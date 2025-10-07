Copilă de 12 ani, violată de un bărbat pe care l-a cunoscut pe internet. Procurorii i-au dat 15 ani de închisoare
Realitatea.md, 7 octombrie 2025 10:20
Un bărbat de 35 de ani a violat o copilă de 12 ani. Procuratura Generală a stabilit ca inculpatul să fie condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. „În perioada aprilie 2019 – noiembrie 2021, o inculpatul, în vârsta de 35 de ani, având scopul satisfacerii poftei sexuale, a […]
• • •
Acum 15 minute
10:30
Femeia din Alexăndreni, dată dispărută de două zile, încă nu a fost găsită. Poliția continuă căutările # Realitatea.md
Femeia de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, dispărută duminică la prânz, nu a fost deocamdată găsită. Precizarea a fost făcută de poliție pentru Realitatea.md. Victima a dispărut fără urmă în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni. În căutarea acesteia sunt implicați mai mulți localnici și drone. „Rugăm persoanele […]
Acum 30 minute
10:20
Copilă de 12 ani, violată de un bărbat pe care l-a cunoscut pe internet. Procurorii i-au dat 15 ani de închisoare # Realitatea.md
10:20
Un nou tren internațional direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord va fi introdus în circulație începând cu data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Măsura are ca scop facilitarea legăturii feroviare între România și Ucraina, în contextul intensificării cooperării regionale. Trenul internațional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 […]
Acum o oră
10:00
Scandalul „diplomei false” s-a încheiat. Darovannaia își cere scuze publice de la Nemerenco # Realitatea.md
Deputata socialistă Alla Darovannaia a fost obligată, printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție, să dezmintă informațiile false răspândite despre ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și să-i achite un prejudiciu moral de 20.000 de lei. Într-o postare publicată pe Facebook, Darovannaia a declarat că respectă hotărârea instanței și a cerut scuze publice pentru afirmațiile făcute […]
09:50
Peste 100 de persoane au suferit în accidente rutiere, într-o săptămână. Printre victime, 13 copii # Realitatea.md
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate 78 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 102 persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 90 de pacienți, dintre care 77 adulți și 13 copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat. În total, ambulanța a fost solicitată pentru 13.844 […]
09:50
Liderul Partidului Politic Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar urmări invalidarea mandatelor formațiunii sale pentru a le redistribui, astfel încât să poată obține majoritate constituțională. Potrivit lui Costiuc, PAS urmărește scopul revenirii la formula alegerii șefului statului de către Parlament, transmite IPN. „Presa nu ne-a luat niciodată în serios. Noi […]
Acum 2 ore
09:40
Organiza treceri ilegale prin Moldova pentru ucraineni, pe sume uriașe în criptomonede # Realitatea.md
Un tânăr ucrainean de 27 de ani a fost trimis în judecată de procurorii PCCOCS, fiind acuzat că ar fi ajutat alți cetățeni din Ucraina să treacă ilegal prin Republica Moldova, pentru a evita înrolarea în armată. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi acționat din Germania, în anii 2022 și 2024, și ar fi primit plăți […]
09:30
Vettingul judecătorilor continuă: Patru audieri publice, planificate săptămâna viitoare # Realitatea.md
Pentru zilele de 15 și 16 octombrie, patru judecători au fost invitați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare externă. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis notificări oficiale prin care îi invită la audieri pe judecătorii Curții de Apel Centru, Ana Panov și Silvia Cecan — care fac obiectul reevaluării, după ce Consiliul […]
08:50
FOTO Descoperire rară la Cernobîl: O insectă pe cale de dispariție a fost găsită în pădurile ucrainene # Realitatea.md
Cercetătorii din Rezervația Biosferică a Zonei Cernobîl au identificat o specie de insectă extrem de rară – Boros schneideri, cunoscută și ca gândacul lui Schneider. Este un relicv al pădurilor virgine europene, considerat pe cale de dispariție și protejat la nivel european. Specia a fost descoperită în timpul cercetărilor de vară privind starea sanitară a […]
