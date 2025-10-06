O femeie de la Edineț, căutată după ce s-a pierdut în timp ce strângea ciuperci
Moldova1, 6 octombrie 2025 20:10
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, același raion.
Tratamentele oncologice simple sunt disponibile și în raioane. Ala Nemerenco: „Pacienții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău” # Moldova1
Ministerul Sănătății continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele Republicii Moldova. Ministra de resort, Ala Nemerenco, a declarat în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că primele două centre – Florești și Sângerei – sunt deja funcționale, iar unul urmează să fie deschis și la Orhei.
Anca Dragu, la Moldova 1: Aderarea la SEPA înseamnă milioane de euro economii pentru cetățenii și companiile din R. Moldova # Moldova1
Plățile în euro din și înspre Republica Moldova devin, începând cu 6 octombrie, mai rapide, sigure și cu comisioane extrem de mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea „În Context”, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) înseamnă milioane de euro economii pentru cetățeni și companii. Dincolo de plăți, aderarea la SEPA este și despre potențialul Republicii Moldova, care a demonstrat că poate oferi cele mai bune servicii, la fel ca în Uniunea Europeană.
Cel puțin 50 de oameni au decedat în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat inundații și alunecări de teren. Autoritățile spun că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare și asta pentru că mulți oameni sunt dați dispăruți. Operațiunile de căutare și salvare sunt extrem de dificile din cauza ploilor care nu contenesc.
Republica Moldova va avea în premieră un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian. Acesta va fi amenajat într-un spațiu special la Institutul Oncologic și va deveni funcțional anul viitor, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Ea a precizat că este un pas major pentru consolidarea serviciilor oncologice din țară.
Peste 17.000 de persoane, angajate în câmpul muncii cu sprijinul ANOFM, de la începutul anului # Moldova1
Peste 17 mii de persoane și-au găsit, de la începutul anului curent, un loc de muncă, fiind ajutate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
Ploile nu contenesc. Meteorologii au emis Cod galben de ploi de lungă durată în toată țara, pentru perioada 7-8 octombrie.
Peste jumătate dintre primării sunt „în afara normei legale”, atenționează responsabili de la Guvern # Moldova1
Peste 55% dintre primăriile din Republica Moldova sunt deschise în localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, contrar prevederilor legale privind crearea primăriilor la o populație mai mare de această limită. Diana Chiriac, șefa Direcției administrație publică locală din cadrul Guvernului, a vorbit în platoul de la Moldova 1 despre stadiul actual al reformei de amalgamare voluntară.
Două condamnări pe zi: Rusia înregistrează un record absolut la numărul de pedepse pentru trădare de patrie și spionaj # Moldova1
Instanțele din Federația Rusă au pronunțat, în primele șase luni ale anului curent, 224 de condamnări în dosare privind trădarea de patrie, spionaj și colaborarea confidențială cu state străine, cel mai ridicat număr înregistrat în întreaga istorie modernă a Rusiei. Potrivit datelor Centrului Analitic al lui Kirill Parubeț, pregătite pentru proiectul „Primul Departament”, 232 de persoane au devenit figuranți în aceste dosare, transmite The Moscow Times.
Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor avea Puncte Termice Individuale: oferte lansate de companii din cinci țări # Moldova1
Peste 170 de instituții publice din Chișinău, conectate la sistemul centralizat de termoficare, își vor putea controla mai bine consumul după instalarea a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) de ultimă generație. La licitația anunțată pentru desfășurarea lucrărilor și-au depus ofertele cinci companii, din Republica Moldova, România, Ucraina, Cehia și Italia, potrivit Unității de Implementare a Proiectelor în Energetică (UCIPE).
Trei ani de închisoare pentru un fost lider local al Partidului „Șor”: 1.75 milioane de lei, confiscați în folosul statului # Moldova1
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună-știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 1.75 milioane de lei, bani utilizați pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților, în interesul grupării Șor.
