Chișinăul riscă să încheie anul fără buget. Socialiștii propun o nouă abordare pentru 2026

Val de plecări la Primăria Chișinău după alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ultima săptămână, cel puțin cinci funcționari, apropiați primarului Ion Ceban, au demisionat din funcții. În timp ce edilul susține că aceste schimbări fac parte din „procese interne de reorganizare”, pe care le consideră o etapă firească în activitatea instituției, experții consideră că plecările ar avea legătură cu rezultatul modest obținut de Blocul „Alternativa” la scrutin.