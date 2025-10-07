Premiul Nobel pentru Medicină, acordat anul acesta la trei laureați
Noi.md, 7 octombrie 2025 09:00
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi sînt laureații Premiului Nobel pentru Medicină, anunțat luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia.Distincția le-a fost acordată pentru cercetările privind prevenirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului, transmite IPN.„Descoperirile laureaților au dat naștere domeniului to
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
09:00
Cernăuțeanu: "Pentru aducerea lui Plahotniuc, în avion, au fost ocupate 12 locuri" # Noi.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, nu vede deja o problemă în faptul că extrădarea lui Vlad Plahotniuc a fost „mai scumpă”, deși acum o lună chestorul căuta bilete mai ieftine pentru echipa de escortare pe care a trimis-o în Grecia, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care procesul s-ar fi tărăgănat mai multe săptămîni.În cadrul unei emisiuni TV, șeful IGP, Viorel Cernăuțean
09:00
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi sînt laureații Premiului Nobel pentru Medicină, anunțat luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia.Distincția le-a fost acordată pentru cercetările privind prevenirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului, transmite IPN.„Descoperirile laureaților au dat naștere domeniului to
Acum o oră
08:30
Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși, transmite IPN.Potrivit CEC, dosarul transmis conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor, listele candidaților aleși și ale supleanților, precum și raportul general pr
08:30
Polițiștii din Edineț, cǎrora li s-au alăturat localnicii, pǎdurarii și vînǎtorii, caută o femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni, care a dispărut, duminicǎ la prînz, în timp ce s-a rǎtǎcit culegînd ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, același raion."Rugǎm persoanele care vor sǎ ne ofere suport- sǎ ni se alǎture la cǎutǎri.Semnalmente:Înălțime: 1,55 – 1,60 mCo
08:30
Peste 200 de milioane de lei - este suma pe care au cheltuit-o peste o mie de persoane, din ianuarie pînă în august, în speranța unor chilipiruri pe așa-zise platforme de investiții, care s-au dovedit a fi escrocherii online.Timp de trei ani, cifra pagubelor a crescut de șapte ori, iar pentru a combate acest fenomen, Inspectoratul General al Poliției a lansat campania „Stop investițiilor false
Acum 2 ore
08:00
Valeriu Kuciuk: „Curtea Constituțională nu are competența să invalideze mandatele fără o decizie judecătorească definitivă” # Noi.md
Doctorul în drept și președintele Institutului Justiției Constituționale, Valeriu Kuciuk, a comentat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind sancționarea partidului „Democrația Acasă”, subliniind că Curtea Constituțională nu are competența de a invalida mandatele de deputat în lipsa unei hotărîri judecătorești definitive și irevocabile.Potrivit expertului, CEC trebuia să-și exercite
08:00
Leul moldovenesc s-a mai devalorizat puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cedat monedei unice europene 0,65 bani, iar dolarului american - circa 11 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 7 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6493 lei pentru un euro (+0,65 bani) și 16,8468 lei pentru un dolar (+1
07:30
Astăzi vremea va fi posomorîtă, răcoroasă și ploioasă.Meteorologii prognozează ploi puternice pe arii întinse. În acest context, în țară a fost declarat cod galben de pericol meteorologic.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13...+15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur d
Acum 4 ore
07:00
Solistul popularei grupe moldovenești, SunStroke Project, Serghei Ialovițchii, a povestit că, de-a lungul întregii sale cariere, nu a suferit niciodată de „sindromul de vedetă”. Interpretul a subliniat că pentru el este important să rămînă o persoană simplă și deschisă, indiferent de succes și popularitate.El a împărtășit acest lucru în cadrul emisiunii „Кредо героя”.{{834446}}„Urăsc statu
07:00
