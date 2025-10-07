VIDEO | Rusia lovește din nou infrastructura energetică și feroviară a Ucrainei. Atacuri masive în timpul nopții asupra regiunilor Poltava și Sumî
Ziua, 7 octombrie 2025 10:20
Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți un nou val de atacuri masive asupra regiunilor Poltava și Sumî, vizând infrastructura energetică și cea feroviară, a anunțat ministrul ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor, Alexei Kuleba. Potrivit oficialului ucrainean, la Poltava au fost lovite depoul de locomotive, instalațiile de alimentare cu energie și mai […]
• • •
Acum 5 minute
10:40
Vasile Costiuc acuză PAS că ar vrea să-și însușească mandatele Partidului „Democrația Acasă”, ca să poată schimba Constituția # Ziua
Liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar urmări invalidarea mandatelor formațiunii sale pentru a le redistribui, astfel încât să poată obține majoritate constituțională. Potrivit lui Costiuc, PAS urmărește scopul revenirii la formula alegerii șefului statului de către Parlament, transmite IPN. „Presa nu ne-a luat niciodată în serios. Noi ne-am […]
Acum 30 minute
10:20
VIDEO | Rusia lovește din nou infrastructura energetică și feroviară a Ucrainei. Atacuri masive în timpul nopții asupra regiunilor Poltava și Sumî # Ziua
Acum o oră
10:00
Mitropolia Basarabiei invită credincioșii la hramul Paraclisului Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău # Ziua
Mitropolia Basarabiei amintește că joi, 9 octombrie, când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, Paraclisul Mitropolitan din Chișinău își va celebra hramul. Cu acest prilej, credincioșii sunt invitați să participe la slujba de sărbătoare, pentru a-l cinsti pe „ucenicul iubit al lui Hristos". Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită […]
09:50
Peste 60 de grădinițe din orașul Chișinău au fost deja conectate la agentul termic, după ce acum patru zile Întreprinderea „Termoelectrica" a anunțat că este gata să înceapă livrările de căldură. Potrivit Primăriei Chișinău, în urma solicitărilor făcute de administrațiile instituțiilor educaționale, a fost inițiat procesul de conectare la agentul termic în 61 de grădinițe […]
Acum 2 ore
09:20
VIDEO | Un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă aglomerată din Sacramento, SUA. Trei persoane sunt în stare critică # Ziua
Un elicopter medical de tip Airbus H-130, aparținând companiei Reach Air Medical Services, s-a prăbușit luni seara, 6 octombrie, pe autostrada 50 din estul orașului Sacramento (SUA). Potrivit presei locale, cele trei persoane aflate la bord – pilotul, o asistentă medicală și un paramedic – au fost grav rănite și transportate de urgență la spital, […]
09:00
Cursa de tren Kiev – București va începe să circule de vineri, 10 octombrie, după o pauză de peste cinci ani. Prima garnitură va porni din capitala Ucrainei, iar durata călătoriei va fi de 24 de ore. Datorită acestei curse, în funcție de locurile disponibile, și locuitorii din nordul R. Moldova vor putea merge cu […]
Acum 4 ore
08:40
Trump afirmă că „a luat într-un fel o decizie” privind livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei, dar cere clarificări despre modul în care vor fi folosite # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat luni că „a luat într-un fel o decizie" în privința vânzării rachetelor de croazieră Tomahawk țărilor membre NATO, care ar putea ulterior să le livreze Ucrainei. „Într-un fel am luat o decizie", a spus președintele, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor la Casa Albă. Trump a adăugat că vrea mai întâi să […]
08:30
Cancelarul german Friedrich Merz amenință cu boicotarea Eurovision 2026 dacă Israelul va fi exclus din competiție # Ziua
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat într-un interviu pentru publicația ungară Partizan că Germania ar putea boicota următoarea ediție a concursului Eurovision dacă Israelul va fi exclus din competiție. Într-un interviu acordat duminică postului public ARD, Merz a spus că ar susține o retragere voluntară a Germaniei în semn de protest, în cazul în care Israelul nu va fi acceptat la […]
07:50
Ziua care a redesenat arhitectura de securitate în Orientul Mijlociu. Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului # Ziua
Astăzi se împlinesc doi ani de la atacul sângeros lansat de Hamas asupra Israelului, eveniment care a declanșat actualul război din Fâșia Gaza și a schimbat dramatic echilibrul de securitate în Orientul Mijlociu. În 7 octombrie 2023, militanții palestinieni au pătruns pe teritoriul israelian, atacând mai multe localități de la graniță și ucigând sute de […]
