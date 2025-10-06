Forțele de ordine din Edineț, în alertă: O femeie, care s-a dus în pădure după ciuperci, a dispărut fără urmă. Localnicii și polițiștii o caută
UNIMEDIA, 6 octombrie 2025 20:20
O femeie din satul Alexăndreni, raionul Edneț, care s-a dus duminică după ciuperci, în pădurea din satul vecin, a dispărut fără urmă. Oamenilor legii li s-au alăturat și localnicii în procesul de căutare, dar fără vreun rezultat până la această oră. Poliția face apel către oamenii care se pot alătura căutărilor și a publicat semnalmentele femeii.
• • •
Acum 5 minute
20:40
Atenție transportatori! Letonia aplică sistem de rezervare online la graniță cu Rusia și Belarus # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și pasageri despre noile reguli introduse de Republica Letonia privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus.
Acum 30 minute
20:20
20:20
Medvedev, cu noi amenințări: Europenii înguști la minte trebuie să simtă pericolul războiului. Să tremure ca nişte animale proaste, duse la abator. Să facă pe ei de frică # UNIMEDIA
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia TASS, citată de news.ro.
Acum o oră
20:10
Fosta angajată a municipalității, Angela Efremov, a decedat. Despre aceasta au anunțat responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău.
Acum 2 ore
19:40
Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă la robinet, mâine, 7 octombrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi în știre adresele și graficul.
19:10
(video) Ala Nemerenco a câștigat, la CSJ, procesul împotriva unei deputate PSRM, pe „diploma falsă”: Ce va face cu banii din despăgubiri # UNIMEDIA
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a câștigat procesul, la Curtea Supremă de Justiție, împotriva deputatei PSRM, Alla Darovannaia, care a acuzat-o, acum 4 ani, că ar fi primit „diplomă falsă” de masterat. Mai exact, Nemerenco era acuzată că nu ar fi frecventat cursurile, dar a primit diploma la final. „Noi am fost lectori acolo, noi am format curricula, dar s-a ajuns să fiu denigrată, pentru că așa s-au dat indicații la un partid”, a comentat Nemerenco la Radio Moldova.
18:50
Greta Thunberg și peste 170 de activiști, numiți de Israel „provocatori”, au fost deportați în Grecia și Slovacia # UNIMEDIA
Greta Thunberg și peste 170 de activiști din „flotila pentru Gaza” au fost deportați din Israel în Grecia și Slovacia. Autoritățile israeliene i-au numit „provocatori”, în timp ce mai mulți dintre cei reținuți acuză „condiții inumane de detenție” și abuzuri din partea forțelor israeliene, scrie digi24.ro.
Acum 4 ore
18:40
Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ # UNIMEDIA
Institutul Național al Justiției (INJ) a publicat rezultatele finale ale examenului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror, scrie bizlaw.md
18:20
Dosarul alegerilor parlamentare, pe masa Curții Constituționale: CEC a transmis actele pentru confirmarea scrutinului # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a prezentat astăzi Curții Constituționale documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025 și validării mandatelor deputaților. Este vorba despre „procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de candidați supleanți, precum și raportul cu privire la rezultatele scrutinului”, se arată într-un comunicat oficial.
18:10
(foto) Aur, argint și bronz pentru Moldova: Șapte sportivi au cucerit medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # UNIMEDIA
Șapte sportivi au urcat pe podium la Campionatul European printre țările mici la taekwondo. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, competiția s-a desfășurat în orașul Riga din Letonia.
17:50
Ministerul Apărării anunță că încorporarea de toamnă se va desfășura în 27-28 octombrie, curent. Sarcina de încorporare pentru perioada octombrie 2025 — ianuarie 2026 este de până la 1 200 de recruți, pentru îndeplinirea serviciului militar în termen în Armata Naţională, și 10 pentru serviciul militar cu termen redus.
17:40
8 mandate pentru Blocul „Alternativa”: Cine sunt persoanele care vor ocupa fotoliile de deputat în noul Parlament # UNIMEDIA
Blocul Electoral „Alternativa” va avea opt reprezentanți în noul Parlament, potrivit listei validate de Comisia Electorală Centrală în ședința din 5 octombrie. Printre noii deputați se numără nume cunoscute din administrația publică și justiție.
