„Patrimoniul salvat”: la Cernăuți este prezentată o expoziție de costume autentice
Libertatea Cuvântului, 6 octombrie 2025 20:00
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți va avea loc expoziția „Patrimoniul salvat”, creată în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Consiliului de Orășel Novoaidar,
Salvatorii de la Serviciul de Stat pentru Situațiile de Urgență au stins rapid incendiul de pe acoperișul Centrului perinatal din Sumy, în urma
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți va avea loc expoziția „Patrimoniul salvat”, creată în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Consiliului de Orășel Novoaidar,
Loviturile asupra Rusiei sunt într-adevăr efectuate cu rachete „Flamingo”: Zelenski a făcut o declarație interesantă # Libertatea Cuvântului
Toate loviturile asupra teritoriului rusesc sunt efectuate de Ucraina exclusiv cu arme de producție proprie. Cu toate acestea, din fragmentele găsite la locurile
A avut loc cea de-a III ediție a Forumului Internațional „Regiunea Ivano-Frankivsk – partener de încredere” # Libertatea Cuvântului
Reprezentanți din 14 țări ale lumii au vizitat ținutul Subcarpatic pentru a discuta perspectivele de cooperare și dezvoltare a regiunii Ivano-Frankovsk. Scopul principal
O sută de exemplare unice: o serie de monede comemorative a fost lansată în cinstea jubileului de 150 de ani de la deschiderea Universității cernăuțene # Libertatea Cuvântului
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea Universității Naționale „Iuri Fedkovyci”din Cernăuți, Catedra de artă decorativă, aplicată și plastică a
Ei au căzut în apărarea Patriei, sacrificându-și propria viață pentru pacea și liniștea generațiilor viitoare # Libertatea Cuvântului
În satul Babin din CT Chelmenți a fost inaugurată Aleea Gloriei în memoria consătenilor căzuți în războiul ruso-ucrainean. Aici au fost amplasate 10
Cătina este o plantă perenă rezistentă, care se adaptează bine în zonele cu climat temperat și suportă atât frigul intens, cât și temperaturile
(In memoriam) Acest început de Brumărel, cam friguros și ploios de la debutul acestei toamne, ne-a adus în calendare încă o dată remarcabilă.
În acest weekend, orașul a marcat a 617-a aniversare de la prima atestare documentară a Cernăuțiului. În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile și a
Babiš a dat asigurări că susține integritatea teritorială a Ucrainei încă din 2014. Liderul partidului ANO, care a obținut victoria în cadrul alegerilor
Zilele acestea lucrătorii culturii și deputații din satul Sinăuți, CT Tereblecea, l-au vizitat pe consăteanul lor – soldatul-grănicer Vitalie Damaschin – care s-a
Rusia își intensifică activ scara războiului hibrid împotriva țărilor occidentale # Libertatea Cuvântului
Pe 30 septembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Austria a declarat un angajat al Ambasadei Rusiei ca persona non grata în legătură
Ansamblul „Urmașii lui Ștefan” din Mahala, condus de Elena Nandriș, este relativ nou. Dar în scurta sa istorie el are realizări frumoase: a
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Izvor dătător de viață, în centrul fortăreței
Biblioteca studenţilor de origine română Vestea despre fondarea unui Cerc studenţesc între pereţii căminului de pe fosta stradă Stasiuk a istoricului oraş s-a
Solemnitățile cu această ocazie au avut loc în mod simbolic în Sala de Marmură a Universității Naționale „Iurii Fedkovyci”, care, de asemenea, își
Colonelul SUA a făcut o presupunere despre consecințele care îl așteaptă pe Putin dacă refuză negocierile # Libertatea Cuvântului
Negocierile dintre Ucraina și Rusia au intrat recent în impas. Kremlinul evită în mod conștient discuțiile, deoarece are un anumit plan. Despre aceasta