Moldova va trece printr-o perioadă destul de grea și o așteaptă o criză enormă și serioasă.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” pe canalul N4, relatează Noi.md.Potrivit lui, mulți vorbesc astăzi despre victoria partidului „Acțiune și Solidaritate” la alegerile parlamentare, dar este încă pre
06:30
Într-un interviu pentru rubrica „Adevărații eroi” pe Noi.md, actorul și producătorul Boris Lee Krutonog, originar din Chișinău, a povestit despre artiștii care l-au inspirat cel mai mult pe platourile de filmare și de la care a învățat lecții prețioase.„Probabil că Ed Norton. În filmul The Italian Job – Jaf în stil italian mi s-a părut un actor extraordinar. Cu el este ușor de lucrat, la el
05:30
Există nume care sună ca niște fenomene ale naturii.Lionel Messi este unul dintre ele. Un fotbalist ale cărui mișcări pe teren seamănă cu o formă de artă, iar cariera lui – o lungă poveste despre geniu, muncă și credință în sine.Îl cunosc chiar și cei care nu au privit niciodată un meci de fotbal. Poate pentru că Messi nu este doar un jucător — este simbolul unei epoci în care perfecțiunea a
Acum 6 ore
05:00
Există mai multe boli care pot fi transmise prin alimente, așa că trebui să fim foarte atenți. Printre acestea se numără salmoneloza, infecția cu E.coli și listerioza. InfoCons a relatat care sînt principalele simptome ale acestora."Ce boli pot fi transmise prin alimente? Bolile transmise prin alimente sînt cauzate de ingestia de alimente sau băuturi contaminate cu microorganisme patogene, tox
04:30
A fost mai mult decît un eșec — a fost o seară în care nimic nu a mers conform planului.„Barcelona” a ajuns în Andaluzia cu statutul de campioană, dar a părut că a uitat de ce a intrat pe teren. Obosită, lentă, epuizată emoțional după epopeea cu PSG din Liga Campionilor, echipa s-a prăbușit complet la Sevilla — fără idei, fără ritm, fără inimă.Rezultatul final: 1–4 și prima lovitură serioa
03:30
Manny Pacquiao nu știe ce înseamnă oprirea.La 46 de ani, de opt ori campion mondial în diferite categorii de greutate, legendarul boxer filipinez este gata să revină în ring. Potrivit ESPN, Pacquiao poartă negocieri pentru un meci cu actualul deținător al centurii WBA la categoria semimijlocie, Rolando „Rolly” Romero. Confruntarea este programată pentru luna ianuarie 2026.Patru ani de pauz
Acum 8 ore
03:00
Cîteva rețete simple din medicina tradițională. Curățarea vaselor sangvine ale creierului este extrem de utilă în cazuri de tulburări în circulația sîngelui în coloana vertebrală a regiunii cervicale, osteocondroză, după traume sau alte boli care afectează coloana cervicală.Aceste tulburări afectează creierul, care nu este alimentat suficient. De-a lungul timpului, organismul se adaptează, îns
02:30
Chișinăul îmbracă haine de sărbătoare pe 14 octombrie, de Hramul orașului.Ziua va începe cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” și va continua cu tîrguri, concerte și recitaluri în centrul capitalei, culminînd cu un spectacol muzical în Piața Marii Adunări Naționale, transmite ipn.mdȘefa Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, Alina Tabacari, a anunțat în
01:30
O expoziție de pictură intitulată „Motive urbane”, realizată de elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinău, poate fi admirată în holul Parlamentului Republicii Moldova pînă la mijlocul lunii noiembrie.Potrivit directoarei liceului, Lilia Scutar, vernisajul oferă publicului ocazia de a descoperi atmosfera orașului Chișinău, redată prin sensibilitatea și creativitatea ti
Acum 12 ore
01:00
Procuratura din Paris a început o anchetă în privința companiei Apple în legătură cu aplicația sa vocală Siri.Acest lucru este relatat de publicația europeană Politico, care citează sursele sale. {{834840}}Potrivit publicației, ancheta a fost atribuită Agenției Franceze de Combatere a Criminalității Cibernetice (Ofac) și se referă la posibila colectare ilegală de către Apple a mii de înreg
00:30
Primul film documentar spațial 8K din China, proiectat la Festivalul Internațional de Film de la Rio de Janeiro # Noi.md
Primul film documentar spațial 8K din China, „SHENZHOU 13”, realizat de China Media Group, a avut premiera în America Latină la Festivalul Internațional de Film de la Rio de Janeiro în 3 octombrie, scrie romanian.cgtn.comLa proiecție au participat peste o sută de invitați, printre care Tian Min, consulul general al Chinei la Rio de Janeiro, Valquíria Barbosa, directorul Festivalului Internațio
