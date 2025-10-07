Partidul „Democrația Acasă” a contestat deciziile CEC prin care a fost lipsit de finanțare pentru doi ani: „Scopul era eliminarea noastră”
Radio Moldova, 7 octombrie 2025 13:20
Curtea Constituțională are doar două opțiuni juridice în procesul de validare a alegerilor parlamentare – fie să confirme toate cele 101 mandate de deputat, fie să invalideze întreg scrutinul, susține președintele Partidului „Democrația Acasă” (PDA), Vasile Costiuc. Invitat la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, ediția din 6 octombrie, liderul formațiunii a spus că a consultat experți constituționaliști și că „nu există o a treia opțiune” în ceea ce privește decizia finală a Curții.
• • •
Acum 10 minute
13:40
Negocierile de aderare a R. Moldova, susținute la Bruxelles, absente însă pe agenda viitoarei reuniuni a Consiliului European # Radio Moldova
Președintele Consiliului European, António Costa, va continua să colaboreze activ cu toți liderii Uniunii Europene pentru avansarea Republicii Moldova pe calea aderării la blocul comunitar, au declarat pentru Moldova 1 surse oficiale de la Bruxelles.
13:40
Decizie CSM: Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi - trei ani, vor fi examinate prioritar # Radio Moldova
Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, vor fi examinate în mod prioritar la nivel național, în baza unei inițiative aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Măsura propusă urmărește reducerea restanțelor semnificative din instanțe, în special în materie penală, unde peste 10% dintre dosare depășesc termenul de trei ani. Inițiativa face parte din angajamentele Republicii Moldova privind reformarea justiției și respectarea standardelor europene în domeniul statului de drept.
Acum 30 minute
13:20
Acum 2 ore
12:50
Vreme rea și viteză neadaptată: Zeci de accidente rutiere timp de 90 de minute, semnalate la 112 # Radio Moldova
Condițiile meteo nefavorabile sporesc riscul de accidente, iar șoferii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență maximă în trafic. Avertizarea a fost lansată de Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, după ce, marți, 7 octombrie, operatorii au recepționat, în decurs de doar o oră și jumătate, aproximativ 40 de apeluri legate de accidentele rutiere produse.
12:50
Povestea impresionantă a lui Vladimir Fratea, fotbalistul clubului Zimbru Chișinău, care trăiește momentul mult așteptat: prima convocare la echipa națională # Radio Moldova
Din Chișinău, prin Germania, Georgia și Cipru, Vladimir Fratea a dus mereu cu el visul de a juca pentru prima reprezentativă a Republicii Moldova. Astăzi, tânărul fotbalist al clubului Zimbru Chișinău trăiește momentul mult așteptat: prima convocare la echipa națională.
12:30
Femeia din raionul Edineț, care s-a pierdut duminică, în timp ce strângea ciuperci, a fost găsită marți # Radio Moldova
Femeia din raionul Edineț, care era căutată după ce s-a pierdut duminică în timp ce strângea ciuperci, a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii, a anunțat Poliția R. Moldova. Aceasta este în viațǎ și a fost transportată la spital pentru examinări medicale.
12:30
Vitalie Damașcan a marcat din nou! Atacantul moldovean și-a salvat echipa de la înfrângere # Radio Moldova
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan continuă prestațiile bune la noua sa echipă HŠK Zrinjski Mostar. După ce a marcat în cupele europene săptămâna trecută, atacantul a înscris și primul său gol în campionatul Bosniei și Herțegovinei. Mai mult, Damașcan și-a salvat echipa de la înfrângere
12:20
Două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene: „O capcană în care UE nu poate să cadă” # Radio Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen se confruntă în Parlamentul European cu două noi moțiuni de cenzură. Președinta Comisiei Europene a cerut într-un discurs în plen unitate între forțele pro-Uniunea Europeană împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menționându-l pe președintele rus Vladimir Putin, potrivit AFP și EFE.
12:20
Sezonul de încălzire 2025-2026: 121 de edificii din capitală au fost deja conectate la agentul termic # Radio Moldova
Sezonul de încălzire a început în 121 de clădiri din Chișinău, cele mai multe fiind grădinițe. Până la data de 7 octombrie, au fost conectate 63 de instituții de educație timpurie, 39 de sedii ale agenților economici, șase instituții medicale, precum și câte patru case individuale și școli. De asemenea, agentul termic este livrat și în cinci blocuri locative.
12:10
Republica Moldova investește în infrastructura postrecoltare pentru a-și alinia agricultura la standardele europene # Radio Moldova
Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare este una dintre prioritățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Secretarul de stat, Andrian Digolean, a declarat în cadrul emisiunii Bună dimineața, de la Moldova 1, că investițiile în depozite, linii de sortare și ambalare sau sisteme de pre-răcire sunt vitale pentru competitivitatea internațională a produselor moldovenești și pentru economia națională în ansamblu.
