„Eurasia” lui Șor ar putea fi declarată organizație extremistă în Moldova: Prima ședință de judecată, amânată
Realitatea.md, 7 octombrie 2025 12:00
La Chișinău a început procesul judiciar cu privire la recunoașterea asociației rusești „Eurasia" drept organizație extremistă. Autoritățile spun că, prin intermediul acesteia, oligarhul fugar Ilan Șor coordonează „proiecte de influență subversivă" contra Moldovei. Dosarul numit „Serviciul de Informații și Securitate (SIS) contra organizației «Eurasia»" se află pe rolul Curții de Apel Centru. Cererea SIS a fost […]
• • •
Acum 10 minute
12:10
25 de milioane de euro în plus ar putea fi alocate regiunii Vecinătatea Estică, potrivit unui amendament votat în Comisia pentru bugete a Parlamentului European. Anunțul a fost făcut de Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, care a co-semnat propunerea. Potrivit eurodeputatului, această alocare suplimentară include și Republica Moldova și are scopul de a compensa […]
Acum 30 minute
12:00
România se pregătește să fie lovită din plin de ciclonul mediteranean „Barbara", care aduce ploi torențiale și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii au actualizat și extins avertizarea de cod roșu de ploi, valabilă inclusiv pentru București, transmite Antena 3 CNN. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), codul roșu intră în vigoare […]
12:00
12:00
Marina Tauber, anunțată în căutare după ce a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare # Realitatea.md
Marina Tauber a fost dată în căutare după ce a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, măsura a fost dispusă pentru asigurarea executării pedepsei, iar dosarul de căutare a fost intentat de Inspectoratul de Poliție Centru. Instanța […]
11:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a tăiat din cheltuielile „Apă-Canal Chișinău", scrie BANI.MD. Regulatorul le-a redus cu peste 70 de milioane lei, potrivit deciziei aprobate în ședința de astăzi, 7 octombrie. Potrivit raportului prezentat, „Apă-Canal Chișinău" a solicitat cheltuieli de bază în valoare de 638,1 milioane lei. În urma examinării detaliate, ANRE a […]
Acum o oră
11:40
Moldova nu va mai avea medici narcologi. Nemerenco: În lume nu există așa o specialitate # Realitatea.md
Funcția de medic narcolog va fi eliminată din sistemul medical al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a explicat că această specialitate își are originea din perioada Uniunii Sovietice, iar în prezent nu mai corespunde standardelor medicale europene. „Această meserie a apărut în perioada sovietică. Nicăieri în lume nu […]
11:40
Ce ascundeau doi șoferi moldoveni în mașinile personale? Vameșii au depistat sute de produse nedeclarate # Realitatea.md
Doi bărbați din Republica Moldova au fost depistați de funcționarii vamali în timp ce încercau să introducă în țară mărfuri nedeclarate, ascunse printre bagajele personale. Cazurile au fost înregistrate la posturile vamale Tudora și Criva. Primul incident a implicat un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unui Renault Scenic, care transporta produse cosmetice […]
11:40
ANRE a aprobat tarife noi pentru energia regenerabilă: preț plafon de 1,44 lei/kWh pentru energia eoliană # Realitatea.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 7 octombrie, tarife noi pentru energia electrică din surse regenerabile. Pentru producătorii eligibili mici, ANRE a aprobat tarife fixe diferențiate în funcție de tehnologia utilizată: Biogaz (dejecții animaliere și deșeuri agricole): 2,37 lei/kWh; Biomasă solidă (ardere directă): 2,30 lei/kWh; […]
11:40
Doina Nistor: Prin SEPA, ne integrăm treptat pe o piață de 450 de milioane de consumatori # Realitatea.md
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) va reduce semnificativ costurile de tranzacționare pentru companii și va facilita exporturile către statele Uniunii Europene, oferind antreprenorilor moldoveni acces direct la cea mai mare piață financiară din lume. Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a declarat pe 7 octombrie, la […]
11:30
11:30
Membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari, a declarat în cadrul emisiunii „Територия свободы" că sistemul prin care regiunea transnistreană primea gaz fără plată este aproape de colaps. Potrivit lui, dificultățile legate de procesarea tranzacțiilor prin băncile europene au dus la eșuarea schemelor folosite pentru achitarea gazului, iar companiile intermediare din Emiratele Arabe Unite, implicate în astfel […]
11:20
Traficul de pasageri pe Aeroportul Chișinău a crescut. Peste 645.000 de pasageri au călătorit în septembrie # Realitatea.md
645.959 de pasageri au fost înregistrați în luna septembrie 2025 pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, potrivit datelor oficiale publicate de administrația aeroportuară. Această cifră reprezintă 105% din prognoza estimată și marchează o creștere de 45,5% față de aceeași perioadă din 2024, adică peste 200.000 de pasageri în plus. În total, au fost operate […]