Rusia a lansat un atac combinat asupra orașelor ucrainene: au fost înregistrate distrugeri, sunt morți și răniți # Libertatea Cuvântului
Forțele inamice au efectuat un atac combinat asupra orașului Zaporijjia. Despre aceasta a anunțat duminică, 5 octombrie, pe Telegram, șeful Administrației Militare Regionale,
Nutriţie şi sănătate. Vinetele – Cele mai populare soiuri. Beneficii şi unele lucruri mai puțin cunoscute # Libertatea Cuvântului
Vinetele aparțin familiei solanaceelor și sunt utilizate în multe feluri de mâncare din întreaga lume. Deși sunt adesea considerate o legumă de toamnă,
Atacul Federației Ruse asupra gării și a unui tren de pasageri din Șostka, regiunea Sumy, este o nouă confirmare a dispoziției constante a
Eroul Stepan Martyniuk din Toporivți (Toporăuți) a trecut în rândul Oștii Celeste a apărătorilor noștri # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta au anunțat consătenii săi. „Cu profundă tristețe anunțăm că a trecut în veșnicie consăteanul nostru, apărătorul Ucrainei, Stepan Martyniuk. Stepan a
Ocupanții au dus-o pe Valeria, în vârstă de 16 ani, din Nova Kahovka într-o tabără din Eupatoria: istoria acestei fete relatată de The Times # Libertatea Cuvântului
Valeria Sidorova a fost răpită de ocupanți din Nova Kahovka când avea 16 ani. Ea a fost trimisă în tabăra „Lucistyi” din Eupatoria
La Cernăuți, de Ziua orașului, părinții primilor copii născuți au primit certificate pentru cărucioare # Libertatea Cuvântului
Primii copii născuți în Cernăuți de Ziua Orașului 2025 au primit certificate pentru cărucioare pentru bebeluși. Mamele au fost felicitate dimineață de primarul
La Filarmonica Regională au avut loc festivitățile consacrate celei de-a 150-a aniversări a Universității Naționale „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, se menționează în postarea
Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți împlinește 150 de ani # Libertatea Cuvântului
Acum un secol și jumătate, la Cernăuți a fost înființată o instituție care a devenit un simbol al științei, culturii și dezvoltării spirituale
Prim-ministrul Poloniei a subliniat că, dacă Ucraina pierde, acest lucru va însemna o înfrângere și pentru țara sa. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a
Vitalii Portnikov: Cum își justifică Putin eșecurile din Ucraina în fața lumii # Libertatea Cuvântului
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a construit un scut ideologic pentru a ascunde incapacitatea armatei ruse de a învinge Ucraina. Această strategie constă
Colectivul pedagogic și elevii Gimnaziului nr. 10 din Cernăuți o felicită sincer și își exprimă marea mândrie față de profesoara de limba și
Visează să creeze un centru de consultanță în Bucovina: istoria unei antreprenoare din regiunea Harkiv # Libertatea Cuvântului
Kateryna Zaporojheț a fost o antreprenoare de succes în Harkiv, a lucrat în domeniul frumuseții și a deținut o rețea de saloane și
„Un tribut de profund respect”: la Teatrul Muzical-Dramatic din Cernăuți au explicat de ce nu au amânat premiera operei „Creon” # Libertatea Cuvântului
Artista Ludmyla Kațuik-Prokopeț a cerut amânarea operei „Creon” pentru săptămâna următoare, după înmormântarea dirijorului principal al teatrului, Volodymyr Șnaider. Ludmyla Kațuik-Prokopeț a scris
În clasamentul celor mai prietenoase țări cu Ucraina s-a schimbat din nou liderul # Libertatea Cuvântului
În septembrie 2025, olandezii au cea mai pozitivă atitudine față de Ucraina. 89,3% dintre respondenți au evaluat țara pozitiv, doar 5,7% negativ, iar
Moment astrologic. Octombrie 2025 – lună a transformărilor subtile, dar puternice # Libertatea Cuvântului
Toamna aduce cu ea schimbări de ritm, emoții profunde și oportunități nebănuite. Octombrie este o lună care scoate la lumină adevăruri ascunse și
În satul Cernauca, CT Cernăuți, a fost construit un pod nou. Acesta a unit două părți ale satului care fuseseră separate de ani
