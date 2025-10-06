Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a experimentat personal „viteza chineză”
Noi.md, 6 octombrie 2025 22:30
Secțiunea Novi Sad-Subotica din linia feroviară Belgrad-Budapesta, construită de întreprinderi chineze, a început să funcționeze în Serbia, în 3 octombrie, marcînd deschiderea completă a secțiunii din Serbia, scrie romanian.cgtn.comPreședintele Serbiei, Aleksandar Vucic s-a urcat în tren la inaugurare, pentru a experimenta personal „viteza chineză”.În aceeași zi, președintele sîrb Aleksand
Doi frați, gemeni, din Anglia au crescut cel mai mare și mai lung dovleac din lume, stabilind un nou record mondial. Dovleacul lor uriaș cîntărește 1.279 de kilograme și are o circumferință de peste 6 metri, anunță The Telegraph.Un dovleac crescut din pasiune și multă muncă Gemenii, în vîrstă de 64 de ani, au petrecut zilnic cîte șase ore îngrijind dovleacul uriaș, pînă la momentul cîn
Unii hotelieri din Bulgaria anunţă creşteri de preţuri de pînă la 20% pentru sezonul estival 2026, explicînd că acestea sînt cauzate de inflaţie.Reprezentanţii unui resort din staţiunea bulgărească Nisipurile de Aur au anunţat că, începînd din sezonul estival 2026, preţurile pachetelor de vacanţă vor fi majorate cu cel mult 20%.{{840228}}Aceştia au explicat însă că decizia nu este legată d
Gala Festivalului din Mijlocul Toamnei ediția 2025 a creat o atmosferă de sărbătoare grandioasă # Noi.md
Astăzi este marcat Festivalul din Mijlocul Toamnei din China. Gala Festivalului din Mijlocul Toamnei ediția 2025, realizată de China Media Group (CMG), a avut loc pe Lacul Xuanzhu, orașul Deyang, provincia Sichuan din sudul Chinei, scrie romanian.cgtn.comScena principală a fost construită în aer liber, fiind îmbinat romantismul oriental cu tehnologia modernă. Îmbrățișînd tema "estetică, si
Oamenii de știință au descoperit în pădurile tropicale din Amazon un copac cu o înălțime-record de 88,5 metri.Acesta aparține speciei Angelim vermelho (Dinizia excelsa). Anterior se considera că reprezentanții acestei specii ating maximum 60 de metri, însă noua descoperire a arătat că aceștia pot crește mult mai mult.{{513165}}În apropierea copacului record, oamenii de știință au găsit alț
Orbán a declarat că nu dorește introducerea euro în Ungaria din cauza „dezintegrării” Uniunii Europene # Noi.md
Introducerea euro în Ungaria nu se află pe agenda de lucru, deoarece Uniunea Europeană se află în proces de dezintegrare.Declarația a fost făcută de premierul Ungariei, Viktor Orbán, într-un interviu acordat portalului EconomX.„Această chestiune nu va fi cu siguranță pe agenda mea”, a răspuns el la întrebarea privind introducerea euro în Ungaria.În Ungaria, moneda oficială rămîne forin
Consiliul științific consultativ al guvernului federal german a propus creșterea treptată a vîrstei de pensionare pînă la 73 de ani, ținînd cont de tendințele demografice.Despre aceasta informează „Adevărul European”, cu referire la Bild.În raportul său, grupul consultativ științific, format din patru economiști germani, vorbește despre necesitatea urgentă de reformare a sistemului de pens
Aeroportul norvegian a întrerupt temporar mai multe aterizări luni-dimineaţă, după apariţia unei drone în apropierea aeroportului, a declarat operatorul Avinor.„Una sau mai multe aeronave au aşteptat în aer pînă la clarificarea situaţiei. Nicio aeronavă nu a plecat spre alte aeroporturi”, a explicat un purtător de cuvînt al Avinor.Poliţia a anunţat că a primit un raport în jurul miezului n
Proiectul „Chișinău. Istorii vii” va fi inaugurat pe 14 octombrie la Muzeul Orașului Chișinău cu o expoziție de fotografii realizate de Vladislav Hîncu.Acest proiect este o reflecție asupra modului în care omul este legat de orașul în care trăiește, asupra modului în care această legătură depășește limitele materiale, asupra modului în care nivelurile intelectuale, spirituale și emoționale se
