Călătorește premium cu VISA și OTP Bank
Noi.md, 7 octombrie 2025 13:30
Ești pasionat de călătorii? Cu cardul tău Visa Platinum sau Visa Infinite de la OTP Bank, descoperi lumea la un alt nivel. Ai acces gratuit în business Lounge Key la aeroport, servicii Visa Concierge 24/7 și acces nelimitat la serviciul Fast Track — pentru confortul și siguranța călătoriilor tale.Mai mult, efectuând plăți cu cardul în valoare de 10 000 MDL lunar*, intri automat în cursa premii
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
13:30
Seismologii au înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 5,6 în largul coastei sud-vestice a insulei Kandavu, care aparține Republicii Fiji.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Serviciul Geologic al Australiei pe site-ul său.{{840055}}Conform datelor sale, epicentrul s-a aflat la o adîncime de aproximativ 550 km, la 35 km sud de insulă, a cărei populație depășește 10.000 de locui
13:30
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere alarmantă a numărului de accidente rutiere, provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. În doar o oră și jumătate, operatorii au înregistrat aproximativ 40 de apeluri legate de incidente pe drumuri, transmite Noi.md.Majoritatea accidentelor au avut loc din cauza carosabilului alunecos, vizibilității reduse și
13:30
Șeful ONU le cere Israelului și mișcării palestiniene Hamas să 'pună capăt suferinței tuturor' # Noi.md
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat marți un apel la încheierea războiului din Fîșia Gaza, la exact doi ani de la atacul terorist comis de militanții Hamas în sudul Israelului, transmite DPA.''Puneți acum capăt ostilităților în Gaza, Israel și regiune'', a subliniat Antonio Guterres.El a adăugat că ultima propunere prezentată de președintele american Donald Trump oferă un
13:30
Ești pasionat de călătorii? Cu cardul tău Visa Platinum sau Visa Infinite de la OTP Bank, descoperi lumea la un alt nivel. Ai acces gratuit în business Lounge Key la aeroport, servicii Visa Concierge 24/7 și acces nelimitat la serviciul Fast Track — pentru confortul și siguranța călătoriilor tale.Mai mult, efectuând plăți cu cardul în valoare de 10 000 MDL lunar*, intri automat în cursa premii
Acum o oră
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 7 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 8 octombrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,99 lei/litru (-5 bani), iar al motorinei standard – 19,82 lei/litru (-3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
13:00
Municipiul Chișinău rămîne principala localitate de găzduire a persoanelor cu protecție temporară din Republica Moldova.Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Migrație, la data de 6 octombrie 2025 erau înregistrați în capitală 49.144 de beneficiari, ceea ce reprezintă aproximativ 60% din totalul celor 81.876 de persoane aflate sub acest statut în țară.{{839625}}Număru
13:00
Secretariatul Parlamentului și Universitatea "Ion Creangă" vor intensifica relațiile de colaborare # Noi.md
Secretariatul Parlamentului și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor intensifica relațiile de colaborare, notează Noi.md.Despre acest lucru s-a discutat la un eveniment care a reunit profesorii de la instituția de învățămînt superior și absolvenții acesteia, angajați ai Secretariatului Parlamentului.{{840146}}Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei mondiale a educației
Acum 2 ore
12:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va ține o ședință operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse în după-amiaza zilei de 7 octombrie. Despre acest lucru a anunțat purtătorul de cuvînt al șefului statului, Dmitri Peskov.„Nu este vorba atît de faptul că membrii permanenți ai Consiliului de Securitate vor putea să-l felicite pe președinte, cît de agenda de lu
12:30
CFR Călători anunță lansarea unei noi legături feroviare internaționale, care va asigura, începînd cu data de 10 octombrie 2025, transportul direct între Ucraina și România, pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur, transmite Noi.md.Potrivit companiei, trenul internațional IR 99/401 va pleca zilnic din Kiev la ora 06:30 și va ajunge în București Nord la 06:47, începînd cu data de 10/11
