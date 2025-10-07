Din cauza ploii, Ziua Europeană a Mobilității nu va avea loc astăzi la Soroca
Observatorul de Nord, 7 octombrie 2025 08:50
Ieri vă anunțasem despre restricțiile în trafic legate de organizarea, și la Soroca, a Zilei Europene a Mobilității, dar această informație nu este de actualitate. Or, din cauza condițiilor climaterice evenimentul nu se va produce și traficul rutier nu v-a fi perturbat. Astfel, Ziua Europeană a Mobilității se va desfășură în altă zi
• • •
Acum 30 minute
08:50
Din cauza ploii, Ziua Europeană a Mobilității nu va avea loc astăzi la Soroca # Observatorul de Nord
Acum o oră
08:40
Tratamentul cancerului mai aproape de oameni. Spitalul din Florești este primul la acest capitol # Observatorul de Nord
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat, în cadrul unei emisiuni la postul public de radio, că procesul de descentralizare a serviciilor de tratament chimioterapeutic pentru pacienții oncologici este în plină desfășurare, iar până la sfârșitul anului curent mai multe spitale raionale vor putea oferi acest tip de tratament, comunică moldpres.md „Deschiderea acestor centre a fost
Acum 2 ore
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 7 octombrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 64 de bani. Dolarul american se scumpește cu 11 bani și va avea valoarea 16 lei și 84 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3
08:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru ziua de astăzi, 7 octombrie, un preț maximal de 23 de lei și 04 bani pentru benzină, cu trei bani mai puțin decât astăzi. De altă parte, motorina se ieftinește cu doi bani și va costa 19 lei și 85 de bani.
07:30
În atenția automobiliștilor: redirecționare a traficului rutier astăzi, 7 octombrie, între orele 10:00 – 13:00 # Observatorul de Nord
În legătiură cu măsurile desfășirate în cadrul Zilei Europene a Mobilității, organizate de primăria municipiului Soroca, cu suportul Guvernului German prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei vor avea loc redirecționări a traficului rutier. Astfel, astăzi, 7 octombrie 2025, între orele 10.00-13.00, va fi redirecționat traficul rutier, pe strada Independenței, de la Primărie
Acum 4 ore
07:10
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cu Luna care se odihnește în Berbec, cei mai mulți nativi sunt nerăbdători să treacă de anumite situații limită. Energia care se propagă acum asupra lor are o însemnătate aparte. Deși vorbim despre o grabă a momentului, reflecția asupra situațiilor din trecut este esențială. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care
06:20
Podcast OBSERVATORUL / Igor Focșa: „Pe mulți îi interesează salariile noastre, dar pe foarte puțini îi interesează cât de mult muncim noi pentru a vă aduce apa în case” / VIDEO # Observatorul de Nord
La sfârșitul lunii septembrie, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică a aprobat ajustarea tarifelor la apă și canalizare în municipiul Soroca. De atunci această temă este cea mai discutată în societate și, pentru a face lumină în această discuție și a afla la mai multe întrebări din prima
06:20
Meteo, 7 octombrie 2025: ploile nu contenesc, iar temperatura aerului rămâne sub media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 7 octombrie 2025, ploile nu vor conteni, iat temperatura aerului va fi mai joasă decât media perioadei. Astfel, în termometre vom avea doar +9, +10 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 50 la sută, umiditatea aerului va fi de 94 la sută, iar
Acum 24 ore
17:20
Atenție șoferi: mâine fi va fi redirecționat traficul de pe strada Independenței din municipiul Soroca # Observatorul de Nord
Șoferii din Soroca sunt atenționați că marți, 7 octombrie 2025, între orele 10.00 și 13.00, circulația rutieră pe strada Independenței va fi redirecționată. Măsura vine în contextul desfășurării unor activități dedicate Zilei Europene a Mobilității. Primăria municipiului Soroca a anunțat că traficul va fi deviat pe tronsonul cuprins între sediul instituției și Stadionul Municipal. Evenimentul
17:20
Profesorul țese lumina viitorului Tradițional, la începutul lui octombrie, este sărbătorită Ziua Educației. În Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, muzica a răsunat de dimineață, iar profesorii erau întâmpinați cu mesaje și urări de bine. Activitatea dedicată cadrelor didactice a fost organizată de diriginții grupelor MA2/1 și MA4/1, Ilie Andronic și Elena Rusu. Poeziile și cântecele au
16:50
Un caz de sustragere de mijloace bănești, comis într-un magazin din municipiul Soroca, a fost soluționat de poliție după ce s-a stabilit că persoana implicată este un minor de 14 ani. Prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate. Inspectoratul de Poliție Soroca a confirmat că incidentul a fost sesizat în perioada la sfârșitul lunii august.
