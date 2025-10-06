OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice
Realitatea.md, 6 octombrie 2025 22:00
Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, utilizează țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății, relatează știrileprotv.ro. Potrivit datelor globale disponibile, copiii au în medie o probabilitate de nouă ori mai mare decât adulții să folosească țigări electronice. Dr. Etienne Krug […] Articolul OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
22:00
Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, utilizează țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății, relatează știrileprotv.ro. Potrivit datelor globale disponibile, copiii au în medie o probabilitate de nouă ori mai mare decât adulții să folosească țigări electronice. Dr. Etienne Krug […] Articolul OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
21:30
Circa 1200 de grupe cu program prelungit, organizate în școlile din Chișinău. Câți elevi le frecventează # Realitatea.md
În anul de studii 2025–2026, în instituțiile de învățământ primar și secundar din capitală funcționează aproape 1200 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31000 de elevi. Potrivit Primăriei Chișinău, 113 școli din municipiu organizează acest tip de activitate, care le oferă copiilor posibilitatea de a-și continua studiile și activitățile extracurriculare într-un mediu sigur […] Articolul Circa 1200 de grupe cu program prelungit, organizate în școlile din Chișinău. Câți elevi le frecventează apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
21:00
Polițiștii de frontieră au identificat, săptămâna trecută, 17 cazuri de documente de călătorie cu semne clare de falsificare, în cadrul controalelor de trecere a frontierei de stat. În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. „Cele mai […] Articolul 17 documente falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Peste 150 de persoane în etate au revenit pe băncile facultății în cadrul Universității Vârstei a Treia # Realitatea.md
În noul an academic, peste 150 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți în cadrul inițiativei Universitatea de Vârsta a Treia. Fiecare participant urmează un curs obligatoriu de abilități digitale și un curs la alegere dintr-o ofertă diversă care include: limba […] Articolul Peste 150 de persoane în etate au revenit pe băncile facultății în cadrul Universității Vârstei a Treia apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Cancerul rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate atât din lume, cât și din Republica Moldova. Potrivit ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, principalele forme diagnosticate la noi în țară sunt cancerul mamar și colorectal. „Din cauza mediului în care trăim, a modului sedentar de viață și a alimentației nesănătoase, cazurile de cancer sunt în […] Articolul Ala Nemerenco: În Moldova situația cu bolile oncologice este una gravă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
19:50
UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect asociat cu Ilan Șor și o bancă de stat rusă # Realitatea.md
Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva monedei digitale A7A5, un stable-coin susținut de ruble, creat de compania A7, fondată și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, în parteneriat cu banca rusă de stat Promsvyazbank (PSB). Informația a fost dezvăluită de agenția Bloomberg, care a consultat documente interne ale blocului comunitar, transmite IPN. Potrivit sursei, […] Articolul UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect asociat cu Ilan Șor și o bancă de stat rusă apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Ucigașul refugiatei ucrainene ar putea fi executat prin împușcare. Guvernatorul din Carolina de Nord a semnat legea # Realitatea.md
Guvernatorul democrat Josh Stein din Carolina de Nord, a semnat vineri o lege care permite din nou aplicarea pedepsei cu moartea prin pluton de execuție în statul Carolina de Nord, o premieră controversată în ultimele decenii. Legea, numită „Iryna’s Law”, a fost adoptată după cazul Irinei Zarutska, o femeie ucisă în august de un recidivist, […] Articolul Ucigașul refugiatei ucrainene ar putea fi executat prin împușcare. Guvernatorul din Carolina de Nord a semnat legea apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
În Chișinău a început procesul de conectare a grădinițelor la agentul termic, în urma solicitărilor venite din partea conducerii instituțiilor educaționale. Potrivit Primăriei Capitalei, până în prezent au fost conectate la căldură 10 din 23 de grădinițe din sectorul Centru, 14 din 18 din Ciocana, 19 din 30 din Rîșcani, 18 din 31 din Botanica, […] Articolul Peste jumătate dintre grădinițele din Chișinău au fost deja conectate la căldură apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Se caută o femeie din satul Alexăndreni, rătăcită în timp ce culegea ciuperci în pădure # Realitatea.md