La Dubai s-a încheiat turneul PFL Champions Series, unde evenimentul principal a fost revanșa pentru titlul vacant la categoria ușoară. Și din nou, câștigătorul a fost reprezentantul legendarului nume Nurmagomedov.Superioritate tacticăCinci runde de luptă tensionată și o victorie calmă. De la început, lupta s-a desfășurat în principal în picioare, unde niciunul dintre luptători nu avea un
Ministerul Justiției a lansat concursul public pentru selectarea unui mediator care va face parte din Consiliul de mediere.Pentru a putea participa, candidații trebuie să întrunească următoarele cerințe: să aibă studii superioare, o experiență profesională de cel puțin trei ani, capacitate deplină de exercițiu, notorietate în societate și o reputație ireproșabilă. Totodată, se cere cunoașterea
Premiile Nobel vor fi anunţate începînd de luni. sînt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace. {{840477}}Cîştigătorii se vor alătura panteonului laureaţilor Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza. Pentru premiul pentru pace, preşedintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai
Premierul Pakistanului: Xi Jinping este un lider care acordă prioritate bunăstării poporului # Noi.md
Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a acordat un interviu în exclusivitate emisiunii High-Level Interview a CGTN în cadrul Summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai 2025.În timpul interviului, premierul pakistanez l-a lăudat pe președintele Xi Jinping, spunînd că este „un lider vizionar și dinamic al vremurilor noastre”, scrie romanian.cgtn.com Shahbaz a remarcat: „Președ
CNAM: Prestatorii publici, îndemnați să pregătească proiecte pentru reparația edificiilor în 2026 # Noi.md
Reparația edificiilor prestatorilor publici de servicii medicale constituie prioritatea de finanțare pentru anul 2026 din fondul de dezvoltare și modernizare, gestionat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Această prioritate a fost stabilită de Consiliul coordonator responsabil de planificarea și implementarea resurselor financiare alocate acestui fond, notează Noi.md.{{83
Grădinițele din Moldova se modernizează: ce lucrări se planifică în instituțiile pentru copii # Noi.md
Copiii din 136 de grădinițe din țară se vor bucura de pavilioane noi, complexe de joacă moderne, tobogane, leagăne, scrînciobe și balansoare – toate achiziționate datorită investițiilor Ministerului Educației și Cercetării (MEC). În unele grădinițe echipamentele au fost deja instalate, iar activitățile afară au devenit mai interesante.Acestea au fost selectate în baza unui concurs publ
Motoclubul „Медведи” din Bender va prezenta o sculptură unică cu ocazia sărbătoririi Zilei orașului: un cal de fier, asamblat în întregime din piese auto vechi. La statuia realizată în mărime naturală meșterii au lucrat trei săptămîni.Potrivit Noi.md, cu referire la canalul TG „Первый приднестровский”, pe 11 octombrie locuitorii vor putea vedea „calul de fier” în parcul Sf. Alexandru Nevski. P
„Probabil că nu este om”. La 40 de ani, Luka Modrić face ceea ce alții nu au reușit să facă nici la 25 de ani # Noi.md
El nu aleargă, ci alunecă. Nu caută pasa, ci o simte dinainte. Luka Modrić, care a împlinit 40 de ani în septembrie, cucerește Italia cu aceeași ușurință cu care a cucerit cîndva Madridul și Europa. În mișcările sale se regăsesc înțelepciunea și poezia, iar în statistici - cifre care nu se supun logicii vîrstei.De la Madrid la Milano – o poveste demnă de o legendăCînd în vară s-a închis fe
Un meteorit de mari dimensiuni a căzut în largul coastelor Indoneziei: imagini difuzate pe internet # Noi.md
Un meteorit de mari dimensiuni a căzut în Marea Java, în largul coastelor Indoneziei, după care s-a produs o lumină puternică și o explozie zgomotoasă.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul Jakarta Globe, cu referire la datele Agenției Naționale pentru Cercetare și Inovare din Indonezia (BRIN). {{838382}}În publicație se menționează că obiectul a zburat pe 5 octombrie dea