17:40
(video) Plahotniuc rămâne la închisoare, cu toate mandatele de arest pe numele său. Cel de-al treilea recurs depus de avocat, respins de CA # UNIMEDIA
Fostul deputat PDM, Vladimir Plahotniuc, rămâne cu toate mandatele de arest pe numele său. Potrivit imaginilor publicate de protv.md, magistrații Curții de Apel au respins astăzi recursul avocatului său, Lucian Rogac, de a anula arestul în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte, după ce săptămâna trecută alte două solicitări nu au fost acceptate.
17:30
Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru comiterea a 11 infracțiuni. Șefa SOS a fost întâmpinată de susținători la audieri # UNIMEDIA
Parchetul General din România a anunţat oficial, luni, punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de „o inculpată, membru al Parlamentului European”, respectiv Diana Șoșoacă, pentru 11 infracţiuni, scrie protv.ro.
17:20
(video) „La mulți ani, frumusețea pământului”: Cleopatra Stratan își sărbătorește ziua de naștere. Cum a fost surprinsă artista de cei dragi la miez de noapte # UNIMEDIA
Cleopatra Stratan își sărbătorește astăzi, 6 octombrie, ziua de naștere. Tânăra artistă marchează frumoasa vârstă de 23 de ani, iar cei apropiați au scăldat-o în medaje de felicitare cu această ocazie.
17:00
Situație dezolantă în lumea muzicii: Artistul Ruslan Țaranu a decedat, dar nimeni dintre apropiați nu au ridicat cadavrul de la morgă. După mai multe solicitări, a intervenit Ministerul Culturii # UNIMEDIA
S-a stins din viață artistul Ruslan Țaranu. Potrivit Ministerului Culturii, acesta ar fi decedat la finele lunii septembrie, însă nimeni din apropiați nu ar fi ridicat cadavrul de la morgă. După mai multe solicitări, a intervenit instituția, care a anunțat că funeraliile vor avea loc joi, 9 octombrie.
Acum 6 ore
16:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România informează cetăţenii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, pentru data de 7 octombrie 2025, au fost emise coduri de atenţionare meteorologică pentru vreme severă şi precipitaţii abundente.
16:20
(foto) În pantaloni scurți, cu bustul gol și mușchii la vedere: Teodor Cârnaț, poze la 20 de ani diferență # UNIMEDIA
Juristul Teodor Cârnaț și-a surprins admiratorii cu o fotografie rară din tinerețe, realizată în urmă cu peste 20 de ani. Imaginea, însoțită de un mesaj profund despre maturitate, a stârnit val de reacții în rândul urmăritorilor săi, potrivit SHOK.md.
16:00
(video) „Ne-am jiucat fumeia”: Fotbalistul Maxim Potîrniche, proaspăt deputat PAS, dans moldovenesc cu soția, pe o alee din parc # UNIMEDIA
Fotbalistul Maxim Potîrniche, proaspătul deputat care a accesat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate în noul Parlament, a fost filmat în timp ce dansa cu soția sa, pe o alee din parc, de ziua Internațioanală a Vinului.
15:50
Jordan Bardella cere dizolvarea Adunării Naționale din Franța, după demisia premierului Lecornu # UNIMEDIA
După anunțarea demisiei lui Sébastien Lecornu, Jordan Bardella solicită fără întârziere organizarea de noi alegeri. „Nu poate exista stabilitate (…) fără dizolvare”, afirmă președintele Rassemblement National, potrivit BFM TV, citată de g4media.ro.
15:20
„Și apoi a început agresiunea lui Putin”: Angela Merkel numește patru țări care s-ar fi opus discuțiilor cu Rusia înainte de invazia din Ucraina # UNIMEDIA
Fosta cancelară germană Angela Merkel a provocat valuri cu un interviu acordat în Ungaria, în care a declarat că Polonia și statele baltice au blocat un nou format de negocieri cu Rusia în perioada premergătoare războiului din Ucraina. Fostul premier polonez a reacționat furios, potrivit hotnews.ro.
15:10
Președintele Oficiului „Șor” din Basarabeasca, condamnat la 3 ani de închisoare: Riscă să rămână fără 1,75 milioane de lei # UNIMEDIA
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Anticorupție, până la rămânerea definitivă a sentinței, i-a fost aplicată măsura preventivă a arestului preventiv, fiind anunțat în căutare.
