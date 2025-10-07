Chișinăul, fără buget aprobat pentru 2025: PSRM acuză blocaj politic și lansează consultări publice pentru bugetul din 2026
Au mai rămas trei luni până la sfârșitul anului, iar Chișinăul nu are încă un buget aprobat pentru 2025. Cu toate acestea, consilierii fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău anunță lansarea unei campanii de consultări publice pentru a colecta propunerile cetățenilor privind elaborarea bugetului pentru anul viitor.
Investiții în infrastructura postrecoltare: Republica Moldova construiește o agricultură modernă și competitivă # Moldova1
Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare este una dintre prioritățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Secretarul de stat, Andrian Digolean, a declarat în cadrul emisiunii Bună dimineața, de la Moldova 1, că investițiile în depozite, linii de sortare și ambalare sau sisteme de pre-răcire sunt vitale pentru competitivitatea internațională a produselor moldovenești și pentru economia națională în ansamblu.
Granturi de aproape 38 de milioane de lei pentru 147 de antreprenori din R. Moldova, în septembrie # Moldova1
Cincizeci și nouă de companii au beneficiat de granturi nerambursabile în valoare totală de 8,9 milioane de lei pe parcursul lunii septembrie. Mijloacele financiare au fost debursate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).
Au mai rămas trei luni până la sfârșitul anului, iar Chișinăul nu are încă un buget aprobat pentru 2025. Cu toate acestea, consilierii fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău anunță lansarea unei campanii de consultări publice pentru a colecta propunerile cetățenilor privind elaborarea bugetului pentru anul viitor.
Ucraineni, ajutați să treacă ilegal frontiera R. Moldova, prin regiunea transnistreană. Un tânăr riscă până la 12 ani de închisoare și amendă de 1.000.000 de lei # Moldova1
Stătea în Germania, dar participa la organizarea trecerii ilegale a frontierei R. Moldova de către ucrainenii care voiau să evite mobilizarea pe front. „Afacerea” i-ar fi adus unui tânăr de 27 de ani din Ucraina venituri de 9.000.000 de lei. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că au trimis în instanță cauza penală pe numele ucraineanului acuzat de organizarea migrației ilegale și spălare de bani prin convertirea criptomonedelor.
UE ar putea majora finanțarea pentru Vecinătatea Estică. Republica Moldova, printre beneficiari # Moldova1
Parlamentul European propune majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estic, inclusiv pentru sprijinirea Republicii Moldova în cadrul Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2026. Amendamentul care prevede acest lucru a fost votat în seara zilei de luni, 5 octombrie, de către Comisia pentru bugete a Parlamentului European, a anunțat europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală din România au semnat un Memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale. Documentul a fost semnat de directoarea SFS, Olga Golban, și președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, la București.
Femeia din raionul Edineț, care a fost căutată după ce s-a pierdut duminică în timp ce strângea ciuperci, a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii, a anunțat Poliția R. Moldova. Aceasta este în viațǎ și a fost transportată la spital pentru examinări medicale.
ANRE aprobă prețurile plafon și tarifele fixe pentru producerea energiei din surse regenerabile. Expert: „Nu sunt atractive pentru investitori” # Moldova1
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit marți, 7 octombrie, prețurile plafon și tarifele fixe pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.
Doina Nistor, la Moldova 1: „Prin SEPA, ne integrăm treptat în piața Uniunii Europene – o piață de 450 de milioane de consumatori” # Moldova1
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) va reduce semnificativ costurile de tranzacționare pentru companii și va facilita exporturile către statele Uniunii Europene, oferind antreprenorilor moldoveni acces direct la cea mai mare piață financiară din lume. Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a declarat pe 7 octombrie, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, că aderarea la SEPA reprezintă „o veste bună nu doar pentru cetățeni, ci și pentru întreaga economie, deoarece vor exista mai multe afaceri cu blocul comunitar, iar transferurile se vor face mai rapid și mai ieftin”.
Inspectorii de mediu din Nisporeni au aplicat amenzi de peste 17 mii de lei în urma raziilor desfășurate pe întreg teritoriul raionului, vizând transportul ilegal de masă lemnoasă. Acțiunile au avut scopul de a verifica respectarea legislației de mediu și a regulilor privind lucrările silvotehnice în fondul forestier.
R. Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal: Persoanele cu risc înalt de îmbolnăvire, imunizate prioritar # Moldova1
Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal care urmează să fie distribuit centrelor de sănătate publică ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și, ulterior, transmis instituțiilor medico-sanitare din republică pentru vaccinarea personalului din grupuri profesionale și a celor cu risc crescut de îmbolnăvire de gripă, conform planului de imunizare.