Acum 24 ore
18:50
Mobilizare în forță la Edineț, pentru a găsi o femeie de 75 de ani, care a dispărut în pădure după ce a mers la cules ciuperci # Ziua
Polițiștii din Edineț, ajutați de localnici, pădurari și vânători, caută o femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni, dispărută duminică la prânz. Potrivit informațiilor preliminare, femeia s-ar fi rătăcit în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, raionul Edineț. Oamenii legii și voluntarii încearcă să dea de urma femeii, inclusiv cu […]
18:30
Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni, într-un interviu acordat publicației economice EconomX, că Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro, întrucât Uniunea Europeană „se află în proces de dezintegrare", iar țara sa nu ar trebui „să-și lege mai strâns soarta" de blocul comunitar. „Ungaria nu ar trebui să-și apropie mai mult destinul de […]
18:00
FOTO | Participare record la ediția din acest an a Zilei Vinului. Vânzări aproape duble față de anul trecut # Ziua
Ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului a înregistrat o participare record. Potrivit datelor prezentate de autorități, sărbătoarea a adunat peste 150 000 de vizitatori, inclusiv oaspeți din peste 30 de țări. În cadrul evenimentului au participat 106 vinării, dintre care 43 mici producători locali. Datele prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare […]
17:30
VIDEO | Operațiune dramatică de salvare pe Everest. Cel puțin un mort și aproape 1000 de turiști blocați după o furtună de zăpadă # Ziua
O furtună puternică de zăpadă a blocat sute de turiști pe partea tibetană a Muntelui Everest, provocând moartea unei persoane și punând în pericol viața altor aproximativ 1000 de alpinisti aflați la altitudini de aproximativ 5.000 de metri. Victima decedată suferea de hipotermie și se afla în provincia chineză Qinghai, potrivit televiziunii CCTV. Fenomenul extrem […]
17:20
Încă un recurs depus de Plahotniuc împotriva aplicării arestului preventiv, respins de Curtea de Apel # Ziua
Curtea de Apel Centru a respins azi încă un recurs, al treilea la număr, depus de Vlad Plahotniuc împotriva aplicării arestului preventiv. De această dată instanța s-a expus în cazul mandatului de 30 de zile emis în dosarul legat de „achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte", care, pe lângă alte trei mandate, a fost pus în executare […]
16:50
Trump anunţă primele concedieri în serviciile federale, în contextul paraliziei bugetare cu care se confruntă SUA # Ziua
Președintele american Donald Trump a avertizat duminică că ar putea începe concedierile masive de angajați federali dacă negocierile cu democrații din Congres pentru încheierea blocajului parțial al guvernului nu duc la un acord. Blocajul bugetar a intrat în a șasea zi, iar Kevin Hassett, directorul Consiliului Național Economic de la Casa Albă, a declarat pentru […]
16:40
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperirea „gardienilor de siguranță” ai sistemului imunitar # Ziua
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat în 2025 cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor referitoare la toleranța imună periferică" – un mecanism esențial care menține echilibrul sistemului imunitar și previne atacul asupra propriului organism. „Sistemul imunitar, extrem de puternic, al corpului uman trebuie reglat – altfel […]
16:20
Raport al MAI: Criminalitatea este în creștere, iar statul nu ar suficienți bani pentru combaterea ei # Ziua
Grupările criminale organizate au comis, în 2024, 889 de infracțiuni, ceea ce reprezintă o creștere de peste 342%. În total, anul trecut au fost înregistrate 24,6 mii de infracțiuni, cu 2,5% mai mult decât în anul precedent. Datele sunt prezentate în proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru […]
16:00
Ion Ceban încă stă pe gânduri. Edilul nu a decis dacă rămâne la Primărie sau merge în Parlament # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, ales deputat din partea Blocului „Alternativa", unde a fost cap de listă, încă nu are o decizie categorică dacă rămâne în funcția de edil sau merge în Parlament. Ion Ceban evită deocamdată să vină cu un răspuns clar despre viitorul lui politic. „Orice decizie politică va fi anunțată la momentul […]
15:40
Un ciclon lovește sud-estul României. Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri din cauza riscului de inundații majore # Ziua