14:50
Buletine românești false din Călărași, în 10 ore, pentru muncă în Italia: Trei învinuiți, care au pus la cale schema, trimiși în judecată pentru migrație ilegală # UNIMEDIA
Trei persoane din Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată de procurorii PCCOCS, fiind acuzate că au organizat migrarea ilegală a moldovenilor în Italia, prin furnizarea de cărți de identitate românești false.
Acum 8 ore
14:30
(video) Primăria Chișinău invită toți locuitorii la Hramul orașului: Orchestra Fraților Advahov, Lupii lui Calancea și Epic Symphonic, pe scena din PMAN # UNIMEDIA
Primaria Chișinău a prezentat detaliile programului Hramului Orașului, care va fi sărbătorit pe 14 octombrie, cu activități pentru toate vârstele și gusturile.
14:20
(video) Cernăuțeanu: Pentru aducerea lui Plahotniuc, în avion au fost ocupate 12 locuri, așa cum facem de obicei # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, nu vede deja o problemă în faptul că extrădarea lui Vlad Plahotniuc a fost „mai scumpă”, deși acum o lună chestorul căuta bilete mai ieftine pentru echipa de escortare pe care a trimis-o în Grecia, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care procesul s-ar fi tărăgănat mai multe săptămâni.
14:20
Fostul director al publicației „Pravda” a murit după ce a căzut de la etajul 14: „Știa multe despre banii partidului” # UNIMEDIA
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda”, asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a murit în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de la la fereastră, de la o înălțime de aproximativ circa 21 de metri, în apropierea locuinței sale din Moscova, scrie adevărul.ro.
14:10
(video) Interlopul Iurie Radulov nu se află în Europa, nici în Rusia. Cernăuțeanu: „A fost localizat. Am trimis actele pentru procesul de extrădare” # UNIMEDIA
Interlopul Iurie Radulov, cunoscut drept „Babior”, nu se află în Europa, nici în Rusia. Potrivit șefului Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, acesta a fost localizat. „Absolut tot ce ține de această persoană s-a transmis pentru asigurarea procesului de extrădare”, a declarat Cernăuțeanu la TV8.
14:10
Un fost ambasador al României în Moldova a devenit consilierul pe politică externă al lui Nicușor Dan. Cine se mai regăsește în listă # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit în echipa sa, luni, pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale, scrie hotnews.ro.
14:00
(foto) La Kiev cu „farmacie” ilegală în rucsac: O femeie, prinsă cu sute de pastile cu substanțe interzise, în timp ce ieșea din RM # UNIMEDIA
Funcționarii vamali de la postul Otaci, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au depistat medicamente cu regim de circulație restricționat asupra unei pasagere care intenționa să părăsească Republica Moldova.
14:00
Tensiuni crescânde între SUA și Cuba. Washingtonul acuză țara că permite unui număr mare de mercenari să lupte alături de Rusia # UNIMEDIA
Administraţia preşedintelui Donald Trump mobilizează diplomaţii americani în scopul de a face lobby pe lângă guverne împotriva unei rezoluţii a ONU ce solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei. Washingtonul invocă printre argumente sprijinul acordat de Cuba războiului Rusiei în Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Reuters, scrie adevarul.ro.
13:50
Natura se dezlănțuie în următoarele două zile: Cod Galben de ploi de lungă durată, anunțat de meteorologi # UNIMEDIA
Meteorologii au emis cod galben de ploi de lungă durată. Alerta este valabilă în perioada 7-8 octombrie și va afecta întreg teritoriul țării.
13:30
Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură: Șansele ca șefa Comisie să fie demisă # UNIMEDIA
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
13:00
(video) Ceban la ședința Primăriei: „Oamenii, nu neapărat știu să joace corect, iar noi trebuie să ne facem munca așa cum ne-au delegat cetățenii” # UNIMEDIA
Serviciile municipale s-a întrunit astăzi, 6 octombrie, în ședință operativă. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte. Edilul Ion Ceban a transmis un mesaj de apreciere către întregul colectiv al Primăriei, subliniind că activitatea instituției a rămas funcțională, chiar și în contextul unor presiuni.
13:00
(video) Meghan Markle, criticată dur după o postare lângă tunelul unde a murit Prințesa Diana: „Ce a fost în mintea ei?” # UNIMEDIA
Meghan Markle a fost aspru criticată după ce a publicat pe Instagram un clip filmat la Paris, în timp ce trecea cu mașina pe lângă tunelul Pont de l’Alma, locul în care Prințesa Diana și-a pierdut viața în 1997. Gestul ducesei a fost catalogat de un expert regal drept „insensibil” și „lipsit de tact”, stârnind reacții negative și din partea publicului, scrie observatornews.ro.
