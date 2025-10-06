O moldoveancă a revenit acasă din New York. Biscuiții americani - cartea ei de vizită

10:40

Schimbările climatice reprezintă o provocare pentru agricultură. În ultimii ani, fermierii din Ștefan Vodă au avut mult de suferit din cauza secetei, iar unii spun că erau gata să renunțe la afaceri. Salvarea a venit printr-un proiect de irigare, care promite să redea viață câmpurilor arse de soare. La Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, prinde contur unul dintre cele mai moderne și complexe sisteme de irigare din Republica Moldova.