Accident grav în centrul Chișinăului: O femeie de 67 de ani, lovită de mașină lângă Procuratura Generală
Subiectul Zilei, 7 octombrie 2025 12:00
În această dimineață, în jurul orei 03:48, o femeie în vârstă de 67 de ani a fost accidentată de un automobil marca Mercedes pe bulevardul Ștefan cel Mare, lângă Procuratura Generală din Chișinău. Victima traversa strada neregulamentar, în afara unei treceri de pietoni, când a fost spulberată de șoferul în vârstă de 59 de ani.
Acum 30 minute
12:00
Primăria Chișinău investește în educație incluzivă prin renovarea atelierelor școlare # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. ▪️În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sunt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat. ▪️De asemenea, au fost
12:00
Accident grav în centrul Chișinăului: O femeie de 67 de ani, lovită de mașină lângă Procuratura Generală # Subiectul Zilei
În această dimineață, în jurul orei 03:48, o femeie în vârstă de 67 de ani a fost accidentată de un automobil marca Mercedes pe bulevardul Ștefan cel Mare, lângă Procuratura Generală din Chișinău. Victima traversa strada neregulamentar, în afara unei treceri de pietoni, când a fost spulberată de șoferul în vârstă de 59 de ani.
Acum o oră
11:30
Ploi abundente în toată țara: Poliția cere șoferilor să circule cu farurile aprinse ziua # Subiectul Zilei
Poliţia face apel către conducătorii auto să circule cu farurile de întâlnire şi pe timp de zi, pe tot teritoriul ţării, având în vedere ploile abundente care diminuează vizibilitatea. Pe lângă folosirea luminii în timpul zilei, autoritățile recomandă menținerea unei distanțe mari față de autovehiculul din față, evitarea accelerațiilor și frânărilor bruște, și adaptarea vitezei
Acum 2 ore
11:10
Primăria municipiului Chișinău a emis astăzi un anunț cu profund regret, informând că fosta angajată a instituției, Angela Efremov, s‑a stins din viață. Doctrinele oficiale nu au precizat cauza decesului sau data exactă, însă au transmis condoleanțe familiei îndoliate și apropiaților. Angela Efremov a servit cu devotament în cadrul Primăriei Chișinău, iar colegii o remarcau
11:10
Svetlana Moisei, cunoscută și sub numele de „Lucia" sau „Luminița", este de negăsit de peste un an. Originară din Republica Moldova, născută în martie 1966, femeia a dispărut în iulie 2024 din Ostia Antica, Roma, unde locuia într-o baracă ridicată lângă strada Gastone Maspero. Copiii ei trăiesc într‑o stare de incertitudine și au depus sesizări
Acum 4 ore
10:00
Ucraina lovește infrastructura militară rusă: fabrică de muniții și terminal petrolier distruse parțial # Subiectul Zilei
În noaptea de 6 octombrie, o serie de atacuri cu drone și rachete au vizat o fabrică de explozibili aflată în interiorul Rusiei și un terminal petrolier din orașul Feodosia, Crimeea. Fabrica atacată este una dintre cele mai mari unități de producere a muniției din Rusia, având un rol important în fabricarea proiectilelor, bombelor și
09:40
Cercetători din China dezvoltă un adeziv biodegradabil care fixează oasele rapid, fără implanturi metalice # Subiectul Zilei
O echipă de cercetători din China a dezvoltat un adeziv medical revoluționar care poate fixa fragmentele osoase în doar 2–3 minute. Inspirat din natură, noul lipici funcționează chiar și în condiții dificile, cum ar fi în contact cu sângele sau țesutul umed, acolo unde alte materiale de fixare eșuează. Adezivul are o rezistență ridicată și
09:10
Tragedie sanitară în India: copii pierd viața din cauza produselor farmaceutice neconforme # Subiectul Zilei
În India, un număr de peste zece copii au decedat în ultimele săptămâni, în urma administrării unui sirop de tuse suspectat că ar fi fost contaminat. Mai mulți alți copii au prezentat simptome grave precum insuficiență renală după consum, declanșând controale și investigații la nivel statal și național. Autoritățile au restricționat imediat distribuția produsului implicat.
