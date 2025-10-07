O nouă ameninţare identificată de OMS: „Cifrele sunt alarmante”
SafeNews, 7 octombrie 2025 08:40
Un nou val ”alarmant” de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în timp ce tot mai puţini adulţi fumează tutun în lume. În ţări în care există aceste date, copiii sunt în medie de nouă ori mai […] Articolul O nouă ameninţare identificată de OMS: „Cifrele sunt alarmante” apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
09:10
Peste 56.000 de traversări ale frontierei în 24 de ore. 32 de cetățeni străini, refuzați la intrarea în țară # SafeNews
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate peste 56.000 de traversări ale frontierei de stat conform informațiilor oferite de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost:• Aeroportul Internațional Chișinău – peste 19.700 de traversări• PTF Leușeni – 7.480• PTF Sculeni – 5.679• PTF comun Palanca – 5.301• […] Articolul Peste 56.000 de traversări ale frontierei în 24 de ore. 32 de cetățeni străini, refuzați la intrarea în țară apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
08:50
Un judecător din Albania a fost împuşcat mortal în sala de judecată. Atacul s-a produs în timpul procesului # SafeNews
Un bărbat a tras cu arma într-o sală de judecată din capitala Albaniei, ucigând un judecător și rănind alte două persoane. După ce a fugit de la fața locului, atacatorul a fost prins de polițiști. Judecătorul Astrit Kalaja prezida o ședință la Curtea de Apel luni, când individul a deschis focul, potrivit poliției, care a […] Articolul Un judecător din Albania a fost împuşcat mortal în sala de judecată. Atacul s-a produs în timpul procesului apare prima dată în SafeNews.
08:40
Un nou val ”alarmant” de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în timp ce tot mai puţini adulţi fumează tutun în lume. În ţări în care există aceste date, copiii sunt în medie de nouă ori mai […] Articolul O nouă ameninţare identificată de OMS: „Cifrele sunt alarmante” apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
08:30
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento, trei persoane sunt în stare critică # SafeNews
Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor, relatează CNN. Cei trei răniţi se aflau la bordul elicopterului înainte ca acesta să se prăbuşească pe autostrada 50 în direcţia est, în apropierea străzii 59, a declarat pentru CNN Departamentul de […] Articolul SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento, trei persoane sunt în stare critică apare prima dată în SafeNews.
08:20
Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple # SafeNews
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunţat luni autorităţile franceze, transmite Reuters. Investigaţia, dezvăluită iniţial de publicaţia Politico, a fost încredinţată unei unităţi de poliţie specializate în […] Articolul Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Guvernului Republicii Moldova să publice imediat prețul de livrare a gazelor naturale pentru populație și mediul de afaceri, înainte de începutul sezonului rece. Formațiunea afirmă că, potrivit datelor oficiale, SA „Energocom” a procurat deja peste 90% din volumul necesar pentru acoperirea consumului intern, ceea ce face „nejustificată amânarea anunțării […] Articolul PLDM cere Guvernului să facă public prețul gazelor pentru iarna 2025–2026 apare prima dată în SafeNews.
16:20
Papa Leon anulează una dintre reformele lui Francisc și taie o putere cheie a Băncii Vaticanului # SafeNews
Papa Leon a anulat luni autoritatea exclusivă a Băncii Vaticanului asupra investițiilor deținute de cetatea-stat, inversând una dintre reformele financiare ale predecesorului său, Francisc, relatează Reuters. Într-un decret scurt, Leon a declarat că Banca Vaticanului, cunoscută oficial sub numele de Institutul pentru Lucrări Religioase, nu va mai controla toate investițiile făcute de departamentele Vaticanului, așa cum […] Articolul Papa Leon anulează una dintre reformele lui Francisc și taie o putere cheie a Băncii Vaticanului apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // De la mașini de lux la motocultoare: 60 de șoferi băuți prinși în toată țara într-un singur weekend # SafeNews
În timpul verificărilor desfășurate în acest weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care se aflau la volan sub influența alcoolului. Printre cazurile cele mai grave se numără:• La Soroca, un bărbat de 46 de ani a fost surprins conducând un Volkswagen cu o concentrație de 1,38 mg/l alcool în aerul expirat, cea […] Articolul VIDEO // De la mașini de lux la motocultoare: 60 de șoferi băuți prinși în toată țara într-un singur weekend apare prima dată în SafeNews.
