Primăria Chișinău investește în educație incluzivă prin renovarea atelierelor școlare

Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți în urma unei investigații efectuate de polițiști, fiind suspectați de traficul de droguri în proporții deosebit de mari. În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au confiscat substanțe narcotice a căror valoare estimativă este de 45 de milioane de lei. Pe lângă droguri, au fost ridicate și echipamente folosite pentru […]