Incidentele cu drone din Europa: Medvedev ironizează și lansează ipoteze privind proveniența lor # Moldova1
Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a comentat seria de incidente recente cu drone în mai multe state europene. „Este o modalitate de a-i speria pe europeni”, a declarat Medvedev, fără să recunoască direct implicarea Rusiei.
Expert economic, despre beneficiile aderării la SEPA pentru cetățenii care primesc bani din străinătate: „Vor fi puse mai puține întrebări” # Moldova1
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) oferă un nivel mai mare de încredere și transparență în circulația banilor, precum și transferuri în euro mai rapide și mai ieftine, susține expertul economic Vitalie Rapcea.
Campania de împădurire de la Mălăiești, a suferit eșec: peste 60% din puieții plantați s-au uscat. Recomandările specialiștilor # Moldova1
Campania de împădurire din satul Mălăiești, raionul Orhei, a eșuat, după ce doar 39.6% din cei peste 200 de mii de puieți plantați în toamna anului trecut s-au prins. Constatările aparțin unui grup de lucru format de Ministerul Mediului, după ce Moldova 1 a relatat, în august curent, despre situația de la Mălăiești. Specialiștii propun efectuarea unor lucrări de completare a culturilor silvice, pentru asigurarea densității necesare viitoarei păduri.
Ziua Națională a Vinului: peste 150 de mii de vizitatori din 30 de țări și 9.100 de carnete ale degustătorului vândute # Moldova1
Peste 150.000 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, desfășurată pe 4 și 5 octombrie la Chișinău. Chiar dacă vremea a fost ploioasă, oamenii nu au ezitat să vină să sărbătorească în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit datelor adunate de organizatori, vizitatorii au venit din circa 30 de țări.
Lista consilierilor președintelui României, Nicușor Dan: Un fost ambasador de la Chișinău și un eurodeputat cu cetățenia R. Moldova, la Palatul Cotroceni # Moldova1
Președintele României, Nicușor Dan, și-a numit cei 16 consilieri prezidențiali după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, eurodeputatul care deține și cetățenia R. Moldova, Marius Lazurca, fost ambasador la Chișinău, Valentin Naumescu, precum și apropiați ai președintelui de la Primăria București.
Atac rusesc asupra unui spital din Sumî: 166 de persoane se aflau în interior, printre care 11 copii # Moldova1
Trupele ruse au lovit luni, 6 octombrie, o clădire a unui centru medical din orașul Sumî, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Hryhoriv, citat de publicația Ukrainska Pravda.
Un nou recurs depus de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc privind schimbarea măsurii preventive a fost respins luni, 6 octombrie, de Curtea de Apel Centru. Decizia este irevocabilă și menține în vigoare mandatul de arest emis în septembrie 2022, în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”. Mandatul a fost pus în executare pe 25 septembrie, când Plahotniuc a fost extrădat din Grecia și adus la Chișinău.
Demisii pe bandă rulantă la Primăria Chișinău după alegerile parlamentare. Ion Ceban anunță reorganizări, experții vorbesc despre tensiuni politice # Moldova1
Val de plecări la Primăria Chișinău după alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ultima săptămână, cel puțin cinci funcționari, apropiați primarului Ion Ceban, au demisionat din funcții. În timp ce edilul susține că aceste schimbări fac parte din „procese interne de reorganizare”, pe care le consideră o etapă firească în activitatea instituției, experții consideră că plecările ar avea legătură cu rezultatul modest obținut de Blocul „Alternativa” la scrutin.
„Dădaca digitală” și pericolele din spatele ecranelor. Tot mai mulți copii din Moldova devin victime ale hărțuirii online # Moldova1
Tot mai mulți copii din Republica Moldova trec prin experiențe neplăcute în mediul online – de la hărțuire și șantaj, până la expunerea la conținut sexual sau fraude. Doar în luna septembrie, Telefonul Copilului a înregistrat peste 500 de apeluri. În spatele jocurilor aparent inofensive sau al platformelor de socializare, se ascund tot mai des persoane rău intenționate.