16:00
Medvedev ironizează teama europenilor de drone: Să tremure ca animalele împinse la abator # SafeNews
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat un nou mesaj ironic la adresa europenilor, în contextul incidentelor recente cu drone semnalate în Germania și în alte țări din UE. Într-o postare pe platforma MAX, preluată pe Telegram, Medvedev a vorbit despre o „epidemie de drone zburătoare neidentificate” care ar fi „lovit orașele europene”, lansând […] Articolul Medvedev ironizează teama europenilor de drone: Să tremure ca animalele împinse la abator apare prima dată în SafeNews.
15:30
Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán. Merkel a declarat în interviu că opoziția germană a blocat în 2021 un dialog al UE cu Putin, care, sperase ea, ar fi împiedicat […] Articolul Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
15:30
Peste 4300 de abateri de la regulile de circulație au fost constatate de polițiști în acest weekend, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național. Cele mai frecvente nereguli au fost viteza excesivă, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Din totalul contravențiilor, aproape 2100 de șoferi au fost surprinși circulând […] Articolul Weekend periculos pe șosele: Peste 4300 de abateri, zeci de șoferi drogați sau băuți apare prima dată în SafeNews.
15:20
În zilele de 15 și 16 octombrie, patru magistrați din sistemul judecătoresc vor fi audiați public în cadrul procesului de vetting, etapă esențială în evaluarea integrității acestora. Audierile sunt organizate de Comisia de Evaluare a Judecătorilor și vizează identificarea eventualelor probleme de integritate constatate în urma verificărilor preliminare. Printre cei chemați în fața Comisiei se […] Articolul Patru judecători vor fi supuși audierilor publice în procesul de evaluare a integrității apare prima dată în SafeNews.
15:20
Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane # SafeNews
Forțele ruse au atacat orașul Sumy, lovind o unitate medicală locală cu o dronă, a transmis luni, Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei. Acoperișul centrului perinatal a luat foc. În momentul atacului, în interiorul unității se aflau 166 de persoane, dintre care 11 copii și 35 de pacienți. Nu au existat victime civile, deoarece toată […] Articolul Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane apare prima dată în SafeNews.
15:00
Cod Galben de ploi în Republica Moldova: Meteorologii anunță precipitații abundente în următoarele zile # SafeNews
Toamna își face simțită prezența din plin în Republica Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începând cu ziua de marți, 7 octombrie, și până miercuri, 8 octombrie, țara va fi afectată de ploi de lungă durată. În acest context, SHS a emis o avertizare de Cod Galben de precipitații. Meteorologii prognozează ploi continue, cu […] Articolul Cod Galben de ploi în Republica Moldova: Meteorologii anunță precipitații abundente în următoarele zile apare prima dată în SafeNews.
15:00
Cel mai în vârstă șef de stat din lume vrea să candideze pentru al optulea mandat, deși până și fiica lui i-a cerut să se retragă # SafeNews
Paul Biya, președintele în vârstă de 92 de ani al Camerunului a anunțat că va candida pentru un al optulea mandat, susținând că dă astfel curs apelurilor „numeroase și insistente” de a rămâne în funcție, dar ciclul electoral din acest an a fost marcat și de apeluri puternice care îi cer să se retragă, transmite […] Articolul Cel mai în vârstă șef de stat din lume vrea să candideze pentru al optulea mandat, deși până și fiica lui i-a cerut să se retragă apare prima dată în SafeNews.
14:50
Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc # SafeNews
Viacheslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică după ce a căzut de la o înălțime de cel puțin 21 de metri. Leontiev era directorul ziarului sovietic Pravda, care se traduce prin „Adevăr”, principalul organ de presă al Partidului Comunist. El a continuat să conducă ziarul mult […] Articolul Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc apare prima dată în SafeNews.
14:40
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al Partidului „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # SafeNews
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat. De asemenea, instanța l-a privat de dreptul de a activa în partide politice sau în […] Articolul Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al Partidului „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului apare prima dată în SafeNews.
14:30
Investiție de peste 1,3 milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru dotarea a 136 de grădinițe cu echipamente moderne pentru joacă și învățare # SafeNews
Un număr de 136 de grădinițe din țară vor beneficia de condiții îmbunătățite pentru joacă și învățare, în urma unei investiții de peste 1,3 milioane de dolari. Proiectul este susținut financiar de Banca Mondială prin intermediul unui grant oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul Parteneriatului pentru Învățarea Timpurie (ELP). Fiecare instituție […] Articolul Investiție de peste 1,3 milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru dotarea a 136 de grădinițe cu echipamente moderne pentru joacă și învățare apare prima dată în SafeNews.
