Întâlnire emoționantă în Dubai: Andreea Boștănica până la lacrimi
Unica.md, 7 octombrie 2025 00:50
Andreea Bostănica a trăit un moment de neuitat în Dubai, întâlnindu-se spontan cu Meryem Uzerli, actrița care o interpretează pe Hurem Sultan în celebrul serial „Suleyman Magnificul". Întâlnirea a avut ...
Acum 30 minute
01:00
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025 – O zi a clarificărilor, a deciziilor inspirate și a echilibrului interior # Unica.md
Ziua de 7 octombrie vine cu energii astrale care favorizează dialogul, clarificările și deciziile inspirate. Comunicarea devine mai ușoară, iar intuiția este aliatul tău de nădejde. Profită de această zi ...
Acum o oră
00:50
Andreea Bostănica a trăit un moment de neuitat în Dubai, întâlnindu-se spontan cu Meryem Uzerli, actrița care o interpretează pe Hurem Sultan în celebrul serial „Suleyman Magnificul". Întâlnirea a avut ...
00:30
O moldoveancă a cucerit scena internațională de la Rotterdam, aducând acasă trofeul International Poetry Slam 2025 # Unica.md
Poeta Lena Chilari, originară din Republica Moldova, a impresionat juriul și publicul festivalului Tell 'em – unul dintre cele mai importante evenimente de spoken word din Europa – prin forța ...
Acum 2 ore
00:20
Zelenski cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei după descoperirea de componente occidentale în rachetele și dronele folosite în atacurile asupra Ucrainei # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat impunerea unor sancțiuni suplimentare și mai eficiente împotriva Rusiei, după ce microcomputere britanice și alte componente din SUA, Germania și Japonia au fost identificate ...
6 octombrie 2025
23:50
Greta Thunberg, expulzată din Israel și întâmpinată la Atena după participarea la o flotilă de ajutor pentru Gaza # Unica.md
Greta Thunberg, activista suedeză pentru climă în vârstă de 22 de ani, a aterizat luni la Atena, alături de alți 160 de cetățeni din 16 țări europene, după ce au ...
Acum 4 ore
23:10
George Clooney s-a mutat definitiv la o fermă din Franța pentru a-și crește gemenii departe de agitația Hollywoodului # Unica.md
Actorul și regizorul George Clooney a ales să părăsească definitiv Hollywoodul după nașterea gemenilor săi, mutându-se la o fermă din Franța pentru a le oferi o viață liniștită, departe de ...
22:50
Criză politică la Paris: Macron îi cere premierului demisionar Sébastien Lecornu să formeze un nou Guvern în două zile # Unica.md
Președintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară premierului său demisionar, Sébastien Lecornu, să formeze un nou Guvern, la doar câteva ore după ce i-a acceptat demisia, relatează The Huffington ...
22:30
Ursula von der Leyen cere unitate pro-europeană în fața moțiunilor de cenzură și a amenințărilor externe # Unica.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel luni, în plenul Parlamentului European, la unitate între forțele pro-UE pentru a contracara tentativele de destabilizare ale blocului comunitar, menționându-l ...
22:30
Artistul Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, va fi condus pe ultimul drum joi, 9 octombrie # Unica.md
Artistul Ruslan Țaranu, cunoscut chitarist și aranjor muzical din Republica Moldova, va fi condus pe ultimul drum joi, 9 octombrie. Funeraliile vor fi organizate de Ministerul Culturii, care s-a autosesizat ...
22:20
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, aflat în exil în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadiști în decembrie, a fost internat la 20 septembrie într-un ...
22:20
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei # Unica.md
Fosta cancelară germană Angela Merkel a declarat într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga Partizán că Polonia și statele baltice au contribuit indirect la escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina. ...
22:10
Londra va decide în noiembrie privind extrădarea lui Veaceslav Platon, dosarele lui Botnari și Cavcaliuc, în așteptare # Unica.md
Autoritățile din Londra urmează să decidă în noiembrie dacă Veaceslav Platon poate fi extrădat în Republica Moldova. În schimb, dosarele ex-deputatului Constantin Botnari și fostului șef-adjunct al Inspectoratului General al ...
21:50
Judecător împușcat mortal în sala de judecată din Tirana: atacatorul a fost arestat, alți doi răniți # Unica.md
Un incident șocant a avut loc luni, 6 octombrie, la Curtea de Apel din Tirana, capitala Albaniei, unde judecătorul Astrit Kalaja, în vârstă de 32 de ani, a fost împușcat ...
21:40
Soldat rus eliberat în schimbul de prizonieri, condamnat la patru ani de închisoare în Rusia # Unica.md
Un soldat rus eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri cu Ucraina a fost condamnat la patru ani de detenție într-o colonie penală, după ce a acordat interviuri unui blogger ...
21:40
Astăzi, parfumurile și produsele de lux ale marilor branduri internaționale precum Chanel, Christian Dior, Acqua di Parma, Versace, Ferrari sau Trussardi ajung la clienți ambalate în cutii realizate la Chișinău. ...