Marți, 07 octombrie, pe unele străzi din capitală va fi stopată temporar livrarea apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, marți, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:{{839618}}-Lev Tolstoi, A. Sciusev, M. Kogălniceanu, Al. Bernardazzi, Al. Mateevici, Fierarilor, Negureni, Sărăteni, Coșnița, Chițcani, Ion Inculeț, Geamăna, M. Eliade, M. Ciachir, A. David,
Poeta Lena Chilari a adus Republica Moldova în centrul atenției literare europene, cîștigînd marele premiu al competiției International Poetry Slam 2025, desfășurate la Rotterdam, în cadrul prestigiosului festival Tell`em.Pe scena teatrului Theater Zuidplein, tînăra poetă a impresionat atît juriul, cît și publicul prin intensitatea și originalitatea interpretării sale, într-o confruntare a cuv
În urma solicitărilor venite din partea conducătorilor instituțiilor educaționale, a fost inițiat procesul de conectare la agentul termic în grădinițele din Chișinău.Pînă în prezent, situația privind conectarea este următoarea:{{840695}}Sectorul Centru – 10 din 23 grădinițe conectate;Sectorul Ciocana – 14 din 18 grădinițe conectate;Sectorul Rîșcani – 19 din 30 instituții conectate;
La sfîrșitul săptămînii trecute, funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu angajații Poliției de Frontieră, au găsit 240 de pachete de rezerve de tutun.Pachetele cu rezerve de tutun nedeclarate aveau timbru de acciz al Republicii Moldova și erau ascunse în bagajul de cală al unei pasagere.notează Noi.md.{{831014}}Incidentul a avut loc în timpul controlul
Meșterul popular Dumitru Daraban din Ialoveni păstrează vie, la cei 82 de ani ai săi, arta lucrului în piele, un meșteșug moștenit din tată-n fiu.Dumitru Daraban este membru al Uniunii Meșterilor Populari de peste trei decenii. Deși a absolvit universitatea și a lucrat mulți ani în comerț, viața lui a luat o altă direcție odată cu schimbările economice din perioada restructurării.„Cînd s-a
Guvernul urmează să aprobe miercuri Strategia militară pentru perioada 2025-2035. Proiectul conține un program de modernizare tehnologică, de consolidare a capabilităților defensive și de aliniere la standardele europene și internaționale. Strategia stabilește 18 direcții prioritare de acțiune, care urmăresc dezvoltarea multilaterală a Forțelor Armate.După cum transmite Noi.md cu referire la R
Vlad Plahotniuc rămîne cu toate mandatele de arest: Curtea de Apel respinge recursul avocatului # Noi.md
Vlad Plahotniuc rămîne cu toate mandatele de arest pe numele său. Curtea de Apel a respins astăzi recursul avocatului fostului lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), care solicita anularea arestului în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte. Aceasta vine după ce, săptămîna trecută, alte două cereri similare ale apărării au fost, de asemenea, respinse.După cum transmite Noi.md cu refe
Pe 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a găzduit cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova.Sărbătoarea s-a desfășurat sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” și a confirmat poziția Moldovei pe harta internațională a turismului vitivinicol.Peste
Piotr Ian se întoarce în luptă. Fostul campion UFC la categoria grea ușoară (bantamweight) este gata să revină în octogon deja în decembrie — și, din toate semnele, este hotărît să-și recîștige ceea ce consideră că îi aparține pe drept.Managerul său, Sayat Abdrakhmanov, a confirmat:„Piotr va fi pregătit în decembrie.”Declarația a coincis cu provocarea lansată de actualul campion a
Viața de student în cifre: bugetul real al tinerilor care locuiesc în căminele universitare # Noi.md
Viața de student în Chișinău nu înseamnă doar cursuri și examene, ci și calcule constante ale bugetului.Potrivit Noi.md, o analiza realizată de Diez arată cît cheltuiesc studenții în realitate pentru cazare, produse alimentare și necesități de zi cu zi, locuind în căminele diferitelor universități din capitală. În același timp, aceste cheltuieli nu includ cheltuielile pentru divertisment, îmbr
Polițiștii de patrulare au identificat un număr record de șoferi în stare de ebrietate în weekendul trecut # Noi.md
