Tratamentul chimioterapeutic pentru pacienții oncologici din raionul Sîngerei, descentralizat începând cu 1 octombrie 2025
Unica.md, 7 octombrie 2025 10:20
Ministerul Sănătății a anunțat că, începând cu 1 octombrie 2025, tratamentul chimioterapeutic pentru pacienții cu patologii oncologice din raionul Sîngerei a fost descentralizat, printr-un ordin oficial. Această măsură oferă posibilitatea ... Post-ul Tratamentul chimioterapeutic pentru pacienții oncologici din raionul Sîngerei, descentralizat începând cu 1 octombrie 2025 apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 5 minute
10:40
O femeie a fost spulberată de un automobil în timp ce traversa strada neregulamentar. Cazul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 03:48, chiar în fața Procuraturii Generale, ... Post-ul O femeie, spulberată de o mașină în apropierea Procuraturii Generale apare prima dată în Unica.md.
Acum 15 minute
10:30
Cancerul, una dintre cele mai grave probleme de sănătate din Moldova: mamar și colorectal, cele mai frecvente forme # Unica.md
Cancerul rămâne o problemă majoră de sănătate publică atât la nivel global, cât și în Republica Moldova, a declarat Ala Nemerenco, ministra Sănătății, în emisiunea „La 360 de grade” de ... Post-ul Cancerul, una dintre cele mai grave probleme de sănătate din Moldova: mamar și colorectal, cele mai frecvente forme apare prima dată în Unica.md.
10:30
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va fi pus în circulație din data de 10 octombrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ Trenul internațional IR 99/401: Kiev (plecare ... Post-ul Tren direct pe ruta București-Kiev, din 10 octombrie apare prima dată în Unica.md.
Acum 30 minute
10:20
Tratamentul chimioterapeutic pentru pacienții oncologici din raionul Sîngerei, descentralizat începând cu 1 octombrie 2025 # Unica.md
Ministerul Sănătății a anunțat că, începând cu 1 octombrie 2025, tratamentul chimioterapeutic pentru pacienții cu patologii oncologice din raionul Sîngerei a fost descentralizat, printr-un ordin oficial. Această măsură oferă posibilitatea ... Post-ul Tratamentul chimioterapeutic pentru pacienții oncologici din raionul Sîngerei, descentralizat începând cu 1 octombrie 2025 apare prima dată în Unica.md.
10:20
Bărbat condamnat la 15 ani de închisoare pentru violul unei copile de 12 ani. Victima a rămas însărcinată # Unica.md
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, fiind găsit vinovat de violul unei copile ... Post-ul Bărbat condamnat la 15 ani de închisoare pentru violul unei copile de 12 ani. Victima a rămas însărcinată apare prima dată în Unica.md.
10:20
Igor Dodon îl felicită pe Vladimir Putin de ziua sa și critică politica „neprietenoasă” a autorităților de la Chișinău față de Moscova # Unica.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a adresat un mesaj de felicitare președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Într-o postare publicată pe Facebook, Dodon ... Post-ul Igor Dodon îl felicită pe Vladimir Putin de ziua sa și critică politica „neprietenoasă” a autorităților de la Chișinău față de Moscova apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
09:50
CosmeticShop a reunit peste 50 de make-up artiști din Chișinău la un masterclass exclusiv oferit de Vivienne Sabó/P # Unica.md
În această toamnă, CosmeticShop – reprezentantul oficial al unuia dintre cele mai îndrăgite branduri de cosmetice din Republica Moldova, Vivienne Sabó – a organizat un masterclass exclusiv dedicat profesioniștilor din ... Post-ul CosmeticShop a reunit peste 50 de make-up artiști din Chișinău la un masterclass exclusiv oferit de Vivienne Sabó/P apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
09:40
CEC anunță ultima zi pentru depunerea dosarelor candidaților la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 7 octombrie 2025, este ultima zi pentru depunerea documentelor necesare înregistrării candidaților pentru funcțiile elective la alegerile locale noi ce vor avea loc ... Post-ul CEC anunță ultima zi pentru depunerea dosarelor candidaților la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 apare prima dată în Unica.md.