Se caută o femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, care a dispărut duminică la prânz, după ce s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea localității Brînzeni. Potrivit oamenilor legii, la căutări participă zeci de polițiști, localnici, pădurari și vânători, însă autoritățile spun că este nevoie de mai […] Articolul Se caută o femeie din satul Alexăndreni, rătăcită în timp ce culegea ciuperci în pădure apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare. CEC a transmis toate actele # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Potrivit CEC, dosarul transmis conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor, listele candidaților aleși și ale supleanților, precum și raportul general privind desfășurarea scrutinului. Curtea Constituțională urmează să confirme sau să infirme legalitatea […] Articolul Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare. CEC a transmis toate actele apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
18:10
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a fost întrebată dacă va rămâne în funcție la conducerea Ministerului Sănătății, în contextul posibilelor schimbări din Guvern. „Aceasta nu este decizia miniștrilor, nici unuia dintre noi, este o decizie politică. (…) Doamna Maia Sandu trebuie să înainteze decizia unui prim-ministru, iar acel prim-ministru să-și formeze echipa. Eu nu mă gândesc […] Articolul Ala Nemerenco, întrebată dacă rămâne la Ministerul Sănătății apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Recursul lui Vlad Plahotniuc în dosarul pașapoartelor, respins de Curtea de Apel Centru # Realitatea.md
Un nou recurs depus de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc pentru schimbarea măsurii preventive a fost respins luni, 6 octombrie, de Curtea de Apel Centru. Decizia este irevocabilă și menține în vigoare mandatul de arest emis în septembrie 2022, în dosarul privind „achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, transmite Moldova1. Mandatul a fost pus în executare pe […] Articolul Recursul lui Vlad Plahotniuc în dosarul pașapoartelor, respins de Curtea de Apel Centru apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Pentru alegerile parlamentare au fost alocate 174 de milioane de lei: CEC explică pe ce s-au dus banii # Realitatea.md
Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, inclusiv pentru implementarea votului prin corespondență, Comisiei Electorale Centrale (CEC) i-au fost alocate resurse financiare în valoare totală de 174,1 milioane de lei. Potrivit datelor oficiale, cea mai mare parte a fondurilor – peste 109 milioane de lei (95%) – a fost direcționată către plata […] Articolul Pentru alegerile parlamentare au fost alocate 174 de milioane de lei: CEC explică pe ce s-au dus banii apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben pentru ploi de lungă durată, valabilă în perioada 7–8 octombrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță acumulări de apă de 15–49 l/m², iar izolat se pot atinge 50–90 l/m², cantități ce pot provoca inundații locale și scurgeri de noroi. Inspectoratul General […] Articolul Potop peste Moldova! Salvatorii îndeamnă populația să dea dovadă de prudență maximă apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
A murit Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical cunoscut pentru contribuția sa la scena rock din Republica Moldova # Realitatea.md
A murit Ruslan Țaranu, muzician și aranjor care și-a dedicat întreaga viață artei și muzicii. Artistul, cunoscut pentru activitatea sa intensă pe scena rock autohtonă și pentru numeroasele colaborări cu trupe din Republica Moldova și din străinătate, s-a stins din viață la finele lunii septembrie. După o perioadă petrecută în Franța, unde a înregistrat 15 […] Articolul A murit Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical cunoscut pentru contribuția sa la scena rock din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
În atenția consumatorilor din sectorul Ciocana! Mai multe străzi vor rămâne fără apă # Realitatea.md
Miercuri, 8 octombrie, consumatorii de pe străzile Mihail Sadoveanu, Igor Vieru, Alecu Russo și bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana vor rămâne fără apă potabilă. Sistările, programate între orele 09:00 și 20:00, sunt cauzate de lucrările planificate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM În acest sens, […] Articolul În atenția consumatorilor din sectorul Ciocana! Mai multe străzi vor rămâne fără apă apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Sandu: „Apropierea de UE aduce rezultate concrete”. Reacțiile lui Grosu, Recean și Dragu la noutatea despre SEPA # Realitatea.md
Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri. Declarația aparține președintei Maia Sandu la noutatea că, din 6 octombrie 2025, Republica Moldova face parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Cu mesaje similare au venit ceilalți reprezentanți ai conducerii – președintele Parlamentului, liderul PAS, Igor Grosu, și premierul Dorin Recean. „Dacă […] Articolul Sandu: „Apropierea de UE aduce rezultate concrete”. Reacțiile lui Grosu, Recean și Dragu la noutatea despre SEPA apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Mirosul de vin din Chișinău a atras turiști din peste 30 de țări. Numărul total de vizitatori la Ziua Vinului # Realitatea.md
În primul weekend al lui octombrie, Chișinăul a mirosit a struguri, tradiție și sărbătoare. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Piața Marii Adunări Naționale a adunat peste 150 000 de vizitatori, inclusiv oaspeți veniți din peste 30 de țări pentru a celebra Ziua Națională a Vinului. Totodată, în acest an s-au vândut cu 82% […] Articolul Mirosul de vin din Chișinău a atras turiști din peste 30 de țări. Numărul total de vizitatori la Ziua Vinului apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Peste 1000 de soldați vor fi încorporați în Armata Națională între octombrie 2025 și ianuarie 2026 # Realitatea.md
În zilele de 27 și 28 octombrie 2025 se va desfășura încorporarea de toamnă. Potrivit Ministerului Apărării, sarcina de încorporare pentru perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026 prevede până la 1.200 de recruți pentru serviciul militar în termen în Armata Națională și 10 pentru serviciul militar cu termen redus. În perioada menționată mai sus, recruții urmează […] Articolul Peste 1000 de soldați vor fi încorporați în Armata Națională între octombrie 2025 și ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
15:50
Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor avea căldură și apă caldă mai eficientă cu echipamente moderne # Realitatea.md
Peste 170 de grădinițe, școli, spitale și alte instituții publice din Chișinău vor beneficia de încălzire și apă caldă mai eficientă, datorită instalării a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) moderne. Lucrările fac parte dintr-un proiect energetic finanțat de Banca Mondială și alți parteneri internaționali. Licitația pentru alegerea companiei care va face lucrările a atras oferte […] Articolul Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor avea căldură și apă caldă mai eficientă cu echipamente moderne apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
De Ziua Vinului, viitorul deputat-fost fotbalist Maxim Potîrniche „și-a jucat femeia” în centrul capitalei # Realitatea.md
Fostul fotbalist și viitorul deputat Maxim Potîrniche a sărbătorit weekendul trecut Ziua Vinului alături de familie, în centrul capitalei. Evenimentul, care a adunat zeci de oameni în Piața Marii Adunări Naționale, a fost pentru noul parlamentar un prilej de relaxare și de apropiere de cetățeni, scrie Cancan.md. Potîrniche a fost surprins în parc, dansând alături […] Articolul De Ziua Vinului, viitorul deputat-fost fotbalist Maxim Potîrniche „și-a jucat femeia” în centrul capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Peste 4.300 de șoferi, prinși pe picior greșit în weekend: Viteză, alcool și reguli ignorate # Realitatea.md
Șoferii continuă să încalce regulile de circulație. Potrivit unui comunicat emis de Poliția Republicii Moldova, peste 4.300 de conducători auto au comis abateri în trafic în acest weekend. 60 de persoane au fost înlăturate de la volanul mijlocului de transport, după ce au fost depistate sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, 2094 au depășit […] Articolul Peste 4.300 de șoferi, prinși pe picior greșit în weekend: Viteză, alcool și reguli ignorate apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Cazurile de fraude bancare s-au dublat în 2025. Poliția lansează o campanie de informare # Realitatea.md
Numărul infracțiunilor financiar-bancare aproape că s-a dublat în anul 2025. Potrivit datelor Poliției, au fost înregistrate peste 1.225 de cazuri, comparativ cu 832 de infracțiuni raportate în 2024. Totodată, prejudiciile provocate de fraudele online au crescut de aproape trei ori, de la 73 de milioane la peste 211 milioane de lei. „Este un semnal de […] Articolul Cazurile de fraude bancare s-au dublat în 2025. Poliția lansează o campanie de informare apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Cod roșu pe râurile din Constanța din cauza ploilor abundente. Mai multe județe sub cod portocaliu # Realitatea.md
