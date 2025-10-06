Greta Thunberg, expulzată din Israel după interceptarea „Flotilei rezistenței” care se îndrepta spre Gaza
Agora.md, 6 octombrie 2025 23:50
Greta Thunberg, expulzată din Israel după interceptarea „Flotilei rezistenței” care se îndrepta spre Gaza
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 2 ore
23:50
Acum 4 ore
23:10
PeScurt // Femeie de 75 de ani, dată dispărută în raionul Edineț. Polițiștii din Edineț, alături de localnici, pădurari și vânători, continuă căutările unei femei de 75 de ani din satul Alexăndreni, care s-ar fi rătăcit duminică, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni. # Agora.md
22:30
Acum 6 ore
20:40
Acum 8 ore
18:10
PeScurt // CEC a transmis Curții Constituționale actele pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis Curții Constituționale actele pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. # Agora.md
18:00
17:50
17:30
Acum 12 ore
17:00
17:00
16:00
PeScurt // Sistări temporare de apă în sectorul Ciocana. Primăria municipiului Chișinău informează că, din cauza unor lucrări planificate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, furnizarea apei potabile va fi întreruptă miercuri, 8 octombrie 2025, între orele 09:00 și 20:00, pe străzile Mihail Sadoveanu, Igor Vieru, Alecu Russo și bulevardul Mircea cel Bătrân. # Agora.md
15:20
15:00
15:00
14:50
14:50
14:30
14:30
14:10
14:00
14:00
13:50
13:30
13:00
12:40
12:30
12:30
Acum 24 ore
11:40
11:30
11:20
11:10
11:00
10:20
10:00
09:50
09:20
08:50
08:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.