În zilele de weekend, polițiștii de patrulare au găsit 60 de persoane aflate la volan în stare de ebrietate, punînd în pericol viața celorlalți participanți la trafic.Printre cele mai mari valori înregistrate de aparatul Drager se numără:{{840689}}Soroca – un bărbat de 46 de ani, la volanul unui automobil: 1,38 mg/l alcool în aerul expirat – cea mai mare valoare găsită; Bălți – un șofe
Peste 130 de specialiști din 10 țări au participat recent la exercițiul internațional de simulare „Border Shield 25”, dedicat pregătirii personalului de primă linie pentru gestionarea situațiilor de urgență și a incidentelor CBRN (chimice, biologice, radiologice și nucleare), transmite Noi.md.Specialiștii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, alături de cei de la Centrul Național de
Au început pregătirile pentru iarnă: lemne suficiente și prețuri stabile, promite Moldsilva # Noi.md
Republica Moldova se pregătește pentru sezonul rece, iar stocurile de lemne sînt considerate suficiente pentru a acoperi necesarul populației.Potrivit datelor prezentate de Agenția „Moldsilva”, în depozite se află, la această oră, aproape 139 de mii de metri steri de lemne. Oficialii dau asigurări că această cantitate va fi completată cu încă 117 mii de metri steri pînă la sfîrșitul anului, ac
Primarul satului Sadîc din raionul Cantemir, filmat în campania electorală cum se bate cu femeie chiar în incinta primăriei, a fost condamnat de prima instanță pentru huliganism, pe un alt dosar.Ar fi vorba despre o altă bătaie, anterioară, cu un consătean de-al său, transmite pulsmedia.{{839701}}Instanța l-a găsit vinovat de huliganism și l-a obligat pe Ilie Porumbescu să achite o amendă
Sportivul moldovean Stanislav Iuhnevici a repetat performanța de anul trecut de la Campionatul Mondial de sambo, rezervat seniorilor.La ediția din acest an, care s-a desfășurat în Indonezia, discipolul antrenorului Iulian Piatcovschi a cucerit medalia de bronz, în categoria de greutate de pînă la 88 kg.După ce a început competiția mondială cu două victorii clare în fața reprezentanților di
Cancelarul german Friedrich Merz se așteaptă ca, în timp, să fie introdus serviciul militar obligatoriu în țară.Potrivit „Adevărului European”, Merz și-a exprimat opiniile într-un interviu acordat ARD, citat de agenția DPA.În prezent, ministrul Apărării, Boris Pistorius, a depus în parlament o propunere care prevede serviciul militar voluntar.„Susțin ceea ce am convenit în acordul de c
Administrația Națională de Meteorologie din România a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vîntului, valabil de luni seara (ora 21:00) pînă marți seara (ora 21:00).Avertizarea vizează Dobrogea, Muntenia, Carpații de Curbură, unde sînt prognozate cantități însemnate de apă și rafale de vînt puternic, transmite stirileprotv.ro.{{840671}}În aceste regiuni, ploile vor acumula 25–30 l/m
Rubio a dezvăluit pe cine ar putea republicanii să-l propună în funcția de președinte după Trump # Noi.md
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat cine va fi următorul candidat la președinția SUA din partea Partidului Republican.Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la un interviu acordat de acesta pentru Fox News.În timpul interviului, prezentatoarea a spus că, potrivit mai multor surse, președintele SUA Donald Trump l-a propus pe Rubio drept posibil succesor al mi
De la 1 ianuarie, mașinile noi și majoritatea dintre cele la mîna a doua, înmatriculate pentru prima dată în Republica Moldova, se vor scumpi. Asta pentru că se renunță la taxarea importurilor în funcție de capacitatea motorului în favoarea introducerii TVA de 20%.Autoritățile spun că măsura este necesară pentru a alinia legislația fiscală la standardele europene. Reprezentanții saloanelor aut
Campania de împădurire din satul Mălăiești, raionul Orhei, a eșuat, după ce doar 39.6% din cei peste 200 de mii de puieți plantați în toamna anului trecut s-au prins.Constatările aparțin unui grup de lucru format de Ministerul Mediului. Specialiștii propun efectuarea unor lucrări de completare a culturilor silvice, pentru asigurarea densității necesare viitoarei păduri.Comisia formată din
