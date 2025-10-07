Surpriză la „Vocea României”: fata care cântă la pianul Irinei Rimes a urcat pe scenă!
EA.md, 7 octombrie 2025 07:10
O tânără concurentă de la show-ul „Vocea României" s-a adeverit că are acasă unul dintre primele instrumente muzicale ale artistei momentului, Irina Rimes, antrenoare la acest concurs. Prestația sa a fost apreciată, dar nu suficient ca să întoarcă scaunele juraților. Ilinca Platon s-a născut în Italia, însă, după doar trei luni, mama ei a dus-o […]
• • •
Acum 30 minute
07:20
Mattia Carnessali dezvăluie adevărul despre legătura cu moldoveanca Cristina Scarlevschi: ce s-a întâmplat cu adevărat între ei # EA.md
Ispita Mattia Carnessali de la Insula Iubirii rupe tăcerea și face lumină în privința relației cu Cristina Scarlevschi.Tânărul a spus adevărul și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, între ei, scrie spynews.ro. Sezonul 9 de la Insula Iubirii a fost din nou un fenomen, iar toată țara a vorbit despre reality show-ul care a […]
07:20
Vasile Bujac, un muncitor moldovean în vârstă de 31 de ani, a murit la Spitalul Cardarelli din Napoli, în Italia, unde fusese internat în stare critică după explozia unui rezervor de gaz petrolier lichefiat (GPL) produsă într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d'Arco, provincia Napoli, scrie rotalianul.com. Bărbatul, rezident în localitatea italiană Casalnuovo, […]
07:20
„I-au pus droguri în pahar și i-au luat viața”. Diana Cuciuc lansează un avertisment dur pentru părinți # EA.md
Diana Cuciuc face mărturii șocante: fiica sa, Andreea, ar fi murit după ce i s-ar fi pus droguri în pahar. Postările sale de pe rețelele sociale, însoțite de o fotografie cu Cristian și Nicolae Botgros, stârnesc zvonuri că substanța mortală ar fi venit de la nepotul maestrului. Mama îndurerată reacționează dur după ce Cristi Botgros […]
07:20
Igor Dodon se întoarce în Parlament: cine sunt cei 26 de deputați BEP, între veterani și surprize # EA.md
Blocul Electoral Patriotic a obținut 26 de mandate în noul Parlament, iar printre viitorii deputați se numără liderul PSRM, Igor Dodon, și liderul PCRM, Vladimir Voronin. Lista completă a fost aprobată de CEC. Lista de deputați BEP: 1. Igor Dodon 2. Diana Caraman 3. Vasile Tarlev 4. Zinaida Greceanîi 5. Vlad Batrîncea 6. Constantin […]
07:20
Dorin Recean, Nicolae Botgros, Dinu Plîngău și alți 55 de deputați PAS: cine vor forma noul Parlament # EA.md
PAS a câștigat 55 de mandate în noul Parlament, asigurându-și majoritatea, iar printre cele mai cunoscute nume se regăsesc Dorin Recean, Nicolae Botgros și Dinu Plîngău, alături de alți lideri și membri ai partidului care vor activa în Legislativ în următorii patru ani. Lista completă a deputaților a fost validată de CEC în ședința din […]
07:20
Investigațiile pe crima teribila de la Ocolina, unde Vasile Rotaru, un bărbat de 37 de ani, a fost omorât, legat și târât cu un cal, apoi aruncat într-o râpă de la marginea pădurii, scot la iveală detalii cutremurătoare, scrie unimedia. Tatăl unuia dintre suspecți, vecin cu familia lui Vasile Rotaru, dă vina pe victimă. „Dacă […]
07:10
(Video/foto) Andreea Bostanica, în lacrimi lângă o actriță celebră: momentul care a lăsat-o fără reacție # EA.md
Andreea Bostanica, supranumită „Regina TikTok-ului", a avut parte de o întâlnire de neuitat în Dubai. Admiratoare înrăită a serialelor turcești, tânăra a dat nas în nas cu Meryem Uzerli, actrița care a cucerit publicul în rolul lui Hurrem din „Suleyman Magnificul". Emoțiile au copleșit-o pe moldoveancă: a izbucnit în lacrimi, i-a spus cât de mult […]
07:10
07:10
Un bărbat de 65 de ani a fost transportat la spital după ce a fost agresat de un minor pe o stradă din capitală. Potrivit poliției, incidentul s-a produs pe 5 octombrie, iar tânărul a fost reținut pentru 72 de ore. „La data de 5 octombrie curent, în sectorul Ciocana al capitalei, Poliția a […]
07:10