Un ciclon format în Marea Mediterană se deplasează spre Marea Neagră și va aduce începând de marți seara ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la altitudini mari, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Sud-estul României intră sub cod roșu de ploi abundente, iar în județul Constanța toate școlile vor fi închise miercuri, în urma unei […]
15:30
Un alt președinte al unei organizații raionale a fostului partid „Șor”, condamnat la trei ani de închisoare cu executare # Ziua
Fostul șef al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului partid „Șor" a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru „săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat". Sentința a fost pronunțată de către luni, 6 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța i-a […]
15:10
Merkel acuză Polonia și statele baltice că au împiedicat dialogul UE–Rusia și „au contribuit la izbucnirea războiului din Ucraina” # Ziua
Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat într-un interviu pentru publicația ungară Partizan că Polonia și țările baltice poartă o parte din responsabilitatea pentru eșecul contactelor diplomatice dintre Uniunea Europeană și Rusia, ceea ce, în opinia sa, „în cele din urmă a dus la războiul din Ucraina". Merkel a afirmat că, în 2021, a încercat […]
14:50
Două zile de ploi intense. În unele regiuni se va înregistra o cantitate dublă față de norma lunară # Ziua
În următoarele două zile sunt anunțate ploi intense pe tot teritoriul Republicii Moldova. În contextul unui ciclon mediteranean, meteorologii au emis cod galben de ploi de lungă durată. Sunt anunțate cantități ce vor varia între 15 și 49 de litri pe metru pătrat, iar în unele regiuni volumul va ajunge până la 90 de litri […]
14:20
Un bărbat din din Drochia, condamnat la aproape 20 de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege # Ziua
Un bărbat de 63 de ani din Drochia a fost condamnat la 19 ani și jumătate de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central. „Potrivit învinuirii înainte, în data de 6 decembrie 2024, inculpatul, în vârstă de 63 de ani, din raionul Drochia, fiind în stare de […]
14:00
Președintele Trump afirmă că SUA au lovit încă un vas în largul Venezuelei și ar putea urma operațiuni terestre # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că forțele SUA au atacat sâmbătă seara un alt vas presupus a transporta droguri ilegale în largul Venezuelei și că, în continuare, Statele Unite vor începe să urmărească traficul de droguri și pe uscat. Trump a făcut declarația în cadrul unui discurs susținut la Stația Navală Norfolk, lângă […]
13:40
Președintele României, Nicușor Dan, își completează echipa de la Cotroceni. Ludovic Orban și Marius Lazurca, printre noii consilieri # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025. Potrivit Administrației Prezidențiale, aceste numiri urmăresc construirea „unei administrații profesioniste, eficiente și aliniate priorităților mandatului prezidențial". Printre noii membri ai echipei se numără Ludovic Orban, fost premier, care […]
13:10
Atac ucrainean de amploare asupra Rusiei. Terminalul petrolier din Crimeea, cuprins de flăcări, și mii de consumatori din Belgorod, în beznă # Ziua
În noaptea de 6 octombrie, dronele ucrainene au lovit mai multe obiective de pe teritoriul anexat al Crimeii, dintre care cel mai grav incident a fost la terminalul petrolier din Feodosia, cea mai mare bază de stocare a carburanților din peninsulă, potrivit canalului de monitorizare „Crimean Wind" și anunţurilor distribuite de surse pro ucrainene. În […]
12:40
Ziua celui ce s-a îndoit spre a ne întări pe toți în credință. Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Apostol Toma # Ziua
Biserica Ortodoxă de stil nou îl prăznuiește astăzi, 6 octombrie, pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, numit în tradiția creștină și „Toma necredinciosul" sau „ocrotitorul întârziaților". A propovăduit Cuvântul Evangheliei tocmai în India și a întemeiat acolo primele comunități de creștini și este unul dintre stâlpii pe care […]
12:20
Ion Ceban susține că plecările de la Primăria Chișinău nu se încheie: Instituția trece printr-un „proces intern de reorganizare” # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut primele declarații despre plecările de săptămâna trecută din cadrul cabinetului său și din unele subdiviziuni municipale. Edilul precizează că Primăria Chișinău trece printr-un proces intern de reorganizare și a dat de înțeles că vor mai urma mai multe „repoziționări". „La moment, după cum am menționat și săptămâna trecută, au fost […]
11:50
Premierul Georgiei acuză opoziția de tentativă de lovitură de stat și UE de ingerințe în politica internă # Ziua
Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a acuzat opoziția de încercarea de a răstur
