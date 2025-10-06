Nou record pentru bitcoin, care a depășit pragul de 125.000 de dolari

09:35

Presa din Republica Moldova alocă astăzi spații situației în care se află Partidul Democrația Acasă, care așteaptă verdictul Curții Constituționale pentru a afla dacă are sau nu deputați în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, un alt subiect de interes care este abordat în materialele de presă de astăzi este cel al crizei din regiunea transnistreană și chelutielilor pentru propagandă a așa-ziselor autorități de la Tiraspol, în timp ce furnizarea gazelor naturale este restricționată.