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a explicat recentele modificări din cadrul Primăriei, menționând că au fost inițiate procese interne de reorganizare, pe care le vede drept o etapă firească pentru o administrație aflată în dezvoltare. „Au fost inițiate mai multe procese interne de reorganizare, iar acest lucru, până la urmă, este o etapă firească. Ceea […]
07:10
Un moldovean, cercetat în Slovacia pentru tentativă de răpire a unui copil, a fost reținut la vama Albița # EA.md
Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere Albița au descoperit și reținut un bărbat din Republica Moldova, căutat de autorități, cercetat în Slovacia pentru tentativă de răpire a unui minor. „În ziua de 5 octombrie, în jurul orei 09.20, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, […]
07:10
Blocul Electoral „Alternativa" va avea opt reprezentanți în noul Parlament, potrivit listei validate de Comisia Electorală Centrală pe 5 octombrie. Printre noii deputați se regăsesc figuri cunoscute din administrația publică și din domeniul justiției. Conform deciziei CEC, „Alternativa" va deține 8 mandate în următorul Legislativ, iar cap de listă este primarul Ion Ceban, care a […]
07:10
(Foto) Frumusețe și înțelepciune: Maria Ignat, jurista care va duce Moldova la Miss Universe 2025 # EA.md
Maria Ignat, avocată de profesie și o tânără „care crede în puterea inteligenței, frumuseții și a faptelor bune", a fost aleasă Miss Universe Moldova 2025. Ea va reprezenta țara noastră la prestigiosul concurs internațional Miss Universe, care se va desfășura la sfârșitul acestui an. Înainte de a purta coroana Moldovei, Maria a fost Miss Germania […]
07:10
Caz cutremurător în orașul Mărășești din Vrancea. Un copil de trei ani a fost ucis de o haită de câini. Localnicii spun că le e frică să mai iasă pe stradă şi că, în ultimii ani, au făcut zeci de sesizări la primărie. Edilii, în schimb, susţin că adună zeci de maidanezi, dar oamenii continuă […]
07:10
Moldova intră în Europa financiară: Din 6 octombrie, plăți în euro prin sistemul SEPA. Ce înseamnă pentru cetățeni # EA.md
Începând de luni, 6 octombrie 2025, Republica Moldova devine parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area). Această infrastructură, care reunește 41 de țări europene, permite cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și cu costuri reduse, chiar zero, anunță BNM. „Integrarea Moldovei în SEPA este […]
Acum 24 ore
14:50
Din 17 octombrie revenim în forță cu un program divers, dinamic și plin de evenimente culturale. Avem premiere, colaborări internaționale și, cel mai important, continuăm să ne lărgim cercul de prieteni – parteneri și public devotat. 17 octombrie, ora 17:00 Spectacolul „SCAUNELE" de Eugene Ionesco, în regia lui Florin Liță, ajunge la FESTIS – Festivalul […]
08:00
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a discutat într-un interviu pentru Realitatea Plus despre liderul de la Kremlin, riscul unui atac direct asupra unui stat NATO și modul în care România se poate apăra în acest context regional tensionat. „Vladimir Putin este foarte puternic în discuţii, şiret, inteligent, trebuie să îţi faci loc printre atitudinile […]
08:00
Începând cu 1 ianuarie 2027, impozitarea locuințelor va fi calculată pe baza valorii ajustate a proprietăților, obținută în urma unei reevaluări generale. Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru a elaborat deja modele pentru o astfel de reevaluare în masă a proprietăților imobiliare și le va prezenta în curând pentru dezbatere publică, transmite Logos-Press. Acestea vor […]
08:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a demarat licitația pentru reabilitarea Coridorului 8 în raioanele Ungheni și Călărași, proiect finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova. Proiectul este estimat la circa 30 milioane de dolari (circa jumătate de miliard de lei) și este structurat în două loturi, transmite mold-street.com. Primul lot include drumul […]
07:50