12:10
Garanții de la stat în valoare 37,51 de milioane de lei pentru finanțări de 82,61 de milioane de lei, în septembrie # Radio Moldova
Cincizeci și nouă de companii au beneficiat de granturi nerambursabile în valoare totală de 8,9 milioane de lei pe parcursul lunii septembrie. Mijloacele financiare au fost debursate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).
12:00
Chișinăul riscă să încheie anul fără buget. Socialiștii propun o nouă abordare pentru 2026 # Radio Moldova
Au mai rămas trei luni până la sfârșitul anului, iar Chișinăul nu are încă un buget aprobat pentru 2025. Cu toate acestea, consilierii fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău anunță lansarea unei campanii de consultări publice pentru a colecta propunerile cetățenilor privind elaborarea bugetului pentru anul viitor.
Acum 4 ore
11:30
Parlamentul European propune majorarea bugetului pentru 2026 în sprijinul Republicii Moldova și al regiunii estice # Radio Moldova
Parlamentul European propune majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estic, inclusiv pentru sprijinirea Republicii Moldova în cadrul Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2026. Amendamentul care prevede acest lucru a fost votat în seara zilei de luni, 5 octombrie, de către Comisia pentru bugete a Parlamentului European, a anunțat europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
11:30
Memorandum semnat la București pentru schimbul de experiență în administrarea fiscală # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală din România au semnat un Memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale. Documentul a fost semnat de directoarea SFS, Olga Golban, și președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, la București.
11:20
11:20
ANRE stabilește noi plafoane de preț pentru producerea energiei din surse regenerabile # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit marți, 7 octombrie, prețurile plafon și tarifele fixe pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.
11:00
Revista presei internaționale // SUA sugerează că va livra Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune; Criza politică din Franța riscă să afecteze UE # Radio Moldova
Presa internațională se concentrează pe evoluțiile politice și militare din Europa și Orientul Mijlociu. Publicațiile străine descriu în special contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse. În atenția presei e și criza politică din Franța după demisia celui de-al cincilea guvern instalat în ultimul an și jumătate. Agențiile de presă își focalizează atenția și asupra negocierilor de pace indirecte dintre Israel și Hamas care au început azi în Egipt.
10:40
Aderarea la SEPA deschide noi oportunități pentru exportatori și investitori în R. Moldova, susține ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării # Radio Moldova
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) va reduce semnificativ costurile de tranzacționare pentru companii și va facilita exporturile către statele Uniunii Europene, oferind antreprenorilor moldoveni acces direct la cea mai mare piață financiară din lume. Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a declarat pe 7 octombrie, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, că aderarea la SEPA reprezintă „o veste bună nu doar pentru cetățeni, ci și pentru întreaga economie, deoarece vor exista mai multe afaceri cu blocul comunitar, iar transferurile se vor face mai rapid și mai ieftin”.
10:30
Amenzi de peste 17 mii de lei în urma raziilor efectuate de inspectorii de mediu la Nisporeni # Radio Moldova
Inspectorii de mediu din Nisporeni au aplicat amenzi de peste 17 mii de lei în urma raziilor desfășurate pe întreg teritoriul raionului, vizând transportul ilegal de masă lemnoasă. Acțiunile au avut scopul de a verifica respectarea legislației de mediu și a regulilor privind lucrările silvotehnice în fondul forestier.
10:30
R. Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal: Persoanele cu risc înalt de îmbolnăvire, imunizate prioritar # Radio Moldova
Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal care urmează să fie distribuit centrelor de sănătate publică ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și, ulterior, transmis instituțiilor medico-sanitare din republică pentru vaccinarea personalului din grupuri profesionale și a celor cu risc crescut de îmbolnăvire de gripă, conform planului de imunizare.
10:10
Revista presei // Transferuri mai rapide și mult mai ieftine: R. Moldova, în Zona unică de plăți în euro # Radio Moldova
De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm că R. Moldova a devenit, începând de luni, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro – infrastructură care reunește 41 de țări europene. Unele instituții de presă atrag atenția că ideologul lui Putin, Alexandr Dughin, s-a arătat nemulțumit de felul în care Blocul Patriotic, dar și fugarul Ilan Șor, au gestionat recentele alegeri parlamentare din RM. Presa mai scrie că Inspectoratul General al Poliției a lansat campania „Stop Investiții False” în contextul Lunii Securității Cibernetice, pentru combaterea escrocheriilor în mediul online.
