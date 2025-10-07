Revista presei // Transferuri mai rapide și mult mai ieftine: R. Moldova, în Zona unică de plăți în euro
Radio Moldova, 7 octombrie 2025 10:10
De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm că R. Moldova a devenit, începând de luni, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro – infrastructură care reunește 41 de țări europene. Unele instituții de presă atrag atenția că ideologul lui Putin, Alexandr Dughin, s-a arătat nemulțumit de felul în care Blocul Patriotic, dar și fugarul Ilan Șor, au gestionat recentele alegeri parlamentare din RM. Presa mai scrie că Inspectoratul General al Poliției a lansat campania „Stop Investiții False” în contextul Lunii Securității Cibernetice, pentru combaterea escrocheriilor în mediul online.
• • •
Aderarea la SEPA deschide noi oportunități pentru exportatori și investitori în R. Moldova, susține ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării # Radio Moldova
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) va reduce semnificativ costurile de tranzacționare pentru companii și va facilita exporturile către statele Uniunii Europene, oferind antreprenorilor moldoveni acces direct la cea mai mare piață financiară din lume. Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a declarat pe 7 octombrie, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, că aderarea la SEPA reprezintă „o veste bună nu doar pentru cetățeni, ci și pentru întreaga economie, deoarece vor exista mai multe afaceri cu blocul comunitar, iar transferurile se vor face mai rapid și mai ieftin”.
Amenzi de peste 17 mii de lei în urma raziilor efectuate de inspectorii de mediu la Nisporeni # Radio Moldova
Inspectorii de mediu din Nisporeni au aplicat amenzi de peste 17 mii de lei în urma raziilor desfășurate pe întreg teritoriul raionului, vizând transportul ilegal de masă lemnoasă. Acțiunile au avut scopul de a verifica respectarea legislației de mediu și a regulilor privind lucrările silvotehnice în fondul forestier.
R. Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal: Persoanele cu risc înalt de îmbolnăvire, imunizate prioritar # Radio Moldova
Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal care urmează să fie distribuit centrelor de sănătate publică ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și, ulterior, transmis instituțiilor medico-sanitare din republică pentru vaccinarea personalului din grupuri profesionale și a celor cu risc crescut de îmbolnăvire de gripă, conform planului de imunizare.
Revista presei // Transferuri mai rapide și mult mai ieftine: R. Moldova, în Zona unică de plăți în euro
Noi reguli de intrare în spațiul Schengen, de la 12 octombrie: Recomandări pentru cetățenii R. Moldova # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) va implementa, începând cu data de 12 octombrie 2025, un nou sistem de trecere a frontierei sale externe. Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE.
La Chișinău, 70 de instituții educaționale – grădinițe, licee, centre extrașcolare și școli profesionale – s-au înscris în concursul „Zero Risipă în Educație”, o inițiativă a municipalității dedicată promovării unui comportament responsabil față de resursele alimentare.
Facilita tranzitarea ilegală a R. Moldova pentru tineri ucraineni ce voiau să evite mobilizarea: un tânăr de 27 de ani, care ar fi câștigat 9.000.000 de lei, trimis în judecată # Radio Moldova
Stătea în Germania, dar participa la organizarea trecerii ilegale a frontierei R. Moldova de către ucrainenii care voiau să evite mobilizarea pe front. „Afacerea” i-ar fi adus unui tânăr de 27 de ani din Ucraina venituri de 9.000.000 de lei. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că au trimis în instanță cauza penală pe numele ucraineanului acuzat de organizarea migrației ilegale și spălare de bani prin convertirea criptomonedelor.
Trei persoane au fost grav rănite după ce un elicopter s-a prăbușit, luni seara, pe o autostradă din Sacramento, California, relatează CBS News, citând Departamentul de Pompieri din Sacramento.
Condiții inadecvate, secții nesecurizate, specialiști insuficienți. Ce soluții propune Ministerul Sănătății pentru spitalele de psihiatrie din R. Moldova? # Radio Moldova
Spitalele de psihiatrie din Republica Moldova se confruntă cu probleme grave de infrastructură, lipsă de personal specializat și condiții inadecvate pentru pacienți, iar unele secții funcționează fără pază, iar instituțiile sunt amplasate în locații izolate, greu de gestionat, a menționat Ministra Sănătății, Ala Nemerenco în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficiala recunoaște că domeniul are nevoie de o reformă profundă și anunță o serie de măsuri de modernizare și reorganizare menite să alinieze serviciile de psihiatrie la standardele europene.
Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți, 7 octombrie, un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei, vizând orașele Harkov și Poltava. Potrivit autorităților ucrainene, în Harkov s-au auzit aproximativ 20 de explozii, iar mai multe incendii s-au declanșat în urma loviturilor, scrie DW.