14:10
Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ # SafeNews
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului, transmite SafeNews.md cu referire la bizlaw.md. Potrivit datelor publicate, la categoria judecători, 13 persoane au obținut note mai mari de 8,00, […] Articolul Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ apare prima dată în SafeNews.
14:00
China îşi face un centru de date subacvatic pentru a reduce consumul de energie pentru răcire # SafeNews
Pentru a reduce consumul de apă şi energie pentru răcire, compania chineză Highlander va scufunda un centru de date în Marea Galbenă, în largul coastelor Shanghaiului, la mijlocul lunii octombrie, relatează Le Figaro. Indispensabile pentru buna funcţionare a societăţilor digitalizate, aceste infrastructuri puternice generează căldură nedorită, necesitând multă apă şi energie pentru răcirea lor. De […] Articolul China îşi face un centru de date subacvatic pentru a reduce consumul de energie pentru răcire apare prima dată în SafeNews.
13:50
Chișinăul, aproape gata pentru sezonul de încălzire 2025–2026: Verificările sistemelor de încălzire, aproape finalizate # SafeNews
Pregătirile pentru sezonul de încălzire în municipiul Chișinău sunt într-un stadiu avansat, autoritățile anunțând că majoritatea blocurilor locative gestionate de întreprinderile municipale au fost deja verificate din punct de vedere tehnic. Potrivit Direcției generale locativ-comunală și amenajare, 99% dintre aceste imobile au trecut prin controale ale sistemelor inginerești, iar lucrările de spălare a instalațiilor de […] Articolul Chișinăul, aproape gata pentru sezonul de încălzire 2025–2026: Verificările sistemelor de încălzire, aproape finalizate apare prima dată în SafeNews.
13:30
Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură. Șansele ca șefa Comisie să fie demisă # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână, relatează Reuters. Moţiunile urmează să fie propuse luni de extrema dreaptă şi extrema stângă din Franţa […] Articolul Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură. Șansele ca șefa Comisie să fie demisă apare prima dată în SafeNews.
13:20
Produse de tutun ascunse în bagajul de cală: O pasageră, depistată cu 240 de pachete nedeclarate pe Aeroportul din Chișinău # SafeNews
O femeie de 32 de ani, cetățeană a Republicii Turcia, a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău cu 240 de pachete de rezerve de tutun ascunse în bagajul de cală. Produsele purtau timbru de acciz al Republicii Moldova și nu au fost declarate la trecerea frontierei. Incidentul a avut loc în acest weekend, în timpul […] Articolul Produse de tutun ascunse în bagajul de cală: O pasageră, depistată cu 240 de pachete nedeclarate pe Aeroportul din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
13:20
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” # SafeNews
Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină pentru anul 2025 a fost acordat luni unui trio de oameni de știință pentru descoperirile lor „privind toleranța imunitară periferică”. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi vor împărți premiul pentru lucrările lor privind prevenirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului, a anunțat Adunarea Nobel de […] Articolul Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” apare prima dată în SafeNews.
13:10
Creștere alarmantă a escrocheriilor online în Moldova: Peste 1.200 de cazuri înregistrate în 2025. Poliția lansează campania „Stop Investiții False” # SafeNews
Infracțiunile financiar-bancare comise în mediul online s-au intensificat în Republica Moldova în 2025, autoritățile raportând peste 1.200 de cazuri doar în primele nouă luni ale anului. Prejudiciul total depășește 200 de milioane de lei, iar cele mai frecvente victime sunt cetățenii atrași în capcane de îmbogățire rapidă promovate pe rețelele sociale. Pentru a contracara fenomenul, […] Articolul Creștere alarmantă a escrocheriilor online în Moldova: Peste 1.200 de cazuri înregistrate în 2025. Poliția lansează campania „Stop Investiții False” apare prima dată în SafeNews.
