Situația la frontieră: Peste 30 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore
Radio Chisinau, 7 octombrie 2025 08:45
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56 731 de traversări.
Acum 10 minute
09:05
Ce ar sta în spatele demiterilor de la Primăria Chișinău și a izolării primarului Ion Ceban după alegerile parlamentare (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre tensiunile din jurul primarului Ion Ceban, din echipa căruia s-au concedidat mai mulți membri-cheie și s-ar afla într-o situație dificilă după alegerile parlamentare. Jurnaliștii se referă și la reluarea subiectului Unirii pe agenda politică de la București, odată cu numirea unor consilieri cunoscuți pentru pozițiile lor pro-unioniste. De asemenea, analiștii comentează despre viitorul Parlament de la Chișinău, despre amenințările ideologului rus Alexandr Dughin la adresa Republicii Moldova, dar și despre felul în care Chișinăul a reușit să contracareze influența Moscovei în campania electorală.
Acum 30 minute
08:45
Acum o oră
08:25
Friedrich Merz îl acuză pe Vladimir Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei: „Vrea să răstoarne ordinea politică în Europa” # Radio Chisinau
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei, relatează luni DPA, citată de Agerpres.
Acum 2 ore
08:10
Ploile și vremea rece se mențin și în această săptămână. Ce temperaturi vom avea astăzi, 7 octombrie, în Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 7 octombrie, cer noros și ploi slabe, izolat puternice, pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Acum 12 ore
21:05
Săptămâna viitoare vor avea loc noi audieri publice ale judecătorilor. Patru magistrați sunt așteptați în fața comisiei de evaluare # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor informează că, săptămâna viitoare, în zilele de 15 și 16 octombrie, patru magistrați sunt așteptați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare externă a integrității.
20:40
Sisteme moderne de termoficare vor fi instalate în peste 170 de instituții publice din Chișinău, conectate la Termoelectrica # Radio Chisinau
Ministerul Energiei anunță că peste 170 de instituții publice din orașul Chișinău, conectate la S.A. „Termoelectrica”, vor beneficia de servicii de termoficare mai calitative, datorită instalării a 203 Puncte Termice Individuale de ultimă generație pentru încălzire și prepararea apei calde.
20:25
Proiect de lege adoptat de Senatul României: Ziua Reginei Maria va fi sărbătorită pe 29 octombrie # Radio Chisinau
Senatul României a adoptat, astăzi, 6 octombrie, un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria, transmite News.ro.
Acum 24 ore
20:05
Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional „Maria Bieșu” a reunit la Chișinău peste 6 mii de spectatori și artiști din 12 țări # Radio Chisinau
Ministerul Culturii anunță, după încheierea celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, că, timp de aproape trei săptămâni, în perioada 14 septembrie – 5 octombrie, scena teatrului din Chișinău a găzduit șapte spectacole de operă și balet, aproape toate cu săli arhipline, la care au participat peste 6 000 de spectatori.
19:45
Ministerul Apărării anunță încorporarea de toamnă. 1.200 de tineri, chemați la armată # Radio Chisinau
Ministerul Apărării al Republicii Moldova anunță că încorporarea de toamnă în Armata Națională va avea loc în zilele de 27 și 28 octombrie curent. Conform deciziei Cabinetul de miniștri, sarcina de încorporare este de până la 1.200 de recruți pentru serviciul militar în termen și 10 recruți pentru serviciul cu termen redus.
19:20
Peste 4300 de încălcări rutiere în weekend, depistate de polițiști. 60 de șoferi, în stare de ebrietate la volan (VIDEO) # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, în acest weekend, au fost identificate peste 4300 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
19:00
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depășind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP, citată de AGERPRES.
18:45
Ministerul Culturii al Republicii Moldova anunță că s-a autosesizat în legătură cu situația legată de trecerea la cele veșnice a artistului Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, și anunță că ceremonia de rămas-bun va avea loc joi, 9 octombrie.
18:10
Consilier al administrației ruse din Harkov a instruit moldoveni în Serbia pentru destabilizări # Radio Chisinau
Doi bărbați – un cetățean al Federației Ruse și altul al Belarusului – au instruit moldoveni într-o tabără de lângă localitatea Loznica din Serbia pentru destabilizări în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Potrivit publicației din Muntenegru „Vijesti”, cetățeanul rus Serghei Andreenkov este membru al partidului de guvernământ din Rusia, „Rusia Unită”, și consilier în cadrul administrației de ocupație ruse din regiunea ucraineană Harkov, transmite IPN.
18:00
FOTO | CEC a transmis Curții Constituționale actele necesare pentru validarea rezultatelor de la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a prezentat Curții Constituționale documentele și materiale necesare pentru confirmarea rezultatelor de la alegerile alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru validarea mandatelor deputaților.
17:40
Curtea de Apel a respins recursul lui Vlad Plahotniuc privind arestul în dosarul pașapoartelor # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a respins astăzi recursul depus de avocații fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a contestat măsura preventivă aplicată în dosarul legat de achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Prin urmare, conform deciziei instanței, mandatul de arest rămâne în vigoare, transmite IPN.
