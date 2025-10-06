Moldoveni instruiți în Serbia pentru destabilizări la alegerile parlamentare: implicarea unor cetățeni ruși și belaruși

10:50

Un incident grav a avut loc în Capitală, unde un conflict spontan între un bărbat și un adolescent de 16 ani s-a soldat cu rănirea gravă a victimei. Potrivit informațiilor ... Post-ul Incident violent în Chișinău: un bărbat, în stare critică după ce a fost agresat de un minor pentru o țigară apare prima dată în Unica.md.