenii statului american Oregon, în capitala statală Portland, care protestau faţă de venirea Gărzii Naționale. Administrația Trump a decis să meargă mai departe cu mobilizarea trupelor de rezerviști, în ciuda unui ordin judecătoresc care suspenda în mod expres această măsură. Acum instanța a dispus din nou blocarea măsurii administrative. Atât judecătorul, cât și autoritățile statale afirmă că nu există absolut niciun motiv real pentru mobilizarea armatei pe străzile din Portland.
11:10
Igor Dodon îl felicită pe Putin cu ocazia zilei de naștere după ce a pierdut alegerile în R. Moldova # TVR Moldova
Igor Dodon a transmis un mesaj de felicitare liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. În textul publicat pe pagina sa de Facebook, Dodon a reiterat ideea unei „prietenii tradiționale” între Republica Moldova și Rusia, criticând în același timp politica actualei guvernări de la Chișinău, pe care a descris-o drept „neprietenoasă” față de Moscova.
10:50
Un tânăr a luat 9 milioane de lei în cripto pentru a ajuta niște ucraineni să fugă în Moldova # TVR Moldova
Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizare și Cauze Speciale au trimis în judecată un tânăr de 27 de ani din Ucraina, care facilita din Germania tranzitarea ilegală a Moldovei de către alți tineri care ar fi urmat să fie încadrați în armata din Ucraina.
10:10
Evacuări masive în China, după ce taifunul Matmo a lovit cu valuri uriașe zonele de coastă # TVR Moldova
Cel de al 21-lea taifun al acestui an a lovit cu putere sudul Chinei si a declansat stare de alerta. Sute de mii de oameni au fost evacuati deja din calea vijeliei. Tot in China, pe un versant al muntelui Everest, sute de alpinisti sunt blocati in mijlocul zapezii, din cauza unei furtuni. Iar in Nepal, ploile si alucecarile de teren au provocat moartea a peste 50 de oameni.
Acum 6 ore
09:40
Sute de alpiniști rămași blocați pe Everest în urma unei furtuni de zăpadă au fost salvați după o operațiune pe cât de vastă, pe atât de riscantă. Acțiunea de recuperare continuă.
09:10
Doi ani de război în Gaza. Planul de pace propus de Trump pentru, discutat la Sharm el Sheik # TVR Moldova
Delegatia israeliana a ajuns la Sharm el Sheik, in Egipt, unde, prin intermediul mediatorilor, va negocia planul de pace propus de Donald Trump.
08:40
Aeroportul din Oslo, aterizări temporar suspendate după ce a fost observată o dronă în apropiere # TVR Moldova
Aeroportul din Oslo a suspendat temporar aterizările după ce a fost observată o dronă în apropiere.
08:20
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 6 octombrie.
Acum 24 ore
20:40
Zimbru Chișinău este în mare formă în prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. Galben-verzii au înregistrat a cincea victorie la rând în campionat, după o demonstrație de forță pe terenul clubului Milsami Orhei, actuala deținătoare a titlului. În clasament, trupa lui Oleg Kubarev este la doar două puncte distanță de Sheriff Tiraspol.
20:10
Portugalia și-a apărat titlul la Campionatul European de Futsal U-19. Lusitanii au avut nevoie de prelungiri în finala disputată la "Chișinău Arena" pentru a se impune în fața Spaniei. Acum, ambele selecționate au câte două trofee continentale în palmares.
19:40
Fraudele online: Investițiile în cripto sunt una dintre capcanele favorite ale escrocilor # TVR Moldova
Tot mai mulți oameni devin victime ale fraudelor online. Doar în primele opt luni ale anului, prejudiciile s-au triplat faţă de anul trecut. Specialiștii susțin că de cele mai multe ori infractorii sunt din afara Republicii Moldova şi vorbesc limba rusă. Pentru a preveni fraudele online, a fost lansată campania naţională, „Stop Investițiilor False!".