Pe 4 octombrie, în localitatea Țânțăreni din raionul Anenii Noi, două mașini s-au ciocnit frontal, iar patru persoane au fost rănite. Potrivit datelor preliminare ale Poliției, un bărbat de 63 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Volkswagen nu s-ar fi asigurat corespunzător în timpul unei manevre de depășire și a intrat […]
07:50
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, aflat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, nu are voie să se întâlnească cu foștii colegi de partid, inclusiv Vladimir Andronache și Constantin Țuțu. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în emisiunea „Cutia Neagră PLUS" de la TV8. Cernăuțeanu a precizat că […]
07:50
Un tren va circula zilnic pe ruta: Kiev – Vinnița – Jmerînka – Moghilău – Vălcineț – Ungheni – Iași – București. Plecarea din Kiev este la 06:30, sosirea în București a doua zi la 06:47, transmite point.md. Returul: plecarea din București la 19:10, sosirea în Kiev a doua zi la 19:41. Trenul ajunge la […]
07:40
Sâmbătă noaptea, Rusia a atacat Ucraina cu zeci de drone Shahed, iar în presă au apărut speculații că unele ar fi survolat teritoriul Republicii Moldova, în special zona transnistreană. Autoritățile de la Chișinău nu confirmă informațiile potrivit cărora unele drone rusești ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova în contextul atacului de noaptea trecută, 5 […]
07:40
Partidul „Democrația Acasă" rămâne fără finanțare de la stat până în noiembrie 2027, după ce CEC a decis duminică să-i retragă subvențiile bugetare pentru încă un an. În aceeași ședință, CEC a decis ca foștii candidați independenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu, să restituie în bugetul de stat […]
Ieri
07:30
Corneliu Botgros face DECLARAȚIA care zguduie tot showbizul! A ținut totul în el, până n-a mai putut # EA.md
După o perioadă lungă în care a ales să tacă, Corneliu Botgros răspunde acuzațiilor făcute de Adriana Ochișanu. Cu această ocazie, artistul a oferit detalii neștiute despre divorțul care i-a schimbat viața. Acuzat public de fosta soție de comportamente toxice, Corneliu Botgros a decis acum să spună partea lui de adevăr, iar mărturisirea este una […]
07:30
În satul Lozova, unde tradițiile se împletesc cu viața de zi cu zi, educația are un farmec aparte. Aici, profesoara de limba și literatura română, Elena Chircu, predă de 34 de ani, fiind martoră la schimbările din sistemul de învățământ și la drumul parcurs de numeroase generații de elevi. Într-o eră digitală, cu acces […]
07:30
În prag de Ziua Profesorului, Ministerul Educației a atenționat că strângerea banilor și oferirea de cadouri cadrelor didactice sunt interzise. Ministrul Dan Perciun subliniază că fenomenul trebuie eradicat, iar cazurile raportate de urgență la CNA. Dacă unii directori declară că resping aceste practici, mai mulți părinți admit că, în realitate, de la fiecare elev se […]
07:30
Populația va cunoaște în luna decembrie dacă tariful la gazele naturale va fi redus sau majorat, a declarat directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, pentru bani.md. Potrivit acestuia, până atunci, Energocom urmează să transmită către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) calculele privind costul de achiziție al gazului, iar regulatorul va lua […]
07:30
CEC a confirmat oficial rezultatele scrutinului parlamentar. Care sunt pașii de acum înainte? # EA.md
CEC a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, câștigate clar de PAS, și le-a trimis Curții Constituționale pentru validare. Judecătorii urmează să decidă
07:20
(Video) Andreea Bostanica, răsfăț pe măsură: achiziție de lux de câteva sute de mii de euro în Dubai # EA.md
Andreea Bostanica și-a făcut un cadou fabulos la vârsta de 21 de ani. Influencerița și-a cumpărat un apartament de lux în Dubai. Imaginile cu noua achiziție a Andreei Bostanica sunt fabuloase. Oricine ar visa la o astfel de priveliște, scrie spynews.ro. Andreea Bostănică are parte de o nouă realizare fabuloasă! Influencerița și-a cumpărat apartamentul la […] Articolul (Video) Andreea Bostanica, răsfăț pe măsură: achiziție de lux de câteva sute de mii de euro în Dubai apare prima dată în ea.md.