Tarife mai mari pentru transportul de mărfuri. Specialiști: Va fi redusă competitivitatea exporturilor moldovenești # Radio Moldova
Decizia Căii Ferate din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri, începând cu 1 octombrie, a stârnit îngrijorare pe piața agricolă. Într-o analiză realizată de experți se precizează că această măsură va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești.
După doi ani de război și peste 67.000 de morți în Gaza, Israel și Hamas reiau dialogul sub medierea Egiptului, SUA și Qatarului # Radio Moldova
La exact doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, delegațiile Israelului și ale mișcării Hamas s-au întâlnit în Egipt pentru negocieri indirecte privind planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Discuțiile de luni, 6 octombrie, au avut loc în stațiunea Sharm el-Sheikh și s-au desfășurat „într-o atmosferă pozitivă”, potrivit agenției Reuters.
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat luni, 6 octombrie, la doar câteva săptămâni după numire, devenind astfel prim-ministrul Franței cu cel mai scurt mandat din 1958 încoace. Căderea guvernului francez a sporit presiunea asupra președintelui Emmanuel Macron, pe fondul tensiunilor europene crescânde privind migrația, Ucraina și politica energetică.
Spitale noi, digitalizare și medicină primară modernizată: cum va valorifica R. Moldova fondurile UE pentru sănătate # Radio Moldova
Construirea și dotarea spitalelor regionale, digitalizarea întregului sistem de sănătate și modernizarea asistenței medicale primare reprezintă câteva dintre obiectivele centrale ale Ministerului Sănătății pentru următorii ani. Aceste proiecte vor fi realizate în mare parte prin fonduri europene, parte a Planului de Creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, a subliniat Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va fi pus în circulație din data de 10 octombrie 2025.
O tânără revenită de la New York, blogger culinar în R. Moldova: Biscuiții americani - cartea ei de vizită # Radio Moldova
O moldoveancă a lăsat în urmă visul american și a revenit acasă. După o carieră de succes pe Wall Street, la New York, Cătălina Castraveț s-a implicat în proiecte de lungă durată în Republica Moldova. Tânăra își dorește să construiască un hotel în rezervația Orheiul Vechi. Până va primi primii turiști, Cătălina dezvoltă un blog culinar.
O femeie de la Edineț este căutată. S-ar fi pierdut duminică în timp ce strângea ciuperci
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brânzeni, același raion.
Tratamentele oncologice sunt disponibile și în raioane. Ala Nemerenco: „Pacienții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău"
Ministerul Sănătății continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele Republicii Moldova. Ministra de resort, Ala Nemerenco, a declarat la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova că primele două centre – Florești și Sângerei – sunt deja funcționale, iar unul urmează să fie deschis și la Orhei.
Magia teatrului de păpuși, adusă la Chișinău de actori din România, Ucraina și Bulgaria # Radio Moldova
Magia teatrului de păpuși este adusă în aceste zile la Chișinău de colective teatrale pentru copii din România, Ucraina și Bulgaria. Alături de artiștii moldoveni, păpușarii participă la Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși. Ediția din acest an este marcată și de aderarea Teatrului „Licurici” la organizația internațională de teatre și creatori din întreaga lume, dedicați artei pentru copii și tineri.
CEC a prezentat Curții Constituționale actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis luni, 6 octombrie, Curții Constituționale documentele și materiale necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților.
Selecționerul Lilian Popescu și-a definitivat staff-ul tehnic la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
Noul selecționer și-a ales practic toți antrenorii cu care lucrează și la Petrocub Hîncești. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii Arena Sportivă la Moldova 1 de Dragoș Hîncu, șeful departamentului selecționate din cadrul Federației Moldovenești de fotbal.
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brânzeni, același raion.
Ministerul Sănătății continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele Republicii Moldova. Ministra de resort, Ala Nemerenco, a declarat în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că primele două centre – Florești și Sângerei – sunt deja funcționale, iar unul urmează să fie deschis și la Orhei.
Transferuri la costuri reduse și chiar la ZERO euro: Guvernatoarea BNM explică avantajele aderării la SEPA # Radio Moldova
Plățile în euro din și înspre Republica Moldova devin, începând cu 6 octombrie, mai rapide, sigure și cu comisioane extrem de mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea „În Context”, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) înseamnă milioane de euro economii pentru cetățeni și companii. Dincolo de plăți, aderarea la SEPA este și despre potențialul Republicii Moldova, care a demonstrat că poate oferi cele mai bune servicii, la fel ca în Uniunea Europeană.