12:30
În noul an academic, peste 150 de persoane cu vîrsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți în cadrul inițiativei Universitatea de Vîrsta a Treia, notează Noi.md.Fiecare participant urmează un curs obligatoriu de abilități digitale și un curs la alegere dintr-o ofertă diversă care include: limba engleză, educație juridică, longevitate sănătoasă sau i
12:00
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a participat luni la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, în cadrul căreia a fost întrebată dacă va rămîne în fruntea Ministerului Sănătății și după formarea noului Guvern.După cum transmite Noi.md cu referire la TVN, aceasta a explicat că procesul de constituire a Executivului nu depinde de miniștri, ci este unul politic și trebuie să respec
12:00
11:13 // Oamenii legii anunță că femeia a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii. Aceasta este în viațǎ și a fost transportată la spital pentru examinări medicale.Polițiștii din Edineț, cǎrora li s-au alăturat localnicii, pǎdurarii și vînǎtorii, caută o femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni, care a dispărut, duminicǎ la prînz, în timp ce s-a rǎtǎcit culegînd ciupe
12:00
În perioada 26 septembrie – 2 octombrie, echipele Întreprinderii Municipale REI „Lumteh” au desfășurat ample lucrări de întreținere și modernizare a sistemului de iluminat public în toate sectoarele capitalei, precum și în localitățile suburbane, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei municipiulu Chișinău, la Botanica, intervențiile au vizat scuarul dintre str. Nicolae Zelinski și b
12:00
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală a României au semnat un nou Memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale.Documentul a fost semnat de directoarea SFS, Olga Golban și președintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, la data de 06 octombrie 2025, la București.„
Acum 4 ore
11:30
Negocierile dintre Hamas şi mediatori vor continua marţi la Sharm El-Sheikh „într-o atmosferă pozitivă”, a relatat agenţia de ştiri egipteană Al Qahera News, afiliată statului, citată de CNN, potrivit News.ro.Echipele de ajutor ale Naţiunilor Unite din Gaza sunt „gata de acţiune” şi pregătite să livreze mii de tone de provizii dacă planul de încetare a focului al administraţiei Trump va fi apr
11:30
Igor Dodon: „Majoritatea cetățenilor din Moldova consideră Rusia un partener strategic și un prieten” # Noi.md
Președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, l-a felicitat pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere.El a subliniat că legăturile culturale, istorice, comerciale, economice și umanitare profunde și multilaterale care există între Republica Moldova și Federația Rusă rămîn semnificative pentru statele și popoarele noastr
11:30
Criptomonede de milioane pentru trecerea ilegală a frontierei în Moldova: „Bancherul” unui grup criminal, trimis în judecată # Noi.md
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a unui tînăr din Ucraina, care facilita din Germania tranzitarea ilegală a Moldovei de către alți tineri care ar fi urmat să fie încadrați în armată.În acest scop, potrivit învinuirii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tînărul cu vîrsta de 27 de ani ar fi acționat în 2022 și 2024, atunci cînd ar f
11:00
Echipele de salvare indoneziene au încheiat marți căutarea victimelor prinse sub dărîmăturile unei școli islamice cu internat din provincia Java de Est, după ce au recuperat peste 60 de cadavre, au declarat autoritățile responsabile cu gestionarea dezastrelor, citate de Reuters. {{839841}}Durerea și confuzia au cuprins micul oraș Sidoarjo săptămîna trecută, după ce defecte la fundație au p
11:00
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a decis să-i ceară premierului său demisionar, Sébastien Lecornu, să formeze alt Guvern, la doar cîteva ore după ce i-a acceptat demisia.Palatul Élysée anunţa luni-seara într-un comunicat că șeful statului îi acordă premierului demisionar două zile pentru a reuşi ceea ce nu a reuşit în trei săptămîni.{{840641}}”Am acceptat, la cererea preşedintelui Re
