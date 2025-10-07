Surpriză la „Vocea României”: fata care cântă la pianul Irinei Rimes a urcat pe scenă!

09:00

Fostul prim-ministru român, Călin Popescu Tăriceanu, l-a criticat dur pe Nicușor Dan după prestația sa la o ceremonie din Timișoara, videoclipul devenind viral pe rețelele de socializare. „Parcă nu învață nimic, e ca un soldățel teleghidat. Protocolul chiar nu-i poate arăta pașii necesari?!”, a comentat Tăriceanu. Văd că nu învață nimic. De la o […] Articolul (video) „E ca un soldățel teleghidat”: Fost premier atacă dur pe Nicușor Dan – „Nu învață nimic, nici protocolul nu-i poate arăta pașii”! apare prima dată în ea.md.