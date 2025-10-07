A umblat două nopți și aproape două zile prin pădure: Femeia din Edineț, care s-a dus după ciuperci și s-a rătăcit, a fost găsită
UNIMEDIA, 7 octombrie 2025 12:00
Poliția anunță că femeia din satul Alexăndreni, raionul Edineț, care a dispărut duminică după ce a mers în pădure după ciuperci, a fost găsită.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
12:10
(video) „Să vină bombele”: Dianna Rotaru, prima apariție publică după scandalul de infidelitate. Ce dezvăluiri a făcut # UNIMEDIA
Interpreta Dianna Rotaru a făcut noi declarații, după apariția zvonurilor privind o presupusă infidelitate și a spus că este gata să facă față oricăror atacuri din partea presei: „Sunt pregătită pentru toate bombele, să vină”, a spus ultima la „O seară Perfectă”.
Acum 30 minute
12:00
A umblat două nopți și aproape două zile prin pădure: Femeia din Edineț, care s-a dus după ciuperci și s-a rătăcit, a fost găsită # UNIMEDIA
Poliția anunță că femeia din satul Alexăndreni, raionul Edineț, care a dispărut duminică după ce a mers în pădure după ciuperci, a fost găsită.
Acum o oră
11:40
(video 18+) „Vă rog frumos să mă scuzați”: Un băiat din Bălți, bătut și umilit de alți tineri # UNIMEDIA
Un tânăr a fost bătut cu bestialitate de un alt băiat, la Bălți. Momentul a fost surprins de martori și plasat pe rețele.
11:30
„Mobilizare digitală”: Un tânăr, prins cu 9 mil. lei în cripto, după ce a ajutat mai mulţi ucraineni să fugă de război. A fost trimis în judecată # UNIMEDIA
Un ucrainean de 27 de ani stabilit în Germania a fost trimis în judecată de procurorii PCCOCS, fiind acuzat că a organizat migrarea ilegală a altor cetățeni ucraineni prin Republica Moldova, în schimbul unor sume plătite în criptomonede.
11:20
(video) Ședința CSM: Raportul Comisiei de evaluare a unei magistrate de la Judecătoria Strășeni, acceptată. Ce alte subiecte au fost votate pe rapid # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte, aceastea fiind votate pe rapid de Plen.
11:20
Rapperul Macan a primit ordin de încorporare și va merge să servească în armată. Despre aceasta a anunțat artistul personal pe canalul său de Telegram.
Acum 2 ore
11:10
(viedeo) Ședința CSM: Raportul Comisiei de evaluare a unei magistrate de la Judecătoria Strășeni, acceptată. Ce alte subiecte au fost votate pe rapid # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte, aceastea fiind votate pe rapid de Plen.
11:10
(video) A apărut „de după colț”. Un moldovean l-a oprit pe Arestovici în timpul interviului cu Sobciak, la Londra: „Купленный вами за 200€ человек” # UNIMEDIA
Un moldovean l-a oprit pe o stradă din Londra pe fostul consilier al lui Zelenski, Alexei Arestovici, în timpul unui interviu realizat de jurnalista rusă Xenia Sobciak. „Omul cumpărat de dvs. cu 200 de euro, apărut de după colț, și-a făcut treaba”, a reacționat ironic Sobciak.
11:00
Finanțele tradiționale și lumea cripto se contopesc tot mai mult. Fuziunea devine vizibilă prin lansarea de ETF-uri cripto de către marii administratori de active, introducerea stablecoin-urilor de către băncile europene și interesul tot mai crescut pentru activele tokenizate, scrie adevarul.ro.
10:50
Petr Vlah: Găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească. Imaginea falsă creată poporului găgăuz este rezultatul unor jocuri politice murdare # UNIMEDIA
Petr Vlah, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2010 și 2014 și fost candidat pe lista Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, afirmă că găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească şi un rol destul de important, iar imaginea falsă ce a fost creată poporului găgăuz, autonomiei găgăuze în general, este rezultatul unor jocuri politice murdare.
10:40
Dezvăluiri neașteptate despre Plahotniuc, peste Prut: „A fost general al spionajului român și a beneficiat aici de sprijin politic” # UNIMEDIA
Fostul arbitru Adrian Porumboiu susține că Vladimir Plahotniuc era „agent al Serviciului de Informații Externe (SIE), cu grad de general și că avea asupra sa, în permanență, 21 de pașapoarte”. Totul s-ar fi întâmplat când Victor Ponta era premier, scrie adevărul.ro.