07:20
„Nanu Danu”, reținut pentru o „afacere” dubioasă: și-ar fi păcălit rudele și prietenii de peste 140.000 € cu promisiuni de mașini din SUA # EA.md
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut ca „Nanu Danu”, este acuzat că și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste 140.000 de euro, printr-o așa-zisă schemă de investiții în importul de mașini din SUA, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. „Schema a început să fie aplicată începând din 2021, cu ultima din cele […] Articolul „Nanu Danu”, reținut pentru o „afacere” dubioasă: și-ar fi păcălit rudele și prietenii de peste 140.000 € cu promisiuni de mașini din SUA apare prima dată în ea.md.
07:20
(video) „Epopeea s-a încheiat”: Costiuc își recuperează permisul, după ce instanța a anulat suspendarea # EA.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a câștigat lupta în instanță și și-a recăpătat permisul de conducere, după ce judecătorul Ion Chirtoacă a declarat nulă decizia de suspendare pentru 60 de zile. Politicianul susține că i-au fost aplicate abuziv puncte suplimentare doar pentru a-i putea fi retras documentul, menționând că „nu le ajungeau 7 puncte […] Articolul (video) „Epopeea s-a încheiat”: Costiuc își recuperează permisul, după ce instanța a anulat suspendarea apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) Adrian Minune, moment incendiar pe scenă: a sărutat-o pe Loredana Groza fără rețineri # EA.md
Adrian Minune și Loredana Groza au fost protagoniștii unui moment de senzație, deoarece artistul a sărutat-o pe colega de breaslă în timpul unui concert, scrie ProTV.ro.. Adrian Minune și Loredana Groza s-au aflat din nou pe aceeași scenă, doar că, de data aceasta, au oferit un spectacol de-a dreptul exploziv. Cei doi s-au sărutat pasional […] Articolul (Video) Adrian Minune, moment incendiar pe scenă: a sărutat-o pe Loredana Groza fără rețineri apare prima dată în ea.md.
07:20
Șor și milioanele ascunse în cripto: cel puțin 11 portofele descoperite – sume uriașe tranzitate # EA.md
Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au confirmat că, de la începutul anului 2024, noile portofele de criptomonede legate de afacerile lui Ilan Șor au gestionat tranzacții de cel puțin 8 miliarde de dolari. Informațiile au ieșit la iveală ca urmare a unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii […] Articolul Șor și milioanele ascunse în cripto: cel puțin 11 portofele descoperite – sume uriașe tranzitate apare prima dată în ea.md.
5 octombrie 2025
09:10
Un sfert din populația Republicii Moldova are peste 60 de ani, iar îmbătrânirea demografică accelerează alarmant. Specialiștii atrag atenția că, în aceste condiții, presiunea economică cade tot mai mult asupra salariaților, fiecare angajat susținând practic un pensionar. În același timp, pensiile rămân prea mici pentru a asigura un trai decent, iar speranța de viață […] Articolul Moldova, în criză demografică: Un angajat întreține un pensionar apare prima dată în ea.md.
09:10
Rusia va importa benzină din China și alte țări asiatice pentru a acoperi deficitul de combustibil de pe piața internă, cauzat de închiderea a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare, potrivit publicației pro-guvernamentale Kommersant, citată pe 1 octombrie. Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone și rachete ucrainene care au […] Articolul Umilință pentru Putin: Rusia recurge la importuri de benzină din Asia apare prima dată în ea.md.