11:00
Academia de Științe a Moldovei (AȘM), în parteneriat cu Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, Uniunea Muzicienilor din Moldova și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Uniunea Compozitorilor din Republica Moldova, Instituția Publică Națională Teleradio Moldova au organizat un eveniment de amploare dedicat Zilei Internaționale a Muzicii ajuns la cea de-a doua ediție.Ediția di
10:30
Încă un tîrg cu tradiție s-a deschis la Chișinău, spre bucuria locuitorilor dornici să cumpere ceva autentic.Ofertele sînt pe măsură - zeci de producători din mai multe localități se laudă cu produse de calitate. Gospodarii spun că au depus mult suflet în bunătățile pe care le-au adus pentru vînzare.{{566179}}"Avem produse apicole, trei tipuri de miere. Avem un mix de miere cu păpădie, foa
10:30
Liderul Partidului Politic Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar urmări invalidarea mandatelor formațiunii sale pentru a le redistribui, astfel încît să poată obține majoritate constituțională. Potrivit lui Costiuc, PAS urmărește scopul revenirii la formula alegerii șefului statului de către Parlament.„Presa nu ne-a luat niciodată în serios. Noi ne-am p
10:30
În lumea tehnologiilor, procesul numit în biologie selecție naturală nu încetează niciodată. Tehnologiile vechi, și cele industriale, și cele casnice, dispar în același ritm, în care apar altele noi. Revista Expert a urmărit cum tehnologiile familiare tuturor cititorilor, revoluționare în anul publicării primului număr al revistei, au cunoscut perioada lor de glorie și după 30 de ani au dispărut a
10:00
Alla Darovannaia îi cere scuze public Alei Nemerenco pentru acuzațiile privind „diplomele false” # Noi.md
Deputata Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Alla Darovannaia, și-a cerut scuze public ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, după scandalul legat de „diplomele false”. Ea a subliniat că face acest gest în conformitate cu decizia instanței.„Eu, Darovannaia Alla, dezmint informațiile expuse și răspîndite de mine în cadrul conferinței de presă din Parlamentul Republicii Moldova, din 2 februar
10:00
Începînd cu data de 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene (UE) va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor-terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE.Acest sistem are ca scop înregistrarea datelor privind intrarea, ieșirea și refu
Acum 6 ore
09:30
Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento (SUA).Cei trei răniți se aflau la bordul elicopterului înainte ca acesta să se prăbușească pe autostrada 50.Înregistrările arată că elicopterul era înregistrat pe numele REACH Air Medical Services, notează Noi.md cu referire la mediafax.ro.Potrivit site-ului de urm
09:30
Campania națională „Comerț online sigur și corect!”, lansată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Pieței și Protecția Consumatorului, continuă să cîștige interes în rîndul agenților economici care își doresc o prezență online conformă și de încredere, notează Noi.md.În cadrul acestei inițiative, reprezentanții Inspectoratului au participat recent la cursul „Comerț online”, desfășurat
09:00
Cernăuțeanu: "Pentru aducerea lui Plahotniuc, în avion, au fost ocupate 12 locuri" # Noi.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, nu vede deja o problemă în faptul că extrădarea lui Vlad Plahotniuc a fost „mai scumpă”, deși acum o lună chestorul căuta bilete mai ieftine pentru echipa de escortare pe care a trimis-o în Grecia, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care procesul s-ar fi tărăgănat mai multe săptămîni.În cadrul unei emisiuni TV, șeful IGP, Viorel Cernăuțean
09:00
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi sînt laureații Premiului Nobel pentru Medicină, anunțat luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia.Distincția le-a fost acordată pentru cercetările privind prevenirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului, transmite IPN.„Descoperirile laureaților au dat naștere domeniului to
08:30
Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși, transmite IPN.Potrivit CEC, dosarul transmis conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor, listele candidaților aleși și ale supleanților, precum și raportul general pr
08:30
Polițiștii din Edineț, cǎrora li s-au alăturat localnicii, pǎdurarii și vînǎtorii, caută o femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni, care a dispărut, duminicǎ la prînz, în timp ce s-a rǎtǎcit culegînd ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, același raion."Rugǎm persoanele care vor sǎ ne ofere suport- sǎ ni se alǎture la cǎutǎri.Semnalmente:Înălțime: 1,55 – 1,60 mCo
08:30
Peste 200 de milioane de lei - este suma pe care au cheltuit-o peste o mie de persoane, din ianuarie pînă în august, în speranța unor chilipiruri pe așa-zise platforme de investiții, care s-au dovedit a fi escrocherii online.Timp de trei ani, cifra pagubelor a crescut de șapte ori, iar pentru a combate acest fenomen, Inspectoratul General al Poliției a lansat campania „Stop investițiilor false
08:00
Valeriu Kuciuk: „Curtea Constituțională nu are competența să invalideze mandatele fără o decizie judecătorească definitivă” # Noi.md
Doctorul în drept și președintele Institutului Justiției Constituționale, Valeriu Kuciuk, a comentat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind sancționarea partidului „Democrația Acasă”, subliniind că Curtea Constituțională nu are competența de a invalida mandatele de deputat în lipsa unei hotărîri judecătorești definitive și irevocabile.Potrivit expertului, CEC trebuia să-și exercite
08:00
Leul moldovenesc s-a mai devalorizat puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cedat monedei unice europene 0,65 bani, iar dolarului american - circa 11 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 7 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6493 lei pentru un euro (+0,65 bani) și 16,8468 lei pentru un dolar (+1
Acum 8 ore
07:30
Astăzi vremea va fi posomorîtă, răcoroasă și ploioasă.Meteorologii prognozează ploi puternice pe arii întinse. În acest context, în țară a fost declarat cod galben de pericol meteorologic.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13...+15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur d
07:00
Solistul popularei grupe moldovenești, SunStroke Project, Serghei Ialovițchii, a povestit că, de-a lungul întregii sale cariere, nu a suferit niciodată de „sindromul de vedetă”. Interpretul a subliniat că pentru el este important să rămînă o persoană simplă și deschisă, indiferent de succes și popularitate.El a împărtășit acest lucru în cadrul emisiunii „Кредо героя”.{{834446}}„Urăsc statu
07:00
Moldova va trece printr-o perioadă destul de grea și o așteaptă o criză enormă și serioasă.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” pe canalul N4, relatează Noi.md.Potrivit lui, mulți vorbesc astăzi despre victoria partidului „Acțiune și Solidaritate” la alegerile parlamentare, dar este încă pre
06:30
Într-un interviu pentru rubrica „Adevărații eroi” pe Noi.md, actorul și producătorul Boris Lee Krutonog, originar din Chișinău, a povestit despre artiștii care l-au inspirat cel mai mult pe platourile de filmare și de la care a învățat lecții prețioase.„Probabil că Ed Norton. În filmul The Italian Job – Jaf în stil italian mi s-a părut un actor extraordinar. Cu el este ușor de lucrat, la el
Acum 12 ore
05:30
Există nume care sună ca niște fenomene ale naturii.Lionel Messi este unul dintre ele. Un fotbalist ale cărui mișcări pe teren seamănă cu o formă de artă, iar cariera lui – o lungă poveste despre geniu, muncă și credință în sine.Îl cunosc chiar și cei care nu au privit niciodată un meci de fotbal. Poate pentru că Messi nu este doar un jucător — este simbolul unei epoci în care perfecțiunea a
05:00
Există mai multe boli care pot fi transmise prin alimente, așa că trebui să fim foarte atenți. Printre acestea se numără salmoneloza, infecția cu E.coli și listerioza. InfoCons a relatat care sînt principalele simptome ale acestora."Ce boli pot fi transmise prin alimente? Bolile transmise prin alimente sînt cauzate de ingestia de alimente sau băuturi contaminate cu microorganisme patogene, tox
04:30
