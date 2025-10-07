Aeroportul din Oslo, aterizări temporar suspendate după ce a fost observată o dronă în apropiere

16:10

Au început pregătirile pentru sezonul rece. Stocurile de lemne sunt suficiente, iar preţurile nu au crescut semnificativ faţă de anul trecut. În depozite sunt aproape 139 de mii de metri steri de lemne, iar până la sfârșitul anului stocurile vor fi completate cu alți 117 mii de metri steri. În satele din Republica Moldova, unii localnici și-au cumpărat deja lemnele de foc şi au umplut magaziile.