Femeia de 75 de ani, care a dispărut după ce a plecat la cules ciuperci, găsită la marginea unei păduri din raionul Edineț

Șapte spectacole de operă și balet, peste 6 000 de spectatori și artiști din 12 țări, astfel s-a desfășurat cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, care s-a încheiat cu un Concert de Gală, relatează MOLD...