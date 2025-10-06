Reguli stricte în Italia. Amenzi de până la 3000 de euro pentru cei care pornesc centrala înainte de termen

Odată cu instalarea frigului, italienii trebuie să fie atenți la momentul în care pornesc centrala termică, transmit știrileprotv.ro. Țara are reguli stricte care stabilesc date precise pentru fiecare zonă climatică, iar depășirea limitelor de timp sau de temperatură poate aduce amenzi de până la 3000 de euro. Datele de pornire a încălzirii în funcție de […] Articolul Reguli stricte în Italia. Amenzi de până la 3000 de euro pentru cei care pornesc centrala înainte de termen apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md