Nou sistem de intrare pe teritoriul UE începând cu 12 octombrie: Ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova ce călătoresc cu pașaportul biometric # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) va implementa, începând cu data de 12 octombrie 2025, un nou sistem de trecere a frontierei sale externe. Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE.
Școlile din Chișinău reduc risipa alimentară: cele mai reușite inițiative vor fi premiate pe 17 octombrie # Moldova1
La Chișinău, 70 de instituții educaționale – grădinițe, licee, centre extrașcolare și școli profesionale – s-au înscris în concursul „Zero Risipă în Educație”, o inițiativă a municipalității dedicată promovării unui comportament responsabil față de resursele alimentare.
Ucraineni, ajutați să treacă ilegal frontiera R. Moldova, prin regiunea transnistreană: Un tânăr riscă până la 12 ani de pușcărie și amendă de 1.000.000 de lei # Moldova1
Stătea în Germania, dar participa la organizarea trecerii ilegale a frontierei R. Moldova de către ucrainenii care voiau să evite mobilizarea pe front. „Afacerea” i-ar fi adus unui tânăr de 27 de ani din Ucraina venituri de 9.000.000 de lei. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că au trimis în instanță cauza penală pe numele ucraineanului acuzat de organizarea migrației ilegale și spălare de bani prin convertirea criptomonedelor.
Trei persoane au fost grav rănite după ce un elicopter s-a prăbușit, luni seara, pe o autostradă din Sacramento, California, relatează CBS News, citând Departamentul de Pompieri din Sacramento.
Condiții inadecvate, secții nesecurizate, specialiști insuficienți: cum vrea Ministerul Sănătății să reformeze spitalele de psihiatrie # Moldova1
Spitalele de psihiatrie din Republica Moldova se confruntă cu probleme grave de infrastructură, lipsă de personal specializat și condiții inadecvate pentru pacienți, iar unele secții funcționează fără pază, iar instituțiile sunt amplasate în locații izolate, greu de gestionat, a menționat Ministra Sănătății, Ala Nemerenco în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficiala recunoaște că domeniul are nevoie de o reformă profundă și anunță o serie de măsuri de modernizare și reorganizare menite să alinieze serviciile de psihiatrie la standardele europene.
Rusia a atacat Harkovul și Poltava: zeci de explozii și incendii după un nou val de drone # Moldova1
Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți, 7 octombrie, un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei, vizând orașele Harkov și Poltava. Potrivit autorităților ucrainene, în Harkov s-au auzit aproximativ 20 de explozii, iar mai multe incendii s-au declanșat în urma loviturilor, scrie DW.
Tarife mai mari pentru transportul feroviar de mărfuri. Competitivitatea exporturilor moldovenești va fi afectată, spun specialiștii # Moldova1
Decizia Căii Ferate din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri, începând cu 1 octombrie, a stârnit îngrijorare pe piața agricolă. Într-o analiză realizată de experți se precizează că această măsură va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești.
La exact doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, delegațiile Israelului și ale mișcării Hamas s-au întâlnit în Egipt pentru negocieri indirecte privind planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Discuțiile de luni, 6 octombrie, au avut loc în stațiunea Sharm el-Sheikh și s-au desfășurat „într-o atmosferă pozitivă”, potrivit agenției Reuters.
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat luni, 6 octombrie, la doar câteva săptămâni după numire, devenind astfel prim-ministrul Franței cu cel mai scurt mandat din 1958 încoace. Căderea guvernului francez a sporit presiunea asupra președintelui Emmanuel Macron, pe fondul tensiunilor europene crescânde privind migrația, Ucraina și politica energetică.
Spitale regionale, digitalizare și investiții în asistența primară: cum va valorifica R. Moldova fondurile europene pentru sănătate # Moldova1
Construirea și dotarea spitalelor regionale, digitalizarea întregului sistem de sănătate și modernizarea asistenței medicale primare reprezintă câteva dintre obiectivele centrale ale Ministerului Sănătății pentru următorii ani. Aceste proiecte vor fi realizate în mare parte prin fonduri europene, parte a Planului de Creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, a subliniat Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va fi pus în circulație din data de 10 octombrie 2025.
O moldoveancă a lăsat în urmă visul american și a revenit acasă. După o carieră de succes pe Wall Street, la New York, Cătălina Castraveț s-a implicat în proiecte de lungă durată în Republica Moldova. Tânăra își dorește să construiască un hotel în rezervația Orheiul Vechi. Până va primi primii turiști, Cătălina dezvoltă un blog culinar.
