Cum putem ajuta vaselor sangvine ale creierului?

23:00

Unii hotelieri din Bulgaria anunţă creşteri de preţuri de pînă la 20% pentru sezonul estival 2026, explicînd că acestea sînt cauzate de inflaţie.Reprezentanţii unui resort din staţiunea bulgărească Nisipurile de Aur au anunţat că, începînd din sezonul estival 2026, preţurile pachetelor de vacanţă vor fi majorate cu cel mult 20%.{{840228}}Aceştia au explicat însă că decizia nu este legată d