11:10
Un moldovean, căutat de polițiștii din Slovacia pentru tentativă de răpire a unui minor, reținut de polițiștii români de frontieră # Ziua
Un cetățean moldovean, dat în căutare și cercetat în Slovacia pentru tentativă de răpire a unui minor, a fost reținut în Vama Albița de polițiștii români de frontieră în timp ce încerca să intre în Republica Moldova. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, era pasager într-un autocar cu destinația Republica Moldova și a fost […] Articolul Un moldovean, căutat de polițiștii din Slovacia pentru tentativă de răpire a unui minor, reținut de polițiștii români de frontieră apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Criză politică în Franța. Premierul Sebastien Lecornu demisionează după mai puțin de o lună în funcție # Ziua
O nouă criză politică în Franța. Premierul francez Sebastien Lecornu, numit pe 9 septembrie, și-a înaintat demisia luni, 6 octombrie, potrivit BFM, citând surse de la Palatul Elysee, iar președintele Emmanuel Macron a acceptat-o. Lecornu devine astfel deținătorul celui mai scurt mandat de prim-ministru din istoria Franței. Demisia survine după reacțiile negative la adresa noului […] Articolul Criză politică în Franța. Premierul Sebastien Lecornu demisionează după mai puțin de o lună în funcție apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
10:40
După victoria electorală, Andrej Babis promite că Cehia va rămâne fidelă Europei și NATO: „Suntem patrioți ai Europei, nu inamicii ei” # Ziua
Omul de afaceri și fost premier al Cehiei între anii 2017–2021, Andrej Babis, a obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare. În urma scrutinului desfășurat vineri și sâmbătă, partidul său, ANO („Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți”), a acumulat peste 34% din voturi. Babis ar putea reveni la conducerea guvernului dacă va reuși să formeze o coaliție cu […] Articolul După victoria electorală, Andrej Babis promite că Cehia va rămâne fidelă Europei și NATO: „Suntem patrioți ai Europei, nu inamicii ei” apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Cernăuțeanu susține că Țuțu nu avea voie să plece din Grecia: „Ar fi încălcat un mandat judecătoresc emis de statul elen” # Ziua
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, aflat în prezent în arest preventiv în R. Moldova, nu avea voie să părăsească teritoriul Greciei. Cel puțin asta spune șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care insistă că Țuțu, după ce a părăsit Grecia, s-a aflat o perioadă în regiunea transnistreană. „Dar am văzut că a apărut informația, […] Articolul Cernăuțeanu susține că Țuțu nu avea voie să plece din Grecia: „Ar fi încălcat un mandat judecătoresc emis de statul elen” apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Israelul și Hamas se pregătesc pentru negocieri privind un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza # Ziua
Israelul și Hamas urmează să înceapă luni, în Egipt, negocieri indirecte privind un acord de încetare a focului, bazat pe planul de pace elaborat de președintele american Donald Trump. Discuțiile vor avea loc la Sharm el-Sheikh, iar armata israeliană a anunțat că își reduce operațiunile ofensive din Gaza. Într-un mesaj publicat duminică seara, președintele Donald […] Articolul Israelul și Hamas se pregătesc pentru negocieri privind un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Transferurile din Europa devin de azi mai ieftine și mai rapide. R. Moldova a aderat la Zona Unică de Plăți în Euro # Ziua
Transferurile în euro devin de azi mai ieftine și mai rapide atât pentru moldovenii aflați în statele europene, cât și pentru companii. Republica Moldova a aderat oficial la SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro), sistem la care s-au conectat deja opt bănci comerciale. Banca Națională anunță că pentru moldovenii din diasporă, transferurile în euro […] Articolul Transferurile din Europa devin de azi mai ieftine și mai rapide. R. Moldova a aderat la Zona Unică de Plăți în Euro apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Un moldovean din Italia a murit, iar altul se află în stare gravă la spital în urma unei explozii produse la locul de muncă # Ziua
Un moldovean în vârstă de 31 de ani a murit într-un spital din sudul Italiei în urma unei explozii produse la locul de muncă. Un alt coleg de-al său, la fel cetățean al R. Moldova, se află în stare gravă la spital. Tragedia a avut loc în urma unei explozii, care a avut loc sâmbătă […] Articolul Un moldovean din Italia a murit, iar altul se află în stare gravă la spital în urma unei explozii produse la locul de muncă apare prima dată în ZIUA.md.