09:30
Trei persoane în stare critică după prăbușirea unui elicopter medical pe autostrada din Sacramento # Unica.md
Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe autostrada 50 din Sacramento, California, anunță Departamentul de Pompieri din Sacramento, citat de ... Post-ul Trei persoane în stare critică după prăbușirea unui elicopter medical pe autostrada din Sacramento apare prima dată în Unica.md.
09:30
Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Teoria undelor, „mantia invizibilității” și știința din spatele telescopului James Webb – printre favorite # Unica.md
Marți, la Stockholm, va fi anunțat laureatul Premiului Nobel pentru Fizică, iar comunitatea științifică așteaptă cu interes să vadă dacă vor fi recompensate descoperiri din domenii precum teoria undelor, metamateriale, ... Post-ul Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Teoria undelor, „mantia invizibilității” și știința din spatele telescopului James Webb – printre favorite apare prima dată în Unica.md.
09:20
Octavian Tîcu: Rezultatele alegerilor parlamentare arată o deschidere crescută a locuitorilor din stânga Nistrului pentru integrarea europeană # Unica.md
Istoricul Octavian Țîcu a observat, în cadrul emisiunii „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău, că rezultatele alegerilor parlamentare reflectă un sprijin tot mai mare al locuitorilor din regiunea transnistreană pentru ... Post-ul Octavian Tîcu: Rezultatele alegerilor parlamentare arată o deschidere crescută a locuitorilor din stânga Nistrului pentru integrarea europeană apare prima dată în Unica.md.
09:20
Fostul arbitru Adrian Porumboiu: Vladimir Plahotniuc ar fi fost general SIE și ar fi beneficiat de 21 de pașapoarte. Acuzații grave despre implicarea în falimentul grupului Racova și transferul miliardului furat din Moldova # Unica.md
Fostul arbitru și om de afaceri Adrian Porumboiu susține că Vladimir Plahotniuc, ultimul oligarh al Europei, ar fi fost general al Serviciului de Informații Externe (SIE) al României pe vremea ... Post-ul Fostul arbitru Adrian Porumboiu: Vladimir Plahotniuc ar fi fost general SIE și ar fi beneficiat de 21 de pașapoarte. Acuzații grave despre implicarea în falimentul grupului Racova și transferul miliardului furat din Moldova apare prima dată în Unica.md.
09:10
Atac masiv cu drone asupra Harkovului și Poltavei în noaptea de 7 octombrie. Zeci de explozii și incendii, autoritățile ucrainene în alertă # Unica.md
În noaptea de 7 octombrie, Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra orașelor Harkov și Poltava, potrivit autorităților ucrainene și presei locale. În Harkov s-au auzit aproximativ 20 ... Post-ul Atac masiv cu drone asupra Harkovului și Poltavei în noaptea de 7 octombrie. Zeci de explozii și incendii, autoritățile ucrainene în alertă apare prima dată în Unica.md.
09:10
Aeroportul Oslo, Norvegia: Aterizare suspendată temporar după semnalarea unor drone în apropiere # Unica.md
Aeroportul Oslo din Norvegia a suspendat temporar cel puţin o aterizare, luni dimineaţă, după ce a fost semnalată prezenţa unei drone în apropierea pistei, potrivit operatorului Avinor, citat de Reuters ... Post-ul Aeroportul Oslo, Norvegia: Aterizare suspendată temporar după semnalarea unor drone în apropiere apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
08:00
Sute de mii de credincioși așteptați la Iași pentru pelerinajul Sfânta Parascheva 2025: program, măsuri de siguranță și atmosfera sărbătorii # Unica.md
Deși pelerinajul religios de la Iași începe oficial miercuri, 8 octombrie 2025, sute de credincioși au sosit deja în capitala Moldovei, unii încă din weekend. Duminică, 5 octombrie, în jurul ... Post-ul Sute de mii de credincioși așteptați la Iași pentru pelerinajul Sfânta Parascheva 2025: program, măsuri de siguranță și atmosfera sărbătorii apare prima dată în Unica.md.