11:20
Poliția Republicii Moldova anunță că femeia de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii. „Aceasta este în viață și a fost transportată la spital pentru examinări medicale. Multumim tuturor pentru implicare", transmite poliția. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM […]
Acum 2 ore
11:10
VIDEO Ce profesie are Vasile Costiuc? Liderul PDA explică din ce bani trăiește și finanțează partidul # Realitatea.md
Liderul Partidului „Democrația Acasă" (PDA), Vasile Costiuc, a vorbit despre sursele sale de venit și despre finanțarea formațiunii politice pe care o conduce, în cadrul emisiunii „Pe față" difuzate de postul public Moldova 1. Discuția a vizat, printre altele, salariul său de 120.000 de lei declarat pentru anul 2024 și veniturile obținute anterior din activități […]
11:10
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Rezultatele alegerilor […]
11:00
Moldova se pregătește pentru sezonul gripal 2025-2026: Mii de doze de vaccin, recepționate # Realitatea.md
Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra", cu doza 0,5 ml în seringă preumplută, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Acestea au fost cumpărate din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Compoziția acestui vaccin respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizare […]
11:00
Primăria Nisporeni pornește căldura în școli, grădinițe și instituții sociale începând cu 10 octombrie # Realitatea.md
Primăria orașului Nisporeni a anunțat astăzi, 6 octombrie 2025, că din 10 octombrie va începe sezonul de încălzire în grădinițe, școli și alte instituții publice. Măsura a fost luată din cauza scăderii temperaturilor și pentru a asigura condiții bune în clădirile care țin de primărie. Încălzirea va fi pornită în grădinițele nr. 1, 2 și […]
10:50
Șapte copii s-au rătăcit în mulțime de Ziua Națională a Vinului. Angajații Inspectoratului General de Carabinieri au avut grijă să-i reunească cu părinții. Cel mai mic a avut doar 3 ani. Copiii au rămas în grija carabinierilor până când au fost încredințați în siguranță familiilor. „Angajații Inspectoratului General de Carabinieri au demonstrat încă o dată […]
10:30
Femeia din Alexăndreni, dată dispărută de două zile, încă nu a fost găsită. Poliția continuă căutările # Realitatea.md
Femeia de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, dispărută duminică la prânz, nu a fost deocamdată găsită. Precizarea a fost făcută de poliție pentru Realitatea.md. Victima a dispărut fără urmă în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni. În căutarea acesteia sunt implicați mai mulți localnici și drone. „Rugăm persoanele […]
10:20
Copilă de 12 ani, violată de un bărbat pe care l-a cunoscut pe internet. Procurorii i-au dat 15 ani de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 35 de ani a violat o copilă de 12 ani. Procuratura Generală a stabilit ca inculpatul să fie condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. „În perioada aprilie 2019 – noiembrie 2021, o inculpatul, în vârsta de 35 de ani, având scopul satisfacerii poftei sexuale, a […]
10:20
Un nou tren internațional direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord va fi introdus în circulație începând cu data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Măsura are ca scop facilitarea legăturii feroviare între România și Ucraina, în contextul intensificării cooperării regionale. Trenul internațional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 […]
Acum 4 ore
10:00
Scandalul „diplomei false” s-a încheiat. Darovannaia își cere scuze publice de la Nemerenco # Realitatea.md
Deputata socialistă Alla Darovannaia a fost obligată, printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție, să dezmintă informațiile false răspândite despre ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și să-i achite un prejudiciu moral de 20.000 de lei. Într-o postare publicată pe Facebook, Darovannaia a declarat că respectă hotărârea instanței și a cerut scuze publice pentru afirmațiile făcute […]
09:50
Peste 100 de persoane au suferit în accidente rutiere, într-o săptămână. Printre victime, 13 copii # Realitatea.md
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate 78 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 102 persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 90 de pacienți, dintre care 77 adulți și 13 copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat. În total, ambulanța a fost solicitată pentru 13.844 […]
09:50
Liderul Partidului Politic Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar urmări invalidarea mandatelor formațiunii sale pentru a le redistribui, astfel încât să poată obține majoritate constituțională. Potrivit lui Costiuc, PAS urmărește scopul revenirii la formula alegerii șefului statului de către Parlament, transmite IPN. „Presa nu ne-a luat niciodată în serios. Noi […]