În ajunul Zilei Profesorului, cei mai buni pedagogi din regiunea Cernăuți au primit premii binemeritate din partea Departamentului de Educație și Știință al
În prima duminică a lunii octombrie, în Ucraina este marcată Ziua lucrătorilor din învățământ. În preajma acestei sărbători profesionale a pedagogilor, la Cernăuți,
Care este legătura dintre războiul din Ucraina și provocările din Europa: The Economist explică ce urmărește Putin # Libertatea Cuvântului
Rusia vizează țările implicate activ în sprijinirea Ucrainei, consideră autorii publicației. „Scutul Balticii” se consolidează: provocările rusești forțează țările NATO să-și intensifice apărarea
The Telegraph: Shutdown-ul din SUA a înghețat negocierile privind livrarea de arme către Ucraina # Libertatea Cuvântului
Delegației de la Kiev i s-a cerut să nu zboare la negocierile de la Washington. Un proiect amplu privind dronele a ajuns în
Anastasia Uncu din Vancicăuți și-a perfecționat calitățile vocale deosebite de-a lungul anilor în cadrul Formației vocal-folclorice „Perla” și la Școala Populară de Arte
Aceste cuvinte nu au fost rostite, ele au fost gândite de victimele foametei și înțelese de generațiile următoare. Au fost înțelese just, creștinește,
În cadrul unui nou schimb de prizonieri, se întorc acasă soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale, Serviciului de Stat de Grăniceri
La 28 septembrie, la Liceul „Vasile Bogrea” din Târnauca a avut loc un careu festiv, consacrat zilei de naștere a marelui lingvist, folclorist
Cum o vloggeriță din oraș ține cursuri de dans pentru copii într-un cămin cultural sătesc # Libertatea Cuvântului
În satul Lucovița de lângă Cernăuți, vloggerița și coregrafa Sofia Safriuc predă lecții de dans copiilor. Orele au fost organizate acum un an
În acest an jubiliar tradiționalul Simpozion de la Pitești a ajuns la cea de a 25-ea ediție. Eu personal am fost pentru a
Sfaturi pentru părinţi. 7 motive pentru care copilul nu vrea să meargă la culcare # Libertatea Cuvântului
Mersul la somn al copilului poate fi o adevărată provocare pentru foarte mulți părinți. Deseori, copilul găsește scuze și motive din cele mai
În regiunea Cernăuți este investigat un caz care vizează angajați ai Centrului teritoriale de completare. Aceștia transferau persoane care se sustrag de la mobilizare peste hotare # Libertatea Cuvântului
Se desfășoară o anchetă de serviciu în privința militarilor reținuți sub suspiciunea de organizare a trecerii ilegale a persoanelor peste frontiera de stat.
În regiunea Cernăuți a fost demascat un grup de traficanți de persoane care ajutau bărbați să treacă ilegal în România # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, au fost demascați șase localnici care au organizat trecerea ilegală a persoanelor peste secțiunea montană a graniței în România, a anunțat
Nu există opțiuni pentru femeile de 30-35 de ani: o locuitoare din Odesa s-a plâns de lipsa bărbaților # Libertatea Cuvântului
O locuitoare a Odesei susține că în oraș nu găsești bărbați adulți. Ea a întrebat fetele din alte regiuni dacă situația este aceeași
SUA vor furniza Ucrainei date ale serviciilor secrete pentru lovituri cu rachete asupra infrastructurii energetice a Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
SUA vor transfera Ucrainei informații de intelligence pentru lansarea de atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice a Rusiei, comunică RBC-Ucraina cu referire la
La începutul acestei săptămâni, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, România, a avut loc lansarea antologiei de poezie „Timpul învins” a
În ciuda unei presiuni fără precedent, a unei ample campanii de dezinformare pro-ruse și a interferenței directe a Kremlinului în procesul electoral, poporul