Tratamentele oncologice sunt disponibile și în raioane. Ala Nemerenco: „Pacienții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău” # Moldova1
Ministerul Sănătății continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele Republicii Moldova. Ministra de resort, Ala Nemerenco, a declarat la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova că primele două centre – Florești și Sângerei – sunt deja funcționale, iar unul urmează să fie deschis și la Orhei.
Actori din România, Ucraina și Bulgaria, reuniți la Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși de la Chișinău # Moldova1
Magia teatrului de păpuși este adusă în aceste zile la Chișinău de colective teatrale pentru copii din România, Ucraina și Bulgaria. Alături de artiștii moldoveni, păpușarii participă la Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși. Ediția din acest an este marcată și de aderarea Teatrului „Licurici” la organizația internațională de teatre și creatori din întreaga lume, dedicați artei pentru copii și tineri.
CEC a transmis Curții Constituționale actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis luni, 6 octombrie, Curții Constituționale documentele și materiale necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților.
Selecționerul Lilian Popescu și-a definitivat staff-ul tehnic la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova # Moldova1
Noul selecționer și-a ales practic toți antrenorii cu care lucrează și la Petrocub Hîncești. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii Arena Sportivă la Moldova 1 de Dragoș Hîncu, șeful departamentului selecționate din cadrul Federației Moldovenești de fotbal.
O femeie de la Edineț, căutată după ce s-a pierdut duminică, în timp ce strângea ciuperci # Moldova1
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brânzeni, același raion.
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brânzeni, același raion.
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, același raion.
Tratamentele oncologice simple sunt disponibile și în raioane. Ala Nemerenco: „Pacienții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău” # Moldova1
Ministerul Sănătății continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele Republicii Moldova. Ministra de resort, Ala Nemerenco, a declarat în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că primele două centre – Florești și Sângerei – sunt deja funcționale, iar unul urmează să fie deschis și la Orhei.
Anca Dragu, la Moldova 1: Aderarea la SEPA înseamnă milioane de euro economii pentru cetățenii și companiile din R. Moldova # Moldova1
Plățile în euro din și înspre Republica Moldova devin, începând cu 6 octombrie, mai rapide, sigure și cu comisioane extrem de mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea „În Context”, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) înseamnă milioane de euro economii pentru cetățeni și companii. Dincolo de plăți, aderarea la SEPA este și despre potențialul Republicii Moldova, care a demonstrat că poate oferi cele mai bune servicii, la fel ca în Uniunea Europeană.
Cel puțin 50 de oameni au decedat în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat inundații și alunecări de teren. Autoritățile spun că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare și asta pentru că mulți oameni sunt dați dispăruți. Operațiunile de căutare și salvare sunt extrem de dificile din cauza ploilor care nu contenesc.
Republica Moldova va avea în premieră un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian. Acesta va fi amenajat într-un spațiu special la Institutul Oncologic și va deveni funcțional anul viitor, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Ea a precizat că este un pas major pentru consolidarea serviciilor oncologice din țară.
Peste 17.000 de persoane, angajate în câmpul muncii cu sprijinul ANOFM, de la începutul anului # Moldova1
Peste 17 mii de persoane și-au găsit, de la începutul anului curent, un loc de muncă, fiind ajutate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
Ploile nu contenesc. Meteorologii au emis Cod galben de ploi de lungă durată în toată țara, pentru perioada 7-8 octombrie.
Peste jumătate dintre primării sunt „în afara normei legale”, atenționează responsabili de la Guvern # Moldova1
Peste 55% dintre primăriile din Republica Moldova sunt deschise în localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, contrar prevederilor legale privind crearea primăriilor la o populație mai mare de această limită. Diana Chiriac, șefa Direcției administrație publică locală din cadrul Guvernului, a vorbit în platoul de la Moldova 1 despre stadiul actual al reformei de amalgamare voluntară.
Două condamnări pe zi: Rusia înregistrează un record absolut la numărul de pedepse pentru trădare de patrie și spionaj # Moldova1
Instanțele din Federația Rusă au pronunțat, în primele șase luni ale anului curent, 224 de condamnări în dosare privind trădarea de patrie, spionaj și colaborarea confidențială cu state străine, cel mai ridicat număr înregistrat în întreaga istorie modernă a Rusiei. Potrivit datelor Centrului Analitic al lui Kirill Parubeț, pregătite pentru proiectul „Primul Departament”, 232 de persoane au devenit figuranți în aceste dosare, transmite The Moscow Times.
Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor avea Puncte Termice Individuale: oferte lansate de companii din cinci țări # Moldova1
Peste 170 de instituții publice din Chișinău, conectate la sistemul centralizat de termoficare, își vor putea controla mai bine consumul după instalarea a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) de ultimă generație. La licitația anunțată pentru desfășurarea lucrărilor și-au depus ofertele cinci companii, din Republica Moldova, România, Ucraina, Cehia și Italia, potrivit Unității de Implementare a Proiectelor în Energetică (UCIPE).
