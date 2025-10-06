Peste 1000 de tineri încep serviciul militar în această toamnă

14:10

Mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. Potrivit Comisiei Electore Centatrale, dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care se vor desfășura alegeri locale noi. Până astăzi, 6 octombrie, pentru funcția de primar […] Articolul Alegeri locale noi în șase localități din R. Moldova: Detalii privind procesul de depunere a candidaturilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.