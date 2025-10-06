/VIDEO/ Dosarele lui Gheorghe Cavcaliuc și Constantin Botnari, puse pe pauză? Precizările IGP și PCCOCS

TV8, 6 octombrie 2025 18:50

/VIDEO/ Dosarele lui Gheorghe Cavcaliuc și Constantin Botnari, puse pe pauză? Precizările IGP și PCCOCS

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
18:50
/VIDEO/ Dosarele lui Gheorghe Cavcaliuc și Constantin Botnari, puse pe pauză? Precizările IGP și PCCOCS TV8
Acum o oră
18:20
/VIDEO/ Primul bilanț după Ziua Vinului 2025: Peste 150.000 de oameni au sărbătorit în PMAN TV8
Acum 2 ore
18:00
/VIDEO/ „Căderile de la fereastră continuă”: Cine e Veaceslav Leontiev, bărbatul găsit mort lângă un bloc din Moscova TV8
18:00
/VIDEO/ Încă un om al lui Șor, condamnat: Președintele OT Basarabeasca și-a aflat sentința. Cu cât ar fi plătit protestatarii TV8
17:50
/VIDEO/ Dublu eșec pentru Vladimir Plahotniuc: Decizia instanței care îl ține după gratii TV8
17:20
Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni: Se cere ridicarea imunității în Parlamentul European TV8
Acum 4 ore
16:30
A murit artistul Ruslan Țaranu: „Și-a dedicat întreaga viață scenei și muzicii” TV8
16:20
/VIDEO/ „Israel, rușine să-ți fie!” Protest cu sute de mii de oameni la Amsterdam, în susținerea Palestinei TV8
16:00
/VIDEO/ Armata rusă a lovit o maternitate din Ucraina: În clădire se aflau 166 de persoane, inclusiv 11 copii TV8
15:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1321: Atac record, maternitate lovită și acuzația lui Merkel. Putin îl amenință pe Trump TV8
15:50
Încă un om al lui Șor, condamnat: Președintele OT Basarabeasca și-a aflat sentința. Cu cât ar fi plătit protestatarii TV8
15:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1321: Atac record, alerta lui Băsescu și acuzația lui Merkel. Putin îl amenință pe Trump TV8
15:30
„Căderile de la fereastră continuă”: Cine e Veaceslav Leontiev, bărbatul găsit mort lângă un bloc din Moscova TV8
15:20
Ora de iarnă 2025 în Moldova: Când se schimbă ora și cum ne adaptăm mai ușor TV8
Acum 6 ore
15:00
Premiul Nobel pentru Medicină 2025: Un trio de cercetători a făcut descoperiri privind sistemul imunitar uman TV8
14:40
Prețurile la pompă continuă să scadă: Cât vor costa benzina și motorina pe 7 octombrie 2025 TV8
14:10
/HARTĂ/ Alertă meteo: Ploi de lungă durată timp de două zile în toată Moldova TV8
14:00
Bronz pentru Moldova: Stanislav Iuhnevici urcă pe podium la Mondialul de sambo pentru tineret și juniori TV8
13:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1321: Blackout, flăcări și alerta lui Băsescu. Rusia acuză un atac record, iar Putin îl amenință pe Trump TV8
13:40
/VIDEO/ „Israel, rușine să-ți fie!” Protest cu sute de oameni la Amsterdam, în susținerea Palestinei TV8
13:30
/VIDEO/ Eșec pentru Iurie Radulov? Șeful IGP: „A încercat să ajungă în Federația Rusă, dar nu a reușit” TV8
13:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1321: Blackout matinal și avertizarea lui Băsescu. Rusia acuză un atac record, iar Trump îl laudă pe Putin TV8
13:20
/VIDEO/ Franța rămâne din nou fără premier: Și-a dat demisia la mai puțin de o lună de la numire TV8
13:20
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 731: Concert interzis și negocieri de pace la Cairo. Trump se declară optimist TV8
Acum 8 ore
13:00
/VIDEO/ Ion Ceban, primar sau deputat? Edilul păstrează misterul și răspunde cu un joc de cuvinte TV8
12:10
/VIDEO/ Metro: Moldova investește în viitorul gastronomiei /P/ TV8
11:50
Franța rămâne din nou fără premier: Și-a dat demisia la mai puțin de o lună de la numire TV8
11:40
/VIDEO/ Oameni de-ai lui Șor în Parlament? Cernăuțeanu: „Vor încerca să găsească elemente care să curme statul de drept” TV8
11:20
Succes internațional pentru o poetă din Moldova: A câștigat International Poetry Slam 2025 TV8
Acum 12 ore
10:50
Moldovean, ucis de o explozie în Italia: Doi copii au rămas fără tată TV8
10:40
Fără gaz pe mai multe adrese din Chișinău: Livrarea va fi suspendată timp de cinci zile TV8
10:20
/VIDEO/ Primul eșec pentru Barcelona în La Liga: Real Madrid urcă pe primul loc TV8
10:20
/VIDEO/ Maria Ignat va reprezenta Moldova la Miss Universe 2025: E avocată de profesie TV8
09:50
/VIDEO/ „O zi care intră în istorie”: Republica Moldova este conectată de astăzi la SEPA TV8
09:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1321: Planul lui Merz și flota fantomă. Rusia acuză un atac record, iar Trump îl laudă pe Putin TV8
09:20
Furtună puternică de zăpadă lângă Everest: Sute de turiști au rămas blocați TV8
08:20
/VIDEO/ „Grav și înspăimântător”: 16 răniți după ce un bărbat a împușcat la întâmplare pe o stradă din Sydney TV8
07:50
Horoscop 6 octombrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii muncesc intens, Racii planifică treburile casei și Balanțele comunică cu colegii TV8
07:20
/METEO/ Cer noros și ploi în toată țara: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 6 octombrie 2025 TV8
Acum 24 ore
01:40
Cine a finanțat în realitate campaniile de pe TikTok ale lui Vasile Costiuc? Fer... TV8
5 octombrie 2025
22:30
Război în Orientul Mijlociu, ziua 730: Negocieri Israel-Egipt pentru planul lui Trump și apelul Turciei la un pact regional TV8
22:30
Alegerile parlamentare din Cehia: Andrej Babiș iese în frunte, dar va trebui să formeze coaliție TV8
22:20
/VIDEO/ Plahotniuc nu contactează cu alte persoane din penitenciar. Șeful IGP: „Se întreprind anumite acțiuni de securitate” TV8
21:30
/VIDEO/ Marina Tauber nu e încă dată în căutare internațională: Precizările lui Viorel Cernăuțeanu TV8
21:20
/VIDEO/ Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu - invitat la Cutia Neagră PLUS. De la 19:45, doar la TV8! TV8
20:30
Atenție, călători: Vreme severă în România până joi seara. Ploi, ninsori și vânt puternic TV8
20:00
/LIVE/ Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu - invitat la Cutia Neagră PLUS. De la 19:45, doar la TV8! TV8
19:40
Cine a finanțat în realitate campaniile de pe TikTok ale lui Vasile Costiuc? Fer... TV8
Ieri
19:00
Fostul adjunct SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv: Măsura prelungită pentru încă 30 de zile TV8
18:10
Alegerile parlamentare din Cehia: Andrej Babiș iese în frunte, dar va trebuie să formeze coaliție TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.