Hidrologii români au emis un cod roșu de inundații pe râurile din județul Constanța, valabil începând de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, la miezul nopții. Avertizarea vizează riscuri majore de viituri rapide și debite crescute, transmite Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). În aceeași perioadă, este activ un […] Articolul Cod roșu pe râurile din Constanța din cauza ploilor abundente. Mai multe județe sub cod portocaliu apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Peste 2000 de hectare de teren agricol, lăsate în paragină în Transnistria. Pierderi de peste 1,3 milioane de dolari # Realitatea.md
Peste 2.000 de hectare de teren arabil au rămas, în acest an, neutilizate în regiunea transnistreană, ceea ce echivalează cu o pierdere economică de peste 1,3 milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe a așa-numitului Guvern de la Tiraspol, dedicată campaniei de recoltare din 2025 și semănatului culturilor de toamnă […] Articolul Peste 2000 de hectare de teren agricol, lăsate în paragină în Transnistria. Pierderi de peste 1,3 milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Misterul dispariției lui Andrei Niciveev după cununia cu Carolina. O poveste care tulbură Moldova # Realitatea.md
Tensiune, neliniște și întrebări fără răspuns în jurul dispariției lui Andrei Niciveev, tânărul care s-ar fi făcut nevăzut la scurt timp după cununia religioasă cu logodnica sa, Carolina. Potrivit apropiaților, cei doi s-au căsătorit recent, în ciuda opoziției părinților lui Andrei, care considerau relația lor „prea grăbită și plină de semne de întrebare”. Conform informațiilor, […] Articolul Misterul dispariției lui Andrei Niciveev după cununia cu Carolina. O poveste care tulbură Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Merkel acuză Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia respinge acuzațiile # Realitatea.md
Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a afirmat că Polonia și statele baltice au contribuit indirect la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, prin opoziția lor față de o propunere europeană de dialog cu Vladimir Putin în 2021. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru podcastul maghiar de stânga Partizán, critic la adresa guvernului de la […] Articolul Merkel acuză Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia respinge acuzațiile apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit Procuraturii Anticorupție, bărbatul a fost găsit vinovat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului, bani proveniți dintr-un grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Instanța l-a privat și de dreptul […] Articolul Șeful organizației „Șor” din Basarabeasca, condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
În sectorul Ciocana din municipiul Chișinău, pe o lungime de aproximativ 2,5 km și 28 de metri în lățime, se întinde aleea „Mircea cel Bătrân”. În trecut, o zonă sumbră cu un trotuar impracticabil, cu bănci jerpelite și stricate, cu copaci neîngrijiți și fără strop de culoare, a ajuns să fie, în prezent, locul de […] Articolul Aleea „Mircea cel Bătrân” – cel mai popular loc din sectorul Ciocana apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Începând cu 15 octombrie 2025, toate vehiculele care vor traversa frontiera Letoniei cu Rusia și Belarus vor avea acces doar dacă sunt înregistrate în prealabil într-un sistem online de programare. Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport din Republica Moldova că, potrivit autorităților letone, intrarea și ieșirea prin punctele „Grebneva”, „Terehova” și „Pāternieki” […] Articolul Șoferii din Moldova, obligați să se înregistreze pentru a traversa granița Letoniei apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Premiul Nobel pentru Medicină din acest an, acordat pentru descoperiri despre sistemul imunitar # Realitatea.md
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din acest an a fost câștigat de Mary E. Brunkow și Fred Ramsdell din Statele Unite, împreună cu Shimon Sakaguchi din Japonia. Cei trei cercetători au fost recompensați pentru descoperirile care au ajutat la înțelegerea modului în care organismul se protejează de bolile autoimune. Institutul Karolinska din Suedia a […] Articolul Premiul Nobel pentru Medicină din acest an, acordat pentru descoperiri despre sistemul imunitar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi de lungă durată, valabilă în perioada 7–8 octombrie 2025. Avertizarea este valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în aceste zile vor cădea ploi continue, iar cantitatea totală de apă acumulată ar putea fi cuprinsă între 15 și 49 de litri pe metru […] Articolul Cod galben de ploi de lungă durată în toată țara, valabil marți și miercuri apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Circulația rutieră pe Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri # Realitatea.md
