„Cel mai bogat din Nisporeni”, dar fără abateri: Cum a trecut democratul Vasile Bîtcă controlul ANI?

Cel de al 21-lea taifun al acestui an a lovit cu putere sudul Chinei si a declansat stare de alerta. Sute de mii de oameni au fost evacuati deja din calea vijeliei. Tot in China, pe un versant al muntelui Everest, sute de alpinisti sunt blocati in mijlocul zapezii, din cauza unei furtuni. Iar in Nepal, ploile si alucecarile de teren au provocat moartea a peste 50 de oameni.