10:30
A violat o fetiță de 12 ani, ademenind-o pe rețelele de socializare: Copila a rămas însărcinată. Bărbatul de 35 de ani, condamnat la închisoare # UNIMEDIA
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de pușcărie, după ce a violat repetat o fată de 12 ani și a lăsat-o însărcinată. Potrivit informației, minora s-a cunoscut cu inculpatu pe rețele de socializare, ulterior fiind ademenită la mai multe întâlniri.
10:30
(video) Celebra Jane Goodall, specialistă în cimpanzei: „I-aș trimite pe Trump, Musk, Putin, Xi și Netanyahu într-o călătorie fără întoarcere în spațiu” # UNIMEDIA
Celebrul primatolog Jane Goodall a spus, într-un interviu difuzat postum, că i-ar trimite pe liderii lumii care întruchipează agresivitatea masculului alfa, printre care Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping și Benjamin Netanyahu, într-o navă spațială fără întoarcere, alături de Elon Musk, care ar fi „gazda” lor, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
10:10
Accident în fața Procuraturii Generale: O femeie, lovită de un Mercedes în timp ce traversa strada neregulamentar # UNIMEDIA
O femeie de 67 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un Mercedes. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc în această noapte în timp ce femeia traversa strada neregulamentar.
10:00
NIXON este un simbol al excelenței în locuire și definește pasiunea noastră pentru a crea un spațiu de locuit care să vă inspire în fiecare zi. De la designul modern și materialele de înaltă calitate, la facilitățile de clasă mondială și localizarea strategică, NIXON nu este doar un loc de trai, ci o experiență inegalabilă, o afirmare a luxului și confortului Dvs.
09:50
(live) CSM, în ședință: Raportul Comisiei de evaluare a unei magistrate de la Judecătoria Strășeni, acceptată # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte.
09:40
„Sănătate și putere, Vladimir Vladimirovici!” Mesajul lui Igor Dodon pentru liderul de la Kremlin, de ziua lui. Câți ani împlinește Putin # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, cu prilejul zilei sale de naștere, subliniind importanța relațiilor tradiționale dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Oficialul rus împlinește astăzi 73 de ani.
09:30
Un tren direct pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie din data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Preţul unei călătorii este de 73,4 euro, scrie digi24.ro.
09:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte.
09:10
Bine ați venit în Eden! Situat în cea mai pitorească regiune din sectorul Buiucani, acest complex locativ este mai mult decât un simplu loc de trai, aici veți găsi un adevărat refugiu de aglomerația și zgomotul orașului.
09:10
Toamna este perioada ideală pentru a planifica o escapadă, deoarece prețurile biletelor de avion scad după sezonul estival, iar destinațiile populare devin mai accesibile. Conform datelor Zbor.md, numeroase rute directe din Chișinău oferă tarife reduse în lunile de toamnă, oferind călătorilor șansa de a descoperi orașe atractive la prețuri convenabile.
09:00
Pe 7 octombrie, istoria a fost marcată de unirea Principatelor și fondarea KLM.
08:50
(video) A căzut în genunchi când a aflat: Fiica Iuliei Dascălu, fosta deputată PAS, însărcinată cu al doilea copil. Surpriza de la gender reveal # UNIMEDIA
Mare bucurie în familia Iuliei Dascălu. Fiica fostei deputate PAS este însărcinată pentru a doua oară. Momentul de gender reveal a fost încărcat de emoție, la un moment dat Corina căzând în genunchi.
08:40
Criza continuă în SUA: Senatul eșuează pentru a cincea oară să pună capăt blocajului guvernamental # UNIMEDIA
Criza bugetară din Statele Unite se adâncește. Senatul american nu a reușit nici a cincea oară să adopte un acord privind finanțarea guvernului, lăsând mii de angajați federali fără salarii sau locuri de muncă, scrie adevărul.ro.
08:30
Racii primesc vești care aduc zâmbete și lacrimi de fericire, iar Săgetătorii ar trebui să rămână echilibrați: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va simți impactul într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va răspunde provocărilor.
