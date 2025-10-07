UPDATE/ Bătrâna a fost găsită dupa aproape două zile de căutări într-un alt capăt al pădurii
Ziarul de Garda, 7 octombrie 2025 12:00
O bătrână de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Sîngerei, este căutată de oamenii legii, după ce s-a rătăcit duminică, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). UPDATE 11:50 Bătrână a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al...
• • •
R. Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doza 0,5 ml în seringă preumplută, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Compoziția acestui vaccin respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizare în emisfera de nord, pentru sezonul gripal 2025-2026, se arată în...
Siegfried Mureșan: „Propunem o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, în bugetul UE pentru 2026” # Ziarul de Garda
Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat în seara zilei de 6 octombrie, un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv R. Moldova, anunță marți, 7 octombrie, europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit eurodeputatului, această majorare este necesară...
FT: Țările UE au convenit să restricționeze circulația diplomaților ruși în spațiul Schengen # Ziarul de Garda
Țările UE au convenit să restricționeze libera circulație a diplomaților ruși în cadrul blocului comunitar, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, au declarat două surse informate pentru Financial Times (FT). Potrivit acestora, Ungaria, ultima țară care s-a opus propunerii, și-a ridicat veto-ul. Conform inițiativei, propusă inițial de Republica Cehă, diplomații ruși cu...
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani și a rămas însărcinată # Ziarul de Garda
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani, anunță marți, 7 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor, pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea...
Vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor a promovat evaluarea externă. CSM a acceptat raportul Comisiei Vetting # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei Vetting prin care a constatat promovarea evaluării externe de către vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor. În cadrul ședinței de astăzi, 7 octombrie, CSM a examinat raportul Comisiei Vetting privind rezultatele evaluării externe în privința judecătoarei. „În cadrul procesului, magistrata a participat la o audiere...
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani, în urma căreia a rămas însărcinată # Ziarul de Garda
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani, anunță marți, 7 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor, pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu două rachete și peste 150 de drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:55 În noaptea de 7 octombrie, forțele ruse au atacat cu două rachete balistice Iskander-M/KN-23 lansate din regiunea Rostov, Federația Rusă, precum și cu 152 de drone de atac de tip Shahed, și alte tipuri de drone, lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Șatalovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă) și Ceauda, au raportat Forțele Aeriene de Apărare...
Ce înseamnă noul sistem EES aplicat în statele din UE și ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova înainte de o călătorie în spațiul Schengen # Ziarul de Garda
Începând cu data de 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția de...
Tânăr din Ucraina, trimis în judecată pentru organizarea migrației ilegale și spălare de bani în R. Moldova # Ziarul de Garda
Un tânăr din Ucraina a fost trimis în judecată, pentru că traversa ilegal tineri din Germania în R. Moldova pentru a fi încadrați în armată, a anunțat marți, 7 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit informațiilor, tânărul cu vârsta de 27 de ani între 2022 și 2024, atunci când ar...
Novaya Gazeta Europa: Un administrator cu drepturi depline sub forma unui stat. Ce este în neregulă cu botul Telegram al Roskomnadzor din Rusia # Ziarul de Garda
Agenția guvernamentală rusă care în ultimii ani s-a remarcat prin cenzurarea internetului în Federația Rusă, Roskomnadzor, a anunțat proprietarii de canale Telegram despre necesitatea lansării unui bot special pentru a confirma înregistrarea canalului. Roskomnadzor a subliniat că „nu există nicio altă procedură pentru confirmarea proprietății canalului pe această rețea socială” și a avertizat că omiterea...
Discuții între Putin și Netanyahu. „Rusia vede o soluție a conflictului bazată pe recunoașterea statului Palestina” # Ziarul de Garda
Preşedintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică luni, 6 octombrie, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluţie a conflictului israeliano-palestinian bazată pe recunoaşterea statului Palestina, a transmis G4Media. „Situaţia actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul preşedintelui american Donald Trump de normalizare...
LIVE TEXT/ Regiunea Poltava a fost atacată cu mai multe drone de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:25 Poltava noaptea trecută a fost atacată de Rusia cu mai multe drone, anunță Serviciul penru Situații de Urgență. „În urma loviturilor asupra obiectivelor de infrastructură civilă, au izbucnit incendii în clădiri administrative, iar o locuință și o construcție auxiliară au fost avariate.” La lucrările de intervenție au fost implicate 16 unități de tehnică,...
