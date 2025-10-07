Vreme umedă și răcoroasă: Meteorologii avertizează asupra ploilor continue

19:10

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a câștigat procesul, la Curtea Supremă de Justiție, împotriva deputatei PSRM, Alla Darovannaia, care a acuzat-o, acum 4 ani, că ar fi primit „diplomă falsă” de masterat. Mai exact, Nemerenco era acuzată că nu ar fi frecventat cursurile, dar a primit diploma la final. „Noi am fost lectori acolo, noi am format curricula, dar s-a ajuns să fiu denigrată, pentru că așa s-au dat indicații la un partid”, a comentat Nemerenco la Radio Moldova.