10:00
Noi reguli de intrare în spațiul Schengen, de la 12 octombrie: Recomandări pentru cetățenii R. Moldova # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) va implementa, începând cu data de 12 octombrie 2025, un nou sistem de trecere a frontierei sale externe. Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE.
Acum 6 ore
09:40
La Chișinău, 70 de instituții educaționale – grădinițe, licee, centre extrașcolare și școli profesionale – s-au înscris în concursul „Zero Risipă în Educație”, o inițiativă a municipalității dedicată promovării unui comportament responsabil față de resursele alimentare.
09:40
Facilita tranzitarea ilegală a R. Moldova pentru tineri ucraineni ce voiau să evite mobilizarea: un tânăr de 27 de ani, care ar fi câștigat 9.000.000 de lei, trimis în judecată # Radio Moldova
Stătea în Germania, dar participa la organizarea trecerii ilegale a frontierei R. Moldova de către ucrainenii care voiau să evite mobilizarea pe front. „Afacerea” i-ar fi adus unui tânăr de 27 de ani din Ucraina venituri de 9.000.000 de lei. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că au trimis în instanță cauza penală pe numele ucraineanului acuzat de organizarea migrației ilegale și spălare de bani prin convertirea criptomonedelor.
09:10
Trei persoane au fost grav rănite după ce un elicopter s-a prăbușit, luni seara, pe o autostradă din Sacramento, California, relatează CBS News, citând Departamentul de Pompieri din Sacramento.
09:00
Condiții inadecvate, secții nesecurizate, specialiști insuficienți. Ce soluții propune Ministerul Sănătății pentru spitalele de psihiatrie din R. Moldova? # Radio Moldova
Spitalele de psihiatrie din Republica Moldova se confruntă cu probleme grave de infrastructură, lipsă de personal specializat și condiții inadecvate pentru pacienți, iar unele secții funcționează fără pază, iar instituțiile sunt amplasate în locații izolate, greu de gestionat, a menționat Ministra Sănătății, Ala Nemerenco în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficiala recunoaște că domeniul are nevoie de o reformă profundă și anunță o serie de măsuri de modernizare și reorganizare menite să alinieze serviciile de psihiatrie la standardele europene.
08:30
Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți, 7 octombrie, un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei, vizând orașele Harkov și Poltava. Potrivit autorităților ucrainene, în Harkov s-au auzit aproximativ 20 de explozii, iar mai multe incendii s-au declanșat în urma loviturilor, scrie DW.
08:00
Tarife mai mari pentru transportul de mărfuri. Specialiști: Va fi redusă competitivitatea exporturilor moldovenești # Radio Moldova
Decizia Căii Ferate din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri, începând cu 1 octombrie, a stârnit îngrijorare pe piața agricolă. Într-o analiză realizată de experți se precizează că această măsură va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești.
Acum 8 ore
07:50
După doi ani de război și peste 67.000 de morți în Gaza, Israel și Hamas reiau dialogul sub medierea Egiptului, SUA și Qatarului # Radio Moldova
La exact doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, delegațiile Israelului și ale mișcării Hamas s-au întâlnit în Egipt pentru negocieri indirecte privind planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Discuțiile de luni, 6 octombrie, au avut loc în stațiunea Sharm el-Sheikh și s-au desfășurat „într-o atmosferă pozitivă”, potrivit agenției Reuters.
07:30
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat luni, 6 octombrie, la doar câteva săptămâni după numire, devenind astfel prim-ministrul Franței cu cel mai scurt mandat din 1958 încoace. Căderea guvernului francez a sporit presiunea asupra președintelui Emmanuel Macron, pe fondul tensiunilor europene crescânde privind migrația, Ucraina și politica energetică.
07:30
Spitale noi, digitalizare și medicină primară modernizată: cum va valorifica R. Moldova fondurile UE pentru sănătate # Radio Moldova
Construirea și dotarea spitalelor regionale, digitalizarea întregului sistem de sănătate și modernizarea asistenței medicale primare reprezintă câteva dintre obiectivele centrale ale Ministerului Sănătății pentru următorii ani. Aceste proiecte vor fi realizate în mare parte prin fonduri europene, parte a Planului de Creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, a subliniat Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
07:00
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va fi pus în circulație din data de 10 octombrie 2025.
Acum 24 ore
22:00
O tânără revenită de la New York, blogger culinar în R. Moldova: Biscuiții americani - cartea ei de vizită # Radio Moldova
O moldoveancă a lăsat în urmă visul american și a revenit acasă. După o carieră de succes pe Wall Street, la New York, Cătălina Castraveț s-a implicat în proiecte de lungă durată în Republica Moldova. Tânăra își dorește să construiască un hotel în rezervația Orheiul Vechi. Până va primi primii turiști, Cătălina dezvoltă un blog culinar.