Acum 24 ore
17:30
Primăria Chișinău dezvoltă infrastructura suburbanelor: 9,8 milioane de lei pentru Ghidighici # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici, proiect care a inclus și construcția unui trotuar pe strada Victoriei. Autoritățile subliniază că proiectul are o importanță majoră, vizând dezvoltarea economică a regiunii și asigurarea siguranței în trafic pentru șoferi și pietoni. De asemenea, în anul 2022,
17:30
Doliu în muzica autohtonă: Ruslan Țăranu, chitarist și producător emblematic, s‑a stins # Subiectul Zilei
Muzica moldovenească este în doliu după decesul lui Ruslan Țăranu, chitarist, compozitor și producător cunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile la dezvoltarea scenei rock din Moldova. Țăranu s‑a născut în 1953 și a avut o carieră îndelungată, care a cuprins colaborări cu numeroși artiști autohtoni, precum și activități de producător și inițiative de promovare a muzicii
17:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025 că, după încheierea campaniei electorale, municipalitatea își continuă activitatea în ritm susținut, implementând proiecte de infrastructură în toate sectoarele orașului. „Alegerile au trecut, iar Primăria Chișinău continuă să muncească în teren, în fiecare sector, realizând multiple proiecte
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că pregătirea blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se află pe ultima sută de metri. Potrivit edilului, municipalitatea și gestionarii fondului locativ finalizează lucrările tehnice necesare pentru asigurarea confortului termic al locatarilor. „Deși tarifele sunt usturătoare, sănătatea cetățenilor este o prioritate. Conectarea la căldură se face la
17:20
Pe 14 octombrie, Chișinăul sărbătorește Hramul orașului – vezi programul evenimentelor # Subiectul Zilei
Chișinăul se pregătește de sărbătoare. Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei vor marca Hramul orașului printr-o serie de evenimente culturale și religioase. Manifestările vor debuta la ora 08:00, cu liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului", iar de la ora 10:00, Piața Marii Adunări Naționale va deveni centrul festivităților, găzduind târguri, concerte și recitaluri, care
16:30
Chișinăul susține performanța: tinerii sportivi, în prim-planul unui eveniment de anvergură europeană # Subiectul Zilei
Municipiul Chișinău a jucat un rol esențial în organizarea campionatului UEFA Futsal U19 EURO Moldova 2025, competiție găzduită în premieră de Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat cu sprijinul Primăriei Chișinău prin programele de cofinanțare municipală, a reunit opt selecționate europene. Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că este mândru de implicarea Chișinăului în acest proiect sportiv
16:10
Bărbat din Ungheni condamnat la 8 ani după ce şi‑a înjunghiat mama vitregă şi concubinul acesteia # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din raionul Ungheni, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie pentru că a comis acte de violență gravă în familie. Într‑o seară, aflându‑se sub influența alcoolului, el a provocat un conflict în locuinţa mamei vitregi. În timpul altercaţiei, l‑a înjunghiat în picior pe concubinul acesteia,
15:30
Platforma TikTok a fost utilizată intens în perioada campaniei electorale din Republica Moldova pentru a răspândi mesaje manipulatorii și propagandistice. Mii de conturi false au fost create cu scopul de a influența opinia publică, promovând teme precum pierderea suveranității, teama artificială față de Rusia și mesaje anti-occidentale. Mai multe conturi care difuzau conținut politic partizan
15:00
Trei persoane judecate pentru falsificarea actelor românești în scopul muncii ilegale în Italia # Subiectul Zilei
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale a unor muncitori în Italia, prin falsificarea cărților de identitate românești. Potrivit anchetei, în decembrie 2021, unul dintre inculpați, care lucra deja în Italia, a recrutat trei bărbați pentru a-i angaja în domeniul sudării țevilor, promițându-le salariu de 7
15:00
Dezastru în India și Nepal: Cel puțin 60 de morți din cauza furtunilor și inundațiilor # Subiectul Zilei
Furtunile și ploile torențiale care au afectat India și Nepal în primele zile ale lunii octombrie 2025 au provocat un dezastru major, soldat cu cel puțin 60 de victime. În Nepal, regiunile montane au fost grav afectate de alunecări de teren și inundații, care au distrus case și au blocat accesul către mai multe localități.