Peste 170 de instituții publice din capitală, conectate la sistemul centralizat de termoficare al „Termoelectrica” S.A., vor dispune de servicii de încălzire și apă caldă mai eficiente, grație instalării a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) de ultimă generație, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Energiei al Republicii Moldova, aceste instalații permit setarea automată a temperaturii la n
Triumful brazilianului în Las Vegas: Alex Pereira, în vîrstă de 38 de ani, a demonstrat din nou că rămîne unul dintre cei mai periculoși lovitori din istoria MMA.În revanșa împotriva lui Magomed Ankalaev, care a devenit evenimentul principal al turneului UFC 320, Pereira a obținut o victorie convingătoare prin KO încă din prima rundă și și-a recîștigat titlul de campion la categoria semigrea.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova continuă să își dezvolte capacitățile instituționale în domeniul prevenirii și combaterii fraudei fiscale, printr-un atelier de instruire dedicat depistării schemelor de fraudă legate de TVA, transmite Noi.md.Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de instruire al instituției și a reunit reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Inspectoratului de Control Fi
Lucrările de reparație a străzii Dacilor din Durlești sînt finalizate. Anunțul a fost făcut de către Primăria Durlești, notează Noi.md.Potrivit Primăriei Durlești, lucrările de reparație au inclus:-decaparea structurii rutiere existente-execuția stratului de fundație din piatră spartă{{839991}}-aplicarea de îmbrăcăminte din beton asfaltic pe suprafața de 3397 m2-montarea a 1252
De la șoferi băuți pînă la cei care vorbesc la telefon cînd conduc: Încălcări și sancțiuni în weekend # Noi.md
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4300 de abateri ale regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Printre încălcările înregistrate se numără:-60 de șoferi au fost înlăturați de la volanul mijlocului de transport, fiind găsiți sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice;-2094 au depășit limita de viteză stabilitǎ pe sectorul de drum;{{839469}}-856 nu au re
Primăria Chișinău anunță că, în perioada 29 septembrie – 5 octombrie, Regia „Exdrupo” a desfășurat mai multe lucrări de întreținere și modernizare a străzilor și trotuarelor din capitală, transmite Noi.md.Pe strada Nicolae Costin au continuat reabilitările, inclusiv amenajarea racordărilor, reparația trotuarelor și a canalizării pluviale. Lucrări similare au fost executate și pe strada Maria D
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Otaci, în colaborare cu Serviciul Vamal, au descoperit o cantitate semnificativă de medicamente cu substanțe supuse regimului de circulație restricționat, transmite Noi.md.Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în timpul controlului de specialitate al bagajelor într-un autocar de rută regulată „Chiși
Miercuri, 8 octombrie 2025, locuitorii sectorului Ciocana vor rămîne temporar fără apă potabilă, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei municipiului Chișinău, măsura este necesară pentru executarea unor lucrări planificate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.Potrivit informațiilor oficiale, sistările vor avea loc între orele 09:00 și 20:00 și vor afecta consumatorii de pe următoa
Toamna este sezonul în care tot mai mulți moldoveni își planifică din timp vacanța de iarnă, profitând de prețuri mai bune la biletele de avion și de oferte avantajoase. Tendințele de rezervare pe Zbor.md arată că în topul preferințelor moldovenilor pentru vacanțele de iarnă se află: Chisinau - Budapesta – de la 32€Atrage vizitatorii prin băile termale, croazierele pe Dunăre și târguri
Pentru zilele de 15 și 16 octombrie, patru judecători au fost invitați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare externă.Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis notificări oficiale prin care îi invită la audieri pe judecătorii Curții de Apel Centru, Ana Panov și Silvia Cecan — care fac obiectul re-evaluării, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a respins rapoartele Comi