00:30
Turcia discută cu SUA despre exploatarea unui depozit de elemente rare din vestul Anatoliei.Potrivit unor surse bine informate care au dorit să rămînă în anonimat, Ankara și Washingtonul iau în considerare posibilitatea unui parteneriat pentru exploatarea unui zăcămînt important de elemente rare, descoperit recent în apropierea orașului Eskisehir, în Anatolia centrală. {{840451}}Printre el
00:00
În comitatul Suffolk (Marea Britanie), o creatură marină neobișnuită a fost adusă la țărm.Descoperirea neașteptată a fost făcută de un cuplu care se plimba pe plajă. Creatura, cu o lungime de aproximativ 15 cm, potrivit martorilor oculari, semăna cu un extraterestru. {{837598}}Ulterior, specialiștii au stabilit că este vorba despre un vierme marin din familia Aphroditidae. Acești locuitori
6 octombrie 2025
23:30
Doi frați, gemeni, din Anglia au crescut cel mai mare și mai lung dovleac din lume, stabilind un nou record mondial. Dovleacul lor uriaș cîntărește 1.279 de kilograme și are o circumferință de peste 6 metri, anunță The Telegraph.Un dovleac crescut din pasiune și multă muncă Gemenii, în vîrstă de 64 de ani, au petrecut zilnic cîte șase ore îngrijind dovleacul uriaș, pînă la momentul cîn
23:00
Unii hotelieri din Bulgaria anunţă creşteri de preţuri de pînă la 20% pentru sezonul estival 2026, explicînd că acestea sînt cauzate de inflaţie.Reprezentanţii unui resort din staţiunea bulgărească Nisipurile de Aur au anunţat că, începînd din sezonul estival 2026, preţurile pachetelor de vacanţă vor fi majorate cu cel mult 20%.{{840228}}Aceştia au explicat însă că decizia nu este legată d
23:00
Gala Festivalului din Mijlocul Toamnei ediția 2025 a creat o atmosferă de sărbătoare grandioasă # Noi.md
Astăzi este marcat Festivalul din Mijlocul Toamnei din China. Gala Festivalului din Mijlocul Toamnei ediția 2025, realizată de China Media Group (CMG), a avut loc pe Lacul Xuanzhu, orașul Deyang, provincia Sichuan din sudul Chinei, scrie romanian.cgtn.comScena principală a fost construită în aer liber, fiind îmbinat romantismul oriental cu tehnologia modernă. Îmbrățișînd tema "estetică, si
22:30
Secțiunea Novi Sad-Subotica din linia feroviară Belgrad-Budapesta, construită de întreprinderi chineze, a început să funcționeze în Serbia, în 3 octombrie, marcînd deschiderea completă a secțiunii din Serbia, scrie romanian.cgtn.comPreședintele Serbiei, Aleksandar Vucic s-a urcat în tren la inaugurare, pentru a experimenta personal „viteza chineză”.În aceeași zi, președintele sîrb Aleksand
22:30
Oamenii de știință au descoperit în pădurile tropicale din Amazon un copac cu o înălțime-record de 88,5 metri.Acesta aparține speciei Angelim vermelho (Dinizia excelsa). Anterior se considera că reprezentanții acestei specii ating maximum 60 de metri, însă noua descoperire a arătat că aceștia pot crește mult mai mult.{{513165}}În apropierea copacului record, oamenii de știință au găsit alț
22:30
Orbán a declarat că nu dorește introducerea euro în Ungaria din cauza „dezintegrării” Uniunii Europene # Noi.md
Introducerea euro în Ungaria nu se află pe agenda de lucru, deoarece Uniunea Europeană se află în proces de dezintegrare.Declarația a fost făcută de premierul Ungariei, Viktor Orbán, într-un interviu acordat portalului EconomX.„Această chestiune nu va fi cu siguranță pe agenda mea”, a răspuns el la întrebarea privind introducerea euro în Ungaria.În Ungaria, moneda oficială rămîne forin
22:00
Consiliul științific consultativ al guvernului federal german a propus creșterea treptată a vîrstei de pensionare pînă la 73 de ani, ținînd cont de tendințele demografice.Despre aceasta informează „Adevărul European”, cu referire la Bild.În raportul său, grupul consultativ științific, format din patru economiști germani, vorbește despre necesitatea urgentă de reformare a sistemului de pens
22:00
Aeroportul norvegian a întrerupt temporar mai multe aterizări luni-dimineaţă, după apariţia unei drone în apropierea aeroportului, a declarat operatorul Avinor.„Una sau mai multe aeronave au aşteptat în aer pînă la clarificarea situaţiei. Nicio aeronavă nu a plecat spre alte aeroporturi”, a explicat un purtător de cuvînt al Avinor.Poliţia a anunţat că a primit un raport în jurul miezului n
21:30