09:40
Organiza treceri ilegale prin Moldova pentru ucraineni, pe sume uriașe în criptomonede # Realitatea.md
Un tânăr ucrainean de 27 de ani a fost trimis în judecată de procurorii PCCOCS, fiind acuzat că ar fi ajutat alți cetățeni din Ucraina să treacă ilegal prin Republica Moldova, pentru a evita înrolarea în armată. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi acționat din Germania, în anii 2022 și 2024, și ar fi primit plăți […]
09:30
Vettingul judecătorilor continuă: Patru audieri publice, planificate săptămâna viitoare # Realitatea.md
Pentru zilele de 15 și 16 octombrie, patru judecători au fost invitați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare externă. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis notificări oficiale prin care îi invită la audieri pe judecătorii Curții de Apel Centru, Ana Panov și Silvia Cecan — care fac obiectul reevaluării, după ce Consiliul […]
08:50
FOTO Descoperire rară la Cernobîl: O insectă pe cale de dispariție a fost găsită în pădurile ucrainene # Realitatea.md
Cercetătorii din Rezervația Biosferică a Zonei Cernobîl au identificat o specie de insectă extrem de rară – Boros schneideri, cunoscută și ca gândacul lui Schneider. Este un relicv al pădurilor virgine europene, considerat pe cale de dispariție și protejat la nivel european. Specia a fost descoperită în timpul cercetărilor de vară privind starea sanitară a […]
08:40
SUA: Trei persoane rănite grav după prăbușirea unui elicopter medical pe o autostradă din Sacramento # Realitatea.md
Trei persoane sunt în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor. Departamentul de Pompieri din Sacramento a declarat că victimele se aflau la bordul elicopterului în momentul prăbușirii, care a avut loc pe Autostrada 50, sensul est, în apropierea străzii 59. Conform înregistrărilor
08:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a luat „aproape o decizie” în privința livrării rachetelor de croazieră Tomahawk Ucrainei, informează presa ucraineană. Declarația a fost făcută pe 6 octombrie, la Casa Albă, în cadrul unei transmisiuni video. „Da, am luat aproape o decizie, dacă stau să mă gândesc”, a spus Trump, precizând că […] Articolul Donald Trump, despre rachetele Tomahawk pentru Ucraina: „Am luat aproape o decizie” apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Felicitare servilă de la Dodon către Putin de ziua de naștere: Moldova are nevoie de Rusia, aliatul și prietenul nostru # Realitatea.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și actualul lider al Blocului Patriotic care a intrat în noul Parlament pe a doua poziție ca și număr de mandate, dar fără majoritate parlamentară, Igor Dodon, a publicat în dimineața zilei de 7 octombrie un mesaj de felicitare adresat dictatorului rus, Vladimir Putin, cu ocazia împlinirii a 72 de […] Articolul Felicitare servilă de la Dodon către Putin de ziua de naștere: Moldova are nevoie de Rusia, aliatul și prietenul nostru apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:10
Deconectări de lumină în Chișinău și în alte localități din țară: Graficul sistărilor # Realitatea.md
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. informează că, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite clienților, marți, 7 octombrie 2025, vor fi efectuate lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice, conform adreselor și intervalelor orare specificate mai jos. Chişinău, sectorul Botanica: str. Munceşti 799, 799/9 în intervalul de timp între 08:45-17:00 pentru lucrări de reparaţie a […] Articolul Deconectări de lumină în Chișinău și în alte localități din țară: Graficul sistărilor apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Asistentul vocal Siri, anchetat în Franța: Ar fi colectat date fără consimțământul utilizatorilor # Realitatea.md
Procurorii francezi au anunțat luni că au deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri care acuză gigantul american de colectare ilegală de date prin asistentul vocal Siri, transmite Reuters, citând Politico. Investigația a fost încredințată unei unități de poliție specializate în criminalitate informatică, a precizat Parchetul din Paris, […] Articolul Asistentul vocal Siri, anchetat în Franța: Ar fi colectat date fără consimțământul utilizatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Bombardamente la un kilometru de perimetrul centralei din Zaporojie. „Cresc riscurile de securitate nucleară” # Realitatea.md