07:50
Parchetul din Paris a deschis o anchetă penală privind Siri, asistentul vocal Apple, pentru colectare ilegală de date # Unica.md
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, după o plângere depusă de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală ... Post-ul Parchetul din Paris a deschis o anchetă penală privind Siri, asistentul vocal Apple, pentru colectare ilegală de date apare prima dată în Unica.md.
07:00
Andreea Bostănica a trăit un moment de neuitat în Dubai, întâlnindu-se spontan cu Meryem Uzerli, actrița care o interpretează pe Hurem Sultan în celebrul serial „Suleyman Magnificul”. Întâlnirea a avut ... Post-ul Întâlnire emoționantă în Dubai: Andreea Boștănica până la lacrimi apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
01:00
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025 – O zi a clarificărilor, a deciziilor inspirate și a echilibrului interior # Unica.md
Ziua de 7 octombrie vine cu energii astrale care favorizează dialogul, clarificările și deciziile inspirate. Comunicarea devine mai ușoară, iar intuiția este aliatul tău de nădejde. Profită de această zi ... Post-ul Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025 – O zi a clarificărilor, a deciziilor inspirate și a echilibrului interior apare prima dată în Unica.md.
00:50
Andreea Bostănica a trăit un moment de neuitat în Dubai, întâlnindu-se spontan cu Meryem Uzerli, actrița care o interpretează pe Hurem Sultan în celebrul serial „Suleyman Magnificul”. Întâlnirea a avut ... Post-ul Întâlnire emoționantă în Dubai: Andreea Boștănica până la lacrimi apare prima dată în Unica.md.
00:30
O moldoveancă a cucerit scena internațională de la Rotterdam, aducând acasă trofeul International Poetry Slam 2025 # Unica.md
Poeta Lena Chilari, originară din Republica Moldova, a impresionat juriul și publicul festivalului Tell ’em – unul dintre cele mai importante evenimente de spoken word din Europa – prin forța ... Post-ul O moldoveancă a cucerit scena internațională de la Rotterdam, aducând acasă trofeul International Poetry Slam 2025 apare prima dată în Unica.md.
00:20
Zelenski cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei după descoperirea de componente occidentale în rachetele și dronele folosite în atacurile asupra Ucrainei # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat impunerea unor sancțiuni suplimentare și mai eficiente împotriva Rusiei, după ce microcomputere britanice și alte componente din SUA, Germania și Japonia au fost identificate ... Post-ul Zelenski cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei după descoperirea de componente occidentale în rachetele și dronele folosite în atacurile asupra Ucrainei apare prima dată în Unica.md.
6 octombrie 2025
23:50
Greta Thunberg, expulzată din Israel și întâmpinată la Atena după participarea la o flotilă de ajutor pentru Gaza # Unica.md
Greta Thunberg, activista suedeză pentru climă în vârstă de 22 de ani, a aterizat luni la Atena, alături de alți 160 de cetățeni din 16 țări europene, după ce au ... Post-ul Greta Thunberg, expulzată din Israel și întâmpinată la Atena după participarea la o flotilă de ajutor pentru Gaza apare prima dată în Unica.md.
23:10
George Clooney s-a mutat definitiv la o fermă din Franța pentru a-și crește gemenii departe de agitația Hollywoodului # Unica.md
Actorul și regizorul George Clooney a ales să părăsească definitiv Hollywoodul după nașterea gemenilor săi, mutându-se la o fermă din Franța pentru a le oferi o viață liniștită, departe de ... Post-ul George Clooney s-a mutat definitiv la o fermă din Franța pentru a-și crește gemenii departe de agitația Hollywoodului apare prima dată în Unica.md.
