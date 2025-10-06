Moldoveni instruiți în Serbia pentru destabilizări la alegerile parlamentare: implicarea unor cetățeni ruși și belaruși
Unica.md, 6 octombrie 2025 20:20
Doi bărbați – un cetățean al Federației Ruse și altul al Belarusului – au instruit peste 150 de moldoveni într-o tabără din apropierea localității Loznica, Serbia, cu scopul de a
• • •
Acum 5 minute
20:40
Republica Moldova va avea, în premieră, un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian # Unica.md
Republica Moldova va beneficia, pentru prima dată, de un centru de iodoterapie destinat tratamentului cancerului tiroidian, care va fi amenajat într-un spațiu special la Institutul Oncologic din Chișinău și va
Acum 15 minute
20:30
Programul prelungit organizat în 113 școli din Chișinău este frecventat de 31 de mii de elevi # Unica.md
Primăria Chișinău anunță că, în anul de studii 2025–2026, va continua dezvoltarea serviciului educațional de program prelungit, care oferă elevilor posibilitatea de a participa la activități educaționale și de dezvoltare
20:30
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” 2025: peste 6.000 de spectatori au trăit magia artei lirice la Chișinău # Unica.md
Ministerul Culturii a anunțat încheierea celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu", care s-a desfășurat între 14 septembrie și 5 octombrie la Teatrul Național
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
OMS avertizează: peste 15 milioane de copii, folosesc țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină # Unica.md
Mai mult de 100 de milioane de persoane din întreaga lume, dintre care cel puțin 15 milioane sunt copii, folosesc țigări electronice, generând un nou val de dependență de nicotină,
20:00
Ziua Națională a Vinului 2025: Peste 150.000 de vizitatori au celebrat vinul moldovenesc în PMAN # Unica.md
Cea de-a XXVI-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, organizată în weekend în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), a adunat un număr record de peste 150.000 de participanți, potrivit autorităților.
20:00
Două persoane ucise într-un atac aerian israelian în sudul Libanului. Printre victime, un lider important Hezbollah # Unica.md
Două persoane au fost ucise luni, inclusiv un supraviețuitor al exploziei pagerelor membrilor Hezbollah din 2024, într-un atac aerian israelian care a vizat sudul Libanului, informează presa oficială libaneză și
19:50
Republica Moldova, prezentă la ANUGA 2025 – una dintre cele mai mari expoziții agroalimentare din lume # Unica.md
Republica Moldova participă, în perioada 4–8 octombrie, la prestigioasa expoziție agroalimentară ANUGA 2025, desfășurată la Köln, Germania, eveniment care reunește peste 8.000 de companii din 110 țări și atrage peste
Acum 2 ore
19:20
Curtea de Apel Centru a respins recursul lui Vladimir Plahotniuc privind măsura preventivă. Mandatul de arest rămâne în vigoare # Unica.md
Curtea de Apel Centru a respins luni, 6 octombrie, recursul depus de fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care solicita schimbarea măsurii preventive în dosarul ce vizează achiziția blanchetelor
19:20
O femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni este căutată de autorități și localnici după ce s-a rătăcit duminică la prânz, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din
Acum 6 ore
16:20
Inventarierea culturilor silvice de la Mălăiești, Orhei: doar 39,6% reușită din cauza înghețurilor și secetei # Unica.md
Grupul de lucru format din specialiști ai Ministerului Mediului, Agenției „Moldsilva", Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Întreprinderii pentru Silvicultură Orhei și reprezentanții primăriei locale au
16:10
Primăria Chișinău avertizează: Cod Galben de ploi de lungă durată pe 7-8 octombrie. Recomandări pentru locuitorii capitalei # Unica.md
Primăria Municipiului Chișinău informează populația despre emiterea Codului Galben de ploi de lungă durată pentru următoarele două zile pe teritoriul capitalei. Imagine cu caracter ilustrativ Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat,
16:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că fondul locativ municipal este pregătit în proporție de peste 90% pentru sezonul rece 2025-2026. Conectarea blocurilor la sursa centralizată de încălzire se realizează la solicitarea
16:10
Hramul orașului Chișinău va fi sărbătorit tradițional pe 14 octombrie, cu liturghie, program artistic și târguri # Unica.md
În acest an, Hramul orașului Chișinău va fi marcat în mod tradițional pe data de 14 octombrie, au anunțat autoritățile municipale în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei din 6
16:00
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, le cere susținătorilor să înceteze mitingurile din fața Penitenciarului nr. 13 din Chișinău # Unica.md
Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei aflată în detenție, a transmis prin intermediul avocaților un mesaj public către susținătorii săi, solicitându-le să înceteze protestele zilnice organizate în fața Penitenciarului nr. 13 din
16:00
Poliția a înregistrat peste 4.300 de abateri ale regulamentului circulației rutiere în weekendul trecut, în cadrul acțiunilor de control desfășurate pe drumurile din țară. Foto: Politia RM Cele mai frecvente
15:00