14:20
Decizia ministrei Ala Nemerenco: Doi copii orfani vor beneficia de 20.000 de lei, care urmează să-i plătească o deputată socialistă, drept prejudiciu moral # Observatorul de Nord
Atacurile murdare cu fabule inventate au pornit împotriva mea ca la comandă în ianuarie-februarie 2021, încă pe când eram consilieră la Președinție. Au ținut lanț zi de zi – conferințe de presă ale deputaților socialiști, flash-moburi ale gărzii tinere a PSRM cu placate cu «Врач убийца» de îmi părea ca sunt în anii '37, articole
14:20
La Căinarii Vechi a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe teren proprietate privată. # Observatorul de Nord
În cadrul unei razii efectuate în raionul Soroca, inspectorii de mediu au desfășurat verificări privind folosirea și protecția apelor. În localitatea Căinarii Vechi a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe teren proprietate privată, scrie ipm.gov.md. Persoana responsabilă de inițierea activității a încălcat cerințele ecologice aplicabile construcției și exploatării instalațiilor
13:10
VOX: Cine sunt cei mai iubiți dintre profesorii Colegiului „Mihai Eminescu” din orașul Soroca? / VIDEO # Observatorul de Nord
Cu prilejul Zilei Lucrătorilor din domeniul Învățământului ne-am propus să-i provocăm pe elevii Colegiului „Mihai Eminescu" din orașul Soroca să ne spună cine sunt cei mai iubiți profesori în opinia lor și de ce. Prin aceste păreri, elevii au dorit să aducă un omagiu dascălilor care i-au inspirat, i-au susținut și i-au îndrumat cu răbdare.
13:00
Elevii de la Liceul „Constantin Stere” și-au întâmpinat profesorii cu flori de Ziua Profesorului # Observatorul de Nord
Astăzi, de Ziua Profesorului, dascălii de la Liceul „Constantin Stere" au avut parte de o surpriză deosebită. La primele ore ale dimineții, elevii i-au așteptat la intrarea în instituție cu buchete de flori și cuvinte de recunoștință. Atmosfera a fost una plină de emoții și zâmbete, iar fiecare profesor a primit, pe lângă flori, și
13:00
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane 2025. Republica Moldova rămâne la Nivelul 2 # Observatorul de Nord
Pe data de 1 octombrie 2025, Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care analizează acțiunile întreprinse de fiecare stat în lupta împotriva traficului de ființe umane și le clasifică într-un sistem pe niveluri, transmite procuratura.md Republica Moldova se află și în acest an pe Nivelul 2 în Raportul privind
13:00
Și-a omorât mama vitregă cu 6 lovituri de cuțit și a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Drochia informează despre condamnarea unui bărbat din raionul Drochia pentru omorul mamei sale vitrege, transmite procuratura.md. Prin sentința recent pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, acesta a fost recunoscut vinovat și condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Potrivit învinuirii înainte, în dimineața lui 06
12:30
Echipa portalului Anticoruptie.md a pătruns în interiorul schemei care s-a ocupat de racolarea așa-zișilor observatori la alegerile parlamentare. Timp de trei săptămâni, am documentat maniera în care era organizată misiunea celor care, conform coordonatorilor, urmau să monitorizeze buna desfășurare a scrutinului peste hotarele Republicii Moldova. Alături de noi, au acționat „reprezentanți" falși din partea partidelor
12:30
„O familie din Soroca cere ajutor pentru băiețelul lor cu autism: Luptăm zi de zi pentru recuperarea lui” # Observatorul de Nord
O familie din raionul Soroca trece printr-o perioadă extrem de dificilă și face un apel către oamenii cu suflet mare pentru a-i sprijini în lupta de zi cu zi pentru recuperarea fiului lor, un băiețel de doar 6 ani și jumătate, diagnosticat cu autism. Pentru a-i oferi șansa la o viață cât mai independentă, copilul
11:50
Un articol distribuit pe rețelele sociale pretinde că dezvăluie transferul iminent în Moldova a 42.000 de tone de deșeuri toxice îngropate în prezent la Stocamine, în regiunea franceză Alsacia, pe care președinta Maia Sandu l-ar fi acceptat. Cu toate acestea, conducerea depozitului asigură că nu este prevăzută nicio transferare a acestor deșeuri în R. Moldova. Această
11:50
Ziua de 5 octombrie curent a fost una memorabilă pentru Grupul de Inițiativă „Ambasadorii Maturității" din orașul Drochia, care au participat la cel mai așteptat eveniment al anului – Festivalul „Bunica și Bunelul Fest 2025", ediția a VIII-a – o sărbătoare a creației și tradițiilor dedicată generației de aur, care a devenit o platformă de
11:10
La Școala Profesională din orașul Soroca, a fost sărbătorită Ziua Profesorului, un prilej de recunoștință și apreciere pentru cadrele didactice care, prin profesionalism, răbdare și dăruire, formează generații de tineri profesioniști. Evenimentul a fost marcat prin mesaje de felicitare, momente artistice pregătite de elevi și un sincer omagiu adus celor care zi de zi îndrumă,
10:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL: recheamă de la consumatori următorul produs. Detalii referitoare la neconformitatea produsului a fost depistată prezența bacteriei Salmonella spp. Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați sa nu îl consume, să îl returneze la punctul de vânzare.