Proiectul „Chișinău. Istorii vii” va fi inaugurat pe 14 octombrie la Muzeul Orașului Chișinău cu o expoziție de fotografii realizate de Vladislav Hîncu.Acest proiect este o reflecție asupra modului în care omul este legat de orașul în care trăiește, asupra modului în care această legătură depășește limitele materiale, asupra modului în care nivelurile intelectuale, spirituale și emoționale se
21:30
La Dubai s-a încheiat turneul PFL Champions Series, unde evenimentul principal a fost revanșa pentru titlul vacant la categoria ușoară. Și din nou, câștigătorul a fost reprezentantul legendarului nume Nurmagomedov.Superioritate tacticăCinci runde de luptă tensionată și o victorie calmă. De la început, lupta s-a desfășurat în principal în picioare, unde niciunul dintre luptători nu avea un
21:00
Ministerul Justiției a lansat concursul public pentru selectarea unui mediator care va face parte din Consiliul de mediere.Pentru a putea participa, candidații trebuie să întrunească următoarele cerințe: să aibă studii superioare, o experiență profesională de cel puțin trei ani, capacitate deplină de exercițiu, notorietate în societate și o reputație ireproșabilă. Totodată, se cere cunoașterea
21:00
Premiile Nobel vor fi anunţate începînd de luni. sînt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace. {{840477}}Cîştigătorii se vor alătura panteonului laureaţilor Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza. Pentru premiul pentru pace, preşedintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai
21:00
Premierul Pakistanului: Xi Jinping este un lider care acordă prioritate bunăstării poporului # Noi.md
Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a acordat un interviu în exclusivitate emisiunii High-Level Interview a CGTN în cadrul Summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai 2025.În timpul interviului, premierul pakistanez l-a lăudat pe președintele Xi Jinping, spunînd că este „un lider vizionar și dinamic al vremurilor noastre”, scrie romanian.cgtn.com Shahbaz a remarcat: „Președ
20:30
CNAM: Prestatorii publici, îndemnați să pregătească proiecte pentru reparația edificiilor în 2026 # Noi.md
Reparația edificiilor prestatorilor publici de servicii medicale constituie prioritatea de finanțare pentru anul 2026 din fondul de dezvoltare și modernizare, gestionat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Această prioritate a fost stabilită de Consiliul coordonator responsabil de planificarea și implementarea resurselor financiare alocate acestui fond, notează Noi.md.{{83
20:30
Grădinițele din Moldova se modernizează: ce lucrări se planifică în instituțiile pentru copii # Noi.md
Copiii din 136 de grădinițe din țară se vor bucura de pavilioane noi, complexe de joacă moderne, tobogane, leagăne, scrînciobe și balansoare – toate achiziționate datorită investițiilor Ministerului Educației și Cercetării (MEC). În unele grădinițe echipamentele au fost deja instalate, iar activitățile afară au devenit mai interesante.Acestea au fost selectate în baza unui concurs publ
20:30
Motoclubul „Медведи” din Bender va prezenta o sculptură unică cu ocazia sărbătoririi Zilei orașului: un cal de fier, asamblat în întregime din piese auto vechi. La statuia realizată în mărime naturală meșterii au lucrat trei săptămîni.Potrivit Noi.md, cu referire la canalul TG „Первый приднестровский”, pe 11 octombrie locuitorii vor putea vedea „calul de fier” în parcul Sf. Alexandru Nevski. P
Acum 24 ore
20:00
„Probabil că nu este om”. La 40 de ani, Luka Modrić face ceea ce alții nu au reușit să facă nici la 25 de ani # Noi.md
El nu aleargă, ci alunecă. Nu caută pasa, ci o simte dinainte. Luka Modrić, care a împlinit 40 de ani în septembrie, cucerește Italia cu aceeași ușurință cu care a cucerit cîndva Madridul și Europa. În mișcările sale se regăsesc înțelepciunea și poezia, iar în statistici - cifre care nu se supun logicii vîrstei.De la Madrid la Milano – o poveste demnă de o legendăCînd în vară s-a închis fe
20:00
Un meteorit de mari dimensiuni a căzut în largul coastelor Indoneziei: imagini difuzate pe internet # Noi.md
Un meteorit de mari dimensiuni a căzut în Marea Java, în largul coastelor Indoneziei, după care s-a produs o lumină puternică și o explozie zgomotoasă.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul Jakarta Globe, cu referire la datele Agenției Naționale pentru Cercetare și Inovare din Indonezia (BRIN). {{838382}}În publicație se menționează că obiectul a zburat pe 5 octombrie dea