Uniunea Europeană condamnă alegerile locale din Georgia, afectate de reprimare și lipsă de competitivitate # Unica.md
Uniunea Europeană a criticat dur alegerile locale desfășurate în Georgia în weekend, subliniind că scrutinul a avut loc „într-o perioadă de reprimare extinsă a disidenței", conform unui comunicat comun al
14:50
Fostul director al editurii „Pravda”, a murit după ce a căzut de la etajul 14 al locuinței sale din Moscova. Moartea sa este investigată ca suspectă # Unica.md
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda", asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a decedat în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de
14:50
Cine sunt cei trei cercetători care au primit Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Ce au descoperit # Unica.md
Cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au fost distinși cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2025, pentru contribuțiile lor fundamentale în înțelegerea toleranței imunitare periferice
14:50
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al unui fost partid politic, a fost condamnat la 3 ani de închisoare și confiscarea sumei de peste 1,75 milioane de lei # Unica.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare în penitenciar semiînchis, președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al unui fost partid politic, pentru complicitate la acceptarea cu
Acum 8 ore
14:40
Președinta Maia Sandu salută conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA): „Apropierea de UE aduce rezultate concrete pentru cetățeni” # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat conectarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), subliniind că apropierea de Uniunea Europeană generează beneficii reale pentru cetățenii moldoveni. Captură
13:30
Patru turiști din Malta și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a căzut de pe o stâncă de 70 de metri înălțime în mare, în Senj, Croația # Unica.md
Un tragic accident rutier a avut loc în orașul de coastă Senj, Croația, unde patru turiști din Malta și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a ieșit
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard valabile pentru ziua de 7 octombrie. Imagine cu caracter ilustrativ Astfel, prețul
13:20
Kremlinul respinge acuzațiile Germaniei privind implicarea Rusiei în incidentele cu drone din Europa # Unica.md
Kremlinul a declarat luni că nu există niciun motiv pentru a acuza Rusia de implicare în valul de perturbări provocate de drone pe aeroporturile din Europa, respingând afirmațiile cancelarului german
13:10
Republica Moldova, performanță la Campionatul European la taekwondo: șapte medalii obținute la Riga # Unica.md
Republica Moldova a înregistrat un rezultat remarcabil la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, desfășurat la Riga, Letonia, cucerind șapte medalii: o medalie de aur, trei de argint și
13:10
Republica Moldova, conectată oficial la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) din 6 octombrie 2025 # Unica.md
Republica Moldova a devenit oficial parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), începând de astăzi, 6 octombrie 2025. Moldovenii pot astfel trimite și primi bani în euro cu
13:00
Șeful Poliției Naționale avertizează că persoane din anturajul lui Ilan Șor ar putea ajunge în noul Parlament al Republicii Moldova # Unica.md
Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției Naționale, a avertizat în cadrul emisiunii Cutia Neagră că printre cei 101 deputați aleși la alegerile parlamentare din 28 septembrie s-ar putea regăsi persoane apropiate rețelei
13:00
Primarul Chișinău, Ion Ceban, anunță reorganizări interne și promite clarificări despre viitoarele decizii politice # Unica.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că au fost inițiate mai multe procese interne de reorganizare în Primărie, subliniind că acestea reprezintă
12:50
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a evitat să răspundă clar dacă intenționează să renunțe la funcția de primar pentru a prelua mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, obținut în
12:50
Trei persoane din Călărași și Strășeni, trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia prin falsificarea actelor românești # Unica.md
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au trimis în judecată trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni, acuzate că au organizat migrația ilegală a unor muncitori
12:50
Pasageră depistată cu 550 de comprimate cu regim restricționat la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci # Unica.md
Un caz de transport ilegal de medicamente cu substanțe cu regim de circulație restricționat a fost documentat de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, pe sensul
Acum 12 ore
12:40
Republica Moldova a trimis actele pentru extrădarea interlopului Iurie Radulov, alias „Babior”. Fostul lider al unei grupări de killeri nu se află nici în UE, nici în Rusia # Unica.md
Autoritățile Republicii Moldova au transmis pachetul de acte necesare pentru inițierea procesului de extrădare a interlopului Iurie Radulov, cunoscut sub numele de „Babior". Anunțul a fost făcut de șeful Poliției
12:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban a concediat membri-cheie ai echipei sale. Surse: ar putea fi vizat de o anchetă și de presiuni politice # Unica.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu a mai apărut în spațiul public după alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar recent a anunțat pe rețelele sociale concedierea mai multor membri-cheie ai