09:10
Te simți prinsă între dorința de a fi într-o relație și teama de angajament? Sau poate că inima îți șoptește că persoana de lângă tine nu e cea potrivită? Adevărul poate fi surprinzător de simplu: uneori nu e frica ta de iubire, ci semnalele relației care îți spun că nu e locul tău. Cum îți […] Articolul Frică de angajament sau relația greșită? Adevărul e chiar în fața ta apare prima dată în ea.md.
09:10
Vrei să știi dacă partenerul tău încă te găsește irezistibilă sau dacă scânteia începe să pâlpâie? Nu trebuie să ghicești – corpul și comportamentul lui îți dau indicii clare. Semne că încă te dorește: Te caută cu privirea – chiar și într-o cameră plină, ochii lui caută contactul cu tine. Gesturi mici, dar semnificative – […] Articolul Află dacă încă îl aprinzi! 7 semne că partenerul tău mai este atras de tine apare prima dată în ea.md.
09:10
Te-ai întrebat vreodată ce îi face pe unii bărbați să rămână fideli, chiar și atunci când tentațiile sunt la tot pasul? Nu e doar despre caracter – există anumite comportamente și valori care îi mențin devotați partenerelor lor. Ce îi face să fie fideli: Respect profund pentru parteneră – îi prețuiesc și nu vor să […] Articolul Bărbații care nu înșală niciodată: Secretele fidelității lor apare prima dată în ea.md.
09:10
Visul oricărei persoane: un păr bogat, strălucitor și sănătos! Și vestea bună? Totul începe din farfurie. Un studiu recent arată că anumite alimente stimulează creșterea părului, în timp ce altele îi pot afecta densitatea și sănătatea. Alimente care te ajută să ai păr des și puternic: Ouă – bogate în proteine și biotină, esențiale pentru […] Articolul Păr des și sănătos? Iată ce să mănânci și ce să eviți, conform studiilor apare prima dată în ea.md.
09:10
Te simți obosită la câteva ore după masă sau ai „căderi” de energie în timpul zilei? Secretul nu e cafeaua, ci modul în care îți gestionezi alimentația. Menținerea glicemiei stabile te ajută să ai energie constantă și să eviți pofta de dulce. Alimente care stabilizează glicemia: Proteine la fiecare masă – ouă, carne slabă, pește […] Articolul Cum să mănânci pentru glicemie stabilă și energie non-stop apare prima dată în ea.md.
09:10
oamna e anotimpul ideal pentru mâncăruri calde, aromate și confortabile, iar cuptorul devine cel mai bun prieten în bucătărie. Iată trei rețete simple și delicioase pe care le vei vrea din nou și din nou: 1. Dovleac copt cu miere și scorțișoară – Taie dovleacul felii, unge-l cu puțină miere și presară scorțișoară. – Coace-l […] Articolul 3 rețete la cuptor perfecte pentru toamnă – atât de bune încât le vei repeta la nesfârșit apare prima dată în ea.md.
09:10
Cine a spus că deserturile delicioase trebuie să fie pline de zahăr și calorii? Dacă vrei ceva dulce, rapid și prietenos cu silueta, încearcă aceste rețete simple, fără coacere: 1. Cheesecake light la pahar Amestecă iaurt grecesc degresat cu puțin îndulcitor natural (miere sau stevia). Adaugă câteva bucăți de biscuiți integrali sfărâmați. Completează cu fructe […] Articolul 3 deserturi fără coacere, delicioase și cu puține calorii apare prima dată în ea.md.
09:00
Alertă în justiție: Președinții Oficiilor „Șor” din Soroca și Cimișlia, condamnați la 5 ani și dați în căutare, aproape 13 milioane de lei confiscate # EA.md
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ai fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare. Procuratura Anticorupție anunță că instanța le-a interzis, timp de patru ani, să exercite activități de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice și să fie membri ai formațiunilor politice. Totodată, instanța a dispus confiscarea […] Articolul Alertă în justiție: Președinții Oficiilor „Șor” din Soroca și Cimișlia, condamnați la 5 ani și dați în căutare, aproape 13 milioane de lei confiscate apare prima dată în ea.md.
