A umblat două nopți și aproape două zile prin pădure: Femeia din Edineț, care s-a dus după ciuperci și s-a rătăcit, a fost găsită

17:40

Fostul deputat PDM, Vladimir Plahotniuc, rămâne cu toate mandatele de arest pe numele său. Potrivit imaginilor publicate de protv.md, magistrații Curții de Apel au respins astăzi recursul avocatului său, Lucian Rogac, de a anula arestul în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte, după ce săptămâna trecută alte două solicitări nu au fost acceptate.