Ursula Von der Leyen s-a confruntat în fața Parlamentului European cu noi moțiuni de cenzură # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, s-a confruntat cu noi încercări de demitere a sa pentru a doua oară în trei luni, după ce grupurile parlamentare de extremă dreapta și stânga din Legislativul European au depus și prezentat luni, 6 octombrie, două moțiuni de cenzură, scrie Reuters. Deși moțiunile de cenzură nu au...
Alla Darovannaia a dezmințit informațiile în care o acuza pe Ala Nemerenco că ar avea diplomă de master obținută ilegal # Ziarul de Garda
Alla Darovannaia, deputată socialistă, care a răspândit informații denigratoare la adresa ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, a dezmințit informațiile răspândite de aceasta printr-o postare pe facebook luni, 6 octombrie. „Eu, Alla Darovannaia, dezmint informațiile expuse și răspândite de mine în cadrul conferinței de presă din 02.02.2021, organizată și susținută la sediul Parlamentului R. Moldova, și informațiile...
Sportivii din R. Moldova au obținut șapte medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # Ziarul de Garda
R. Moldova a înregistrat noi performanțe la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, desfășurat în Riga, Letonia, obținând șapte medalii în total – o medalie de aur, trei de argint și trei de bronz, anunță luni, 6 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). La categoria seniori, cel mai bun rezultat a înregistrat Artiom Roșca,...
O bătrâna este căutată după ce s-a rătăcit în pădure. Oamenii legii fac apel către cetățeni # Ziarul de Garda
O bătrână de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Sîngerei, este căutată de oamenii legii, după ce s-a rătăcit duminică, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Chiar dacǎ sunt implicați mai mulți cetǎțeni și drone este nevoie de mult mai multe...
LIVE TEXT/ Zelenski: „Rusia va face tot posibilul pentru a ne împiedica să exploatăm gazul nostru”. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:40 Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia va „face tot posibilul” pentru a împiedica extracția gazelor naturale în Ucraina, transmite hromadske.ua. „Desigur, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Este normal să privim lucrurile în mod realist. Rusia va face tot posibilul pentru a ne împiedica să extragem gazele noastre naturale. Va fi dificil...
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a mai respins un recurs al oligarhului # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a respins luni, 6 octombrie, un nou recurs depus de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a cerut anularea mandatului de arest emis în dosarul privind blanchetele pentru pașapoarte. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a instanței de apel, Adelina Roșca. Conform avocatului, astăzi a fost...
Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc la Moscova # Ziarul de Garda
Viacheslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică, 5 octombrie, după ce a fost găsit lângă blocul în care locuia în capitala Rusiei de la o înălțime de cel puțin 21 de metri, scrie digi24. Leontiev era directorul ziarului sovietic Pravda, care se traduce prin „Adevăr”, principalul...
CEC a transmis Curții Constituționale actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a prezentat astăzi, 6 octombrie, Curții Constituționale documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului R. Moldova din 28 septembrie 2025 și validării mandatelor deputaților, potrivit unui comunicat al CEC. Setul de documente prezentat Curții Constituționale de către CEC conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de...
Peste 150 de persoane în etate au revenit pe băncile facultății. În premieră, în acest an de studii a fost lansată o grupă online # Ziarul de Garda
În noul an academic, peste 150 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți în cadrul inițiativei Universitatea de Vârsta a Treia. Fiecare participant urmează un curs obligatoriu de abilități digitale și un curs la alegere dintr-o ofertă diversă care include: limba...
Absenţa observatorilor internaţionali la alegerile municipale din Georgia „subminează transparenţa şi credibilitatea procesului democratic”, avertizează Comisia Europeană # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a declarat luni, 6 octombrie, prin reprezentanții săi că absenţa observatorilor internaţionali la alegerile municipale desfăşurate sâmbătă în Georgia „subminează transparenţa şi credibilitatea procesului democratic”, iar autorităţile georgiene au făcut propagandă, informează G4Media. „Am văzut că autorităţile georgiene nu au invitat la timp observatori internaţionali din partea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în...
LIVE TEXT/ O dronă rusească a lovit o maternitate din orașul Sumî. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:54 Armata rusă a atacat orașul Sumî. În urma atacului rusesc, acoperișul unei maternități a luat foc, anunță de Andriy Yermak, șeful Cabinetului Președintelui Ucrainei, și Artem Kobzar, primarul interimar al orașului Sumî „Explozia pe care am auzit-o cu toții în oraș a fost un atac asupra uneia dintre unitățile sanitare. Rapoartele preliminare indică...
Peste 150 de mii de persoane din 30 de țări s-au adunat în PMAN de Ziua Națională a Vinului # Ziarul de Garda
Pe 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a găzduit cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al R. Moldova, potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Sărbătoarea s-a desfășurat sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” la care...