09:00
(Video) (video) „Prostitution” sparge tiparele: Alina Stoianov, în scene erotice cu Till Lindemann, în noul videoclip filmat la Chișinău # EA.md
Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat recent videoclipul oficial al piesei „Prostitution”, filmat la Chișinău. Clipul impresionează printr-o estetică intensă și vizual șocantă, specifică universului artistic al cântărețului german. Videoclipul a fost publicat pe YouTube și alte platforme de streaming, adunând mii de vizualizări în doar câteva ore. Producția a fost semnată de Till […] Articolul (Video) (video) „Prostitution” sparge tiparele: Alina Stoianov, în scene erotice cu Till Lindemann, în noul videoclip filmat la Chișinău apare prima dată în ea.md.
09:00
(video) „E ca un soldățel teleghidat”: Fost premier atacă dur pe Nicușor Dan – „Nu învață nimic, nici protocolul nu-i poate arăta pașii”! # EA.md
Fostul prim-ministru român, Călin Popescu Tăriceanu, l-a criticat dur pe Nicușor Dan după prestația sa la o ceremonie din Timișoara, videoclipul devenind viral pe rețelele de socializare. „Parcă nu învață nimic, e ca un soldățel teleghidat. Protocolul chiar nu-i poate arăta pașii necesari?!”, a comentat Tăriceanu. Văd că nu învață nimic. De la o […] Articolul (video) „E ca un soldățel teleghidat”: Fost premier atacă dur pe Nicușor Dan – „Nu învață nimic, nici protocolul nu-i poate arăta pașii”! apare prima dată în ea.md.
09:00
(video) Șoc pe internet: Bărbatul care s-a trezit în timpul operației pe creier… și a început să cânte # EA.md
Un moment în care un pacient se trezește în mijlocul unei operații pe creier a uimit internetul. Bărbatul a început să cânte în timp ce medicii își continuau procedurile medicale, scrie protv.ro. Un caz ieșit din comun a captat atenția internetului după ce un pacient aflat pe masa de operație pentru o intervenție pe creier […] Articolul (video) Șoc pe internet: Bărbatul care s-a trezit în timpul operației pe creier… și a început să cânte apare prima dată în ea.md.
09:00
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, anunță că R. Moldova a încheiat cu succes screeningul bilateral în negocierile pentru aderarea la UE, deschizând astfel calea pentru semnarea tratatului de aderare până în 2028. Potrivit acesteia, accelerarea calendarului de screening cu câteva luni și finalizarea lui în termen reprezintă un pas important pe calea europeană, […] Articolul Gherasimov: Moldova ar putea semna tratatul de aderare la UE până în 2028 apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Noul sistem de intrare și ieșire la Aeroportul din Chișinău va intra în funcțiune începând cu 12 octombrie # EA.md
Un nou sistem de intrare și ieșire al Uniunii Europene (EES) va intra în funcțiune începând cu 12 octombrie 2025. Pasagerii care vor călători pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău trebuie să cunoască că acesta este un sistem IT automatizat care va înregistra datele călătorilor non-UE ce efectuează șederi de scurtă durată în UE. Scopul […] Articolul Noul sistem de intrare și ieșire la Aeroportul din Chișinău va intra în funcțiune începând cu 12 octombrie apare prima dată în ea.md.
08:40
Grădinițele, finanțate după numărul copiilor și cheltuieli: Miniștrii aprobă noua formulă de alocare a banilor # EA.md
Guvernul a aprobat o nouă formulă de finanțare pentru grădinițele din întreaga țară, care va intra în vigoare din 2026. Bugetul fiecărei instituții va fi calculat în funcție de numărul de copii înscriși și nevoile acestora, incluzând salariile personalului, costurile pentru energie și utilități, hrana și materialele educaționale. „Pentru grădinițele care nu ating nivelul […] Articolul Grădinițele, finanțate după numărul copiilor și cheltuieli: Miniștrii aprobă noua formulă de alocare a banilor apare prima dată în ea.md.