22:50
Criză politică la Paris: Macron îi cere premierului demisionar Sébastien Lecornu să formeze un nou Guvern în două zile # Unica.md
Președintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară premierului său demisionar, Sébastien Lecornu, să formeze un nou Guvern, la doar câteva ore după ce i-a acceptat demisia, relatează The Huffington ... Post-ul Criză politică la Paris: Macron îi cere premierului demisionar Sébastien Lecornu să formeze un nou Guvern în două zile apare prima dată în Unica.md.
22:30
Ursula von der Leyen cere unitate pro-europeană în fața moțiunilor de cenzură și a amenințărilor externe # Unica.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel luni, în plenul Parlamentului European, la unitate între forțele pro-UE pentru a contracara tentativele de destabilizare ale blocului comunitar, menționându-l ... Post-ul Ursula von der Leyen cere unitate pro-europeană în fața moțiunilor de cenzură și a amenințărilor externe apare prima dată în Unica.md.
22:30
Artistul Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, va fi condus pe ultimul drum joi, 9 octombrie # Unica.md
Artistul Ruslan Țaranu, cunoscut chitarist și aranjor muzical din Republica Moldova, va fi condus pe ultimul drum joi, 9 octombrie. Funeraliile vor fi organizate de Ministerul Culturii, care s-a autosesizat ... Post-ul Artistul Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, va fi condus pe ultimul drum joi, 9 octombrie apare prima dată în Unica.md.
22:20
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, aflat în exil în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadiști în decembrie, a fost internat la 20 septembrie într-un ... Post-ul Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, internat în Rusia după o presupusă otrăvire apare prima dată în Unica.md.
22:20
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei # Unica.md
Fosta cancelară germană Angela Merkel a declarat într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga Partizán că Polonia și statele baltice au contribuit indirect la escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina. ... Post-ul Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în Unica.md.
22:10
Londra va decide în noiembrie privind extrădarea lui Veaceslav Platon, dosarele lui Botnari și Cavcaliuc, în așteptare # Unica.md
Autoritățile din Londra urmează să decidă în noiembrie dacă Veaceslav Platon poate fi extrădat în Republica Moldova. În schimb, dosarele ex-deputatului Constantin Botnari și fostului șef-adjunct al Inspectoratului General al ... Post-ul Londra va decide în noiembrie privind extrădarea lui Veaceslav Platon, dosarele lui Botnari și Cavcaliuc, în așteptare apare prima dată în Unica.md.
21:50
Judecător împușcat mortal în sala de judecată din Tirana: atacatorul a fost arestat, alți doi răniți # Unica.md
Un incident șocant a avut loc luni, 6 octombrie, la Curtea de Apel din Tirana, capitala Albaniei, unde judecătorul Astrit Kalaja, în vârstă de 32 de ani, a fost împușcat ... Post-ul Judecător împușcat mortal în sala de judecată din Tirana: atacatorul a fost arestat, alți doi răniți apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
21:40
Soldat rus eliberat în schimbul de prizonieri, condamnat la patru ani de închisoare în Rusia # Unica.md
Un soldat rus eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri cu Ucraina a fost condamnat la patru ani de detenție într-o colonie penală, după ce a acordat interviuri unui blogger ... Post-ul Soldat rus eliberat în schimbul de prizonieri, condamnat la patru ani de închisoare în Rusia apare prima dată în Unica.md.
21:40
Astăzi, parfumurile și produsele de lux ale marilor branduri internaționale precum Chanel, Christian Dior, Acqua di Parma, Versace, Ferrari sau Trussardi ajung la clienți ambalate în cutii realizate la Chișinău. ... Post-ul Cutii de lux „Made in Moldova” pentru Chanel, Dior și alte branduri de renume apare prima dată în Unica.md.
21:30
Medvedev: „Europenii ar trebui să simtă pe propria piele pericolul războiului” – reacție la panica provocată de dronele neidentificate # Unica.md
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a făcut declarații controversate pe canalul său de Telegram, comentând frica de drone care a cuprins Europa și sugerând că europenii ... Post-ul Medvedev: „Europenii ar trebui să simtă pe propria piele pericolul războiului” – reacție la panica provocată de dronele neidentificate apare prima dată în Unica.md.
