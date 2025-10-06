O femeie de la Edineț, căutată după ce s-a pierdut în timp ce strângea ciuperci

09:50

Schimbările climatice reprezintă o provocare pentru agricultură. În ultimii ani, fermierii din Ștefan Vodă au avut mult de suferit din cauza secetei, unii spun că erau gata să renunțe la afaceri. Salvarea a venit printr-un proiect ambițios de irigare, care promite să redea viața câmpurilor arse de soare. La Crocmaz prinde contur unul dintre cele mai moderne și complexe sisteme de irigare din Republica Moldova.