Cel puțin 50 de oameni au decedat în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat inundații și alunecări de teren. Autoritățile spun că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare și asta pentru că mulți oameni sunt dați dispăruți. Operațiunile de căutare și salvare sunt extrem de dificile din cauza ploilor care nu contenesc.
Ala Nemerenco, la Radio Moldova: „Vom avea un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian” # Radio Moldova
Republica Moldova va avea în premieră un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian. Acesta va fi amenajat într-un spațiu special la Institutul Oncologic și va deveni funcțional anul viitor, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Ea a precizat că este un pas major pentru consolidarea serviciilor oncologice din țară.
Peste 17 mii de persoane și-au găsit, de la începutul anului curent, un loc de muncă, fiind ajutate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
Diana Chiriac, despre reforma administrativă: Peste jumătate dintre primării sunt „în afara normei legale” # Radio Moldova
Peste 55% dintre primăriile din Republica Moldova sunt deschise în localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, contrar prevederilor legale privind crearea primăriilor la o populație mai mare de această limită. Diana Chiriac, șefa Direcției administrație publică locală din cadrul Guvernului, a vorbit în platoul de la Moldova 1 despre stadiul actual al reformei de amalgamare voluntară.
Record istoric în Rusia: peste 200 de condamnări pentru trădare de patrie și spionaj timp de jumătate de an # Radio Moldova
Instanțele din Federația Rusă au pronunțat, în primele șase luni ale anului curent, 224 de condamnări în dosare privind trădarea de patrie, spionaj și colaborarea confidențială cu state străine, cel mai ridicat număr înregistrat în întreaga istorie modernă a Rusiei. Potrivit datelor Centrului Analitic al lui Kirill Parubeț, pregătite pentru proiectul „Primul Departament”, 232 de persoane au devenit figuranți în aceste dosare, transmite The Moscow Times.
Trupele ruse au lovit luni, 6 octombrie, o clădire a unui centru medical din orașul Sumî, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Hryhoriv, citat de publicația „Ukrainska Pravda”.
Peste 170 de instituții publice din Chișinău, conectate la sistemul centralizat de termoficare, își vor putea controla mai bine consumul după instalarea a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) de ultimă generație. La licitația anunțată pentru desfășurarea lucrărilor și-au depus ofertele cinci companii, din Republica Moldova, România, Ucraina, Cehia și Italia, potrivit Unității de Implementare a Proiectelor în Energetică (UCIPE).
Încă o condamnare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor": un fost lider local va sta trei ani la închisoare
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună-știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 1.75 milioane de lei, bani utilizați pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților, în interesul grupării Șor.
Medvedev comentează incidentele cu drone din Europa: „Este o modalitate de a-i speria pe europeni” # Radio Moldova
Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a comentat seria de incidente recente cu drone în mai multe state europene. „Este o modalitate de a-i speria pe europeni”, a declarat Medvedev, fără să recunoască direct implicarea Rusiei.
Expert economic, despre SEPA: Noul mecanism oferă un nivel mai mare de încredere și transparență în circulația banilor # Radio Moldova
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) oferă un nivel mai mare de încredere și transparență în circulația banilor, precum și transferuri în euro mai rapide și mai ieftine, susține expertul economic Vitalie Rapcea.
Președintele României, Nicușor Dan, și-a numit cei 16 consilieri prezidențiali după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, eurodeputatul care deține și cetățenia R. Moldova, Marius Lazurca, fost ambasador la Chișinău, Valentin Naumescu, precum și apropiați ai președintelui de la Primăria București.
Peste 150 de mii de vizitatori din 30 de țări au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului # Radio Moldova
Peste 150.000 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, desfășurată pe 4 și 5 octombrie la Chișinău. Chiar dacă vremea a fost ploioasă, oamenii nu au ezitat să vină să sărbătorească în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit datelor adunate de organizatori, vizitatorii au venit din circa 30 de țări.
Lista consilierilor președintelui României, Nicușor Dan: Un fost ambasador de la Chișinău și un eurodeputat cu cetățenia R. Moldova, la Palatul Cotroceni
Președintele României, Nicușor Dan, și-a numit cei 16 consilieri prezidențiali după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, eurodeputatul care deține și cetățenia R. Moldova, Marius Lazurca, fost ambasador la Chișinău, Valentin Naumescu, precum și apropiați ai președintelui de la Primăria București.
Trupele ruse au lovit luni, 6 octombrie, o clădire a unui centru medical din orașul Sumî, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Hryhoriv, citat de publicația Ukrainska Pravda.
