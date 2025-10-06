Ce a oprit aterizările pe un aeroport din Norvegia

18:30

Vlad Plahotniuc rămîne cu toate mandatele de arest pe numele său. Curtea de Apel a respins astăzi recursul avocatului fostului lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), care solicita anularea arestului în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte. Aceasta vine după ce, săptămîna trecută, alte două cereri similare ale apărării au fost, de asemenea, respinse.După cum transmite Noi.md cu refe