5 octombrie 2025
18:20
CEC a declarat valabile alegerile parlamentare. Noul parlament ar urma să fie validat în cel mult 10 zile # Ziua
Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie și a aprobat centralizarea rezultatelor, la o săptămână după scrutin. Rezultatele finale vor fi prezentate Curții Constituționale, pentru confirmarea alegerilor și validarea mandatelor de deputat, în decurs de 10 zile, potrivit IPN. În cadrul ședinței de duminică, 5 octombrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica […] Articolul CEC a declarat valabile alegerile parlamentare. Noul parlament ar urma să fie validat în cel mult 10 zile apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în izolator. Curtea de Apel București a prelungit arestul cu încă 30 de zile # Ziua
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie. Măsura a fost dispusă la solicitarea DIICOT, care instrumentează un dosar ce vizează […] Articolul Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în izolator. Curtea de Apel București a prelungit arestul cu încă 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Vremea își face de cap în România: ninsori cu viscol la munte și ploi puternice cu vânt și frig în toată țara, până joi # Ziua
Atenție maximă dacă intenționați să călătoriți în România, în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o informare de ploi importante cantitativ, dar și ninsori pe alocuri viscolite în zonele muntoase. De asemenea, vremea va fi marcată de intensificări ale vântului și vreme rece. Avertizarea este valabilă în întreaga țară până joi seara. […] Articolul Vremea își face de cap în România: ninsori cu viscol la munte și ploi puternice cu vânt și frig în toată țara, până joi apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
„Povești ce unesc generații”. La Chișinău se desfășoară Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80” # Ziua
În perioada 4–12 octombrie 2025, Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” din Chișinău găzduiește Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80”, ediția a VI-a, desfășurată sub genericul „Povești ce unesc generații”. Potrivit agenției de stat Moldpres, festivalul se desfășoară în mai multe spații culturale din Chișinău – Teatrul „Licurici”, Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Teatrul Municipal […] Articolul „Povești ce unesc generații”. La Chișinău se desfășoară Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Omagiu și recunoștință pentru dascăli. 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului # Ziua
Cadrele didactice din întreaga lume, inclusiv din Republica Moldova sunt sărbătorite astăzi, cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului. Evenimentul, marcat prin ceremonii festive în școli și universități, aduce în prim-plan rolul esențial al profesorilor în educația și formarea generațiilor viitoare. Autoritățile locale și naționale au transmis mesaje de apreciere pentru efortul și dedicarea dascălilor, subliniind […] Articolul Omagiu și recunoștință pentru dascăli. 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a inițiat o petiție prin care cere începerea negocierilor de aderare cu R. Moldova # Ziua
Vicepreședintele român al Parlamentului European, Victor Negrescu, a lansat o scrisoare, semnată și de alți 55 de europarlamentari, prin care îi cere președintelui Consiliului European, António Costa, prin care îi cer deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Într-o postare pe Facebook, oficialul român notează că acesta este un semnal puternic […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a inițiat o petiție prin care cere începerea negocierilor de aderare cu R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Precizările CEC în legătură cu sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă”. Ultimul cuvânt îl are Curtea Constituțională # Ziua
Comisia Electorală Centrală (CEC) precizează că a aplicat sancțiuni Partidului „Democrația Acasă”, fără să se pronunțe însă asupra unei eventuale lipsire a formațiunii de mandatele de deputat abținute la alegerile parlamentare. Potrivit CEC, raportul cu privire la abaterile constatate va fi transmis Curții Constituționale, care are competența să decidă asupra validării rezultatelor. Autoritatea electorală notează, […] Articolul Precizările CEC în legătură cu sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă”. Ultimul cuvânt îl are Curtea Constituțională apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Atac aerian masiv asupra Ucrainei. Cinci morți și distrugeri majore. Zelenski cere oprirea „terorii aeriene” și acțiuni ferme din partea Occidentului # Ziua