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa aflată la centrala nucleară din Zaporojie, din sudul Ucrainei, a auzit luni mai multe serii de bombardamente în apropierea instalației, avertizând asupra riscului unor consecințe catastrofale, relatează Reuters și UNN. Rafael Grossi, șeful acestui organism ONU de supraveghere nucleară, avertizează într-o postare pe platforma […] Articolul Bombardamente la un kilometru de perimetrul centralei din Zaporojie. „Cresc riscurile de securitate nucleară” apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Horoscop 7 octombrie 2025. Zodia care își schimbă destinul printr-o decizie curajoasă # Realitatea.md
Ziua de 7 octombrie vine cu o energie intensă și dorința de claritate, atât în relațiile personale, cât și în plan profesional. Sub influența lui Mercur, comunicarea devine mai sinceră și directă, iar Luna aflată în Scorpion scoate la iveală emoții ascunse și trăiri profunde. Unele zodii vor fi nevoite să ia decizii rapide, în […] Articolul Horoscop 7 octombrie 2025. Zodia care își schimbă destinul printr-o decizie curajoasă apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
China lansează primul centru de date subacvatic comercial. Ar putea reduce consumul de energie până la 90% # Realitatea.md
China se pregătește să lanseze primul centru de date subacvatic comercial din lume, un proiect inovator care ar putea transforma industria IT și reduce semnificativ consumul de energie. O capsulă de dimensiuni mari, echipată cu servere, va fi amplasată pe fundul mării în apropiere de Shanghai, unde curenții oceanici vor oferi un sistem natural de […] Articolul China lansează primul centru de date subacvatic comercial. Ar putea reduce consumul de energie până la 90% apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de precipitații continue valabil pentru zilele de 7 și 8 octombrie, în contextul unui front atmosferic umed care traversează întreaga țară. Potrivit meteorologilor, în aceste două zile se vor acumula cantități importante de apă — între 15 și 49 litri pe metru pătrat, iar izolat se […] Articolul Cod galben de ploi în toată țara: Câte grade vor fi astăzi? apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru data de 7 octombrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,6493 lei; Dolarul american: 16,8468 lei, în creștere cu 0,13 lei; Leul românesc: 3,8610 lei, în creștere cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0,4076 lei; […] Articolul Leul moldovenesc se depreciază: Cursul valutar pentru 7 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Criza bugetară din SUA se prelungește: Senatul eșuează din nou în adoptarea măsurilor pentru redeschiderea guvernului # Realitatea.md
Shutdown-ul continuă în SUA după ce Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului. Luni, Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului. Propunerile concurente ale democraţilor şi republicanilor au fost respinse, neîndeplinind pragul necesar de 60 de voturi. Preşedintele Donald […] Articolul Criza bugetară din SUA se prelungește: Senatul eșuează din nou în adoptarea măsurilor pentru redeschiderea guvernului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:10
Cum să mănânci sănătos când ești mereu pe fugă. Sfaturile specialiștilor pentru un stil de viață echilibrat # Realitatea.md
Chiar dacă timpul pare să nu fie niciodată suficient, poți pregăti gustări și mese nutritive care să te ajute să îți menții energia și sănătatea. Secretul? Organizarea. Odată ce îți planifici mesele, totul devine mai simplu. Principiile unei alimentații sănătoase Pentru un stil de viață echilibrat, este esențial să consumi zilnic alimente din cele cinci […] Articolul Cum să mănânci sănătos când ești mereu pe fugă. Sfaturile specialiștilor pentru un stil de viață echilibrat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Rusia vrea să cultive banane și alte fructe tropicale, pentru a scădea cheltuielile legate de import # Realitatea.md
Rusia face un pas îndrăzneț în agricultură, anunțând planuri de cultivare a bananelor și a altor fructe tropicale. Ministrul rus al Agriculturii, Oxana Lut, a făcut această declarație surprinzătoare la un forum internațional în Ghelendjik, transmite libertatea.ro. „Am început construirea primelor sere pentru banane”, a declarat ministrul rus al Agriculturii, Oxana Lut, în cadrul forumului […] Articolul Rusia vrea să cultive banane și alte fructe tropicale, pentru a scădea cheltuielile legate de import apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
SUA: Exporturile de băuturi spirtoase s-au prăbușit deoarece consumatorii străini evită mărcile americane # Realitatea.md
Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA au scăzut cu 9% în al doilea trimestru, potrivit unui raport publicat de Distilled Spirits Council of the United States, care a avertizat că tensiunile comerciale afectează cererea pe piețele importante, transmite agerpres.ro. Scăderea din trimestrul al doilea reprezintă o inversare semnificativă de situație comparativ cu performanțele solide la […] Articolul SUA: Exporturile de băuturi spirtoase s-au prăbușit deoarece consumatorii străini evită mărcile americane apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Reguli stricte în Italia. Amenzi de până la 3000 de euro pentru cei care pornesc centrala înainte de termen # Realitatea.md