Acum 4 ore
08:40
SUA: Trei persoane rănite grav după prăbușirea unui elicopter medical pe o autostradă din Sacramento # Realitatea.md
Trei persoane sunt în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor. Departamentul de Pompieri din Sacramento a declarat că victimele se aflau la bordul elicopterului în momentul prăbușirii, care a avut loc pe Autostrada 50, sensul est, în apropierea străzii 59. Conform înregistrărilor FAA, […]
08:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a luat „aproape o decizie" în privința livrării rachetelor de croazieră Tomahawk Ucrainei, informează presa ucraineană. Declarația a fost făcută pe 6 octombrie, la Casa Albă, în cadrul unei transmisiuni video. „Da, am luat aproape o decizie, dacă stau să mă gândesc", a spus Trump, precizând că […]
08:30
Felicitare servilă de la Dodon către Putin de ziua de naștere: Moldova are nevoie de Rusia, aliatul și prietenul nostru # Realitatea.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și actualul lider al Blocului Patriotic care a intrat în noul Parlament pe a doua poziție ca și număr de mandate, dar fără majoritate parlamentară, Igor Dodon, a publicat în dimineața zilei de 7 octombrie un mesaj de felicitare adresat dictatorului rus, Vladimir Putin, cu ocazia împlinirii a 72 de […]
08:10
Deconectări de lumină în Chișinău și în alte localități din țară: Graficul sistărilor # Realitatea.md
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. informează că, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite clienților, marți, 7 octombrie 2025, vor fi efectuate lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice, conform adreselor și intervalelor orare specificate mai jos. Chişinău, sectorul Botanica: str. Munceşti 799, 799/9 în intervalul de timp între 08:45-17:00 pentru lucrări de reparaţie a […]
08:10
Asistentul vocal Siri, anchetat în Franța: Ar fi colectat date fără consimțământul utilizatorilor # Realitatea.md
Procurorii francezi au anunțat luni că au deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri care acuză gigantul american de colectare ilegală de date prin asistentul vocal Siri, transmite Reuters, citând Politico. Investigația a fost încredințată unei unități de poliție specializate în criminalitate informatică, a precizat Parchetul din Paris, […]
07:50
Bombardamente la un kilometru de perimetrul centralei din Zaporojie. „Cresc riscurile de securitate nucleară” # Realitatea.md
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa aflată la centrala nucleară din Zaporojie, din sudul Ucrainei, a auzit luni mai multe serii de bombardamente în apropierea instalației, avertizând asupra riscului unor consecințe catastrofale, relatează Reuters și UNN. Rafael Grossi, șeful acestui organism ONU de supraveghere nucleară, avertizează într-o postare pe platforma […]
07:30
Horoscop 7 octombrie 2025. Zodia care își schimbă destinul printr-o decizie curajoasă # Realitatea.md
Ziua de 7 octombrie vine cu o energie intensă și dorința de claritate, atât în relațiile personale, cât și în plan profesional. Sub influența lui Mercur, comunicarea devine mai sinceră și directă, iar Luna aflată în Scorpion scoate la iveală emoții ascunse și trăiri profunde. Unele zodii vor fi nevoite să ia decizii rapide, în […]
07:30
China lansează primul centru de date subacvatic comercial. Ar putea reduce consumul de energie până la 90% # Realitatea.md
China se pregătește să lanseze primul centru de date subacvatic comercial din lume, un proiect inovator care ar putea transforma industria IT și reduce semnificativ consumul de energie. O capsulă de dimensiuni mari, echipată cu servere, va fi amplasată pe fundul mării în apropiere de Shanghai, unde curenții oceanici vor oferi un sistem natural de […]
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de precipitații continue valabil pentru zilele de 7 și 8 octombrie, în contextul unui front atmosferic umed care traversează întreaga țară. Potrivit meteorologilor, în aceste două zile se vor acumula cantități importante de apă — între 15 și 49 litri pe metru pătrat, iar izolat se […]
07:10
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru data de 7 octombrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,6493 lei; Dolarul american: 16,8468 lei, în creștere cu 0,13 lei; Leul românesc: 3,8610 lei, în creștere cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0,4076 lei; […]