21:30
Medvedev: „Europenii ar trebui să simtă pe propria piele pericolul războiului” – reacție la panica provocată de dronele neidentificate # Unica.md
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a făcut declarații controversate pe canalul său de Telegram, comentând frica de drone care a cuprins Europa și sugerând că europenii ...
Acum 6 ore
21:10
Ucraina investighează execuția a peste 320 de prizonieri de război ucraineni de către forțele ruse # Unica.md
Ucraina investighează probe conform cărora forțele ruse au executat cel puțin 322 de prizonieri de război ucraineni, a anunțat Parchetul General ucrainean pe 6 octombrie, ca răspuns la o solicitare ...
21:00
De ce ne micșorăm pe măsură ce îmbătrânim: cauze, ritm și prevenție. Osteoporoza, un risc major pentru femei # Unica.md
Pe măsură ce îmbătrânim, pierdem din înălțime – dar nu toți în același ritm, arată specialiștii citați de The Guardian. Adam Taylor, profesor de anatomie la Universitatea Lancaster, explică faptul ...
21:00
Creștere explozivă a infracțiunilor financiare online în Republica Moldova: prejudicii de peste 211 milioane de lei în 2025 # Unica.md
Republica Moldova se confruntă cu o creștere alarmantă a infracțiunilor financiar-bancare comise în mediul digital, care în 2025 aproape s-au dublat față de 2023. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, de ...
20:50
De la începutul anului 2025, peste 17.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă, fiind sprijinite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Imagine cu caracter ilustrativ ...
20:50
Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni: Se cere ridicarea imunității în Parlamentul European # Unica.md
Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost inculpată, luni, pentru săvârşirea a 11 infracţiuni, printre care se numără şi cea de propagandă legionară, a precizat Parchetul General. Ancheta vine după ce procurorul ...
20:40
Republica Moldova va avea, în premieră, un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian # Unica.md
Republica Moldova va beneficia, pentru prima dată, de un centru de iodoterapie destinat tratamentului cancerului tiroidian, care va fi amenajat într-un spațiu special la Institutul Oncologic din Chișinău și va ...
20:30
Programul prelungit organizat în 113 școli din Chișinău este frecventat de 31 de mii de elevi # Unica.md
Primăria Chișinău anunță că, în anul de studii 2025–2026, va continua dezvoltarea serviciului educațional de program prelungit, care oferă elevilor posibilitatea de a participa la activități educaționale și de dezvoltare ...
20:30
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” 2025: peste 6.000 de spectatori au trăit magia artei lirice la Chișinău # Unica.md
Ministerul Culturii a anunțat încheierea celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu", care s-a desfășurat între 14 septembrie și 5 octombrie la Teatrul Național ...
20:20
Moldoveni instruiți în Serbia pentru destabilizări la alegerile parlamentare: implicarea unor cetățeni ruși și belaruși # Unica.md
Doi bărbați – un cetățean al Federației Ruse și altul al Belarusului – au instruit peste 150 de moldoveni într-o tabără din apropierea localității Loznica, Serbia, cu scopul de a ...
20:10
OMS avertizează: peste 15 milioane de copii, folosesc țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină # Unica.md
Mai mult de 100 de milioane de persoane din întreaga lume, dintre care cel puțin 15 milioane sunt copii, folosesc țigări electronice, generând un nou val de dependență de nicotină, ...
20:00
Ziua Națională a Vinului 2025: Peste 150.000 de vizitatori au celebrat vinul moldovenesc în PMAN # Unica.md
Cea de-a XXVI-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, organizată în weekend în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), a adunat un număr record de peste 150.000 de participanți, potrivit autorităților. ...
20:00
Două persoane ucise într-un atac aerian israelian în sudul Libanului. Printre victime, un lider important Hezbollah # Unica.md
Două persoane au fost ucise luni, inclusiv un supraviețuitor al exploziei pagerelor membrilor Hezbollah din 2024, într-un atac aerian israelian care a vizat sudul Libanului, informează presa oficială libaneză și ...
19:50
Republica Moldova, prezentă la ANUGA 2025 – una dintre cele mai mari expoziții agroalimentare din lume # Unica.md
Republica Moldova participă, în perioada 4–8 octombrie, la prestigioasa expoziție agroalimentară ANUGA 2025, desfășurată la Köln, Germania, eveniment care reunește peste 8.000 de companii din 110 țări și atrage peste ...
Acum 8 ore
19:20
Curtea de Apel Centru a respins recursul lui Vladimir Plahotniuc privind măsura preventivă. Mandatul de arest rămâne în vigoare # Unica.md
Curtea de Apel Centru a respins luni, 6 octombrie, recursul depus de fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care solicita schimbarea măsurii preventive în dosarul ce vizează achiziția blanchetelor ...
19:20
O femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni este căutată de autorități și localnici după ce s-a rătăcit duminică la prânz, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din ...
Acum 12 ore
16:20
Inventarierea culturilor silvice de la Mălăiești, Orhei: doar 39,6% reușită din cauza înghețurilor și secetei # Unica.md
Grupul de lucru format din specialiști ai Ministerului Mediului, Agenției „Moldsilva", Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Întreprinderii pentru Silvicultură Orhei și reprezentanții primăriei locale au ...