Odată cu instalarea frigului, italienii trebuie să fie atenți la momentul în care pornesc centrala termică, transmit știrileprotv.ro. Țara are reguli stricte care stabilesc date precise pentru fiecare zonă climatică, iar depășirea limitelor de timp sau de temperatură poate aduce amenzi de până la 3000 de euro. Datele de pornire a încălzirii în funcție de […] Articolul Reguli stricte în Italia. Amenzi de până la 3000 de euro pentru cei care pornesc centrala înainte de termen apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, utilizează țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății, relatează știrileprotv.ro. Potrivit datelor globale disponibile, copiii au în medie o probabilitate de nouă ori mai mare decât adulții să folosească țigări electronice. Dr. Etienne Krug […] Articolul OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Circa 1200 de grupe cu program prelungit, organizate în școlile din Chișinău. Câți elevi le frecventează # Realitatea.md
În anul de studii 2025–2026, în instituțiile de învățământ primar și secundar din capitală funcționează aproape 1200 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31000 de elevi. Potrivit Primăriei Chișinău, 113 școli din municipiu organizează acest tip de activitate, care le oferă copiilor posibilitatea de a-și continua studiile și activitățile extracurriculare într-un mediu sigur […] Articolul Circa 1200 de grupe cu program prelungit, organizate în școlile din Chișinău. Câți elevi le frecventează apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Polițiștii de frontieră au identificat, săptămâna trecută, 17 cazuri de documente de călătorie cu semne clare de falsificare, în cadrul controalelor de trecere a frontierei de stat. În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. „Cele mai […] Articolul 17 documente falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Peste 150 de persoane în etate au revenit pe băncile facultății în cadrul Universității Vârstei a Treia # Realitatea.md
În noul an academic, peste 150 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți în cadrul inițiativei Universitatea de Vârsta a Treia. Fiecare participant urmează un curs obligatoriu de abilități digitale și un curs la alegere dintr-o ofertă diversă care include: limba […] Articolul Peste 150 de persoane în etate au revenit pe băncile facultății în cadrul Universității Vârstei a Treia apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Cancerul rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate atât din lume, cât și din Republica Moldova. Potrivit ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, principalele forme diagnosticate la noi în țară sunt cancerul mamar și colorectal. „Din cauza mediului în care trăim, a modului sedentar de viață și a alimentației nesănătoase, cazurile de cancer sunt în […] Articolul Ala Nemerenco: În Moldova situația cu bolile oncologice este una gravă apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect asociat cu Ilan Șor și o bancă de stat rusă # Realitatea.md
Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva monedei digitale A7A5, un stable-coin susținut de ruble, creat de compania A7, fondată și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, în parteneriat cu banca rusă de stat Promsvyazbank (PSB). Informația a fost dezvăluită de agenția Bloomberg, care a consultat documente interne ale blocului comunitar, transmite IPN. Potrivit sursei, […] Articolul UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect asociat cu Ilan Șor și o bancă de stat rusă apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Ucigașul refugiatei ucrainene ar putea fi executat prin împușcare. Guvernatorul din Carolina de Nord a semnat legea # Realitatea.md
Guvernatorul democrat Josh Stein din Carolina de Nord, a semnat vineri o lege care permite din nou aplicarea pedepsei cu moartea prin pluton de execuție în statul Carolina de Nord, o premieră controversată în ultimele decenii. Legea, numită „Iryna’s Law”, a fost adoptată după cazul Irinei Zarutska, o femeie ucisă în august de un recidivist, […] Articolul Ucigașul refugiatei ucrainene ar putea fi executat prin împușcare. Guvernatorul din Carolina de Nord a semnat legea apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
În Chișinău a început procesul de conectare a grădinițelor la agentul termic, în urma solicitărilor venite din partea conducerii instituțiilor educaționale. Potrivit Primăriei Capitalei, până în prezent au fost conectate la căldură 10 din 23 de grădinițe din sectorul Centru, 14 din 18 din Ciocana, 19 din 30 din Rîșcani, 18 din 31 din Botanica, […] Articolul Peste jumătate dintre grădinițele din Chișinău au fost deja conectate la căldură apare prima dată în Realitatea.md.