10:40
Rezultate la limită în municipiul Soroca la alegerile parlamentare: deținuții penitenciarului nr. 6 au făcut diferența # Observatorul de Nord
În municipiul Soroca, competiția electorală a fost dominată de două formațiuni politice: Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Astfel, în Soroca, bătălia politică s-a redus practic la duelul dintre cele două formațiuni, care au atras electoratul de partea lor și au lăsat restul partidelor cu rezultate mai mici. După analiza datelor vedem
10:40
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost urmate de o avalanșă de acuzații venite atât din partea unor politicieni locali, cât și de la oficiali de la Moscova. Declarațiile despre „alegeri fraudate", „amestecul Uniunii Europene" sau „victoria PAS doar cu ajutorul diasporei" au fost propagate de Ilan Șor, Igor Dodon, Maria Zaharova și alți actori
09:50
O zi pentru cei care ne luminează drumul – elevii sofieni au marcat Ziua Profesorului # Observatorul de Nord
Ziua Profesorului este un prilej deosebit de a aduce un omagiu celor care, prin răbdare, dăruire și pasiune, modelează destine și aprind în sufletele noastre dorința de cunoaștere. Profesorii nu sunt doar transmițători de informații, ci formatori de caractere, mentori și ghizi în drumul spre descoperirea propriei identități. Pe 3 octombrie curent, în incinta
09:40
Un sorocean a fost amendat de inspectorii de mediu pentru că și-ar fi săpat ilegal un iaz # Observatorul de Nord
O construcție ilegală a unui bazin acvatic a fost depistată de inspectorii de mediu în localitatea Căinarii Vechi, raionul Soroca. Proprietarul terenului a ignorat normele ecologice și riscă sancțiuni contravenționale. În urma unei razii desfășurate în raionul Soroca, inspectorii de mediu au verificat respectarea legislației privind folosirea și protecția apelor. Controlul a scos la iveală
09:30
Ziua Profesorului, marcată la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu – Hasdeu”, din orașul Drochia # Observatorul de Nord
Pe 3 octombrie curent, în incinta Liceului Teoretic „Bogdan Petriceicu- Hasdeu" din Drochia, s-a desfășurat un eveniment memorabil, dedicat Zilei Profesorului – o zi a recunoștinței, a respectului și a emoției sincere pentru cei, care modelează viitorul prin cuvânt și exemplu. Atmosfera din liceu a fost una plină de căldură și bucurie, elevii prezentând un
Ieri
09:10
CEC a aprobat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS – 55 de mandate, urmat de Blocul Patriotic cu 26 # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfășurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenții electorali care au trecut pragul electoral, transmite moldpres.md Potrivit hotărârii CEC, componența noului Parlament al Republicii Moldova va fi următoarea: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 55 de
09:00
Lucruri stranii de tot se întâmplă cu echipa EFA, care în etapa ordinară a mai pierdut trei puncte și, nu oricum, dar la scor, în fața unei formații cotate mult mai slab de specialiștii fotbalului. De data aceasta visocenii au pierdut acasă, din nou!, și a venit vremea să ne punem întrebarea: Ce se întâ
08:10
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Mercur intră în Scorpion pe 6 octombrie 2025. Acest tranzit îi va face pe cei mai mulți să-și împărtășească visurile și aspirațiile în lume. Planurile lor vor avea acum un început. Determinarea îi va face să aibă mai multă încredere în propria persoană. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai […] Post-ul Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 6 octombrie 2025: la început de săptămână leul moldovenesc s-a devalorizat față de euro și față de dolar. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 6 octombrie, euro valorează 19 lei și 64 de bani, iar dolarul american poate fi cumpărat cu 16 lei și73 de bani. Cursul oficial de schimb valutar pentru alte monede, pentru 6 octombrie, constituie: 0,40 lei pentru 1 hrivnă ucraineană și […] Post-ul Curs valutar, 6 octombrie 2025: la început de săptămână leul moldovenesc s-a devalorizat față de euro și față de dolar. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, în prima zi a săptămânii, 6 octombrie 2025, meteorologii prognozează ploi pe arii extinse și valori termice mult sub media perioadei. Astfel, în termometre vom avea doar +8 +10 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 42 la sută, umiditatea aerului va fi de 92 procente, iar […] Post-ul Meteo, 6 octombrie 2025: zi ploioasă cu valori termice scăzute apare prima dată în Observatorul de Nord.