12:50
FOTO // 4 oameni au murit după ce mașina lor a căzut în mare, de pe o stâncă de 70 de metri, în Croația: „Un polițist s-a scufundat după ei, dar n-a putut să-i salveze” # SafeNews
4 turiști din Malta au murit într-un accident tragic în Croația, după ce mașina lor a căzut în mare de pe o stâncă înaltă, în orașul litoral Senj, relatează 24sata. Un accident tragic a avut loc în orașul croat Senj, 8.000 de locuitori, când o mașină închiriată cu patru turiști maltezi a căzut în mare […] Articolul FOTO // 4 oameni au murit după ce mașina lor a căzut în mare, de pe o stâncă de 70 de metri, în Croația: „Un polițist s-a scufundat după ei, dar n-a putut să-i salveze” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Casa Albă dezvăluie țara care a contribuit cu cei mai mulți soldați în războiul Rusiei din Ucraina, după Coreea de Nord # SafeNews
Administrația președintelui Donald Trump mobilizează diplomații americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții a ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei, în parte prin divulgarea detaliilor privind sprijinul acordat de Havana războiului Rusiei în Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Reuters. Diplomații americani vor informa țările aliate […] Articolul Casa Albă dezvăluie țara care a contribuit cu cei mai mulți soldați în războiul Rusiei din Ucraina, după Coreea de Nord apare prima dată în SafeNews.
12:40
Mai mulți șoferi au fost sancționați în raionul Nisporeni pentru transport ilegal de masă lemnoasă, în urma unor controale desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Amenzile aplicate se ridică la 17.500 de lei, iar prejudiciul adus mediului a fost estimat la 1.362 de lei. Raziile au fost organizate pe întreg teritoriul raionului Nisporeni, cu scopul […] Articolul FOTO // Transport ilegal de lemn sancționat la Nisporeni: amenzi de peste 17.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
12:20
Curenții oceanici se schimbă și produc fenomene meteo extreme, iar cercetătorii spun că Europa va fi direct afectată # SafeNews
Un sistem uriaș de curenți oceanici rotativi din nordul Atlanticului se comportă extrem de ciudat, posibil pentru că se apropie de un punct critic, arată o nouă analiză bazată pe studiul cochiliilor de scoici, relatează Live Science. „Este extrem de îngrijorător”, a declarat Beatriz Arellano Nava, autoarea principală a studiului și cercetătoare postdoctorală în geografie […] Articolul Curenții oceanici se schimbă și produc fenomene meteo extreme, iar cercetătorii spun că Europa va fi direct afectată apare prima dată în SafeNews.
12:10
O femeie în vârstă de 42 de ani, nerezidentă, a fost depistată de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Otaci având asupra sa o cantitate semnificativă de medicamente ce conțin substanțe cu regim de circulație restricționat. Incidentul s-a produs pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în timpul controlului […] Articolul Femeie prinsă cu peste 500 de pastile interzise în bagaj, pe ruta Chișinău–Kiev apare prima dată în SafeNews.
12:00
Miliardar rus supranumit „regele neoficial al biletelor de avion rusești”, arestat pentru o crimă din 1999 # SafeNews
Ibraghim Suleimanov, 58 de ani, un miliardar influent din Daghestan, a fost reținut la Moscova, pe 2 octombrie, fiind suspectat de o crimă comisă în urmă cu 25 de ani, scriu agenția rusă de stat TASS, Realitatea Caucazului și Life. El a fost plasat în arest preventiv pentru două luni. Suleimanov este suspectat de implicare […] Articolul Miliardar rus supranumit „regele neoficial al biletelor de avion rusești”, arestat pentru o crimă din 1999 apare prima dată în SafeNews.
11:50
CEC: Mâine este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale noi din noiembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală informează că mâine, 7 octombrie 2025, se încheie termenul limită pentru depunerea dosarelor de înregistrare a candidaților la alegerile locale noi, programate pe 16 noiembrie. Potrivit CEC, dosarele trebuie depuse la consiliile electorale de circumscripție din localitățile unde se vor organiza scrutinurile. Pentru pozițiile de consilier local, listele candidaților trebuie să fie […] Articolul CEC: Mâine este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale noi din noiembrie apare prima dată în SafeNews.
11:40
Moldova a strălucit la Campionatul European de Taekwondo pentru țările mici din Riga, Letonia, cucerind 7 medalii # SafeNews
Republica Moldova a obținut rezultate impresionante la Campionatul European de Taekwondo dedicat țărilor mici, desfășurat recent în Riga, Letonia. Sportivii moldoveni au cucerit un total de șapte medalii: o medalie de aur, trei de argint și trei de bronz, demonstrând astfel talentul și valoarea pe scena continentală. La categoria seniori, Artiom Roșca a fost vedeta […] Articolul Moldova a strălucit la Campionatul European de Taekwondo pentru țările mici din Riga, Letonia, cucerind 7 medalii apare prima dată în SafeNews.