Ministerul Culturii a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu „situația” legată de trecerea la cele veșnice a artistului Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, și a comunicat că ceremonia de rămas-bun va avea loc joi, 9 octombrie. Mai mulți artiști care au colaborat cu regretatul muzician au anunțat că acesta s-a stins din viață...
După patru luni, Nicușor Dan a numit noii consilierii prezidențiali, de stat și onorifici # Ziarul de Garda
Președintele Nicușor Dan a numit luni, 6 octombrie, noii consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care vor face parte din echipa sa de la Cotroceni, conform unui anunț al președintelui României. „Aceste numiri reflectă angajamentul meu pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Doresc să le urez...
Încorporarea de toamnă în Armata Națională: până la 1200 de recruți își vor îndeplini serviciul militar în termen # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării informează că încorporarea de toamnă se va desfășura în 27-28 octombrie. Sarcina de încorporare pentru perioada octombrie 2025 — ianuarie 2026 este de până la 1200 de recruți, pentru îndeplinirea serviciului militar în termen în Armata Naţională, și 10 pentru serviciul militar cu termen redus, decizia fost aprobată, în luna august, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. În perioada respectivă, recruții urmează să fie examinați medical de către comisiile medico-militare de pe lângă organele administrativ-militare,...
Circa 17 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului. Categoriile sociale și domeniile economice selectate # Ziarul de Garda
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 17095 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5327 șomeri (31,2%) și 648 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până la...
Un fost primar și președinte al unui Oficiu Teritorial al fostului partid „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost anunțat în căutare # Ziarul de Garda
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost găsit vinovat luni, 6 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a pronunțat sentința de condamnare în dosarul privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Conform datelor consultate de ZdG...
Inspectorii de mediu din Nisporeni au organizat și desfășurat un șir de razii și acțiuni de verificare pe întreg teritoriul raionului, în scopul asigurării eficienței controlului lucrărilor silvo-tehnice în fondul forestier și al respectării legislației de mediu. În urma verificărilor au fost depistate mai multe abateri, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). Pe parcursul controalelor,...
LIVE TEXT/ Armata rusă a bombardat mai multe clădiri rezidențiale în regiunea Herson, printre răniți fiind trei copii. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:58 Forțele ruse au lansat un atac cu obuze asupra satului Stepanivka din regiunea Herson. O persoană a fost ucisă și mai multe rănite, inclusiv copii, scrie Hromadske. În timpul atacului armatei ruse au fost vizate locuințe private civile. Un obuz a lovit două case private în care locuiau familii cu copii. O locuitoare...
Ion Ceban, despre reorganizările din Primăria Chișinău: „Despre modificările viitoare voi informa personal în cel mai scurt timp” # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a venit cu primele precizări după ce în Primăria Municipiului Chișinău au avut loc o serie de demiteri, Primăria anunțând o „reorganizare internă”. Astăzi, 6 octombrie, primarul capitalei a menționat că viitoarele modificări le va anunța personal. Primarul capitalei, Ion Ceban a făcut o...
Numărul de candidați eligibili pentru funcția de judecător și procuror după examenele INJ sunt sub necesitățile sistemului # Ziarul de Garda
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului, scrie Bizlaw. Potrivit datelor publicate, la categoria judecători, 13 persoane au obținut note mai mari de 8,00, iar la procurori –...
Patru judecători sunt așteptați pentru audierile Comisiei Vetting. Două judecătoare vor fi re-evaluate după respingerea rapoartelor pozitive de către CSM # Ziarul de Garda
Patru judecători sunt așteptați la audierile publice organizate de Comisia de Evaluare a Judecătorilor în procesul de evaluare externă. Pentru zilele de 15 și 16 octombrie la audieri au fost invitate judecătoarele Curții de Apel Centru: Ana Panov și Silvia Cecan, care vor fi re-evaluate după ce Consiliul Superior al Magistraturii a respins rapoartele Comisiei...
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță luni, 6 luni, despre modificările introduse de autoritățile Republicii Letonia privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus, la punctele de trecere „Grebneva”, „Terehova” şi „Pāternieki”. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia, începând cu 15 octombrie 2025, accesul vehiculelor la punctele de...
Meteorologii au emis o avertizare meteo de ploi de lungă durată pentru zilele de 7 și 8 octombrie pentru întreg teritoriul țării. Potrivit codului galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), fenomenul vizat reprezintă ploi de lungă durată. „În perioada menționată, vor cădea ploi continue (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de...