14:00
Europa a fost lovită de furtuni puternice sâmbătă, provocând inundații, distrugeri și zboruri anulate. În România, ciclonul mediteranean a afectat mai multe orașe, inclusiv Capitala, unde traficul a fost blocat din cauza inundațiilor și a copacilor doborâți de vântul cu rafale de peste 80 km/h. În Bulgaria, ploile torențiale au dus la inundații devastatoare, iar
13:30
Un cetățean moldovean în vârstă de 36 de ani, căutat de autoritățile slovace pentru tentativa de răpire a unui minor, a fost reținut pe 5 octombrie 2025 la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în județul Vaslui, România. Potrivit Poliției de Frontieră Română, bărbatul s-a prezentat pentru a ieși din țară, iar în urma verificărilor,
13:00
Accident rutier la Mereni: Un șofer și pasagera sa au suferit multiple traumatisme # Subiectul Zilei
Un accident rutier a avut loc pe 5 octombrie 2025, pe traseul Bender–Chițcani, în apropierea satului Mereni. Un bărbat de 32 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota, a pierdut controlul vehiculului în momentul în care vira spre tabăra de odihnă „Zorile Nistrului". Autoturismul a lovit mai mulți stâlpi de semnalizare rutieră și s-a
12:40
Furt în sectorul Botanica: 22 de plăcuțe de înmatriculare, majoritatea ucrainene, sustrase de pe mașini # Subiectul Zilei
În noaptea de 25 septembrie, în sectorul Botanica al Capitalei, pe strada Nicolae Testemițanu, au fost furate aproximativ 22 de plăcuțe de înmatriculare, majoritatea de pe mașini cu numere ucrainene. Incidentul a fost semnalat de locatarii zonei, care au observat dispariția plăcuțelor și au alertat autoritățile. Potrivit unui participant anonim, o cameră de supraveghere din
12:40
Alexandru Bălan, fost vicedirector al SIS, rămâne în arest în România pentru încă 30 de zile # Subiectul Zilei
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025. Decizia a fost luată în cadrul unei anchete desfășurate de Direcția de
Ieri
11:30
În localitatea Căinarii Vechi, raionul Soroca, un bărbat a fost sancționat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru că și‑ar fi săpat ilegal un iaz. Construcția bazinului acvatic a fost identificată în urma unei razii efectuate de inspectorii de mediu. Proprietarul terenului a încălcat normele ecologice aplicabile construcției și exploatării instalațiilor hidrotehnice. În consecință, s‑a întocmit
11:00
Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani din comuna Buciumi, judeţul Bacău, a fost găsit decedat pe un teren agricol într-un incident grav, fiind sfâșiat de o haită de câini maidanezi. Trupul victimei prezenta numeroase muşcături. Localnicii susţin că animalele sunt foarte agresive și că astfel de situaţii au mai avut loc în
10:30
Uzina „Chișinău‑Gaz” oprește alimentarea cu gaze în mai multe localități suburbane # Subiectul Zilei
Autoritățile municipale de la Chișinău anunță că mai mulți consumatori – atât casnici, cât și non‑casnici – din suburbii vor rămâne fără gaz natural pe durata mai multor zile. Măsura intră în vigoare de luni, 6 octombrie, ora 09:00 și se va încheia pe 10 octombrie, ca urmare a unor lucrări planificate de întreprinderea „Chișinău‑gaz". Printre localitățile
10:20
Rusia impune reguli stricte: control total asupra telefoanelor mobile și internetului # Subiectul Zilei
Guvernul Federației Ruse propune un nou pachet legislativ care extinde substanțial controlul statului asupra comunicațiilor digitale, dispozitivelor mobile, cartelelor SIM și criptomonedelor. Potrivit noilor reglementări, fiecare operator de telecomunicații va fi obligat să înregistreze dispozitivele mobile ale utilizatorilor (prin codurile IMEI, se presupune) într-o bază de date centrală administrată de Roskomnadzor. În plus, autoritatea de
09:40
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova au înregistrat 84.099 de traversări de persoane. Dintre acestea, 28 de persoane străine au primit refuz la intrare. Cele mai mari fluxuri s-au înregistrat la:
09:10
Constantin Țuțu a încălcat interdicția de a părăsi Grecia și a ajuns în Moldova pe căi necunoscute # Subiectul Zilei
