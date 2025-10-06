George Clooney s-a mutat definitiv la o fermă din Franța pentru a-și crește gemenii departe de agitația Hollywoodului

12:50

Un caz de transport ilegal de medicamente cu substanțe cu regim de circulație restricționat a fost documentat de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, pe sensul ... Post-ul Pasageră depistată cu 550 de comprimate cu regim restricționat la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci apare prima dată în Unica.md.