21:30
21:20
Tratamentele oncologice sunt disponibile și în raioane. Ala Nemerenco: „Pacienții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău” # Radio Moldova
Ministerul Sănătății continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele Republicii Moldova. Ministra de resort, Ala Nemerenco, a declarat la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova că primele două centre – Florești și Sângerei – sunt deja funcționale, iar unul urmează să fie deschis și la Orhei.
21:20
Magia teatrului de păpuși, adusă la Chișinău de actori din România, Ucraina și Bulgaria # Radio Moldova
Magia teatrului de păpuși este adusă în aceste zile la Chișinău de colective teatrale pentru copii din România, Ucraina și Bulgaria. Alături de artiștii moldoveni, păpușarii participă la Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși. Ediția din acest an este marcată și de aderarea Teatrului „Licurici” la organizația internațională de teatre și creatori din întreaga lume, dedicați artei pentru copii și tineri.
21:00
CEC a prezentat Curții Constituționale actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis luni, 6 octombrie, Curții Constituționale documentele și materiale necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților.
21:00
Selecționerul Lilian Popescu și-a definitivat staff-ul tehnic la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
Noul selecționer și-a ales practic toți antrenorii cu care lucrează și la Petrocub Hîncești. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii Arena Sportivă la Moldova 1 de Dragoș Hîncu, șeful departamentului selecționate din cadrul Federației Moldovenești de fotbal.
20:40
20:10
19:50
19:40
Transferuri la costuri reduse și chiar la ZERO euro: Guvernatoarea BNM explică avantajele aderării la SEPA # Radio Moldova
Plățile în euro din și înspre Republica Moldova devin, începând cu 6 octombrie, mai rapide, sigure și cu comisioane extrem de mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea „În Context”, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) înseamnă milioane de euro economii pentru cetățeni și companii. Dincolo de plăți, aderarea la SEPA este și despre potențialul Republicii Moldova, care a demonstrat că poate oferi cele mai bune servicii, la fel ca în Uniunea Europeană.
19:20
Cel puțin 50 de oameni au decedat în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat inundații și alunecări de teren. Autoritățile spun că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare și asta pentru că mulți oameni sunt dați dispăruți. Operațiunile de căutare și salvare sunt extrem de dificile din cauza ploilor care nu contenesc.
18:30
Ala Nemerenco, la Radio Moldova: „Vom avea un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian” # Radio Moldova
Republica Moldova va avea în premieră un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian. Acesta va fi amenajat într-un spațiu special la Institutul Oncologic și va deveni funcțional anul viitor, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Ea a precizat că este un pas major pentru consolidarea serviciilor oncologice din țară.
18:20
Peste 17 mii de persoane și-au găsit, de la începutul anului curent, un loc de muncă, fiind ajutate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
17:50
Diana Chiriac, despre reforma administrativă: Peste jumătate dintre primării sunt „în afara normei legale” # Radio Moldova
Peste 55% dintre primăriile din Republica Moldova sunt deschise în localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, contrar prevederilor legale privind crearea primăriilor la o populație mai mare de această limită. Diana Chiriac, șefa Direcției administrație publică locală din cadrul Guvernului, a vorbit în platoul de la Moldova 1 despre stadiul actual al reformei de amalgamare voluntară.
17:30
Record istoric în Rusia: peste 200 de condamnări pentru trădare de patrie și spionaj timp de jumătate de an # Radio Moldova
Instanțele din Federația Rusă au pronunțat, în primele șase luni ale anului curent, 224 de condamnări în dosare privind trădarea de patrie, spionaj și colaborarea confidențială cu state străine, cel mai ridicat număr înregistrat în întreaga istorie modernă a Rusiei. Potrivit datelor Centrului Analitic al lui Kirill Parubeț, pregătite pentru proiectul „Primul Departament”, 232 de persoane au devenit figuranți în aceste dosare, transmite The Moscow Times.
17:20
Trupele ruse au lovit luni, 6 octombrie, o clădire a unui centru medical din orașul Sumî, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Hryhoriv, citat de publicația „Ukrainska Pravda”.
17:10
Peste 170 de instituții publice din Chișinău, conectate la sistemul centralizat de termoficare, își vor putea controla mai bine consumul după instalarea a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) de ultimă generație. La licitația anunțată pentru desfășurarea lucrărilor și-au depus ofertele cinci companii, din Republica Moldova, România, Ucraina, Cehia și Italia, potrivit Unității de Implementare a Proiectelor în Energetică (UCIPE).
16:50
Încă o condamnare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”: un fost lider local va sta trei ani la închisoare # Radio Moldova
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună-știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 1.75 milioane de lei, bani utilizați pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților, în interesul grupării Șor.