Constantin Țuțu, fost deputat și sportiv, avea interdicția de a părăsi teritoriul Greciei după eliberarea sa din detenție, însă autoritățile moldovene susțin că acesta ar fi reușit să ajungă ilegal în Republica Moldova. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Țuțu a fost văzut inițial în regiunea transnistreană, iar ulterior ar fi intrat în Ucraina. Investigațiile […] Articolul Constantin Țuțu a încălcat interdicția de a părăsi Grecia și a ajuns în Moldova pe căi necunoscute apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Ion Creangă, fost șef al Direcției Juridice a Parlamentului, este acuzat de trădare de patrie și a fost adus în instanță într-un dosar care implică și alte persoane din structurile statului. Procurorii susțin că el ar fi transmis informații clasificate și sensibile unui diplomat rus, contra unor sume de bani. Dosarul a fost trimis spre […] Articolul Creangă și alți inculpați cercetați pentru trădare și complot apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:50
Start sezonului termic 2025-2026 în municipiul ChișinăuÎncepând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu.Conform documentului, S.A. „Termoelectrica”, de comun acord cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”, vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățământ și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în […] Articolul Start sezonului termic 2025-2026 în municipiul Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Trafic de droguri în proporții deosebit de mari — doi bărbați riscă până la 15 ani de pușcărie # Subiectul Zilei
Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți în urma unei investigații efectuate de polițiști, fiind suspectați de traficul de droguri în proporții deosebit de mari. În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au confiscat substanțe narcotice a căror valoare estimativă este de 45 de milioane de lei. Pe lângă droguri, au fost ridicate și echipamente folosite pentru […] Articolul Trafic de droguri în proporții deosebit de mari — doi bărbați riscă până la 15 ani de pușcărie apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Poliția din Chișinău a ridicat șapte kilograme de droguri în urma unei acțiuni de amploare. Suspecții au fost reținuți și urmează să fie cercetați penal pentru trafic și deținere de substanțe narcotice. Oamenii legii investighează sursa drogurilor și modul în care acestea ar fi ajuns pe piața neagră. În cadrul perchezițiilor s-au găsit și accesorii […] Articolul Traficant capturat: șapte kilograme de droguri scoase din circuit apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Gimnaziul Nr. 99 din Trușeni are un nou acoperiș: aproape 2 milioane lei investiți # Subiectul Zilei
Elevii și profesorii Gimnaziului Nr. 99 „Gh. Madan” din Trușeni beneficiază acum de un acoperiș complet renovat, datorită sprijinului financiar oferit de Primăria Chișinău. Pentru acest proiect de îmbunătățire a infrastructurii școlare, municipalitatea a alocat suma de 1.976.100 lei. Peste 400 de elevi care învață în această instituție au parte, în prezent, de condiții mai bune pentru studiu […] Articolul Gimnaziul Nr. 99 din Trușeni are un nou acoperiș: aproape 2 milioane lei investiți apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Cadrele didactice care inspiră și formează viitorul – premiate de Primăria Chișinău # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un eveniment festiv dedicat cadrelor didactice, în cadrul căruia au fost celebrate eforturile și realizările pedagogilor care modelează generații și contribuie cu dăruire la dezvoltarea societății. Totodată, au fost anunțați laureații Concursului Municipal „Pedagogul Anului” și ai Concursului Municipal „Diriginte, drag părinte” – Ediția a XVI-a, Chișinău 2025. Laureații Concursului […] Articolul Cadrele didactice care inspiră și formează viitorul – premiate de Primăria Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Accident rutier în Chișinău: Troleibuz și camion implicate într-o coliziune pe strada Ismail # Subiectul Zilei
Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 3 octombrie 2025, pe strada Ismail din municipiul Chișinău, în jurul orei 7:20. Potrivit informațiilor furnizate de ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, accidentul a implicat un troleibuz și un camion. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cu […] Articolul Accident rutier în Chișinău: Troleibuz și camion implicate într-o coliziune pe strada Ismail apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
În sectorul Râșcani din Chișinău, un cetățean a fost surprins aruncând ilegal gunoi pe drum. Inspectorii de mediu au efectuat o razie și au reușit să-l identifice pe făptaș, care a fost sancționat cu o amendă de 1.200 de lei. De asemenea, persoana respectivă a fost obligată să curețe zona afectată și să evacueze deșeurile […] Articolul Gunoi aruncat pe drum în Râșcani: Făptașul identificat și amendat apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Ancheta relevă grave nereguli: lipsa igienei, proceduri incorecte, management defectuos # Subiectul Zilei
La Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, o bacterie periculoasă numită Serratia a provocat un adevărat dezastru medical. În ultimele săptămâni, șapte copii și-au pierdut viața în urma infectării, ceea ce a declanșat o anchetă amplă a autorităților sanitare. Controlul efectuat de Ministerul Sănătății a scos la iveală nereguli grave în cadrul unității medicale. În secția de terapie […] Articolul Ancheta relevă grave nereguli: lipsa igienei, proceduri incorecte, management defectuos apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
La Glodeni au avut loc percheziții într-un caz privind acte lipsă asociate unui apeduct construit cu milioane de lei. Autoritățile investighează dispariția documentelor contabile și tehnice care ar trebui să ateste modul în care au fost cheltuiți banii pentru proiect. Este vorba despre acte esențiale pentru verificarea legalității operațiunilor și transparenței utilizării fondurilor publice. Ofițerii […] Articolul Documente lipsă și fonduri neclare: anchetă anticorupție în raionul Glodeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Curtea Supremă de Justiție a stabilit definitiv condamnarea avocatului Vasile Bobeică pentru infracțiunea de trafic de influență. Acesta a pretins și primit bani în schimbul promisiunii de a influența judecătorii și procurorii pentru soluții favorabile în cauze penale. Instanța a dispus confiscarea sumei de 5.300 de euro de la inculpat, precum și alte sume recunoscute ca produse […] Articolul Avocat condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Tragedie în satul Boșcana, Criuleni: casa familiei Rusu mistuită de flăcări, patru copii rămași fără adăpost # Subiectul Zilei
Un incendiu puternic a izbucnit joi seara, 2 octombrie, într-o locuință cu două etaje din localitatea Boșcana, raionul Criuleni. Flăcările au cuprins acoperișul casei, care a ars în totalitate, sub privirile neputincioase ale proprietarilor. La fața locului au intervenit patru autospeciale ale pompierilor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să […] Articolul Tragedie în satul Boșcana, Criuleni: casa familiei Rusu mistuită de flăcări, patru copii rămași fără adăpost apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Desecretizarea arhivelor sovietice: documente guvernamentale disponibile pentru cercetători și public # Subiectul Zilei
Începând din această vară, Agenția Națională a Arhivelor a deschis accesul public la toate dosarele legate de represiunile politice din perioada regimului sovietic totalitar. Peste 50.000 de dosare au fost desecretizate și sunt acum disponibile online, inclusiv documente ale fostelor servicii secrete, care dezvăluie tehnici de dezinformare și propagandă. Persoanele interesate, rudele celor deportați și […] Articolul Desecretizarea arhivelor sovietice: documente guvernamentale disponibile pentru cercetători și public apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Mai multe regiuni din România se confruntă cu zăpezi abundente și viscol, care au dus la blocarea unor drumuri naționale și județene și la producerea unor accientri rutiere. Autoritățile au instituit coduri de avertizare meteo și au mobilizat utilaje de deszăpezire pentru a interveni pe sectoarele afectate. Traficul este întrerupt în zone montane, iar pe […] Articolul România, sub nămeți: drumuri blocate și accidente din cauza ninsorilor abundente apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
