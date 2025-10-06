Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a experimentat personal „viteza chineză”

15:30

Toamna este sezonul în care tot mai mulți moldoveni își planifică din timp vacanța de iarnă, profitând de prețuri mai bune la biletele de avion și de oferte avantajoase. Tendințele de rezervare pe Zbor.md arată că în topul preferințelor moldovenilor pentru vacanțele de iarnă se află: Chisinau - Budapesta – de la 32€Atrage vizitatorii prin băile termale, croazierele pe Dunăre și târguri