17:20
Vicepreședintele CEC, Pavel Postică: Din 10 mii de buletine trimise în Rusia, puțin peste 4 mii au fost utilizate # Radio Chisinau
Analiza statistică arată o mobilizare constantă a diasporei moldovenești în statele din Uniunea Europeană, în special în Italia, Franța și Germania. Declarația aparține vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Încrederea în instituțiile statului în perioada preelectorală: provocări, riscuri și căi de consolidare”, organizată de Agenția de Presă IPN. În același timp, potrivit vicepreședintelui CEC, în Federația Rusă interesul alegătorilor este tot mai redus, ceea ce a determinat decizia privind deschiderea a doar două secții de votare.
17:00
Premiul Nobel pentru Medicină a fost obținut de trei cercetători pentru studiile despre „toleranța imunitară periferică” # Radio Chisinau
Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câștigat de oamenii de știință Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru ''descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică'', conform anunțului făcut luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, potrivit site-ului nobelprize.org și agențiilor Reuters și AFP.
16:40
Ministerul Agriculturii prezintă „cifre record” de la Ziua Națională a Vinului: Peste 150 de mii de vizitatori și oaspeți din peste 30 de țări # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) prezintă „cifre record” de la Ziua Națională a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova, care s-a desfășurat pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”.
16:15
DOSAR TRANSNISTREAN | Istoricul Octavian Țîcu: Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru locuitorii din regiunea transnistreană (Audio) # Radio Chisinau
Rezultatele alegerilor parlamentare relevă o deschidere tot mai mare a locuitorilor din stânga Nistrului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în ciuda regimului autoritar din regiunea transnistreană, observă istoricul Octavian Țîcu. El a spus, la emisiunea „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău, că printr-o guvernare ferm pro-europeană la Chișinău și curățarea scenei politice de partide putiniste, reintegrarea regiunii transnistrene devine un obiectiv realizabil.
16:00
Pregătirea fondului locativ din Chișinău pentru sezonul rece, pe ultima sută de metri # Radio Chisinau
Pregătirea fondului locativ pentru sezonul rece 2025-2026 se află pe ultima sută de metri, a anunțat Ghenadie Dubița, șef adjunct al Direcției generale locativ-comunală și amenajare, în cadrul ședinței operative de la Primăria Chișinău. Potrivit acestuia, în blocurile locative administrate de ÎMGFL, lucrările de profilaxie a sistemelor inginerești sunt finalizate în proporție de 99%. Totodată, în blocurile gestionate de asociațiile de locatari, aceste lucrări au fost realizate în proporție de aproximativ 72%, transmite IPN.
15:40
Șeful oficiului teritorial Basarabeasca al fostului partid „Șor”, condamnat în lipsă la 3 ani de închisoare # Radio Chisinau
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat.
15:20
România urmează să preia, la 1 ianuarie 2026, președinția în exercițiu a Inițiativei Central Europene # Radio Chisinau
România ar urma să preia, la 1 ianuarie 2026, președinția în exercițiu a Inițiativei Central Europene, transmite Agerpres.
15:00
ANTA atenționează transportatorii din Republica Moldova: Reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Rusia și Belarus # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier internațional de mărfuri și de persoane despre modificările introduse de autoritățile Republicii Letonia privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus, la punctele de trecere „Grebneva”, „Terehova” și „Pāternieki”.
14:40
Fostul director al publicației „Pravda” a murit după ce a căzut de la etajul 14. „Știa multe despre banii Partidului Comunist” # Radio Chisinau
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda”, asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a murit în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de la la fereastră, de la o înălțime de aproximativ circa 21 de metri, în apropierea locuinței sale din Moscova.
14:20
„Stop Investiții False!”. Campanie de combatere a escrocheriilor în mediul online, lansată de autoritățile de Republicii Moldova # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției a lansat astăzi campania „Stop Investiții False” în contextul Lunii Securității Cibernetice, pentru combaterea escrocheriilor în mediul online, care au cauzat un prejudiciu de peste 200 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului curent. Inițiativa, desfășurată în parteneriat cu Academia de Guvernare Electronică a Estoniei, urmărește informarea masivă a cetățenilor despre riscurile și schemele de escrocherie.
14:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi de lungă durată pentru toate localitățile din Republica Moldova. Alerta este valabilă pentru zilele de 7 și 8 octombrie.
13:45
Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ # Radio Chisinau
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului.
13:30
Maia Sandu, după aderarea Republicii Moldova la SEPA: „Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu consideră că aderarea Republicii Moldova la Zona unică de plăți în euro reprezintă unul dintre avantajele concrete pe care le presupune apropierea de Uniunea Europeană.
13:15
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 7 octombrie.
12:50
Igor Grosu, despre derarea la SEPA: „Un moment istoric pentru sistemul financiar național și confirmă parcursul european al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj pe Facebook în care apreciază că aderarea la SEPA confirmă parcursul european al Republicii Moldova.