Un nou recurs depus de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc privind schimbarea măsurii preventive a fost respins luni, 6 octombrie, de Curtea de Apel Centru. Decizia este irevocabilă și menține în vigoare mandatul de arest emis în septembrie 2022, în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”. Mandatul a fost pus în executare pe 25 septembrie, când Plahotniuc a fost extrădat din Grecia și adus la Chișinău.
Val de demisii la Primăria Chișinău: Ion Ceban invocă „reorganizări interne”, iar experții vorbesc despre consecințele politizării administrației capitalei # Radio Moldova
Val de plecări la Primăria Chișinău după alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ultima săptămână, cel puțin cinci funcționari, apropiați primarului Ion Ceban, au demisionat din funcții. În timp ce edilul susține că aceste schimbări fac parte din „procese interne de reorganizare”, pe care le consideră o etapă firească în activitatea instituției, experții consideră că plecările ar avea legătură cu rezultatul modest obținut de Blocul „Alternativa” la scrutin.
Când online-ul devine „câmp minat” pentru copii: peste 500 de apeluri la Telefonul Copilului într-o singură lună # Radio Moldova
Tot mai mulți copii din Republica Moldova trec prin experiențe neplăcute în mediul online – de la hărțuire și șantaj, până la expunerea la conținut sexual sau fraude. Doar în luna septembrie, Telefonul Copilului a înregistrat peste 500 de apeluri. În spatele jocurilor aparent inofensive sau al platformelor de socializare, se ascund tot mai des persoane rău intenționate.
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 1,75 milioane de lei, bani utilizați pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților, în interesul grupării Șor.
Chișinău, the capital of Moldova, has released the programme for its annual City Day celebrations on 14 October.
Pregătirea rețelelor de termoficare avansează diferit: rata de semnare a fișelor tehnice oscilează între 3% și 45% # Radio Moldova
Pregătirea fondului locativ al municipiului Chișinău pentru sezonul de încălzire 2025-2026 este pe ultima sută de metri, a anunțat luni șeful adjunct al Direcției generale locativ-comunală și amenajare (DGLCA), Ghenadie Dubița. Sistemele inginerești au fost deja verificate în 99% din blocurile locative administrate de întreprinderile municipale. În cazul altor gestionari procentul este mai mic, dar avansează fără impedimente majore. Totodată, deocamdată mai puțin de jumătate din blocuri au semnate fișele tehnice pentru recepționarea agentului termic.
Uniunea Europeană critică scrutinul georgian: „Reprimarea opoziției și presiuni asupra cetățenilor” # Radio Moldova
Uniunea Europeană condamnă alegerile locale din Georgia, desfășurate într-un climat de reprimare a opoziției și presiuni asupra societății civile, în timp ce zeci de mii de manifestanți au ieșit pe străzile orașului Tbilisi pentru a protesta împotriva derivei autoritariste a partidului de guvernământ „Visul Georgian”.
Ploile nu contenesc. Meteorologii au emis Cod galben de ploi de lungă durată în toată țara, pentru perioada 07- 08 octombrie.
Două localități din raionul Călărași au început procedura de amalgamare voluntară: „Un pas necesar și bun” # Radio Moldova
Două localități din raionul Călărași ar putea avea, în curând, o singură primărie. Este vorba despre comuna Onișcani și satul Hirova, care au demarat procedura de amalgamare voluntară. Autoritățile spun că această schimbare este necesară, deoarece ambele sate au prea puțini locuitori și întâmpină dificultăți în atragerea fondurilor pentru dezvoltare.
SUA: R. Moldova avansează spre UE, dar este slăbită de corupție, exodul forței de muncă și lipsa investițiilor # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat progrese în reformele economice și în consolidarea instituțiilor democratice, dar continuă să se confrunte cu probleme de corupție, birocrație și instabilitate în justiție, constată Departamentul de Stat al Statelor Unite în Raportul privind Climatul Investițional 2025, publicat în luna septembrie. Documentul descrie R. Moldova ca fiind o țară „cu un potențial semnificativ de creștere” în contextul integrării europene, dar precizează că acesta este încă limitat de lipsa de productivitate, exodul forței de muncă tinere, slăbiciunea instituțiilor și persistența corupției la nivel înalt.
Sărbătoarea Hramului orașului Chișinău va începe tradițional cu Liturghia de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” # Radio Moldova
Autoritățile municipale anunță programul zilei de 14 octombrie, când este celebrat Hramul Chișinăului. Sărbătoarea va începe în mod tradițional cu Liturghia oficiată la Catedrala Metropolitană „Nașterea Domnului”, de la ora 08:00. Programul va continua cu activități festive, organizate în Piața Marii Adunări Naționale și mai departe pe bulevardul central al capitalei, până la intersecția cu strada Vasile Alecsandri, iar seara va culmina cu un spectacol muzical de excepție.
