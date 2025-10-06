OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice

12:00

Autoritățile Republicii Moldova au trimis pachetul de acte necesare pentru a putea fi inițiat procesul de extrădare a interlopului Iurie Radulov, alias „Babior". Despre asta a asigurat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, la TV8, care a mai dezvăluit că nu se află nici într-un stat UE și nici în Rusia. „Statul respectiv în care, cel […]