12:00
Autoturismele noi și o parte din cele second-hand importate în Moldova vor fi mai scumpe din 2026, din cauza introducerii TVA-ului de 20% # Unica.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, prețurile autoturismelor noi, dar și ale multor mașini second-hand importate pentru prima dată în Republica Moldova, vor crește semnificativ. Această majorare este cauzată de eliminarea
12:00
Președintele SUA, Donald Trump, este deschis la prelungirea tratatului nuclear cu Rusia propusă de Vladimir Putin # Unica.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că este pregătit să mențină tratatul privind armele nucleare dintre Washington și Moscova, după ce omologul său rus, Vladimir Putin, a propus
11:50
Cetățean moldovean căutat pentru tentativă de răpire a unui minor în Slovacia, prins la Vama Albița # Unica.md
Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, căutat internațional pentru tentativa de răpire a unui minor în Slovacia, a fost reținut de polițiștii de frontieră români la
11:50
Dmitri Medvedev, mesaj enigmatic despre „agenții și cârtițele” Rusiei în Europa: „Așteaptă un ordin separat” # Unica.md
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte, a declarat luni că Rusia nu știe cine se află în spatele valului de perturbări provocate de drone
11:40
Diana Cuciuc îndeamnă părinții să-și protejeze copiii de pericolul drogurilor după moartea fiicei sale # Unica.md
Diana Cuciuc a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care îndeamnă părinții să fie vigilenți și să-și ocrotească copiii de pericolul drogurilor. Femeia confirmă că fiica sa, Andreea,
11:40
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat la doar 14 ore după anunțarea noului guvern. Piețele reacționează negativ, euro se depreciază # Unica.md
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat luni dimineață, la doar 14 ore după ce a anunțat noua componență a cabinetului său, în contextul unor presiuni intense din partea aliaților și
11:20
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean # Unica.md
„Caracatița" lui Plahotniuc s-a extins și în România, potrivit publicației „Libertatea" de peste Prut. După pierderea puterii, Partidul Democrat din Moldova (PDM), controlat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, s-a scindat în 2020. Șase
11:10
Echipele mobile de medici specialiști oferă consultații profilactice gratuite în mai multe localități # Unica.md
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite și în această săptămână. Astfel, pe 6 și 7 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se
11:10
Un bărbat în vârstă de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și șase luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, după
11:10
În scopul asigurării eficienței controlului lucrărilor silvo-tehnice în fondul forestier și al respectării legislației de mediu, inspectorii de mediu din Nisporeni, au organizat și desfășurat un șir de razii și
11:10
Anchetă a Inspectoratului pentru Protecția Mediului după deversarea de substanțe chimice în râul Răut # Unica.md
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) a demarat o anchetă după ce localnicii au semnalat prezența unei spume albe pe suprafața râului Răut, semn că apa ar fi fost poluată cu
11:00
Maria Ignat, noua Miss Universe Moldova 2025, va reprezenta țara noastră la competiția mondială din Thailanda # Unica.md
Maria Ignat a fost încoronată Miss Universe Moldova 2025 și se pregătește să reprezinte Republica Moldova la prestigioasa competiție internațională Miss Universe, care va avea loc în Thailanda. Tânăra este
11:00
Construcție ilegală a unui bazin acvatic depistată în Căinarii Vechi, raionul Soroca. Proprietarul riscă sancțiuni # Unica.md
Inspectorii de mediu au descoperit o construcție ilegală a unui bazin acvatic în localitatea Căinarii Vechi, raionul Soroca. Proprietarul terenului a ignorat normele ecologice în vigoare, fapt pentru care riscă
11:00
CNA prezintă bilanțul săptămânii: condamnări răsunătoare, sechestre de milioane și noi dosare de corupție # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat bilanțul activității săptămânale, reflectând acțiuni de combatere și prevenire a corupției, precum și rezultate privind recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. Imagine cu caracter ilustrativ
10:50
Incident violent în Chișinău: un bărbat, în stare critică după ce a fost agresat de un minor pentru o țigară # Unica.md
Un incident grav a avut loc în Capitală, unde un conflict spontan între un bărbat și un adolescent de 16 ani s-a soldat cu rănirea gravă a victimei. Potrivit informațiilor
10:40
Un caz cutremurător a avut loc în orașul Mărășești, județul Vrancea, România, unde
10:40
Furt de plăcuțe de înmatriculare în sectorul Botanica din Chișinău: majoritatea vizate sunt mașini cu numere ucrainene # Unica.md
În noaptea de 25 septembrie, pe strada Nicolae Testemițanu din sectorul Botanica al Capitalei, au fost furate aproximativ 22 de plăcuțe de înmatriculare, majoritatea de pe mașini cu numere ucrainene. ... Post-ul Furt de plăcuțe de înmatriculare în sectorul Botanica din Chișinău: majoritatea vizate sunt mașini cu numere ucrainene apare prima dată în Unica.md.