21:10
Ucraina investighează execuția a peste 320 de prizonieri de război ucraineni de către forțele ruse # Unica.md
Ucraina investighează probe conform cărora forțele ruse au executat cel puțin 322 de prizonieri de război ucraineni, a anunțat Parchetul General ucrainean pe 6 octombrie, ca răspuns la o solicitare ... Post-ul Ucraina investighează execuția a peste 320 de prizonieri de război ucraineni de către forțele ruse apare prima dată în Unica.md.
21:00
De ce ne micșorăm pe măsură ce îmbătrânim: cauze, ritm și prevenție. Osteoporoza, un risc major pentru femei # Unica.md
Pe măsură ce îmbătrânim, pierdem din înălțime – dar nu toți în același ritm, arată specialiștii citați de The Guardian. Adam Taylor, profesor de anatomie la Universitatea Lancaster, explică faptul ... Post-ul De ce ne micșorăm pe măsură ce îmbătrânim: cauze, ritm și prevenție. Osteoporoza, un risc major pentru femei apare prima dată în Unica.md.
21:00
Creștere explozivă a infracțiunilor financiare online în Republica Moldova: prejudicii de peste 211 milioane de lei în 2025 # Unica.md
Republica Moldova se confruntă cu o creștere alarmantă a infracțiunilor financiar-bancare comise în mediul digital, care în 2025 aproape s-au dublat față de 2023. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, de ... Post-ul Creștere explozivă a infracțiunilor financiare online în Republica Moldova: prejudicii de peste 211 milioane de lei în 2025 apare prima dată în Unica.md.
20:50
De la începutul anului 2025, peste 17.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă, fiind sprijinite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Imagine cu caracter ilustrativ ... Post-ul Peste 17.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă în 2025 cu ajutorul ANOFM apare prima dată în Unica.md.
20:50
Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni: Se cere ridicarea imunității în Parlamentul European # Unica.md
Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost inculpată, luni, pentru săvârşirea a 11 infracţiuni, printre care se numără şi cea de propagandă legionară, a precizat Parchetul General. Ancheta vine după ce procurorul ... Post-ul Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni: Se cere ridicarea imunității în Parlamentul European apare prima dată în Unica.md.
20:40
Republica Moldova va avea, în premieră, un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian # Unica.md
Republica Moldova va beneficia, pentru prima dată, de un centru de iodoterapie destinat tratamentului cancerului tiroidian, care va fi amenajat într-un spațiu special la Institutul Oncologic din Chișinău și va ... Post-ul Republica Moldova va avea, în premieră, un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian apare prima dată în Unica.md.
20:30
Programul prelungit organizat în 113 școli din Chișinău este frecventat de 31 de mii de elevi # Unica.md
Primăria Chișinău anunță că, în anul de studii 2025–2026, va continua dezvoltarea serviciului educațional de program prelungit, care oferă elevilor posibilitatea de a participa la activități educaționale și de dezvoltare ... Post-ul Programul prelungit organizat în 113 școli din Chișinău este frecventat de 31 de mii de elevi apare prima dată în Unica.md.
20:30
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” 2025: peste 6.000 de spectatori au trăit magia artei lirice la Chișinău # Unica.md
Ministerul Culturii a anunțat încheierea celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, care s-a desfășurat între 14 septembrie și 5 octombrie la Teatrul Național ... Post-ul Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” 2025: peste 6.000 de spectatori au trăit magia artei lirice la Chișinău apare prima dată în Unica.md.
20:20
Moldoveni instruiți în Serbia pentru destabilizări la alegerile parlamentare: implicarea unor cetățeni ruși și belaruși # Unica.md
Doi bărbați – un cetățean al Federației Ruse și altul al Belarusului – au instruit peste 150 de moldoveni într-o tabără din apropierea localității Loznica, Serbia, cu scopul de a ... Post-ul Moldoveni instruiți în Serbia pentru destabilizări la alegerile parlamentare: implicarea unor cetățeni ruși și belaruși apare prima dată în Unica.md.