07:00
Criza bugetară din SUA se prelungește: Senatul eșuează din nou în adoptarea măsurilor pentru redeschiderea guvernului # Realitatea.md
Shutdown-ul continuă în SUA după ce Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului. Luni, Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului. Propunerile concurente ale democraţilor şi republicanilor au fost respinse, neîndeplinind pragul necesar de 60 de voturi. Preşedintele Donald […]
Acum 6 ore
06:10
Cum să mănânci sănătos când ești mereu pe fugă. Sfaturile specialiștilor pentru un stil de viață echilibrat # Realitatea.md
Chiar dacă timpul pare să nu fie niciodată suficient, poți pregăti gustări și mese nutritive care să te ajute să îți menții energia și sănătatea. Secretul? Organizarea. Odată ce îți planifici mesele, totul devine mai simplu. Principiile unei alimentații sănătoase Pentru un stil de viață echilibrat, este esențial să consumi zilnic alimente din cele cinci […]
Acum 12 ore
23:10
Rusia vrea să cultive banane și alte fructe tropicale, pentru a scădea cheltuielile legate de import # Realitatea.md
Rusia face un pas îndrăzneț în agricultură, anunțând planuri de cultivare a bananelor și a altor fructe tropicale. Ministrul rus al Agriculturii, Oxana Lut, a făcut această declarație surprinzătoare la un forum internațional în Ghelendjik, transmite libertatea.ro. „Am început construirea primelor sere pentru banane", a declarat ministrul rus al Agriculturii, Oxana Lut, în cadrul forumului […]
22:50
SUA: Exporturile de băuturi spirtoase s-au prăbușit deoarece consumatorii străini evită mărcile americane # Realitatea.md
Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA au scăzut cu 9% în al doilea trimestru, potrivit unui raport publicat de Distilled Spirits Council of the United States, care a avertizat că tensiunile comerciale afectează cererea pe piețele importante, transmite agerpres.ro. Scăderea din trimestrul al doilea reprezintă o inversare semnificativă de situație comparativ cu performanțele solide la […]
22:30
Reguli stricte în Italia. Amenzi de până la 3000 de euro pentru cei care pornesc centrala înainte de termen # Realitatea.md
Odată cu instalarea frigului, italienii trebuie să fie atenți la momentul în care pornesc centrala termică, transmit știrileprotv.ro. Țara are reguli stricte care stabilesc date precise pentru fiecare zonă climatică, iar depășirea limitelor de timp sau de temperatură poate aduce amenzi de până la 3000 de euro. Datele de pornire a încălzirii în funcție de […]
22:00
Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, utilizează țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății, relatează știrileprotv.ro. Potrivit datelor globale disponibile, copiii au în medie o probabilitate de nouă ori mai mare decât adulții să folosească țigări electronice. Dr. Etienne Krug […]
Acum 24 ore
21:30
Circa 1200 de grupe cu program prelungit, organizate în școlile din Chișinău. Câți elevi le frecventează # Realitatea.md
În anul de studii 2025–2026, în instituțiile de învățământ primar și secundar din capitală funcționează aproape 1200 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31000 de elevi. Potrivit Primăriei Chișinău, 113 școli din municipiu organizează acest tip de activitate, care le oferă copiilor posibilitatea de a-și continua studiile și activitățile extracurriculare într-un mediu sigur […]
21:00
Polițiștii de frontieră au identificat, săptămâna trecută, 17 cazuri de documente de călătorie cu semne clare de falsificare, în cadrul controalelor de trecere a frontierei de stat. În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. „Cele mai […]
20:30
Peste 150 de persoane în etate au revenit pe băncile facultății în cadrul Universității Vârstei a Treia # Realitatea.md
În noul an academic, peste 150 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți în cadrul inițiativei Universitatea de Vârsta a Treia. Fiecare participant urmează un curs obligatoriu de abilități digitale și un curs la alegere
20:20
Cancerul rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate atât din lume, cât și din Republica Moldova. Potrivit ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, principalele forme diagnosticate la noi în țară sunt cancerul mamar și colorectal. „Din cauza mediului în care trăim, a modului sedentar de viață și a alimentației nesănătoase, cazurile de cancer sunt în […] Articolul Ala Nemerenco: În Moldova situația cu bolile oncologice este una gravă apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect asociat cu Ilan Șor și o bancă de stat rusă # Realitatea.md
Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva monedei digitale A7A5, un stable-coin susținut de ruble, creat de compania A7, fondată și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, în parteneriat cu banca rusă de stat Promsvyazbank (PSB). Informația a fost dezvăluită de agenția Bloomberg, care a consultat documente interne ale blocului comunitar, transmite IPN. Potrivit sursei, […] Articolul UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect asociat cu Ilan Șor și o bancă de stat rusă apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Ucigașul refugiatei ucrainene ar putea fi executat prin împușcare. Guvernatorul din Carolina de Nord a semnat legea # Realitatea.md
Guvernatorul democrat Josh Stein din Carolina de Nord, a semnat vineri o lege care permite din nou aplicarea pedepsei cu moartea prin pluton de execuție în statul Carolina de Nord, o premieră controversată în ultimele decenii. Legea, numită „Iryna’s Law”, a fost adoptată după cazul Irinei Zarutska, o femeie ucisă în august de un recidivist, […] Articolul Ucigașul refugiatei ucrainene ar putea fi executat prin împușcare. Guvernatorul din Carolina de Nord a semnat legea apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
În Chișinău a început procesul de conectare a grădinițelor la agentul termic, în urma solicitărilor venite din partea conducerii instituțiilor educaționale. Potrivit Primăriei Capitalei, până în prezent au fost conectate la căldură 10 din 23 de grădinițe din sectorul Centru, 14 din 18 din Ciocana, 19 din 30 din Rîșcani, 18 din 31 din Botanica, […] Articolul Peste jumătate dintre grădinițele din Chișinău au fost deja conectate la căldură apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Se caută o femeie din satul Alexăndreni, rătăcită în timp ce culegea ciuperci în pădure # Realitatea.md
Se caută o femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, care a dispărut duminică la prânz, după ce s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea localității Brînzeni. Potrivit oamenilor legii, la căutări participă zeci de polițiști, localnici, pădurari și vânători, însă autoritățile spun că este nevoie de mai […] Articolul Se caută o femeie din satul Alexăndreni, rătăcită în timp ce culegea ciuperci în pădure apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare. CEC a transmis toate actele # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Potrivit CEC, dosarul transmis conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor, listele candidaților aleși și ale supleanților, precum și raportul general privind desfășurarea scrutinului. Curtea Constituțională urmează să confirme sau să infirme legalitatea […] Articolul Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare. CEC a transmis toate actele apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a fost întrebată dacă va rămâne în funcție la conducerea Ministerului Sănătății, în contextul posibilelor schimbări din Guvern. „Aceasta nu este decizia miniștrilor, nici unuia dintre noi, este o decizie politică. (…) Doamna Maia Sandu trebuie să înainteze decizia unui prim-ministru, iar acel prim-ministru să-și formeze echipa. Eu nu mă gândesc […] Articolul Ala Nemerenco, întrebată dacă rămâne la Ministerul Sănătății apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Recursul lui Vlad Plahotniuc în dosarul pașapoartelor, respins de Curtea de Apel Centru # Realitatea.md
Un nou recurs depus de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc pentru schimbarea măsurii preventive a fost respins luni, 6 octombrie, de Curtea de Apel Centru. Decizia este irevocabilă și menține în vigoare mandatul de arest emis în septembrie 2022, în dosarul privind „achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, transmite Moldova1. Mandatul a fost pus în executare pe […] Articolul Recursul lui Vlad Plahotniuc în dosarul pașapoartelor, respins de Curtea de Apel Centru apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Pentru alegerile parlamentare au fost alocate 174 de milioane de lei: CEC explică pe ce s-au dus banii # Realitatea.md
Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, inclusiv pentru implementarea votului prin corespondență, Comisiei Electorale Centrale (CEC) i-au fost alocate resurse financiare în valoare totală de 174,1 milioane de lei. Potrivit datelor oficiale, cea mai mare parte a fondurilor – peste 109 milioane de lei (95%) – a fost direcționată către plata […] Articolul Pentru alegerile parlamentare au fost alocate 174 de milioane de lei: CEC explică pe ce s-au dus banii apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben pentru ploi de lungă durată, valabilă în perioada 7–8 octombrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță acumulări de apă de 15–49 l/m², iar izolat se pot atinge 50–90 l/m², cantități ce pot provoca inundații locale și scurgeri de noroi. Inspectoratul General […] Articolul Potop peste Moldova! Salvatorii îndeamnă populația să dea dovadă de prudență maximă apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
A murit Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical cunoscut pentru contribuția sa la scena rock din Republica Moldova # Realitatea.md
A murit Ruslan Țaranu, muzician și aranjor care și-a dedicat întreaga viață artei și muzicii. Artistul, cunoscut pentru activitatea sa intensă pe scena rock autohtonă și pentru numeroasele colaborări cu trupe din Republica Moldova și din străinătate, s-a stins din viață la finele lunii septembrie. După o perioadă petrecută în Franța, unde a înregistrat 15 […] Articolul A murit Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical cunoscut pentru contribuția sa la scena rock din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
În atenția consumatorilor din sectorul Ciocana! Mai multe străzi vor rămâne fără apă # Realitatea.md
Miercuri, 8 octombrie, consumatorii de pe străzile Mihail Sadoveanu, Igor Vieru, Alecu Russo și bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana vor rămâne fără apă potabilă. Sistările, programate între orele 09:00 și 20:00, sunt cauzate de lucrările planificate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM În acest sens, […] Articolul În atenția consumatorilor din sectorul Ciocana! Mai multe străzi vor rămâne fără apă apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Sandu: „Apropierea de UE aduce rezultate concrete”. Reacțiile lui Grosu, Recean și Dragu la noutatea despre SEPA # Realitatea.md
Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri. Declarația aparține președintei Maia Sandu la noutatea că, din 6 octombrie 2025, Republica Moldova face parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Cu mesaje similare au venit ceilalți reprezentanți ai conducerii – președintele Parlamentului, liderul PAS, Igor Grosu, și premierul Dorin Recean. „Dacă […] Articolul Sandu: „Apropierea de UE aduce rezultate concrete”. Reacțiile lui Grosu, Recean și Dragu la noutatea despre SEPA apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Mirosul de vin din Chișinău a atras turiști din peste 30 de țări. Numărul total de vizitatori la Ziua Vinului # Realitatea.md
În primul weekend al lui octombrie, Chișinăul a mirosit a struguri, tradiție și sărbătoare. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Piața Marii Adunări Naționale a adunat peste 150 000 de vizitatori, inclusiv oaspeți veniți din peste 30 de țări pentru a celebra Ziua Națională a Vinului. Totodată, în acest an s-au vândut cu 82% […] Articolul Mirosul de vin din Chișinău a atras turiști din peste 30 de țări. Numărul total de vizitatori la Ziua Vinului apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Peste 1000 de soldați vor fi încorporați în Armata Națională între octombrie 2025 și ianuarie 2026 # Realitatea.md
În zilele de 27 și 28 octombrie 2025 se va desfășura încorporarea de toamnă. Potrivit Ministerului Apărării, sarcina de încorporare pentru perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026 prevede până la 1.200 de recruți pentru serviciul militar în termen în Armata Națională și 10 pentru serviciul militar cu termen redus. În perioada menționată mai sus, recruții urmează […] Articolul Peste 1000 de soldați vor fi încorporați în Armata Națională între octombrie 2025 și ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor avea căldură și apă caldă mai eficientă cu echipamente moderne # Realitatea.md
