Ala Nemerenco: „Rămânerea mea în minister depinde de noul prim-ministru și echipa sa”
Moldpres, 6 octombrie 2025 18:50
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat în cadrul unei emisiuni la postul public de radio că decizia privind menținerea sa la conducerea Ministerului Sănătății nu depinde de ea, ci este o chestiune politică, comunică MOLDPRES.„Aceasta nu este d...
Acum 10 minute
19:00
Polițiștii din Edineț, împreună cu localnici, pădurari și vânători, continuă căutările unei femei de 75 de ani din satul Alexăndreni, dispărută duminică, la prânz, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Br&ici...
Acum 30 minute
18:50
Constantin Nedelea este noul director adjunct al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # Moldpres
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) are un nou director general adjunct. Constantin Nedelea a fost prezentat astăzi echipei instituției de către directorul general, Iuliana Albu, transmite MOLDPRES.Șefa AMDM a evidențiat experiența vastă a noului...
18:50
Acum o oră
18:30
Curtea de Apel Centru a respins recursul depus de avocații fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, care au contestat măsura preventivă aplicată în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Prin decizia instanței, mandatul de arest rămâne ...
18:10
CEC a înaintat Curții Constituționale actele pentru confirmarea legalității scrutinului parlamentar # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis astăzi Curții Constituționale (CC) toate documentele și materialele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși, comunică MOLDPRES.Potr...
Acum 2 ore
17:40
Modernizarea infrastructurii, digitalizarea serviciilor turistice și susținerea antreprenorilor locali reprezintă pilonii principali ai Planului de Creștere pentru turism, elaborat de autoritățile moldovenești în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Re...
17:30
Fostul șef al ziarului „Pravda” a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc din Moscova # Moldpres
Viacheslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică după ce a căzut de la o înălțime de cel puțin 21 de metri. „Pravda” era oprincipalul organ de presă al Partidului Comunist, informează MOLDPRES. ...
17:10
Peste 17 mii de cetățeni, angajați cu sprijinul ANOFM. Ministrul Alexei Buzu: „Fiecare persoană care își găsește un loc de muncă reprezintă o reușită” # Moldpres
Peste 17 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii, de la începutul anului curent, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), informează MOLDPRES.Ministrul Muncii și Protecției S...
Acum 4 ore
16:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bul...
16:20
Ministerul Apărării anunță încorporarea de toamnă. 1.200 de tineri vor fi chemați la armată # Moldpres
Ministerul Apărării a anunțat că încorporarea de toamnă în Armata Națională va avea loc în zilele de 27 și 28 octombrie curent. Conform deciziei Cabinetul de miniștri, sarcina de încorporare este de până la 1.200 de recruți pentru serviciu...
16:10
Amatorii artei teatrale au avut ocazia, în cadrul celei de-a X-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, să participe la 47 de evenimente culturale. Acestea au inclus 26 de spectacole, patru reprezentații în aer liber și nouă spectacole radiofon...
16:10
Servicii de termoficare mai calitative pentru 170 de instituții publice din capitală, care vor avea puncte termice individuale # Moldpres
Peste 170 de instituții publice din capitală, deservite de Termoelectrica, vor beneficia de servicii de termoficare mai calitative. Acest lucru va fi posibil datorită instalării a 203 puncte termice individuale de ultimă generație, destinate pentru încălzire și prep...
16:00
Peste 150 000 de vizitatori și oaspeți din circa 30 de țări au participat la Ziua Națională a Vinului # Moldpres
Peste 150 000 de vizitatori din circa 30 de țări au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care s-a desfășurat în acest weekend în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, informează MOLDPRES.Datele Ministerului Agricultur...
15:50
Elevii minorităților etnice din instituțiile de învățământ alolingve sau cele cu predare în limba română pot participa la un concurs de eseuri, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, pentru a promova limbile minorităților etnice, informe...
15:50
Peste 4 300 de abateri rutiere au fost înregistrate de polițiști în zilele de odihnă. Cele mai multe abateri – 2 094 vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției...