5 octombrie 2025
16:00
La Alexandru cel Bun, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ieșit în frunte, urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul „Democrația Acasă”. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 87 voturi Blocul Electoral Patriotic – 75 voturi Partidul „Democrația Acasă” […] Post-ul Așa s-a votat la Alexandru cel Bun: PAS pe primul loc apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
În satul Dumbrăveni, voturile exprimate la scrutinul din 28 septembrie 2025 au plasat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pe primul loc, urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul „Democrația Acasă”. Conform datelor prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația arată astfel: Blocul Electoral Patriotic – 48 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) […] Post-ul Așa s-a votat la Dumbrăveni: Blocul Electoral Patriotic câștigă cursa apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Astăzi, de Ziua Profesorului, am ales să vă împărtășesc povestea unui cuplu care și-a dedicat întreaga viață educației și valorilor învățământului. Lidia și Dumitru Iovu, împreună de peste 50 de ani, nu au fost doar parteneri de viață, ci și parteneri în misiunea de a forma și inspira generații întregi de tineri. Fie la universitate, […] Post-ul FAMILIA IOVU: O viață pentru școală, o iubire pentru o viață apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Așa s-a votat la Slobozia-Vărăncău: PAS trece de Blocul Electoral Patriotic cu peste 100 de voturi # Observatorul de Nord
La Slobozia-Vărăncău, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc, urmat de Partidul Nostru și Blocul Electoral Patriotic. Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarele rezultate: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 140 voturi Blocul Electoral Patriotic – 35 voturi Partidul Nostru – 32 voturi Partidul „Democrația […] Post-ul Așa s-a votat la Slobozia-Vărăncău: PAS trece de Blocul Electoral Patriotic cu peste 100 de voturi apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
La Slobozia-Cremene, votul din 28 septembrie 2025 a fost dominat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul Nostru. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, clasamentul principal este următorul: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 200 voturi Blocul Electoral Patriotic – 124 voturi Partidul […] Post-ul Așa s-a votat la Slobozia-Cremene: PAS câștigă 200 de voturi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Asea COMAROVA: „Pentru ca să fie bine în societate, lumea trebuie să trăiască ca într-o familie, în care domină respectul și stima.” # Observatorul de Nord
De ziua Profesorului Recent, în ajunul Zilei profesionale a Profesorului la redacție am avut un oaspete deosebit – este vorba despre doamna Asea Comarova, care de 30 de ani locuiește în Israel și este fiica profesorilor mei de școală, și nu doar ai mei, dar și a zeci de generații de elevi care au absolvit […] Post-ul Asea COMAROVA: „Pentru ca să fie bine în societate, lumea trebuie să trăiască ca într-o familie, în care domină respectul și stima.” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
La Ruslanovca, scrutinul din 28 septembrie 2025 a fost câștigat de Blocul Electoral Patriotic, urmat de PAS și Partidul „Democrația Acasă”. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, cele mai multe voturi au fost distribuite astfel: Blocul Electoral Patriotic – 104 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 29 voturi […] Post-ul Așa s-a votat la Ruslanovca: Blocul Electoral Patriotic are priză la săteni apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Olga Gherghelijiu: „Această instituție m-a primit cu brațele deschise și mă îmbrățișează și acum” / VIDEO # Observatorul de Nord
Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ ne dă un motiv în plus să ne amintim de dascălii noștri. Printre profesorii din Soroca iubiți și respectați este și Olga Gherghelijiu, directoare adjunctă a Liceului Teoretic „Ion Creangă”. Câțiva elevi de la acest liceu și-au propus să o descoase ca să afle mai multe despre prima zi în […] Post-ul Olga Gherghelijiu: „Această instituție m-a primit cu brațele deschise și mă îmbrățișează și acum” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Duminică, 5 octombrie, locuitorii raionului Soroca vor avea parte de o zi cu vreme variabilă: dimineața începe cu nori și cer parțial acoperit, temperaturile urcă la valori plăcute în timpul zilei, iar seara revin ploile. Prognoza meteo pentru Soroca arată că temperaturile se vor situa între +9°C și +15°C. Cerul va fi mai mult noros […] Post-ul Vreme schimbătoare în Soroca pe 5 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