11:30
Bărbat din Drochia, condamnat la aproape 20 de ani pentru că și-a omorât mama vitregă cu șase lovituri de obiect ascuțit # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege. Fapta s-a petrecut în dimineața zilei de 6 decembrie 2024, când, aflat în stare de ebrietate, inculpatul s-a dus în gospodăria femeii de 72 de ani, cu care […] Articolul Bărbat din Drochia, condamnat la aproape 20 de ani pentru că și-a omorât mama vitregă cu șase lovituri de obiect ascuțit apare prima dată în SafeNews.
11:20
Criză fără sfârșit în Franța: noul premier Sébastien Lecornu a demisionat în mod neașteptat, înainte de a-și începe cu adevărat mandatul. Ce urmează # SafeNews
Premierul Lecornu a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron în urmă cu doar o lună și a devenit deja ținta criticilor din toate părțile, înainte de a renunța la funcție luni dimineață, scriu Le Monde și AFP. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, iar Emmanuel Macron a acceptat-o, a anunțat luni Palatul Elysée într-un […] Articolul Criză fără sfârșit în Franța: noul premier Sébastien Lecornu a demisionat în mod neașteptat, înainte de a-și începe cu adevărat mandatul. Ce urmează apare prima dată în SafeNews.
11:10
LIVE // Evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online # SafeNews
Articolul LIVE // Evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online apare prima dată în SafeNews.
11:00
Bărbat în stare extrem de gravă, după ce a refuzat să servească cu o țigară un minor, la Ciocana # SafeNews
Un bărbat a ajuns la spital în stare extrem de gravă, după ce a fost snopit în bătaie de către un minor. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică, 05 octombrie, în jurul orei 06:20, în proximitatea unui local de pe strada Mircea cel Bătrîn din sectorul Ciocana, transmite SafeNews.md cu referire la […] Articolul Bărbat în stare extrem de gravă, după ce a refuzat să servească cu o țigară un minor, la Ciocana apare prima dată în SafeNews.
11:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:40
Trei persoane, judecate pentru trimiterea ilegală a moldovenilor la muncă în Italia, cu acte românești false # SafeNews
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale spre Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate românești. Aceștia ar fi facilitat plecarea mai multor moldoveni la muncă în străinătate, prezentându-le oportunități avantajoase, dar bazate pe documente false. Cazul a avut loc la sfârșitul anului 2021, […] Articolul Trei persoane, judecate pentru trimiterea ilegală a moldovenilor la muncă în Italia, cu acte românești false apare prima dată în SafeNews.
10:30
Moldovean căutat pentru tentativă de răpire a unui minor în Slovacia, reținut la frontiera română # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, căutat internațional pentru tentativă de răpire a unui minor pe teritoriul Slovaciei, a fost reținut în Punctul de Trecere a Frontierei Albița de polițiștii de frontieră români. Persoana s-a prezentat la controlul de frontieră în dimineața zilei de 5 octombrie, în jurul orei […] Articolul Moldovean căutat pentru tentativă de răpire a unui minor în Slovacia, reținut la frontiera română apare prima dată în SafeNews.
10:20
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa. Merz a făcut aceste comentarii duminică, într-un interviu pe postul public de televiziune ARD. „Susţin ceea ce […] Articolul Germania va avea din nou armata obligatorie. Explicațiile cancelarului Friedrich Merz apare prima dată în SafeNews.
10:10
FOTO // Bărbat prins construind ilegal un bazin acvatic pe terenul său din Soroca, sancționat de inspectorii de mediu # SafeNews
O construcție ilegală aunui bazin acvatic neautorizat a fost descoperită de inspectorii de mediu în satul Căinarii Vechi, raionul Soroca, în timpul unui control desfășurat pentru verificarea modului în care sunt utilizate și protejate resursele de apă din regiune. Potrivit autorităților, bazinul a fost amenajat pe un teren privat, fără a respecta reglementările de mediu […] Articolul FOTO // Bărbat prins construind ilegal un bazin acvatic pe terenul său din Soroca, sancționat de inspectorii de mediu apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO // Un tânăr a plutit în derivă 38 de ore pe un ski-jet, în Atlantic: cum a fost salvat # SafeNews
Un bărbat de 27 de ani a supraviețuit în mod miraculos după ce a plutit pe un ski-jet timp de aproape 38 de ore în Oceanul Atlantic, în largul coastei Gran Canaria. Layonel Ramirez Collado a fost găsit de o echipă de salvare în a treia zi de căutări, epuizat, dar în viață, relatează cotidianul […] Articolul VIDEO // Un tânăr a plutit în derivă 38 de ore pe un ski-jet, în Atlantic: cum a fost salvat apare prima dată în SafeNews.