Ucraina a fost lovită în noaptea de 5 octombrie de unul dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimele luni. Potrivit autorităților de la Kiev, asupra teritoriului ucrainean au fost lansate peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Cele mai grave distrugeri au fost raportate în regiunile Liov […] Articolul Atac aerian masiv asupra Ucrainei. Cinci morți și distrugeri majore. Zelenski cere oprirea „terorii aeriene” și acțiuni ferme din partea Occidentului apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Suveraniștii, pe cale să preia puterea în Cehia. Aliatul lui Viktor Orban a câștigat alegerile parlamentare, dar nu a obținut majoritatea # Ziua
Partidul „Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți” (ANO), condus de fostul premier ceh, miliardarul Andrej Babis, a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, desfășurate vineri și sâmbătă. Acesta a obținut 35% din voturi, potrivit datelor preliminare, citate de Reuters. Rezultatul, peste așteptările analiștilor, a fost calificat de Babis drept unul „istoric”. Deși ANO s-a situat pe primul loc, formațiunea […] Articolul Suveraniștii, pe cale să preia puterea în Cehia. Aliatul lui Viktor Orban a câștigat alegerile parlamentare, dar nu a obținut majoritatea apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Sărbătoarea Vinului continuă în centrul Capitalei. Astăzi va fi decernat premiul „Polobocul de Aur” # Ziua
Ziua Națională a Vinului continuă în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, cu degustări și povești captivante din spatele fiecărei sticle de vin. Duminică, pe scena principală a evenimentului, va fi decernat premiul „Polobocul de Aur”, acordat celor mai buni producători de vin de casă, transmite IPN. Concursul este organizat de Camera de Comerț și […] Articolul Sărbătoarea Vinului continuă în centrul Capitalei. Astăzi va fi decernat premiul „Polobocul de Aur” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Proteste violente la Tbilisi împotriva partidului de guvernământ. Maia Sandu, solidară cu opoziția din Georgia # Ziua
Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă seara în stradă la Tbilisi, capitala Georgiei, răspunzând apelului partidelor de opoziție la proteste față de partidul aflat la guvernare, Visul Georgian. Manifestațiile au coincis cu alegerile locale, desfășurate pe fondul tensiunilor politice generate de înrăutățirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Protestul a degenerat în confruntări în apropierea […] Articolul Proteste violente la Tbilisi împotriva partidului de guvernământ. Maia Sandu, solidară cu opoziția din Georgia apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
România a revenit pe primul loc ca piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova, cu un volum de 20,7 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o pondere de aproximativ 17 la sută din total. România este urmată la mică distanță de Belarus, cu 20,2 milioane de dolari și o cotă […] Articolul România redevine principala piaţă de desfacere pentru vinurile moldovenești apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Moldovenii vor afla, la începutul iernii, noul tarif pentru gaz. În decembrie, ANRE va examina demersul Energocom # Ziua
Moldovenii va cunoaște în luna decembrie dacă tariful pentru gazele naturale va fi redus sau majorat. La început de iarnă, Energocom urmează să expedieze Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică calculele privind costul de achiziție al gazului, iar regulatorul va lua o decizie finală. Despre acest lucru a anunțat directorul Energocom, Eugen Buzatu, pentru bani.md. Autoritățile au anunțat […] Articolul Moldovenii vor afla, la începutul iernii, noul tarif pentru gaz. În decembrie, ANRE va examina demersul Energocom apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Constantin Țuțu a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Fostul deputat, acuzat de traversarea ilegală a frontierei și dare de mită # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Judecătoria Chișinău a admis demersul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care I-a prezentat lui Țuțu învinuirile pentru două infracțiuni. Acesta este acuzat de traversarea ilegală a frontierei cu Ucraina şi promisiunea unei sume de peste 14.000 lei unui polițist de […] Articolul Constantin Țuțu a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Fostul deputat, acuzat de traversarea ilegală a frontierei și dare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