19:10
Magistrații Curții de Apel Centru au respins, luni, un recurs al avocaților oligarhului Vladimir Plahotniuc legat de arestul preventiv în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte. În urma acestei scheme, în buzunarul oliharhului au curs bani din fiecare act emis de Agenția Servicii Publice în perioada 2014-2019.
18:40
Ceban nu este pregătit să spună ce face mai departe: Se face deputat sau rămâne la primărie? # TVR Moldova
La o săptămână de la alegerile parlamentare, primarul Chişinăului, Ion Ceban, a avut prima apariție publică. Edilul a anunțat că în cadrul Primăriei urmează remanieri și reorganizări. Întrebat dacă va renunța la funcția de primar pentru cea de deputat, Ceban a menționat că va anunţa deciziile politice la momentul potrivit.
18:20
Noi spectacole la Teatrul național „Vasile Alecsandri” din Bălți: Provocările culiselor # TVR Moldova
18:10
18:10
Socialista Alla Darovannaia a pierdut litigiul cu Ala Nemerenco și și-a pus cenușă pe cap # TVR Moldova
Fosta deputată socialistă Alla Dorovannaia a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să-i achite ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, 20.000 de lei ca prejudiciu moral după ce a fost găsită vinovată de răspândirea unor informații defăimătoare legate de diploma de studii a ministrei. După pronunțarea sentinței, Darovannaia a scris pe pagina ei de Facebook.com că dezmințite informațiile false pe care le-a diseminat acum patru ani.
17:40
Ziua mondială a arhitecturii ('World Architecture Day') este sărbătorită în prima zi de luni din octombrie a fiecărui an, în 2025 fiind marcată la data de 6 octombrie.
17:40
Sistemul de gestionare a deșeurilor din municipiul Chişinău va fi modernizat. Vechiul depozit temporar, folosit în 2010 - 2017, va fi reconstruit. În paralel, se lucrează la o stație modernă de transfer, dotată cu o linie de sortare. Investiţia se ridică la peste 12 milioane de euro.
17:20
„Pornim acţiuni la nivel mondial!”. Diana Şoşoacă a fost audiată în dosarul propagandei legionare # TVR Moldova
Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost audiată, luni, la sediul Parchetului General, în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. La venire, ea a fost întâmpinată de câteva sute de susținători care au fluturat steagul partidului SOS, drapelul tricolor și au adus buchete de flori. Au fost afișate pancarte cu mesajul „Cenzura de orice fel este interzisă!”, potrivit TVR Info.
17:10
Autoritățile municipale au anunțat programul dedicat Hramului Orașului Chișinău, care va fi sărbătorit pe 14 octombrie, zi în care capitala își cinstește ocrotitoarea spirituală – Acoperământul Maicii Domnului.
17:00
O nouă sinucidere la Moscova: Fostul director al editurii „Pravda” s-a aruncat de la fereastră # TVR Moldova
Fostul director al editurii „Pravda”, Viaceslav Leontiev, a fost găsit mort la Moscova. Potrivit informațiilor preliminare, acesta s-ar fi sinucis. Despre incident au relatat agențiile ruse de presă, citând surse din serviciile operaționale.
16:40
Maria Ignat, în vârstă de 24 de ani, a fost desemnată miss Moldova 2025, în urma finalei desfășurate pe 5 octombrie la Chișinău. Avocată de profesie, tânăra activează în domeniul juridic și s-a implicat în proiecte de caritate dedicate copiilor.
16:40
Cifre record la Ziua Națională a Vinului 2025: Vânzări mai mari cu 82 la sută față de 2024 # TVR Moldova
Peste 150.000 de vizitatori din 30 de state, au fost vândute 9.100 de carnete ale degustătorului, cu 82 la sută mai mult comparativ cu 2024; au participat 106 vinării, dintre care 43 mici producători locali – Acestea sunt cifrele Zilei Naționale a Vinului, ediția 2025.