În Republica Moldova, 35 de instituții de învățământ au început să implementeze cursuri de economie și antreprenoriat, ca parte a unui efort mai amplu de a dezvolta competențele economice ale elevilor. Aceste cursuri urmăresc să ofere adolescenților cunoștințe teoretice și practice despre modul în care funcționează economia, despre cum să inițieze și să gestioneze o […] Articolul 35 de școli în Moldova introduc cursuri de economie și antreprenoriat apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Plahotniuc rămâne sub mandat de arest: Curtea de Apel a respins recursurile avocaților # Subiectul Zilei
Curtea de Apel Chișinău a respins recursurile depuse de avocații lui Vladimir Plahotniuc, menținând decizia primei instanțe privind arestul preventiv pentru 30 de zile. Avocații au contestat măsura, invocând lipsa probelor și încălcarea dreptului la un proces echitabil, însă instanța a considerat că motivele invocate nu sunt suficiente pentru anularea deciziei. În paralel, autoritățile continuă […] Articolul Plahotniuc rămâne sub mandat de arest: Curtea de Apel a respins recursurile avocaților apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Lucrările de reparație pe drumul regional G65 din raionul Telenești avansează într-un ritm constant # Subiectul Zilei
În raionul Telenești, lucrările de reparație pe drumul regional G65 au intrat într-o etapă avansată. Sectorul vizat este Cîșla – M5, între kilometrii 11,66–15,60, cu o lungime de aproximativ 4 km, iar execuția a depășit 45 %. Până în prezent, s‑a finalizat așternerea stratului de beton asfaltic de tip BAD 22,4. Urmează ca stratul de uzură să fie […] Articolul Lucrările de reparație pe drumul regional G65 din raionul Telenești avansează într-un ritm constant apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Lumea sportului din Moldova este în doliu după ce a murit Vasile Triboi, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, doctor în științe pedagogice și profesor universitar. Triboi a fost o figură marcantă în educația fizică și sport, activând ca decan al Facultății de Sport a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport și fiind implicat […] Articolul A decedat Vasile Triboi, profesor și lider în dezvoltarea sportului din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
2 octombrie 2025
18:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) raportează că Moldova se află printre statele europene cu un consum mediu de alcool pur ridicat, estimat la 12,9 litri per adult (15+ ani). În rândul bărbaților, media este de aproximativ 20,6 litri, iar în cazul femeilor — 5,9 litri. Potrivit acelorași date, peste 63 % dintre adulții cu vârste între 18‑69 de […] Articolul Peste 60 % dintre adulții moldoveni consumă alcool — raport al ANSP apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
În municipiul Chișinău a fost identificată o rețea infracțională care sustrage plăcuțele de înmatriculare de la automobilele parcate, în special cele cu numere ucrainene. Ulterior, infractorii contactează proprietarii, solicitând sume de bani pentru returnarea acestora. Această practică a fost observată în zone precum strada Ginta Latină, unde mai multe plăcuțe au fost furate din curțile […] Articolul Rețea infracțională cere răscumpărare pentru plăcuțele auto furate apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Procedura de restricționare a partidului „Moldova Mare” întârzie: termen reprogramat # Subiectul Zilei
Ședința în care urma să se examineze cererea de limitare a activității Partidului Politic „Moldova Mare” a fost amânată. Procedura, care suscita atenție politică, nu va avea loc la data stabilită inițial, iar noul termen urmează să fie anunțat de instanță. Ministerul Justiției solicitase ca partidul să fie limitat pe o perioadă de 12 luni, […] Articolul Procedura de restricționare a partidului „Moldova Mare” întârzie: termen reprogramat apare prima dată în Subiectul Zilei.