La Niorcani, votul exprimat pe 28 septembrie 2025 a confirmat duelul electoral dintre Blocul Electoral Patriotic și PAS, însă rezultatele arată și o prezență solidă a Partidului Nostru. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, clasamentul se prezintă astfel: Blocul Electoral Patriotic – 84 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) […] Post-ul Așa s-a votat la Niorcani: Blocul Electoral Patriotic mult peste PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Duminică, 5 octombrie, astrele favorizează schimbările și noile începuturi. Fiecare zodie primește un imbold să facă pași curajoși, să ia decizii importante sau să lase în urmă ceea ce nu îi mai aduce liniște. Este o zi a clarității și a curajului. BerbecAi ocazia să îți afirmi ideile și să îți impui punctul de vedere. […] Post-ul Horoscop 5 octombrie: o zi a deciziilor importante pentru zodii apare prima dată în Observatorul de Nord.
4 octombrie 2025
15:20
La Tătărăuca Nouă, scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a adus o competiție strânsă între Blocul Electoral Patriotic și PAS, însă cu o surpriză notabilă – Blocul „Alternativa” a reușit să se poziționeze pe locul al treilea, depășind alte formațiuni cu tradiție. Conform datelor furnizate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele au […] Post-ul Așa s-a votat la Tătărăuca-Nouă: Blocul Electoral Patriotic merge în față apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Descoperirea care ar putea preveni insuficiența cardiacă la pacienții cu diabet # Observatorul de Nord
Cercetătorii au identificat o proteină cu rol protector, GADD45A, care poate împiedica degradarea treptată a inimii în condiţii de stres cronic. Descoperirea, publicată în revista Cellular and Molecular Life Sciences de o echipă de la Universitatea din Barcelona şi institute afiliate, deschide o posibilă cale către tratamente capabile să încetinească evoluţia spre insuficienţă cardiacă, mai […] Post-ul Descoperirea care ar putea preveni insuficiența cardiacă la pacienții cu diabet apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
În satul Cureșnița Nouă, votul exprimat pe 28 septembrie 2025 a conturat o competiție în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reușit să adune cele mai multe sufragii, însă Blocul Electoral Patriotic și Partidul Nostru au înregistrat, la rândul lor, rezultate semnificative. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, […] Post-ul Așa s-a votat la Cureșnița-Nouă: PAS cel mai votat partid apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Ceea ce sună ca un experiment trăsnit s-a transformat într-un proiect gastronomic și științific serios: iaurt obținut cu ajutorul furnicilor, testat în laborator, apoi servit clienților într-un restaurant cu două stele Michelin din Copenhaga. Povestea a pornit de la o observație întâmplătoare în bucătăria Alchemist, local aflat pe locul 5 în topul The World’s 50 […] Post-ul Iaurt fermentat cu furnici servit ca delicatesă într-un restaurant de lux apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Așa s-a votat la Slobozia-Nouă: oamenii au dat prioritate Blocului Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au avut o participare modestă în satul Slobozia-Nouă, unde opțiunile politice ale alegătorilor au fost distribuite în special între Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Conform datelor publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele au fost următoarele: Blocul Electoral Patriotic – 42 voturi […] Post-ul Așa s-a votat la Slobozia-Nouă: oamenii au dat prioritate Blocului Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, locuitorii din Rublenița Nouă și-au exprimat opțiunile electorale, iar rezultatele arată o competiție dominată de Blocul Electoral Patriotic, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Potrivit datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea: Blocul Electoral Patriotic – 35 voturi Partidul […] Post-ul Așa s-a votat la Rublenița Nouă: Blocul Electoral Patriotic pe primul loc apare prima dată în Observatorul de Nord.