Trei ani de închisoare pentru un fost lider local al Partidului „Șor”: 1.75 milioane de lei, confiscați în folosul statului # Moldova1
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună-știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 1.75 milioane de lei, bani utilizați pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților, în interesul grupării Șor.
Incidentele cu drone din Europa: Medvedev ironizează și lansează ipoteze privind proveniența lor # Moldova1
Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a comentat seria de incidente recente cu drone în mai multe state europene. „Este o modalitate de a-i speria pe europeni”, a declarat Medvedev, fără să recunoască direct implicarea Rusiei.
Expert economic, despre beneficiile aderării la SEPA pentru cetățenii care primesc bani din străinătate: „Vor fi puse mai puține întrebări” # Moldova1
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) oferă un nivel mai mare de încredere și transparență în circulația banilor, precum și transferuri în euro mai rapide și mai ieftine, susține expertul economic Vitalie Rapcea.
Campania de împădurire de la Mălăiești, a suferit eșec: peste 60% din puieții plantați s-au uscat. Recomandările specialiștilor # Moldova1
Campania de împădurire din satul Mălăiești, raionul Orhei, a eșuat, după ce doar 39.6% din cei peste 200 de mii de puieți plantați în toamna anului trecut s-au prins. Constatările aparțin unui grup de lucru format de Ministerul Mediului, după ce Moldova 1 a relatat, în august curent, despre situația de la Mălăiești. Specialiștii propun efectuarea unor lucrări de completare a culturilor silvice, pentru asigurarea densității necesare viitoarei păduri.
The afforestation campaign in Mălăiești, Orhei district, failed, after only 39.6% of the more than 200,000 seedlings planted last autumn took root.
Ziua Națională a Vinului: peste 150 de mii de vizitatori din 30 de țări și 9.100 de carnete ale degustătorului vândute # Moldova1
Peste 150.000 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, desfășurată pe 4 și 5 octombrie la Chișinău. Chiar dacă vremea a fost ploioasă, oamenii nu au ezitat să vină să sărbătorească în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit datelor adunate de organizatori, vizitatorii au venit din circa 30 de țări.
Lista consilierilor președintelui României, Nicușor Dan: Un fost ambasador de la Chișinău și un eurodeputat cu cetățenia R. Moldova, la Palatul Cotroceni # Moldova1
Președintele României, Nicușor Dan, și-a numit cei 16 consilieri prezidențiali după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, eurodeputatul care deține și cetățenia R. Moldova, Marius Lazurca, fost ambasador la Chișinău, Valentin Naumescu, precum și apropiați ai președintelui de la Primăria București.
Atac rusesc asupra unui spital din Sumî: 166 de persoane se aflau în interior, printre care 11 copii # Moldova1
Trupele ruse au lovit luni, 6 octombrie, o clădire a unui centru medical din orașul Sumî, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Hryhoriv, citat de publicația Ukrainska Pravda.
Un nou recurs depus de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc privind schimbarea măsurii preventive a fost respins luni, 6 octombrie, de Curtea de Apel Centru. Decizia este irevocabilă și menține în vigoare mandatul de arest emis în septembrie 2022, în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”. Mandatul a fost pus în executare pe 25 septembrie, când Plahotniuc a fost extrădat din Grecia și adus la Chișinău.
Demisii pe bandă rulantă la Primăria Chișinău după alegerile parlamentare. Ion Ceban anunță reorganizări, experții vorbesc despre tensiuni politice # Moldova1
Val de plecări la Primăria Chișinău după alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ultima săptămână, cel puțin cinci funcționari, apropiați primarului Ion Ceban, au demisionat din funcții. În timp ce edilul susține că aceste schimbări fac parte din „procese interne de reorganizare”, pe care le consideră o etapă firească în activitatea instituției, experții consideră că plecările ar avea legătură cu rezultatul modest obținut de Blocul „Alternativa” la scrutin.
„Dădaca digitală” și pericolele din spatele ecranelor. Tot mai mulți copii din Moldova devin victime ale hărțuirii online # Moldova1
Tot mai mulți copii din Republica Moldova trec prin experiențe neplăcute în mediul online – de la hărțuire și șantaj, până la expunerea la conținut sexual sau fraude. Doar în luna septembrie, Telefonul Copilului a înregistrat peste 500 de apeluri. În spatele jocurilor aparent inofensive sau al platformelor de socializare, se ascund tot mai des persoane rău intenționate.