A fost mai mult decît un eșec — a fost o seară în care nimic nu a mers conform planului.„Barcelona” a ajuns în Andaluzia cu statutul de campioană, dar a părut că a uitat de ce a intrat pe teren. Obosită, lentă, epuizată emoțional după epopeea cu PSG din Liga Campionilor, echipa s-a prăbușit complet la Sevilla — fără idei, fără ritm, fără inimă.Rezultatul final: 1–4 și prima lovitură serioa
03:30
Manny Pacquiao nu știe ce înseamnă oprirea.La 46 de ani, de opt ori campion mondial în diferite categorii de greutate, legendarul boxer filipinez este gata să revină în ring. Potrivit ESPN, Pacquiao poartă negocieri pentru un meci cu actualul deținător al centurii WBA la categoria semimijlocie, Rolando „Rolly” Romero. Confruntarea este programată pentru luna ianuarie 2026.Patru ani de pauz
03:00
Cîteva rețete simple din medicina tradițională. Curățarea vaselor sangvine ale creierului este extrem de utilă în cazuri de tulburări în circulația sîngelui în coloana vertebrală a regiunii cervicale, osteocondroză, după traume sau alte boli care afectează coloana cervicală.Aceste tulburări afectează creierul, care nu este alimentat suficient. De-a lungul timpului, organismul se adaptează, îns
02:30
Chișinăul îmbracă haine de sărbătoare pe 14 octombrie, de Hramul orașului.Ziua va începe cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” și va continua cu tîrguri, concerte și recitaluri în centrul capitalei, culminînd cu un spectacol muzical în Piața Marii Adunări Naționale, transmite ipn.mdȘefa Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, Alina Tabacari, a anunțat în
01:30
O expoziție de pictură intitulată „Motive urbane”, realizată de elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinău, poate fi admirată în holul Parlamentului Republicii Moldova pînă la mijlocul lunii noiembrie.Potrivit directoarei liceului, Lilia Scutar, vernisajul oferă publicului ocazia de a descoperi atmosfera orașului Chișinău, redată prin sensibilitatea și creativitatea ti
01:00
Procuratura din Paris a început o anchetă în privința companiei Apple în legătură cu aplicația sa vocală Siri.Acest lucru este relatat de publicația europeană Politico, care citează sursele sale. {{834840}}Potrivit publicației, ancheta a fost atribuită Agenției Franceze de Combatere a Criminalității Cibernetice (Ofac) și se referă la posibila colectare ilegală de către Apple a mii de înreg
Acum 24 ore
00:30
Primul film documentar spațial 8K din China, proiectat la Festivalul Internațional de Film de la Rio de Janeiro # Noi.md
Primul film documentar spațial 8K din China, „SHENZHOU 13”, realizat de China Media Group, a avut premiera în America Latină la Festivalul Internațional de Film de la Rio de Janeiro în 3 octombrie, scrie romanian.cgtn.comLa proiecție au participat peste o sută de invitați, printre care Tian Min, consulul general al Chinei la Rio de Janeiro, Valquíria Barbosa, directorul Festivalului Internațio
00:30
Turcia discută cu SUA despre exploatarea unui depozit de elemente rare din vestul Anatoliei.Potrivit unor surse bine informate care au dorit să rămînă în anonimat, Ankara și Washingtonul iau în considerare posibilitatea unui parteneriat pentru exploatarea unui zăcămînt important de elemente rare, descoperit recent în apropierea orașului Eskisehir, în Anatolia centrală. {{840451}}Printre el
00:00
În comitatul Suffolk (Marea Britanie), o creatură marină neobișnuită a fost adusă la țărm.Descoperirea neașteptată a fost făcută de un cuplu care se plimba pe plajă. Creatura, cu o lungime de aproximativ 15 cm, potrivit martorilor oculari, semăna cu un extraterestru. {{837598}}Ulterior, specialiștii au stabilit că este vorba despre un vierme marin din familia Aphroditidae. Acești locuitori
6 octombrie 2025
23:30
Doi frați, gemeni, din Anglia au crescut cel mai mare și mai lung dovleac din lume, stabilind un nou record mondial. Dovleacul lor uriaș cîntărește 1.279 de kilograme și are o circumferință de peste 6 metri, anunță The Telegraph.Un dovleac crescut din pasiune și multă muncă Gemenii, în vîrstă de 64 de ani, au petrecut zilnic cîte șase ore îngrijind dovleacul uriaș, pînă la momentul cîn
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.