16:10
Primăria Chișinău avertizează: Cod Galben de ploi de lungă durată pe 7-8 octombrie. Recomandări pentru locuitorii capitalei # Unica.md
Primăria Municipiului Chișinău informează populația despre emiterea Codului Galben de ploi de lungă durată pentru următoarele două zile pe teritoriul capitalei. Imagine cu caracter ilustrativ Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ...
16:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că fondul locativ municipal este pregătit în proporție de peste 90% pentru sezonul rece 2025-2026. Conectarea blocurilor la sursa centralizată de încălzire se realizează la solicitarea ...
16:10
Hramul orașului Chișinău va fi sărbătorit tradițional pe 14 octombrie, cu liturghie, program artistic și târguri # Unica.md
În acest an, Hramul orașului Chișinău va fi marcat în mod tradițional pe data de 14 octombrie, au anunțat autoritățile municipale în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei din 6 ...
16:00
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, le cere susținătorilor să înceteze mitingurile din fața Penitenciarului nr. 13 din Chișinău # Unica.md
Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei aflată în detenție, a transmis prin intermediul avocaților un mesaj public către susținătorii săi, solicitându-le să înceteze protestele zilnice organizate în fața Penitenciarului nr. 13 din ...
16:00
Poliția a înregistrat peste 4.300 de abateri ale regulamentului circulației rutiere în weekendul trecut, în cadrul acțiunilor de control desfășurate pe drumurile din țară. Foto: Politia RM Cele mai frecvente ...
15:00
Uniunea Europeană condamnă alegerile locale din Georgia, afectate de reprimare și lipsă de competitivitate # Unica.md
Uniunea Europeană a criticat dur alegerile locale desfășurate în Georgia în weekend, subliniind că scrutinul a avut loc „într-o perioadă de reprimare extinsă a disidenței", conform unui comunicat comun al ...
14:50
Fostul director al editurii „Pravda”, a murit după ce a căzut de la etajul 14 al locuinței sale din Moscova. Moartea sa este investigată ca suspectă # Unica.md
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda", asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a decedat în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de ...
14:50
Cine sunt cei trei cercetători care au primit Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Ce au descoperit # Unica.md
Cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au fost distinși cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2025, pentru contribuțiile lor fundamentale în înțelegerea toleranței imunitare periferice ...
14:50
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al unui fost partid politic, a fost condamnat la 3 ani de închisoare și confiscarea sumei de peste 1,75 milioane de lei # Unica.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare în penitenciar semiînchis, președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al unui fost partid politic, pentru complicitate la acceptarea cu ...
14:40
Președinta Maia Sandu salută conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA): „Apropierea de UE aduce rezultate concrete pentru cetățeni” # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat conectarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), subliniind că apropierea de Uniunea Europeană generează beneficii reale pentru cetățenii moldoveni. Captură ...
13:30
Patru turiști din Malta și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a căzut de pe o stâncă de 70 de metri înălțime în mare, în Senj, Croația # Unica.md
Un tragic accident rutier a avut loc în orașul de coastă Senj, Croația, unde patru turiști din Malta și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a ieșit ...
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard valabile pentru ziua de 7 octombrie. Imagine cu caracter ilustrativ Astfel, prețul ...
13:20
Kremlinul respinge acuzațiile Germaniei privind implicarea Rusiei în incidentele cu drone din Europa # Unica.md
Kremlinul a declarat luni că nu există niciun motiv pentru a acuza Rusia de implicare în valul de perturbări provocate de drone pe aeroporturile din Europa, respingând afirmațiile cancelarului german ...
13:10
Republica Moldova, performanță la Campionatul European la taekwondo: șapte medalii obținute la Riga # Unica.md
Republica Moldova a înregistrat un rezultat remarcabil la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, desfășurat la Riga, Letonia, cucerind șapte medalii: o medalie de aur, trei de argint și ...
13:10
Republica Moldova, conectată oficial la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) din 6 octombrie 2025 # Unica.md
Republica Moldova a devenit oficial parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), începând de astăzi, 6 octombrie 2025. Moldovenii pot astfel trimite și primi bani în euro cu ...
13:00
Șeful Poliției Naționale avertizează că persoane din anturajul lui Ilan Șor ar putea ajunge în noul Parlament al Republicii Moldova # Unica.md
Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției Naționale, a avertizat în cadrul emisiunii Cutia Neagră că prin
13:00
Primarul Chișinău, Ion Ceban, anunță reorganizări interne și promite clarificări despre viitoarele decizii politice # Unica.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că au fost inițiate mai multe procese interne de reorganizare în Primărie, subliniind că acestea reprezintă ... Post-ul Primarul Chișinău, Ion Ceban, anunță reorganizări interne și promite clarificări despre viitoarele decizii politice apare prima dată în Unica.md.
12:50
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a evitat să răspundă clar dacă intenționează să renunțe la funcția de primar pentru a prelua mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, obținut în ... Post-ul Ion Ceban, va renunța la mandatul de primar în favoarea celui de deputat? apare prima dată în Unica.md.