Peste 170 de grădinițe, școli, spitale și alte instituții publice din Chișinău vor beneficia de încălzire și apă caldă mai eficientă, datorită instalării a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) moderne. Lucrările fac parte dintr-un proiect energetic finanțat de Banca Mondială și alți parteneri internaționali. Licitația pentru alegerea companiei care va face lucrările a atras oferte […] Articolul Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor avea căldură și apă caldă mai eficientă cu echipamente moderne apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
De Ziua Vinului, viitorul deputat-fost fotbalist Maxim Potîrniche „și-a jucat femeia” în centrul capitalei # Realitatea.md
Fostul fotbalist și viitorul deputat Maxim Potîrniche a sărbătorit weekendul trecut Ziua Vinului alături de familie, în centrul capitalei. Evenimentul, care a adunat zeci de oameni în Piața Marii Adunări Naționale, a fost pentru noul parlamentar un prilej de relaxare și de apropiere de cetățeni, scrie Cancan.md. Potîrniche a fost surprins în parc, dansând alături […] Articolul De Ziua Vinului, viitorul deputat-fost fotbalist Maxim Potîrniche „și-a jucat femeia” în centrul capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Peste 4.300 de șoferi, prinși pe picior greșit în weekend: Viteză, alcool și reguli ignorate # Realitatea.md
Șoferii continuă să încalce regulile de circulație. Potrivit unui comunicat emis de Poliția Republicii Moldova, peste 4.300 de conducători auto au comis abateri în trafic în acest weekend. 60 de persoane au fost înlăturate de la volanul mijlocului de transport, după ce au fost depistate sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, 2094 au depășit […] Articolul Peste 4.300 de șoferi, prinși pe picior greșit în weekend: Viteză, alcool și reguli ignorate apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Cazurile de fraude bancare s-au dublat în 2025. Poliția lansează o campanie de informare # Realitatea.md
Numărul infracțiunilor financiar-bancare aproape că s-a dublat în anul 2025. Potrivit datelor Poliției, au fost înregistrate peste 1.225 de cazuri, comparativ cu 832 de infracțiuni raportate în 2024. Totodată, prejudiciile provocate de fraudele online au crescut de aproape trei ori, de la 73 de milioane la peste 211 milioane de lei. „Este un semnal de […] Articolul Cazurile de fraude bancare s-au dublat în 2025. Poliția lansează o campanie de informare apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Cod roșu pe râurile din Constanța din cauza ploilor abundente. Mai multe județe sub cod portocaliu # Realitatea.md
Hidrologii români au emis un cod roșu de inundații pe râurile din județul Constanța, valabil începând de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, la miezul nopții. Avertizarea vizează riscuri majore de viituri rapide și debite crescute, transmite Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). În aceeași perioadă, este activ un […] Articolul Cod roșu pe râurile din Constanța din cauza ploilor abundente. Mai multe județe sub cod portocaliu apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Peste 2000 de hectare de teren agricol, lăsate în paragină în Transnistria. Pierderi de peste 1,3 milioane de dolari # Realitatea.md
Peste 2.000 de hectare de teren arabil au rămas, în acest an, neutilizate în regiunea transnistreană, ceea ce echivalează cu o pierdere economică de peste 1,3 milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe a așa-numitului Guvern de la Tiraspol, dedicată campaniei de recoltare din 2025 și semănatului culturilor de toamnă […] Articolul Peste 2000 de hectare de teren agricol, lăsate în paragină în Transnistria. Pierderi de peste 1,3 milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Misterul dispariției lui Andrei Niciveev după cununia cu Carolina. O poveste care tulbură Moldova # Realitatea.md
Tensiune, neliniște și întrebări fără răspuns în jurul dispariției lui Andrei Niciveev, tânărul care s-ar fi făcut nevăzut la scurt timp după cununia religioasă cu logodnica sa, Carolina. Potrivit apropiaților, cei doi s-au căsătorit recent, în ciuda opoziției părinților lui Andrei, care considerau relația lor „prea grăbită și plină de semne de întrebare”. Conform informațiilor, […] Articolul Misterul dispariției lui Andrei Niciveev după cununia cu Carolina. O poveste care tulbură Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