UE condamnă alegerile locale din Georgia: „Climat de reprimare și presiuni asupra societății civile” # Moldova1
Uniunea Europeană condamnă alegerile locale din Georgia, desfășurate într-un climat de reprimare a opoziției și presiuni asupra societății civile, în timp ce zeci de mii de manifestanți au ieșit pe străzile orașului Tbilisi pentru a protesta împotriva derivei autoritariste a partidului de guvernământ „Visul Georgian”.
Raport SUA: R. Moldova progresează pe calea spre UE, dar rămâne afectată de corupție și stagnare economică # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat progrese în reformele economice și în consolidarea instituțiilor democratice, dar continuă să se confrunte cu probleme de corupție, birocrație și instabilitate în justiție, constată Departamentul de Stat al Statelor Unite în Raportul privind Climatul Investițional 2025, publicat în luna septembrie. Documentul descrie R. Moldova ca fiind o țară „cu un potențial semnificativ de creștere” în contextul integrării europene, dar precizează că acesta este încă limitat de lipsa de productivitate, exodul forței de muncă tinere, slăbiciunea instituțiilor și persistența corupției la nivel înalt.
Autoritățile municipale anunță programul zilei de 14 octombrie, când este celebrat Hramul Chișinăului. Sărbătoarea va începe în mod tradițional cu Liturghia oficiată la Catedrala Metropolitană „Nașterea Domnului”, de la ora 08:00. Programul va continua cu activități festive, organizate în Piața Marii Adunări Naționale și mai departe pe bulevardul central al capitalei, până la intersecția cu strada Vasile Alecsandri, iar seara va culmina cu un spectacol muzical de excepție.
Marți, 7 octombrie, este ultima zi în care pot fi depuse documentele pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc pe 16 noiembrie 2025 în mai multe localități din R. Moldova, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).
Sezonul de încălzire în Chișinău: mai puțin de jumătate din blocuri au fișele tehnice semnate # Moldova1
Pregătirea fondului locativ al municipiului Chișinău pentru sezonul de încălzire 2025-2026 este pe ultima sută de metri, a anunțat luni șeful adjunct al Direcției generale locativ-comunală și amenajare (DGLCA), Ghenadie Dubița. Sistemele inginerești au fost deja verificate în 99% din blocurile locative administrate de întreprinderile municipale. În cazul altor gestionari procentul este mai mic, dar avansează fără impedimente majore. Totodată, deocamdată mai puțin de jumătate din blocuri au semnate fișele tehnice pentru recepționarea agentului termic.
Alegerile parlamentare din R. Moldova au fost marcate de o amplă campanie de dezinformare a alegătorilor. O organizație neguvernamentală de la Chișinău a monitorizat canalele de Telegram și Tiktok și a identificat peste 647 de mii de mesaje denigratoare, care au adunat milioane de vizualizări. Prin intermediul postărilor respective erau transmise mesaje politice, cu scopul de a ataca valori ca democrația, identitatea națională sau viitorul european al R. Moldova.
Serghei Cernev optează pentru desemnarea unei administrații temporare în UTA Găgăuzia: „Un pas spre restabilirea normalității în autonomie” # Moldova1
UTA Găgăuzia rămâne „o bombă cu efect întârziat” în mâinile grupării Șor, care va întreprinde eforturi în continuare pentru a folosi regiunea în acțiuni de destabilizare a R. Moldova, precum și în context geopolitic. O soluție pentru a „restabili normalitatea” la Comrat este desemnarea unei administrații temporare, care să colaboreze îndeaproape cu autoritățile centrale, susține șefului Oficiului Cancelariei de Stat din Găgăuzia, Serghei Cernev.
Criză politică la Paris: premierul Sébastien Lecornu își dă demisia la doar o zi după numirea cabinetului # Moldova1
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat luni dimineață, la numai 14 ore după anunțarea noului său cabinet, în urma amenințărilor venite atât din partea aliaților, cât și a opoziției, care au avertizat că vor iniția o moțiune pentru răsturnarea guvernului. Decizia sa bruscă, fără precedent în istoria recentă a Franței, a provocat tensiuni pe piețele financiare, determinând scăderea acțiunilor franceze și deprecierea euro, transmite Reuters.