Acum 6 ore
08:10
Principalele valute internaționale sunt în creștere, în raport cu leul moldovenesc. Potrivit cursului afișat de Banca Națională a Moldovei, un euro costă astăzi 19 lei și 64 bani, iar un dolar - 16 lei și 84 bani.
08:00
Ce șanse are planul de unificare a R. Moldova cu România. Politolog: „Nu e nici viabil, nici constructiv. Există un procent ridicat de populație rusofonă” # UNIMEDIA
În contextul în care, în România, exemplul de succes al unificării Germaniei de Vest cu cea de Est este dat, în mod frecvent, drept comparație istorică pentru argumentul că și unirea României cu Republica Moldova ar fi posibilă în interiorul UE, politologul Irina Nastasă-Matei explică, pentru Libertatea, de ce un astfel de plan nu este nici viabil, „nici constructiv”, scrie adevarul.ro.
07:40
Detaliile otrăvirii fostului președinte sirian Bashar al-Assad, care a ajuns în „stare critică” într-un spital de lângă Moscova # UNIMEDIA
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, aflat în exil în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadiști în decembrie, a fost internat pe 20 septembrie într-un spital din apropiere de Moscova, într-o „stare critică, la terapie intensivă”, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), citat de Le Figaro și adevarul.ro.
07:30
Alegeri locale noi în șase localități din țară: Astăzi este ultima zi de înregistrare a candidaților la scrutinul din 16 noiembrie # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc la 16 noiembrie 2025.
07:20
Astăzi, condițiile meteo în Moldova vor fi caracterizate de cer acoperit și precipitații frecvente, cu vreme predominant umedă și șanse mari de ploaie.
07:10
Dezvăluiri din ancheta privind atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie: Shin Bet a transmis poliției un avertisment, însă a ajuns cu întârzieri # UNIMEDIA
Serviciul de securitate internă al Israelului, Shin Bet, a transmis poliției un avertisment despre activități suspecte în Fâșia Gaza pe 7 octombrie, la 3:03 AM, dar acesta a ajuns cu întârziere din cauza unei actualizări a sistemului, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:10
Lista candidaților Democrația Acasă, care ar putea să devină sau nu deputați: Nume cunoscute din agricultură și politologie # UNIMEDIA
Soarta celor șase mandate obținute de Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, va fi decisă de Curtea Constituțională. Până atunci, vă prezentăm mai jos lista celor 6 viitori deputați. Printre ei, nume cunoscute de agricultori sau politologi.
21:50
OMS, semnal de alarmă împotriva unei noi dependenţe a copiilor de e-ţigarete: Cel puțin 15 mil. de minori le folosesc, în special din țări bogate # UNIMEDIA
Un nou „val alarmant” de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în timp ce tot mai puţini adulţi fumează tutun în lume, relatează AFP, citat de news.ro.
21:40
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, marți, 7 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
21:10
Deputații din echipa lui Renato Usatîi: Toți au sub 45 de ani și sunt născuți la Nord, cu excepția unuia. Vezi lista # UNIMEDIA
Partidul Nostru, condus de Ranto Usatîi, a acces cu 6 deputați în Parlament. La scrutinul anterior, Usatîi a ratat fotoliul de deputat, pentru că a mers cu bloc electoral și nu a reușit să treacă de pragul stabilit în lege.
20:50
7 copii s-au pierdut de Ziua Națională a Vinului, în centrul capitalei: Cel mai mic avea doar 3 anișori # UNIMEDIA
Șapte copii s-au rătăcit printre mulțime, de Ziua Națională a Vinului. Cel mai dintre aceștia avea doar trei anișori. Carabinierii au intervenit și i-au ajutat să-și găsească familiile.
20:40
Atenție transportatori! Letonia aplică sistem de rezervare online la graniță cu Rusia și Belarus # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și pasageri despre noile reguli introduse de Republica Letonia privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus.
20:20
Forțele de ordine din Edineț, în alertă: O femeie, care s-a dus în pădure după ciuperci, a dispărut fără urmă. Localnicii și polițiștii o caută # UNIMEDIA
O femeie din satul Alexăndreni, raionul Edneț, care s-a dus duminică după ciuperci, în pădurea din satul vecin, a dispărut fără urmă. Oamenilor legii li s-au alăturat și localnicii în procesul de căutare, dar fără vreun rezultat până la această oră. Poliția face apel către oamenii care se pot alătura căutărilor și a publicat semnalmentele femeii.