15:30
Numărul infracțiunilor financiar-bancare comise în mediul online, în creștere. IGP lansează campania națională „Stop Investițiilor False!” # Moldpres
De la începutul acestui an, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 1 200 de infracțiuni financiar-bancare comise în mediul online, care au provocat un prejudiciu de peste 200 de milioane de lei. Numărul cazurilor este în creșter...
15:20
Nicușor Dan și-a ales consilierii. Un fost ambasador al României în R. Moldova și un eurodeputat, pe listă # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, și-a numit, luni, noii consilieri după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Sunt 16 în total, iar printre aceștia se numără fostul ambasador român la Chișinău, Marius Lazurcă, și eurodeputatul Eugen To...
Acum 6 ore
15:00
Ediția a 33-a a Festivalului „Maria Bieșu” a reunit peste 6 000 de spectatori și artiști din 12 țări la Chișinău # Moldpres
Șapte spectacole de operă și balet, peste 6 000 de spectatori și artiști din 12 țări, astfel s-a desfășurat cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, care s-a încheiat cu un Concert de Gală, relatează MOLD...
15:00
Noi condamnări în dosarul partidului „Șor”. Președintele Oficiului Basarabeasca a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare # Moldpres
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al formațiunii a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis și anunțat în căutare. Acesta a fost găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ...
14:50
Premiul Nobel pentru Medicină, câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” # Moldpres
Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câștigat de oamenii de știință Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru ''descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică'', conform anunțului făcut luni de Adunarea Nobel de ...
14:20
ANTA anunță noi reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Federația Rusă și Republica Belarus # Moldpres
Operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și de persoane sunt atenționați că autoritățile Republicii Letonia au introdus modificări privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus, la punctele de trecere „Grebneva&rdqu...
14:10
Noi audieri publice ale judecătorilor, săptămâna viitoare. Patru magistrați sunt așteptați în fața Comisiei # Moldpres
În zilele de 15 și 16 octombrie, patru magistrați sunt așteptați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare externă a integrității, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisei de Evaluare a Judecătorilor, la audieri au fost invitați Ana Panov și Silvia ...
14:10
FOTO // Peste 130 de grădinițe vor beneficia de complexe de joacă moderne, cu o investiție de 1,3 milioane de dolari # Moldpres
Copiii din 136 de grădinițe vor beneficia de pavilioane noi, complexe de joacă moderne, tobogane, leagăne, scrâncioburi și balansoare. Pentru achiziționarea acestora a fost alocată o sumă de 1 336 800 de dolari, informează MOLDPRES.Dotarea grădinițelor este f...
14:00
Meteorologii au emis astăzi Cod galben de ploi de lungă durată. Avertizarea va fi valabilă în zilele de marți și miercuri, 7 și 8 octombrie, pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în peri...
Acum 8 ore
12:40
Președinta Maia Sandu, după conectarea Republicii Moldova la SEPA: „Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a salutat conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). În acest context, oficialul a subliniat că „apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri”, informează MOLDPRE...
12:40
Șapte medalii pentru Republica Moldova la Campionatul European de taekwondo printre țările mici # Moldpres
Șapte medalii a obținut Republica Moldova la Campionatul European de taekwondo pentru țările mici, desfășurat recent în Riga, Letonia: o medalie de aur, trei de argint și trei de bronz, informează MOLDPRES.La categoria seniori, Artiom Roșca a câștigat me...
12:20
Radioul Național din Bulgaria și-ar putea extinde difuzarea emisiunilor în raionul Taraclia. Discuții în acest sens au fost purtate de către ambasadorul Republicii Moldova la Sofia, Emil Jacotă cu Directorul General al Radioului Național Bulgar, Milen Mitev, tra...
12:20
Stanislav Iuhnevici aduce medalia de bronz pentru Republica Moldova de la Mondialele de Sambo # Moldpres
Sportivul moldovean Stanislav Iuhnevici a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo pentru seniori, repetând performanța de anul trecut. Competiția din acest an s-a desfășurat în Indonezia, reunind peste 400 de sportivi din 36 de țări, relatează...
12:10
Săptămâna curentă începe cu ieftiniri ale carburanților. Șoferii vor achita mâine cu până la trei bani mai puțin pentru benzină și motorină, informează MOLDPRES.Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit ...