09:40
Rețea de prostituție cu minore, creată pentru oligarhii lui Vladimir Putin: „Ne promitea că ne bagă la facultate” # SafeNews
O rețea de proxeneți din Rusia recruta minore pentru a oferi servicii sexuale unor clienți bogați și influenți. Potrivit unei investigații a portalului independent Verstka, printre clienți s-ar fi numărat oligarhii Oleg Deripaska și Aleksandr Usov, dar și oameni de afaceri străini, care plăteau milioane de ruble. Cu toții au scăpat de răspundere. Apropiat al […] Articolul Rețea de prostituție cu minore, creată pentru oligarhii lui Vladimir Putin: „Ne promitea că ne bagă la facultate” apare prima dată în SafeNews.
09:30
Republica Moldova a aderat oficial la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA): Transferuri mai rapide și mai ieftine în euro # SafeNews
Începând cu 6 octombrie 2025, Republica Moldova a devenit membră operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), un sistem paneuropean care facilitează plățile în euro între țările participante în condiții egale de cost și siguranță, indiferent de frontiere. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că integrarea în SEPA reprezintă un […] Articolul Republica Moldova a aderat oficial la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA): Transferuri mai rapide și mai ieftine în euro apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:00
Atac ucrainean masiv cu sute de drone asupra Rusiei, mai ales în zona Mării Negre și Crimeei # SafeNews
Rusia a afirmat luni dimineață că peste noapte a interceptat 251 de drone ucrainene, mai ales în zona Mării Negre, ceea ce înseamnă că acesta a a fost unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ucrainene din cei trei ani și jumătate de război, transmit AFP și Reuters. Din acest total neobișnuit de mare, 40 […] Articolul Atac ucrainean masiv cu sute de drone asupra Rusiei, mai ales în zona Mării Negre și Crimeei apare prima dată în SafeNews.
08:50
Polițiștii de frontieră au identificat, în decursul săptămânii trecute, 17 cazuri de documente de călătorie care prezentau semne vădite de falsificare. Descoperirile au fost făcute în punctele de trecere a frontierei, atât la intrarea, cât și la ieșirea din Republica Moldova. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:• PTF Leușeni – 6 cazuri• PTF […] Articolul Val de documente false descoperite la frontieră: 17 cazuri într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews.
08:40
Eșec în justiție pentru Donald Trump: O judecătoare a blocat trimiterea Gărzii Naționale în cel mai mare oraș din Oregon # SafeNews
Un judecător federal din Oregon a oprit duminică, temporar, administrația lui Donald Trump să trimită trupe ale Gărzii Naționale pentru a menține ordinea în Portland, Oregon, un eșec pentru președintele care încearcă să trimită armata în mai multe orașe, în ciuda opoziției liderilor democrați, transmite Reuters. Decizia judecătoarei districtuale americane Karin Immergut a venit după […] Articolul Eșec în justiție pentru Donald Trump: O judecătoare a blocat trimiterea Gărzii Naționale în cel mai mare oraș din Oregon apare prima dată în SafeNews.
08:30
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace. Câştigătorii se vor alătura panteonului laureaţilor Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza. Pentru premiul pentru pace, preşedintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai multe […] Articolul Săptămâna Premiilor Nobel. Care e programul din acest an apare prima dată în SafeNews.
08:20
Un moldovean de 31 de ani, tată a doi copii, a murit la muncă în Italia în urma unei explozii. Alți doi muncitori, răniți # SafeNews
Vasile Bujac, muncitor moldovean, în vârstă de 31 de ani, a murit în urma unei explozii produse la un rezervor de gaz petrolier lichefiat (GPL) care a avut loc într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d’Arco, provincia Napoli, Italia. Bărbatul, rezident în localitatea italiană Casalnuovo, era căsătorit și lasă în urma sa două […] Articolul Un moldovean de 31 de ani, tată a doi copii, a murit la muncă în Italia în urma unei explozii. Alți doi muncitori, răniți apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.