20:20
Medvedev, cu noi amenințări: Europenii înguști la minte trebuie să simtă pericolul războiului. Să tremure ca nişte animale proaste, duse la abator. Să facă pe ei de frică # UNIMEDIA
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia TASS, citată de news.ro.
20:10
Fosta angajată a municipalității, Angela Efremov, a decedat. Despre aceasta au anunțat responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău.
19:40
Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă la robinet, mâine, 7 octombrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi în știre adresele și graficul.
19:10
(video) Ala Nemerenco a câștigat, la CSJ, procesul împotriva unei deputate PSRM, pe „diploma falsă”: Ce va face cu banii din despăgubiri # UNIMEDIA
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a câștigat procesul, la Curtea Supremă de Justiție, împotriva deputatei PSRM, Alla Darovannaia, care a acuzat-o, acum 4 ani, că ar fi primit „diplomă falsă” de masterat. Mai exact, Nemerenco era acuzată că nu ar fi frecventat cursurile, dar a primit diploma la final. „Noi am fost lectori acolo, noi am format curricula, dar s-a ajuns să fiu denigrată, pentru că așa s-au dat indicații la un partid”, a comentat Nemerenco la Radio Moldova.
18:50
Greta Thunberg și peste 170 de activiști, numiți de Israel „provocatori”, au fost deportați în Grecia și Slovacia # UNIMEDIA
Greta Thunberg și peste 170 de activiști din „flotila pentru Gaza” au fost deportați din Israel în Grecia și Slovacia. Autoritățile israeliene i-au numit „provocatori”, în timp ce mai mulți dintre cei reținuți acuză „condiții inumane de detenție” și abuzuri din partea forțelor israeliene, scrie digi24.ro.
18:40
Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ # UNIMEDIA
Institutul Național al Justiției (INJ) a publicat rezultatele finale ale examenului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror, scrie bizlaw.md
18:20
Dosarul alegerilor parlamentare, pe masa Curții Constituționale: CEC a transmis actele pentru confirmarea scrutinului # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a prezentat astăzi Curții Constituționale documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025 și validării mandatelor deputaților. Este vorba despre „procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de candidați supleanți, precum și raportul cu privire la rezultatele scrutinului”, se arată într-un comunicat oficial.
18:10
(foto) Aur, argint și bronz pentru Moldova: Șapte sportivi au cucerit medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # UNIMEDIA
Șapte sportivi au urcat pe podium la Campionatul European printre țările mici la taekwondo. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, competiția s-a desfășurat în orașul Riga din Letonia.
17:50
Ministerul Apărării anunță că încorporarea de toamnă se va desfășura în 27-28 octombrie, curent. Sarcina de încorporare pentru perioada octombrie 2025 — ianuarie 2026 este de până la 1 200 de recruți, pentru îndeplinirea serviciului militar în termen în Armata Naţională, și 10 pentru serviciul militar cu termen redus.
17:40
8 mandate pentru Blocul „Alternativa”: Cine sunt persoanele care vor ocupa fotoliile de deputat în noul Parlament # UNIMEDIA
Blocul Electoral „Alternativa” va avea opt reprezentanți în noul Parlament, potrivit listei validate de Comisia Electorală Centrală în ședința din 5 octombrie. Printre noii deputați se numără nume cunoscute din administrația publică și justiție.
17:40
(video) Plahotniuc rămâne la închisoare, cu toate mandatele de arest pe numele său. Cel de-al treilea recurs depus de avocat, respins de CA # UNIMEDIA
Fostul deputat PDM, Vladimir Plahotniuc, rămâne cu toate mandatele de arest pe numele său. Potrivit imaginilor publicate de protv.md, magistrații Curții de Apel au respins astăzi recursul avocatului său, Lucian Rogac, de a anula arestul în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte, după ce săptămâna trecută alte două solicitări nu au fost acceptate.
17:30
Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru comiterea a 11 infracțiuni. Șefa SOS a fost întâmpinată de susținători la audieri # UNIMEDIA
Parchetul General din România a anunţat oficial, luni, punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de „o inculpată, membru al Parlamentului European”, respectiv Diana Șoșoacă, pentru 11 infracţiuni, scrie protv.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.