11:50
CEC: Marți este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi # Moldpres
Marți, 7 octombrie curent, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), dosarele de &ic...
11:40
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova a organizat cea de-a IX-a ediție a Olympic ECOFest, în Parcul Valea Morilor, locul preferat de odihnă și recreere al chișinăuienilor, informează MOLDPRES.Sub motto-ul „Practicăm sportul înt...
11:40
VIDEO // Igor Grosu despre aderarea la SEPA: „Încă un pas în procesul nostru de integrare europeană” # Moldpres
Republica Moldova a devenit oficial parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), o realizare importantă în procesul de integrare europeană și o schimbare majoră pentru sistemul bancar național. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Gro...
11:20
11:20
Prim-ministrul Sebastien Lecornu numit cu doar o lună în urmă și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, iar președintele francez a acceptat-o, a anunțat luni Palatul Elysée într-un comunicat, transmit AFP și Reuters, citate de MOLDPRES. Prim-mi...
11:20
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. Șoferii sunt îndemnați să conducă automobilele cu prudență # Moldpres
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. În acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă autovehiculele cu atenție din cauza carosabilului umed, transmite MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratul...
Acum 12 ore
11:00
O rețea care organiza migrația ilegală a cetățenilor moldoveni spre Italia, folosind cărți de identitate românești falsificate, a fost destructurată de procurorii PCCOCS. Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată, fii...
10:50
Salvatorii și pompierii desfășoară activități de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon, emanat în urma procesului de fermentare a vinului. Aceștia merg pe la casele oamenilor pentru a informa despre regulile și măsurile de precauție în timpul proce...
10:40
Premierul Dorin Recean, după conectarea Republicii Moldova la SEPA: „Este un pas concret spre integrarea deplină în spațiul economic european” # Moldpres
Premierul Dorin Recean a salutat conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), menționând că acest lucru va permite ca transferurile de bani între țara noastră și alte state din Uniunea Europeană să fie efectuate fără comisioan...
10:30
10:10
Serviciului Vamal a încasat în ultima săptămână peste 840,29 de milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, informeaz...
09:50
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Anenii Noi și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM...
09:30
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu doi bani și costă 19 lei și 64 de bani. Totodată,...
09:20
Republica Moldova este conectată la SEPA. Cetățenii vor putea efectua plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse # Moldpres
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), ceea ce înseamnă că cetățenii și companiile vor putea efectua transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, transmite ...
09:20
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace, transmite MOLDPRES cu referire la news.ro.Câştigăto...
07:30
10:30 Inspectoratul General al Poliției și Academia de Guvernare Electronică a Estoniei invită la evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!” – un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online. Evenime...
Acum 24 ore
19:40
Peste 50 de eurodeputați din 19 țări cer deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova # Moldpres
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republi...
19:10
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Ţara vinului și a poveștilor cu aromă de tradiție. Turismul vitivinicol care cucerește lumea, cramă cu cramă # Moldpres
Pe colinele moi ale Moldovei, unde soarele mângâie vița-de-vie și pământul păstrează amintirea unei arte vechi de milenii, s-a născut un nou brand național – turismul vinului. De la cramele subterane monumentale până la vinăriile moderne cu ...
Ieri
18:10
CEC a aprobat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS – 55 de mandate, urmat de Blocul Patriotic cu 26 # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfășurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenții electorali care au trecut pragul e...
17:40
Mai multe partide, sancţionate de CEC pentru nereguli financiare în campania parlamentară din 2025 # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi raportul final privind supravegherea finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, constatând mai multe abateri de la normele legale. În urma verificărilor, CEC a aplicat ...
15:10
FOTO// Satul Nimoreni a devenit pentru o zi capitala sportului din raionul Ialoveni: sute de copii au participat la #BeActive Village # Moldpres
Satul Nimoreni din raionul Ialoveni a fost astăzi gazda unui eveniment plin de energie și entuziasm – #BeActive Village, organizat în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, o inițiativă ce promovează mișcarea și un stil de viață activ în comuni...