19:30
Marți, 07 octombrie, pe unele străzi din capitală va fi stopată temporar livrarea apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, marți, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:{{839618}}-Lev Tolstoi, A. Sciusev, M. Kogălniceanu, Al. Bernardazzi, Al. Mateevici, Fierarilor, Negureni, Sărăteni, Coșnița, Chițcani, Ion Inculeț, Geamăna, M. Eliade, M. Ciachir, A. David,
19:30
Poeta Lena Chilari a adus Republica Moldova în centrul atenției literare europene, cîștigînd marele premiu al competiției International Poetry Slam 2025, desfășurate la Rotterdam, în cadrul prestigiosului festival Tell`em.Pe scena teatrului Theater Zuidplein, tînăra poetă a impresionat atît juriul, cît și publicul prin intensitatea și originalitatea interpretării sale, într-o confruntare a cuv
19:00
În urma solicitărilor venite din partea conducătorilor instituțiilor educaționale, a fost inițiat procesul de conectare la agentul termic în grădinițele din Chișinău.Pînă în prezent, situația privind conectarea este următoarea:{{840695}}Sectorul Centru – 10 din 23 grădinițe conectate;Sectorul Ciocana – 14 din 18 grădinițe conectate;Sectorul Rîșcani – 19 din 30 instituții conectate;
19:00
La sfîrșitul săptămînii trecute, funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu angajații Poliției de Frontieră, au găsit 240 de pachete de rezerve de tutun.Pachetele cu rezerve de tutun nedeclarate aveau timbru de acciz al Republicii Moldova și erau ascunse în bagajul de cală al unei pasagere.notează Noi.md.{{831014}}Incidentul a avut loc în timpul controlul
19:00
Meșterul popular Dumitru Daraban din Ialoveni păstrează vie, la cei 82 de ani ai săi, arta lucrului în piele, un meșteșug moștenit din tată-n fiu.Dumitru Daraban este membru al Uniunii Meșterilor Populari de peste trei decenii. Deși a absolvit universitatea și a lucrat mulți ani în comerț, viața lui a luat o altă direcție odată cu schimbările economice din perioada restructurării.„Cînd s-a
18:30
Guvernul urmează să aprobe miercuri Strategia militară pentru perioada 2025-2035. Proiectul conține un program de modernizare tehnologică, de consolidare a capabilităților defensive și de aliniere la standardele europene și internaționale. Strategia stabilește 18 direcții prioritare de acțiune, care urmăresc dezvoltarea multilaterală a Forțelor Armate.După cum transmite Noi.md cu referire la R
18:30
Vlad Plahotniuc rămîne cu toate mandatele de arest: Curtea de Apel respinge recursul avocatului # Noi.md
Vlad Plahotniuc rămîne cu toate mandatele de arest pe numele său. Curtea de Apel a respins astăzi recursul avocatului fostului lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), care solicita anularea arestului în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte. Aceasta vine după ce, săptămîna trecută, alte două cereri similare ale apărării au fost, de asemenea, respinse.După cum transmite Noi.md cu refe
18:30
Pe 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a găzduit cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova.Sărbătoarea s-a desfășurat sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” și a confirmat poziția Moldovei pe harta internațională a turismului vitivinicol.Peste
18:30
Piotr Ian se întoarce în luptă. Fostul campion UFC la categoria grea ușoară (bantamweight) este gata să revină în octogon deja în decembrie — și, din toate semnele, este hotărît să-și recîștige ceea ce consideră că îi aparține pe drept.Managerul său, Sayat Abdrakhmanov, a confirmat:„Piotr va fi pregătit în decembrie.”Declarația a coincis cu provocarea lansată de actualul campion a
18:00
Viața de student în cifre: bugetul real al tinerilor care locuiesc în căminele universitare # Noi.md
Viața de student în Chișinău nu înseamnă doar cursuri și examene, ci și calcule constante ale bugetului.Potrivit Noi.md, o analiza realizată de Diez arată cît cheltuiesc studenții în realitate pentru cazare, produse alimentare și necesități de zi cu zi, locuind în căminele diferitelor universități din capitală. În același timp, aceste cheltuieli nu includ cheltuielile pentru divertisment, îmbr
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.