Peste 200 de pachete de țigări nedeclarate, depistate în bagajul unei pasagere la Aeroportul Internațional Chișinău # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră au depistat 240 de pachete de rezerve de tutun, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, ascunse și nedeclarate, în bagajul de cală al unei pasagere care s-a prezentat la Aeroportul Internașional Chișinău în acest weekend, conform unui comunicat al Poliției de Frontieră. Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în...
Biserica Ortodoxă Rusă a depus plângeri la procuratură împotriva clinicilor private care practică avorturile # Ziarul de Garda
Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR) au efectuat o „cercetare” a peste o mie de clinici private din Rusia pentru a determina conformitatea acestora cu reglementările privind avortul restricționat din Rusia. Pe baza rezultatelor inspecției, care a inclus „apeluri telefonice și publicitate pe site-uri web”, BOR a concluzionat că clinicile private din 76 de regiuni ale...
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit cel mai mare terminal petrolier din Crimeea, ocupată de Rusia, provocând un incendiu masiv. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:51 Dronele ucrainene au atacat Crimeea ocupată de Rusia în noaptea de 6 octombrie, lovind terminalul petrolier din Feodosia, scrie Kyiv Independent. Terminalul, situat la aproximativ 250 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, este cea mai mare instalație de depozitare a petrolului din Crimeea. Acesta poate conține până la 250 de mii de...
Și-a omorât mama vitregă cu șase lovituri de cuțit. Inculpatul – condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat din raionul Drochia a fost găsit vinovat pentru omorul mamei sale vitrege. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, acesta a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, conform unui comunicat de presă. Potrivit învinuirii înainte, în dimineața lui 6 decembrie 2024,...
METRO Moldova derulează constant inițiative dedicate formării profesioniștilor din domeniul gastronomic. În 2025, compania a organizat masterclassuri pentru cadrele didactice și a susținut, în calitate de partener principal, Campionatul Național Gastronomic pentru Juniori, ediția a IX-a. Aceste proiecte reflectă angajamentul pe termen lung al METRO Moldova față de sectorul HoReCa și sprijinul acordat profesorilor și...
7 octombrie – ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală informează că marți, 7 octombrie, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc la 16 noiembrie. Dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care se vor desfășura alegeri locale...
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat după mai puțin de o lună de la numirea în funcție. El este al cincilea premier al Franței în doi ani # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Franței și-a dat demisia la mai puțin de o lună de la investirea în funcție. Abia format, guvernul lui Sébastien Lecornu își oprește atribuțiile executive. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia președintelui francez, Emmanuel Macron, care a acceptat-o, scrie franceinfo.fr. Abia reconfirmat în funcția de ministru de interne, Bruno Retailleau a criticat „componența guvernului care nu...
Trei persoane, trimise pe banca acuzaților pentru migrație ilegală. Ar fi promis unor bărbați locuri de muncă în Italia și acte românești # Ziarul de Garda
Trei persoane din Călărași și Strășeni au fost trimise pe banca acuzaților într-un dosar privind organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate românești. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), la sfârșitul anului 2021, unul din învinuiți, care muncea în Italia,...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu 116 drone. În Harkiv au fost rănite patru persoane, iar mai multe clădiri civile au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:03 Armata rusă a atacat Ucraina cu 116 drone de atac de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Forțele ucrainene de apărare aeriană raportează că au neutralizat 83 de ținte. Federația Rusă a lansat dronele din localitățile Millerovo, Kursk, Bryansk, Primorsko-Ahtarsk și Gvardeyskoye, din Crimeea ocupată temporar. Conform armatei ucrainene, atacul aerian a fost...
Germania ar putea să revină la serviciul militar obligatoriu. Cancelarul Merz: Să începem cu serviciul voluntar, deocamdată # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează dpa, citează Digi24. „Susţin ceea ce am convenit în acordul de coaliţie, şi anume să începem cu serviciul voluntar,...
Stanislav Iuhnevici a adus R. Moldova medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo din Indonezia # Ziarul de Garda
Sportivul moldovean Stanislav Iuhnevici a repetat performanța de anul trecut de la Campionatul Mondial de sambo, rezervat seniorilor. La ediția din acest an, care s-a desfășurat în Indonezia, discipolul antrenorului Iulian Piatcovschi a cucerit medalia de bronz, în categoria de greutate de până la 88 kg, anunță Ministerul Educației și Cercetării. După ce a început...
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite în perioada 6-10 octombrie în unele localități din raioanele Anenii Noi, Cantemir și Ungheni # Ziarul de Garda
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite în perioada 6-10 octombrie în unele localități din raioanele Anenii Noi, Cantemir și Ungheni. Consultațiile vor fi acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Conform CNAM, pe 6 și 7 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru...