13:00
Incident șocant în capitală: Un bărbat, internat în spital, după ce a fost bătut de un minor pentru o țigară. Băiatul, reținut # UNIMEDIA
U bărbat de 65 de ani a ajuns la spital, după ce a fost bătut de un minor pe o stradă din capitală. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc pe data de 5 octombrie, iar minorul a fost reținut pentru 72 de ore.
12:50
Acum 12 ore
12:40
Și-a omorât mama vitregă cu cruzime, pentru că îl acuza că o fură: Ce sentință a primit un bărbat de 63 de ani din Drochia # UNIMEDIA
Un bărbat de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru uciderea mamei sale vitrege, anunță Procuratura Generală.
12:30
(video) Ion Ceban pregătește noi schimbări la Primărie? „E o etapă firească. Important e ca rezultatele să fie pe așteptarea oamenilor” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu explicații după mai multe modificări din cadrul Primăriei. Acesta a declarat că în instituție au fost inițiate procese interne de reorganizare, pe care le consideră o etapă firească pentru o administrație care se dezvoltă.
12:30
(video) Accident devastator în Croația: Patru turiști au murit după ce mașina lor a căzut în mare # UNIMEDIA
Patru turiști din Malta și-au pierdut viața într-un accident cumplit petrecut în orașul Senj, Croația, după ce mașina în care se aflau a căzut de pe o stâncă de 70 de metri înălțime direct în mare, scrie adevarul.ro.
12:20
Un moldovean, acuzat în Slovacia de tentativă de răpire a unui copil, reținut la vama Albița # UNIMEDIA
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un bărbat din Republica Moldova, căutat de autorităţi, care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.
12:10
Victoriabank lansează serviciul de transferuri prin SEPA (Single Euro Payments Area) începând cu 6 octombrie 2025, marcând un pas important în modernizarea serviciilor bancare oferite clienților.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 7 octombrie. Astfel, benzina va fi mai ieftină cu 3 bani, iar prețul motorinei scade cu 2 bani.
11:50
11:50
Criză fără sfârșit în Franța: Noul premier Sébastien Lecornu a demisionat în mod neașteptat, înainte de a-și începe mandatul. Ce urmează # UNIMEDIA
Premierul Lecornu a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron în urmă cu doar o lună și a devenit deja ținta criticilor din toate părțile, înainte de a renunța la funcție luni dimineață, scriu Le Monde și AFP, potrivit hotnews.ro.
11:40
(foto/video) Lideră în frumusețe și cu diplomă în drept: Cine este Maria Ignat, jurista care va reprezenta Moldova la Miss Universe 2025 # UNIMEDIA
Maria Ignat, avocată de profesie și o femeie „care crede în puterea inteligenței, a frumuseții și a faptelor bune”, a fost desemnată Miss Universe Moldova 2025. Tânăra va reprezenta țara noastră la prestigiosul concurs internațional de frumusețe Miss Universe, care va avea loc la sfârșitul acestui an.
11:30
11:20
(live/update) Primăria în ședință. Ion Ceban: Despre eventualele modificări, voi anunța în curând # UNIMEDIA
Serviciile municipale se întrunesc astăzi, 6 octombrie, în ședință operativă. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte.
11:10
Începând cu 6 octombrie 2025, OTP Bank marchează un moment istoric pentru sectorul bancar din Republica Moldova – anunțăm lansarea oficială a serviciului de plăți către zona SEPA. Acest pas consolidează poziția OTP Bank S.A. ca instituție financiară modernă, aliniată standardelor europene.
11:10
11:10
(video) Ucraina atacă Rusia cu sute de drone: Explozii în Crimeea, pene de curent în Belgorod, incendii la centrale electrice # UNIMEDIA
Un atac aerian de amploare, atribuit Ucrainei, a avut loc în noaptea de duminică spre luni, vizând peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă, precum și mai multe regiuni din interiorul Federației Ruse. Moscova susține că a doborât 251 de drone, în timp ce surse locale și canale de Telegram au relatat despre explozii, incendii și pene masive de curent, scrie adevarul.ro.
