Mobilizare în forță la Edineț, pentru a găsi o femeie de 75 de ani, care a dispărut în pădure după ce a mers la cules ciuperci

10:50

Aeroportul din Munchen a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri spre sâmbătă, în urma unei noi alerte cu drone. Aproape 35 de zboruri care urmau să sosească pe pistele aeroportului au fost deviate sau anulate din cauza apariției dronelor, au declarat oficialii, în timp ce 46 de decolări au fost amânate până pe […] Articolul Aeroportul din Munchen, închis pentru a doua noapte consecutiv. Au fost deviate cel puțin 35 de zboruri apare prima dată în ZIUA.md.