20:10
OMS avertizează: peste 15 milioane de copii, folosesc țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină # Unica.md
Mai mult de 100 de milioane de persoane din întreaga lume, dintre care cel puțin 15 milioane sunt copii, folosesc țigări electronice, generând un nou val de dependență de nicotină, ... Post-ul OMS avertizează: peste 15 milioane de copii, folosesc țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină apare prima dată în Unica.md.
20:00
Ziua Națională a Vinului 2025: Peste 150.000 de vizitatori au celebrat vinul moldovenesc în PMAN # Unica.md
Cea de-a XXVI-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, organizată în weekend în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), a adunat un număr record de peste 150.000 de participanți, potrivit autorităților. ... Post-ul Ziua Națională a Vinului 2025: Peste 150.000 de vizitatori au celebrat vinul moldovenesc în PMAN apare prima dată în Unica.md.
20:00
Două persoane ucise într-un atac aerian israelian în sudul Libanului. Printre victime, un lider important Hezbollah # Unica.md
Două persoane au fost ucise luni, inclusiv un supraviețuitor al exploziei pagerelor membrilor Hezbollah din 2024, într-un atac aerian israelian care a vizat sudul Libanului, informează presa oficială libaneză și ... Post-ul Două persoane ucise într-un atac aerian israelian în sudul Libanului. Printre victime, un lider important Hezbollah apare prima dată în Unica.md.
19:50
Republica Moldova, prezentă la ANUGA 2025 – una dintre cele mai mari expoziții agroalimentare din lume # Unica.md
Republica Moldova participă, în perioada 4–8 octombrie, la prestigioasa expoziție agroalimentară ANUGA 2025, desfășurată la Köln, Germania, eveniment care reunește peste 8.000 de companii din 110 țări și atrage peste ... Post-ul Republica Moldova, prezentă la ANUGA 2025 – una dintre cele mai mari expoziții agroalimentare din lume apare prima dată în Unica.md.
19:20
Curtea de Apel Centru a respins recursul lui Vladimir Plahotniuc privind măsura preventivă. Mandatul de arest rămâne în vigoare # Unica.md
Curtea de Apel Centru a respins luni, 6 octombrie, recursul depus de fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care solicita schimbarea măsurii preventive în dosarul ce vizează achiziția blanchetelor ... Post-ul Curtea de Apel Centru a respins recursul lui Vladimir Plahotniuc privind măsura preventivă. Mandatul de arest rămâne în vigoare apare prima dată în Unica.md.
19:20
O femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni este căutată de autorități și localnici după ce s-a rătăcit duminică la prânz, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din ... Post-ul Mobilizare pentru găsirea unei femei de dispărute într-o pădure din raionul Edineț apare prima dată în Unica.md.
16:20
Inventarierea culturilor silvice de la Mălăiești, Orhei: doar 39,6% reușită din cauza înghețurilor și secetei # Unica.md
Grupul de lucru format din specialiști ai Ministerului Mediului, Agenției „Moldsilva”, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Întreprinderii pentru Silvicultură Orhei și reprezentanții primăriei locale au ... Post-ul Inventarierea culturilor silvice de la Mălăiești, Orhei: doar 39,6% reușită din cauza înghețurilor și secetei apare prima dată în Unica.md.
16:10
Primăria Chișinău avertizează: Cod Galben de ploi de lungă durată pe 7-8 octombrie. Recomandări pentru locuitorii capitalei # Unica.md
Primăria Municipiului Chișinău informează populația despre emiterea Codului Galben de ploi de lungă durată pentru următoarele două zile pe teritoriul capitalei. Imagine cu caracter ilustrativ Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ... Post-ul Primăria Chișinău avertizează: Cod Galben de ploi de lungă durată pe 7-8 octombrie. Recomandări pentru locuitorii capitalei apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.