Meșterul care asigură cu chimire aproape toți artiștii din R. Moldova: De la Plăieșii, orchestrele lui Botgros și fraților Advahov până la „Joc” # Moldova1
Meșterul popular Dumitru Daraban din Ialoveni păstrează vie, la cei 82 de ani ai săi, arta lucrului în piele, un meșteșug moștenit din tată-n fiu. Cunoscut pentru chimirele și cravașele sale, lucrate manual, Dumitru continuă să ducă mai departe tradiția familiei, fiind furnizor de podoabe pentru cele mai renumite ansambluri folclorice din țară.
„Caracatița” lui Plahotniuc în România: Harta afacerilor „locotenenților” oligarhului arestat la Chișinău # Moldova1
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România, potrivit publicației „Libertatea” de peste Prut. Fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova, exclus de la ultimele alegeri parlamentare pe motive de „potențiale acțiuni subversive”, au avut legături cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat de curând din Grecia și arestat la Chișinău, și mulți dintre aceștia fac afaceri și în România.
Plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în UE: R. Moldova, conectată la SEPA începând cu 6 octombrie # Moldova1
Republica Moldova a devenit, începând de luni, 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe.
FCSB a învins-o pe CSU Craiova, iar echipa olteană a cedat fotoliul de lider în clasamentul Superligii românești de fotbal # Moldova1
Derby-ul etapei a 12-a din cadrul Superligii românești de fotbal s-a încheiat cu victoria FCSB-ului. Echipa bucureșteană a învins-o cu 1:0 pe CS Universitatea Craiova, într-o partidă disputată pe Arena Națională. Campioana a beneficat de un penalty în minutul 7, după un duel între ucraineanul Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.
„Ochii din cer” ai lui Putin sunt din China: Beijingul acuzat că a mutat sateliții deasupra Ucrainei, în timpul atacului masiv de duminică # Moldova1
Cel puțin trei sateliți de recunoaștere chinezi au fost observați, în noaptea de 4 spre 5 octombrie, deasupra regiunilor vestice ale Ucrainei, cele mai afectate de atacul masiv efectuat de Rusia cu rachete și drone, scrie The Moscow Times, care citează publicația „Military” și datele serviciului de monitorizare Heavens Above.
Spumă albă pe râul Răut: Inspectoratul pentru Protecția Mediului investighează o posibilă poluare la Orhei # Moldova1
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a demarat o anchetă după ce, la stația de epurare din Orhei, ar fi fost deversate substanțe chimice în râul Răut. Autoritățile au fost alertate de localnicii care au observat, zilele trecute, o spumă de culoare albă pe suprafața apei.
Investiție strategică în agricultură: sistemul de irigare din Crocmaz, model de modernizare rurală # Moldova1
Schimbările climatice reprezintă o provocare pentru agricultură. În ultimii ani, fermierii din Ștefan Vodă au avut mult de suferit din cauza secetei, unii spun că erau gata să renunțe la afaceri. Salvarea a venit printr-un proiect ambițios de irigare, care promite să redea viața câmpurilor arse de soare. La Crocmaz prinde contur unul dintre cele mai moderne și complexe sisteme de irigare din Republica Moldova.
Ateliere de gătit pentru refugiați, inițiate de o femeie din Ucraina stabilită la Chișinău # Moldova1
Când războiul a obligat-o să plece din Ucraina, Svitlana Vovchuk a ajuns în Republica Moldova cu o singură dorință: să muncească și să fie de folos. Svitlana lucrează într-un restaurant din Chișinău și, în timpul liber, organizează ateliere pentru alți refugiați din țara ei. Ei învață să gătească și uită, măcar pentru puțin, dorul de casă.
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional din Oslo a fost suspendat temporar, luni dimineață, după ce un pilot al companiei Norwegian Air a raportat că ar fi văzut mai multe drone în apropierea aeroportului, relatează Reuters.
Fostul șef adjunct de la SIS, acuzat că a vândut secrete KGB-ului, rămâne după gratii în România încă 30 de zile # Moldova1
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv.