16:10
Au început pregătirile pentru iarnă: lemne suficiente și prețuri stabile, promite Moldsilva # TVR Moldova
Au început pregătirile pentru sezonul rece. Stocurile de lemne sunt suficiente, iar preţurile nu au crescut semnificativ faţă de anul trecut. În depozite sunt aproape 139 de mii de metri steri de lemne, iar până la sfârșitul anului stocurile vor fi completate cu alți 117 mii de metri steri. În satele din Republica Moldova, unii localnici și-au cumpărat deja lemnele de foc şi au umplut magaziile.
15:50
Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, cântă prohodul lui Dodon și Șor și amenință Moldova cu război # TVR Moldova
Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova – Blocul „Victoria” al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon – sunt „neputincioase” și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS. Pentru ca Rusia să își mențină influența în spațiul ex-sovietic, el susține că este nevoie „de o politică decisivă”, „proactivă”. „Următorul pas este războiul”, amenință el, dacă statele astea, ex-sovietice, nu vor război, condiționează el, să facă schimbări pro-ruse radicale.
15:40
Pentru întrunirea noului Parlament mai sunt necesare câteva etape procedurale. Ce urmează după raportul final al Comisiei Electorale Centrale?
15:20
La data de 6 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
15:10
Comisia Electorală Centrală a validat duminică mandatele pentru cele cinci partide şi blocuri electorale care intră în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel s-a încheiat o etapă importantă pentru întrunirea noului legislativ. La şedinţa de aseară, membrii CEC au făcut mai multe sugestii pentru a optimiza procesul electoral la viitoarele alegeri.
14:40
Atenție la dioxidul de carbon! Salvatorii avertizează vinificatorii casnici asupra pericolelor # TVR Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) continuă campania de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon, emis în urma procesului de fermentare a vinului, desfășurată în toate regiunile țării.
14:10
Sancțiunile impuse de Statele Unite fac aproape imposibilă plata către Iran pentru petrolul său. Cu toate acestea, China a găsit o modalitate de a face acest lucru – printr-un aranjament care, în mare parte, a rămas secret, conform WSJ.
14:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, luni, o avertizare Cod Galben de ploi de lungă pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru zilele de 7 și 8 octombrie.
Ieri
13:40
Republica Moldova a obținut șapte medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # TVR Moldova
Republica Moldova a înregistrat o performanță remarcabilă la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, desfășurat în Riga, Letonia, obținând șapte medalii în total – o medalie de aur, trei de argint și trei de bronz.
13:10
O femeie a încercat să scoată din R. Moldova peste 500 de pastile cu substanțe restricționate # TVR Moldova
Funcționarii postului vamal Otaci au descoperit asupra unei femei, care intenționa să treacă frontiera R. Moldova, o cantitate semnificativă de medicamente ce conțin substanțe cu regim de circulație restricționat.
13:10
Poliţiştii din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un bărbat din Republica Moldova, căutat de autorităţi, care este cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.
12:30
Nicușor Dan anunță noua echipă de consilieri. Cine îl va consilia pe șeful statului român? # TVR Moldova
Fostul ambasador al României la Chișinău, Marius Lazurca, va fi responsabil de politica externă, iar noul consilier pentru afaceri europene este Valentin Naumescu.
11:40
UE critică alegerile locale din Georgia: „Scrutinul a avut loc într-o perioadă de reprimare” # TVR Moldova
Uniunea Europeană a criticat dur duminică alegerile locale desfășurate în weekend în Georgia, declarând că scrutinul a avut loc ”într-o perioadă de reprimare extinsă a celor care sunt în dezacord” cu guvernul.
11:40
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat la câteva ore după ce a fost prezentat cabinetul său, potrivit BBC.
11:20
Duminică noaptea, în jurul orei 23:30, la Ungheni s-a produs un accident rutier în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite.
11:20
Parlamentul European solicită UE să deschidă imediat negocierile cu Republica Moldova, fără Ucraina # TVR Moldova
Membrii Parlamentului European din 19 țări ale UE au trimis o scrisoare președintelui Consiliului European, António Costa, solicitând o trecere „imediată” la următoarea etapă a negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la UE. Acest lucru a fost anunțat pe 5 octombrie de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
