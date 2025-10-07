Trump afirmă că „a luat într-un fel o decizie” privind livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei, dar cere clarificări despre modul în care vor fi folosite

14:30

Forțele ruse au efectuat un dublu atac cu drone asupra gării din orașul Șostka, regiunea Sumî, aflat la câteva zeci de kilometri de granița cu Rusia. În urma loviturilor, care au vizat două trenuri, au fost rănite cel puțin 30 de persoane, inclusiv trei copii. Autoritățile anunță că în momentul atacului în zonă se aflau […]