12:30
Se circulă în condiții de ploaie. Șoferii sunt îndemnați să conducă automobilele cu prudență # Radio Chisinau
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. În acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă autovehiculele cu atenție din cauza carosabilului umed, transmite MOLDPRES.
12:15
Guvernul urmează să aprobe miercuri Strategia militară pentru perioada 2025-2035. Proiectul conține un program de modernizare tehnologică, de consolidare a capabilităților defensive și de aliniere la standardele europene și internaționale. Strategia stabilește 18 direcții prioritare de acțiune, care urmăresc dezvoltarea multilaterală a Forțelor Armate, transmite IPN.
11:55
Premierul Franței și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când și-a desemnat membrii cabinetului # Radio Chisinau
Prim-ministrul Sebastien Lecornu numit cu doar o lună în urmă și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron. Președintele francez a acceptat-o.
11:40
Un fost ambasador al României în Republica Moldova a devenit consilierul pe politică externă al lui Nicușor Dan. Lista completă a noilor consilieri prezidențiali # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan și-a numit echipa de consilieri, din care fac parte Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, Cosmin Soare. Printre cei 16 consilieri se numără mulți colaboratori apropiați ai lui Nicșor Dan din politică (Ludovic Orban, Eugen Tomac, Valentin Naumescu), din Primăria București (Diana Pungă, Cosmin Soare, Ana-Maria Geană, Andreea Miu) și din societatea civilă (Ștefania Simion).
11:20
„Mai puține bariere, mai puține costuri și mai mulți bani care ajung acasă la familii”. Ce spune premierul Dorin Recean, după conectarea Republicii Moldova la SEPA # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a transmis printr-o postare pe Facebook, după ce Republica Moldova a fost conectată la SEPA, că aceasta reprezintă un pas concret spre integrarea deplină a Republicii Moldova în spațiul economic european.
11:05
Consultații medicale gratuite pentru locuitorii din trei raioane ale Republicii Moldova # Radio Chisinau
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Anenii Noi și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.
10:45
LIVE | Evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online # Radio Chisinau
Poliția Republicii Moldova lansează campania campaniei națională „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online.
10:35
Încasări de peste 840 milioane lei au fost raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
În perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 840,29 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 30,34 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%.
10:15
VIDEO | Atac ucrainean masiv cu sute de drone asupra Rusiei. Vizate au fost zona Mării Negre și Crimeea # Radio Chisinau
Rusia a afirmat luni dimineață că peste noapte a interceptat 251 de drone ucrainene, mai ales în zona Mării Negre, ceea ce înseamnă că acesta a fost unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ucrainene din cei trei ani și jumătate de război, transmit AFP și Reuters.
10:00
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu euro și dolarul, în prima zi a săptămânii # Radio Chisinau
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
09:55
09:35
Ruble înecate: cum „bugetul” Tiraspolului hrănește forțele de securitate și propaganda pe timp de criză (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa din Republica Moldova alocă astăzi spații situației în care se află Partidul Democrația Acasă, care așteaptă verdictul Curții Constituționale pentru a afla dacă are sau nu deputați în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, un alt subiect de interes care este abordat în materialele de presă de astăzi este cel al crizei din regiunea transnistreană și chelutielilor pentru propagandă a așa-ziselor autorități de la Tiraspol, în timp ce furnizarea gazelor naturale este restricționată.
09:20
Plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în Uniunea Europeană. Republica Moldova este conectată la SEPA începând de astăzi # Radio Chisinau
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, arată un comunicat al Băncii Naționale a Moldovei.
Ieri
09:00
Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist # Radio Chisinau
Un bărbat se află în arest după ce ar fi tras până la o sută de gloanțe pe o stradă aglomerată din Sydney, Australia, rănind 20 de persoane. Poliția a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activitățile unor bande, relatează AFP.
08:40
Antrenorii naționalelor României și Republicii Moldova au anunțat loturile pentru meciul amical din 9 octombrie # Radio Chisinau
Joi, 9 octombrie, cu începere de la ora 21:00, pe Arena Națională din București va avea loc partida amicală dintre selecționatele României și Republicii Moldova.
08:20
METEO | Săptămâna începe cu cer noros și maxime termice care nu vor depăși 8 grade Celsius pe timp de noapte # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, 6 octombrie, vremea va fi una specifică anotimpului de toamnă, cu cer noros și ploi slabe pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
08:00
Premiile Nobel vor fi anunțate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincții din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie și pace, transmite News.ro.
5 octombrie 2025
18:55
Ex-șeful SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, până pe 8 noiembrie # Radio Chisinau
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova Alexandru Bălan. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie.
18:55
Comisia Electorală Centrală a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Validarea va fi decisă de Curtea Constituțională # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, câștigate detașat de partidul de guvernământ PAS și le-a transmis Curții Constituțională pentru validare, care trebuie să decidă și dacă menține rezultatul partidului „Democrația Acasă”, sancționat pentru campanie suspectă pe rețeaua TikTok.
18:50