Traficul pe Transalpina rămâne închis, deoarece stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri și există viscol. „Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20 – 40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, transmite Direcţia Reginală de Drumuri […] Articolul Circulația rutieră pe Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Transnistria riscă să rămână din nou fără gaz. Băncile europene blochează tranzacțiile # Realitatea.md
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană sunt din nou în impas, a declarat reprezentantul Energocom, Alexandr Slusari, transmite BANI.MD. Potrivit lui, băncile europene blochează tranzacțiile după un anumit număr de operațiuni, pe motiv că plățile efectuate sub formă de „donații” nu au un sens economic clar. „Se schimbă din nou compania-plătitor. Acum a patra […] Articolul Transnistria riscă să rămână din nou fără gaz. Băncile europene blochează tranzacțiile apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Circulația rutieră pe Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centrimetri # Realitatea.md
Traficul pe Transalpina rămâne închis, deoarece stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri și există viscol. „Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20 – 40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, transmite Direcţia Reginală de Drumuri […] Articolul Circulația rutieră pe Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centrimetri apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Peste 17 mii de lei în amenzi, după ce mai mulți șoferi au fost prinși cu lemn ilegal # Realitatea.md
Amenzi în valoare de 17.500 de lei au fost aplicate în urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu în raionul Nisporeni, pentru nereguli legate de transportul ilegal de masă lemnoasă. În plus, a fost calculat un prejudiciu ecologic de 1.362 de lei, care urmează a fi achitat. Potrivit IPM, raziile au avut loc pe […] Articolul Peste 17 mii de lei în amenzi, după ce mai mulți șoferi au fost prinși cu lemn ilegal apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Liderul de la Cotroceni și-a numit consilierii: Pe politică externă este fostul ambasador român în R. Moldova # Realitatea.md
Președintele României a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu. Marius Lazurca este noul consilier pe politică externă, dar […] Articolul Liderul de la Cotroceni și-a numit consilierii: Pe politică externă este fostul ambasador român în R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Poluare pe râul Răut? Inspectoratul de Mediu analizează spuma suspectă formată după ploi # Realitatea.md
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) confirmă că spuma apărută recent pe suprafața râului Răut este cauzată de deversarea apelor uzate provenite de la stația de epurare a orașului Orhei. Potrivit șefului IPM, Ion Bulmaga, fenomenul ar fi fost agravat și de ploile din ultima perioadă, care au contribuit la scurgerea unor cantități suplimentare de apă […] Articolul Poluare pe râul Răut? Inspectoratul de Mediu analizează spuma suspectă formată după ploi apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Aur, argint și bronz! Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # Realitatea.md
Sportivii moldoveni au obținut șapte medalii, una de aur, trei de argint și trei de bronz, la Campionatul European printre țările mici la taekwondo. Evenimentul s-a desfășurat la Riga, Letonia. „La categoria seniori, cel mai bun rezultat a înregistrat Artiom Roșca, care a cucerit medalia de aur la categoria 54 kg, iar Ana Spînu a […] Articolul Aur, argint și bronz! Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Aceasta perioadă este una periculoasă pentru gospodarii din Republica Moldova, care produc vin de casă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează asupra riscului de intoxicație cu dioxid de carbon, gazul emanat în timpul procesului de fermentare. Potrivit specialiștilor, dioxidul de carbon este un gaz invizibil, fără miros și mai greu decât aerul, ceea […] Articolul Perioada fermentării vinului aduce riscuri de intoxicație. Recomandări apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Pregătirea blocurilor locative din Chișinău pentru sezonul rece 2025–2026 este pe ultima sută de metri. Precizarea a fost făcută de reprezentanții Direcției generale locativ-comunale în cadrul ședinței Primăriei Capitale de astăzi, 6 octombrie. Până în prezent, fișele termice pentru pregătirea instalațiilor inginerești în vederea furnizării agentului termic au fost semnate în proporție de 45% la […] Articolul VIDEO Blocurile din Chișinău, pe ultima sută de metri pregătite pentru iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
