Judecător împușcat mortal în sala de judecată din Tirana: atacatorul a fost arestat, alți doi răniți

13:30

Un tragic accident rutier a avut loc în orașul de coastă Senj, Croația, unde patru turiști din Malta și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a ieșit ... Post-ul Patru turiști din Malta și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a căzut de pe o stâncă de 70 de metri înălțime în mare, în Senj, Croația apare prima dată în Unica.md.