O femeie de 42 de ani, nerezidentă, a fost depistată cu 550 de comprimate ce conțin substanțe cu regim de circulație restricționat, în Punctul de Trecere a Frontierei Otaci. Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în timpul controlului unui autocar de pe ruta „Chișinău–Kiev”. Potrivit Poliției de Frontieră, în bagajul […] Articolul 550 de comprimate oprite la frontieră: pasageră, prinsă cu medicamente nedeclarate apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Victoriabank lansează serviciul de transferuri prin SEPA (Single Euro Payments Area) începând cu 6 octombrie 2025, marcând un pas important în modernizarea serviciilor bancare oferite clienților. Aderarea la SEPA aduce pentru clienții băncii un nivel ridicat de interoperabilitate în Europa, iar diferența va fi simțită rapid: plăți și încasări în euro mai rapide, la costuri […] Articolul Plăți SEPA cu ZERO comision, doar la Victoriabank apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
2 240 de copii refugiați din Ucraina, integrați în sistemul educațional al municipiului Chișinău # Realitatea.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că, la începutul noului an școlar 2. 240 de copii refugiați din Ucraina sunt integrați în instituțiile educaționale municipale. Această cifră marchează o creștere semnificativă față de sfârșitul anului școlar precedent, când erau înregistrați 1 939 de copii refugiați. Învățământul primar și secundar: În prezent, 55 de școli din capitală găzduiesc 1 […] Articolul 2 240 de copii refugiați din Ucraina, integrați în sistemul educațional al municipiului Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Interlopul Iurie Radulov nu se află nici în UE și nici în Rusia. R. Moldova a trimis tot ce e necesar pentru extrădare # Realitatea.md
Autoritățile Republicii Moldova au trimis pachetul de acte necesare pentru a putea fi inițiat procesul de extrădare a interlopului Iurie Radulov, alias „Babior”. Despre asta a asigurat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, la TV8, care a mai dezvăluit că nu se află nici într-un stat UE și nici în Rusia. „Statul respectiv în care, cel […] Articolul Interlopul Iurie Radulov nu se află nici în UE și nici în Rusia. R. Moldova a trimis tot ce e necesar pentru extrădare apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Pregătirea blocurilor locative din Chișinău pentru sezonul rece 2025–2026 este pe ultima sută de metri. Precizarea a fost făcută de reprezentanții Direcției generale locativ-comunale în cadrul ședinței Primăriei Capitale de astăzi, 6 octombrie. Până în prezent, fișele termice pentru pregătirea instalațiilor inginerești în vederea furnizării agentului termic au fost semnate în proporție de 45% la […] Articolul VIDEO Blocurile din Chișinău, pe ultima sută de metri pentru iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
A rămas o săptămână până la hramul orașului Chișinău, care va fi sărbătorit tradițional pe 14 octombrie. Autoritățile municipale au anunțat primele detalii despre programul evenimentului. Sărbătoarea va începe la ora 08:00, cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, urmată la ora 10:00, de un program artistic în fața catedralei. Pe parcursul zilei, în […] Articolul Programul evenimentelor de hramul Chișinăului, anunțat de primărie apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a ezitat să spună dacă va renunța la mandatul de primar în locul celui de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Întrebat despre planurile sale de viitor, edilul a precizat că „toate deciziile politice vor fi anunțate atunci când ele vor fi luate”. În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Blocul Electoral […] Articolul Ion Ceban rămâne la Primărie sau pleacă la Parlament? Răspunsul edilului apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Remanieri la primăria Chișinău: Ceban vine cu primele precizări și sugerează că ar urma și alte schimbări # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o primă reacție publică, după mai multe remanieri, care au avut loc săptămâna trecută, în instituția pe care o conduce. Ceban a subliniat că remanierile anunțate sunt o etapă normală într-o instituție activă, aflată în plin proces de dezvoltare. „Au fost inițiate mai multe procese interne de […] Articolul Remanieri la primăria Chișinău: Ceban vine cu primele precizări și sugerează că ar urma și alte schimbări apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Accident rutier în Sîngerei. Șoferița nu a adaptat viteza la condițiile de drum # Realitatea.md
O șoferiță în vârstă de 29 de ani a pierdut controlul volanului și a derapat de pe carosabil în această dimineață, pe traseul R-6, în apropiere de intersecția cu satul Vrănești, raionul Sîngerei. Potrivit poliției, femeia conducea un automobil de marca Peugeot și nu s-ar fi asigurat corespunzător condițiilor climaterice. Din fericire, accidentul nu s-a soldat […] Articolul VIDEO Accident rutier în Sîngerei. Șoferița nu a adaptat viteza la condițiile de drum apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.